Руски атаки поразиха Запорожие и Одеска област

При сутрешна руска атака срещу югоизточния украински град Запорожие трима души са загинали, а 23 са ранени, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението „Телеграм“, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

„Мнозина от ранените са в тежко състояние, в момента лекарите се борят за живота им. Това са последиците от вражеското нападение срещу Запорожие“, заяви Фьодоров.

Под наблюдението на лекари са 20 пострадали с експлозивни наранявания и шрапнелни рани, сред които е и 17-годишно момче. Някои от ранените в момента се намират в операционни зали, като лекарите полагат всички усилия да запазят живота и здравето им.

Междувременно министърът на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук съобщи, че Русия е атакувала енергийно съоръжение в южната част на Одеска област, принадлежащо на азербайджанската компания SOCAR.

Според последното преброяване, проведено през 2001 г., в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район - територии, които от началото на войната са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието датира от 1861-1862 г.