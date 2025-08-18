При сутрешна руска атака срещу югоизточния украински град Запорожие трима души са загинали, а 23 са ранени, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението „Телеграм“, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.
„Мнозина от ранените са в тежко състояние, в момента лекарите се борят за живота им. Това са последиците от вражеското нападение срещу Запорожие“, заяви Фьодоров.
Под наблюдението на лекари са 20 пострадали с експлозивни наранявания и шрапнелни рани, сред които е и 17-годишно момче. Някои от ранените в момента се намират в операционни зали, като лекарите полагат всички усилия да запазят живота и здравето им.
Междувременно министърът на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук съобщи, че Русия е атакувала енергийно съоръжение в южната част на Одеска област, принадлежащо на азербайджанската компания SOCAR.
Според последното преброяване, проведено през 2001 г., в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район - територии, които от началото на войната са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието датира от 1861-1862 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Крим е на Украйна завинаги
Коментиран от #3, #8, #9, #13, #19
14:30 18.08.2025
3 Румен Радев
До коментар #2 от "Крим е на Украйна завинаги":Чий е Крим?
14:31 18.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 гост
14:34 18.08.2025
6 МИКОЛА
14:34 18.08.2025
7 Tётя Мyтpaфановна
Истинска мистика ....
Имате ли отговор на тази мистика, другарЕ ? Защо не идвате ? Защо не изпратите синовете си ?
Коментиран от #12
14:35 18.08.2025
8 Люси от Пловдив
До коментар #2 от "Крим е на Украйна завинаги":Довечера след като наркото бъде послушен бъди готов да си режеш вените, нежен.
Коментиран от #18
14:36 18.08.2025
9 Механик
До коментар #2 от "Крим е на Украйна завинаги":Ма немате хора бе! Войничета немате.
Джепане, как да е, ще ви съберем. И на родителите си пенсиите ще отнемем и ще ви ги преведем, ама хора няма от къде да ви вземем.
То остава на края и последния украинец да скандира "Крим е Украински и не си го даваме", та да изпоумрем от смях.
п.п.
Освен да вземем да ви пратим ония дето са по морето? Кво ша кайш?
Коментиран от #20
14:37 18.08.2025
10 Данко Харсъзина
14:37 18.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Така е лельо
До коментар #7 от "Tётя Мyтpaфановна":Даже наш костя отиде само
Да се снима на червения площад
И до гробницата на чича му ..ленин..😀
14:38 18.08.2025
13 Камчия е РУСКА ЗАВИНАГИ
До коментар #2 от "Крим е на Украйна завинаги":Питай Тиквата!
14:38 18.08.2025
14 И Киев е Руски
14:38 18.08.2025
15 Няма край
14:39 18.08.2025
16 вечна дружба
Коалиция Тръмпутин най- добре би звучало.
14:40 18.08.2025
17 И Киев е Руски
Коментиран от #21
14:40 18.08.2025
18 Че защо той,
До коментар #8 от "Люси от Пловдив":малко ли копейки има, които в момента са в траур от факта, че Русия окончателно се отказа от целите на СВО
14:41 18.08.2025
19 Дио
До коментар #2 от "Крим е на Украйна завинаги":Вярвай си.Границите на твоята укра се изместват все на запад.Колкто повече толкова повече .Капиш
14:42 18.08.2025
20 варна
До коментар #9 от "Механик":Хехехеее, видяхме кой свърши хората и се моли за войски на северната Корея, след такова огромно количество избити раши, очакваше се
14:43 18.08.2025
21 404
До коментар #17 от "И Киев е Руски":Той харесва украински те жени .Обгрижват с любов
14:43 18.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И Киев е Руски
Коментиран от #28
14:45 18.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Реалност
Укpайна вече не пpоcто защитава pодината cи – тя поpазява дълбоко в pycката теpитоpия, c yдаpи от дpонове, екcплозии в pафинеpии и хиpypгичеcки точни атаки, които паpализиpат военната машина на Кpемъл.
От Сочи до Самаpа – и далеч отвъд – Укpайна yнищожава жизненоважни петpолни pафинеpии, железопътни възли и електpоcтанции. Тези yдаpи pазклащат pycката икономика до оcнови, показвайки cлабоcтите на една cиcтема, която години наpед изглеждаше непоклатима. Небето cе озаpява от екcплозии, пламъци поглъщат кpитична инфpаcтpyктypа, а pycката пpотивовъздyшна отбpана cе cpива под натиcка, неcпоcобна да защити теpитоpията cи.
Коментиран от #35
14:48 18.08.2025
27 Действайте , европейци !
14:49 18.08.2025
28 Ахмат
До коментар #23 от "И Киев е Руски":отдавна не съществува, всичко е избито, малко живи са останали да пазят Кадирката, но той пък не е добре, на хемодиализа е, бъбреците са му отказали..
14:49 18.08.2025
29 Тасс
14:50 18.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Красимир
До коментар #4 от "Московските BAPBAPИ !":Лъжа. Снощи зареждах АИ-95 на Газпромнефть на 20 км от Москва за рубли. Без ТАЛОНИ.
14:52 18.08.2025
34 град София
14:53 18.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.