Трима загинали и десетки ранени в Запорожие, ударено е и енергийно съоръжение на SOCAR в Одеса

Руски атаки поразиха Запорожие и Одеска област - 1
Снимкa: БГНЕС
При сутрешна руска атака срещу югоизточния украински град Запорожие трима души са загинали, а 23 са ранени, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението „Телеграм“, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

„Мнозина от ранените са в тежко състояние, в момента лекарите се борят за живота им. Това са последиците от вражеското нападение срещу Запорожие“, заяви Фьодоров.

Под наблюдението на лекари са 20 пострадали с експлозивни наранявания и шрапнелни рани, сред които е и 17-годишно момче. Някои от ранените в момента се намират в операционни зали, като лекарите полагат всички усилия да запазят живота и здравето им.

Междувременно министърът на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук съобщи, че Русия е атакувала енергийно съоръжение в южната част на Одеска област, принадлежащо на азербайджанската компания SOCAR.

Според последното преброяване, проведено през 2001 г., в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район - територии, които от началото на войната са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието датира от 1861-1862 г.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Крим е на Украйна завинаги

    7 32 Отговор
    Украйна няма да се откаже от Крим никога! Ще има военни действия докато руския фашизъм не напусне окупираните украински и кримски земи.

    Коментиран от #3, #8, #9, #13, #19

    14:30 18.08.2025

  • 3 Румен Радев

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Крим е на Украйна завинаги":

    Чий е Крим?

    14:31 18.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гост

    6 11 Отговор
    Тръмп Миротвореца...кандидата за Нобелова награда...каква мизерия..

    14:34 18.08.2025

  • 6 МИКОЛА

    18 1 Отговор
    КОГА МОЖАХА ДА СЕ СДУХАТ ТЕЯ КОЗЯЦИ И СОРОСИ ЯВНО ЕВРАЦИТЕ СА С КАЗАЛИ ДУМАТА

    14:34 18.08.2025

  • 7 Tётя Мyтpaфановна

    1 19 Отговор
    Истинска мистика е, че от толкова много поддръжници на РФ, за една година нито един не е дошъл в посоль, да се позаинтересува поне, по поканата на Путин "Всеки недоволен от живота си на Запад е добре дошъл и материално осигурен в РФ".
    Истинска мистика ....
    Имате ли отговор на тази мистика, другарЕ ? Защо не идвате ? Защо не изпратите синовете си ?

    Коментиран от #12

    14:35 18.08.2025

  • 8 Люси от Пловдив

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Крим е на Украйна завинаги":

    Довечера след като наркото бъде послушен бъди готов да си режеш вените, нежен.

    Коментиран от #18

    14:36 18.08.2025

  • 9 Механик

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Крим е на Украйна завинаги":

    Ма немате хора бе! Войничета немате.
    Джепане, как да е, ще ви съберем. И на родителите си пенсиите ще отнемем и ще ви ги преведем, ама хора няма от къде да ви вземем.
    То остава на края и последния украинец да скандира "Крим е Украински и не си го даваме", та да изпоумрем от смях.
    п.п.
    Освен да вземем да ви пратим ония дето са по морето? Кво ша кайш?

    Коментиран от #20

    14:37 18.08.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Тези 27 000 ако са българи, да идват в България. Ако не, в Русия.

    14:37 18.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Така е лельо

    0 9 Отговор

    До коментар #7 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Даже наш костя отиде само
    Да се снима на червения площад
    И до гробницата на чича му ..ленин..😀

    14:38 18.08.2025

  • 13 Камчия е РУСКА ЗАВИНАГИ

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Крим е на Украйна завинаги":

    Питай Тиквата!

    14:38 18.08.2025

  • 14 И Киев е Руски

    7 0 Отговор
    Операция „Барбароса“ им се притече на помощ година по-късно, когато Съветският съюз стана мишена на най-голямото сухопътно нашествие в историята. — Voila, и сега шафизмът и Хитлер биват носени като освободители на цяла Европа и света

    14:38 18.08.2025

  • 15 Няма край

    4 6 Отговор
    руския страх, няма...Русия искала гаранции за собствената си сигурност, много била притеснена от Украйна и САЩ 😄

    14:39 18.08.2025

  • 16 вечна дружба

    3 5 Отговор
    Тръмп толкова обича Путин ,че е изненадващо да не е нападнал Украйна .Путин очевидно не се справя.
    Коалиция Тръмпутин най- добре би звучало.

    14:40 18.08.2025

  • 17 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Никой не разбира защо Императора до сега не е оплевил троскота

    Коментиран от #21

    14:40 18.08.2025

  • 18 Че защо той,

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "Люси от Пловдив":

    малко ли копейки има, които в момента са в траур от факта, че Русия окончателно се отказа от целите на СВО

    14:41 18.08.2025

  • 19 Дио

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Крим е на Украйна завинаги":

    Вярвай си.Границите на твоята укра се изместват все на запад.Колкто повече толкова повече .Капиш

    14:42 18.08.2025

  • 20 варна

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Хехехеее, видяхме кой свърши хората и се моли за войски на северната Корея, след такова огромно количество избити раши, очакваше се

    14:43 18.08.2025

  • 21 404

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Той харесва украински те жени .Обгрижват с любов

    14:43 18.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И Киев е Руски

    2 3 Отговор
    Путин е в цунгцванг.Не знае да ги чисти ли или да ги пусне на ахмат сила за забавление

    Коментиран от #28

    14:45 18.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Реалност

    2 4 Отговор
    Войната навлезе в опycтошителна нова фаза – и Рycия започва да cе pазпада отвътpе.
    Укpайна вече не пpоcто защитава pодината cи – тя поpазява дълбоко в pycката теpитоpия, c yдаpи от дpонове, екcплозии в pафинеpии и хиpypгичеcки точни атаки, които паpализиpат военната машина на Кpемъл.
    От Сочи до Самаpа – и далеч отвъд – Укpайна yнищожава жизненоважни петpолни pафинеpии, железопътни възли и електpоcтанции. Тези yдаpи pазклащат pycката икономика до оcнови, показвайки cлабоcтите на една cиcтема, която години наpед изглеждаше непоклатима. Небето cе озаpява от екcплозии, пламъци поглъщат кpитична инфpаcтpyктypа, а pycката пpотивовъздyшна отбpана cе cpива под натиcка, неcпоcобна да защити теpитоpията cи.

    Коментиран от #35

    14:48 18.08.2025

  • 27 Действайте , европейци !

    2 1 Отговор
    Ако Брюксел покаже дипломатичност , чувалите с евроатлантически наемници ще пристигнат първи на запад . Преди чувалите със заблудени укри .

    14:49 18.08.2025

  • 28 Ахмат

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "И Киев е Руски":

    отдавна не съществува, всичко е избито, малко живи са останали да пазят Кадирката, но той пък не е добре, на хемодиализа е, бъбреците са му отказали..

    14:49 18.08.2025

  • 29 Тасс

    1 1 Отговор
    Цялата Одеска област !

    14:50 18.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Красимир

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Московските BAPBAPИ !":

    Лъжа. Снощи зареждах АИ-95 на Газпромнефть на 20 км от Москва за рубли. Без ТАЛОНИ.

    14:52 18.08.2025

  • 34 град София

    0 0 Отговор
    Каквото и да прави Русия, тя не е в състояние да постигне целите на Кремъл, просто няма такъв капицетит, нито пари, нито хора.

    14:53 18.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

