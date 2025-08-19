Рубио: Вече не даваме пари и оръжие на Украйна, а продаваме

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че не само европейски съюзници, но и страни извън Европа ще участват в разработването и предоставянето на гаранции за сигурност за Украйна.
Той направи това изявление в интервю за Fox News.
„Ще работим с нашите европейски съюзници и, между другото, с неевропейски страни, за да създадем такива гаранции за сигурност. Работим по това в момента“, каза Рубио. Той добави, че гаранциите трябва да бъдат „създадени след мирно споразумение, за да може Украйна да се чувства сигурна в бъдеще“.
Рубио смята, че всяко споразумение за прекратяване на конфликта в Украйна ще изисква отстъпки и от двете страни и такъв резултат може да бъде „дори несправедлив“.
„Всякакви преговори за прекратяване на войната ще изискват отстъпки и от двете страни. По същество нито една от страните няма да получи 100 процента тук. Всяка страна ще трябва да направи някои отстъпки“, каза Рубио.
Той отбеляза, че териториалните въпроси неизбежно ще бъдат част от този разговор. „Не е лесно и може би дори не е честно, но това е необходимо, за да се сложи край на войната“, каза държавният секретар, добавяйки, че няма да има безусловна капитулация от нито една от страните в конфликта.
Рубио подчерта, че окончателното решение за това „как ще изглеждат тези линии“ е на руския президент Владимир Путин и украинската страна. „Ще бъдем там, за да улесним това и да го направим възможно“, заключи той.
Държавният секретар на САЩ заяви, че Вашингтон вече не дава оръжия на Киев.
„Вече не даваме оръжия на Украйна. Вече не даваме пари на Украйна“, каза той.
Той подчерта, че Съединените щати сега продават оръжия на Украйна, а европейските страни плащат за тях, купувайки оръжията, от които се нуждае Киев, чрез програмите на НАТО.
По-рано Рубио оцени вероятността от пряка война между Съединените щати и Русия. „Това е нещо, което никога няма да видим. Това са двете най-големи ядрени сили в света. Рискът би бил твърде голям“, отбеляза той.
3 То няма
Коментиран от #6
04:08 19.08.2025
4 Елементарно е да се досети човек
04:09 19.08.2025
5 Специална Военна Опсерация
За него, идеята да даде нещо, за да получи нещо, е равна на поражение!
Ще ми бъде интересно да видя, Путин да отстъпва, но едва ли ще се случи.
Това би било не характерно за него.
04:10 19.08.2025
6 Явно имаш халюцинации или
До коментар #3 от "То няма":само няколко читави мозъчни клетки... За 3 години и половина фашистите са окупирали едва 7% украинска земя. Можеш ли да сметнеш още колко години са нужни за цялата Украйна?
Коментиран от #9
04:13 19.08.2025
7 Това с отстъпките и от двете страни
За късмет лузъра е братски народ,, иначе отстъпки нямаше и да има! Затуй и Русия не ги пре-Газа
Не дразнете и не предизвиквайте Победителя!
04:17 19.08.2025
8 С ТАЯ ИНФЛАЦИЯ
До коментар #2 от "Изчакай малко.....":ЕВРОСТОКИТЕ СА НЕПРОДАВАЕМИ
04:34 19.08.2025
9 Крум
До коментар #6 от "Явно имаш халюцинации или":Ако руснаците действат като евреите ,може да си сигурен,че процента ще надхвърли 100. Ти друго гледай,как цвилят всички,ама целукупно заедно,щото никой не иска да е сам срещу руснаците,ами говорят все за коалиции. И каква стана тя,уж зелю и урсулата нямаше да преговарят,уж това уж онова,ама след инструктажа на бай дончо друга песен запяха и заговориха за отстъпки. Жалка работа е този европейски съюз,гледайки неговите т.н.лидери
04:34 19.08.2025
10 Кооо
До коментар #1 от "6565":Може,ако 500те милиона европейци не приличат на европейци а на примати
04:35 19.08.2025
11 Не е така!
До коментар #2 от "Изчакай малко.....":Когато изнасят торове, пшеница, риба, и какво ли не... Ти не си на ясно. Влез в ю туб и еиж
04:40 19.08.2025
13 Среден ръст в Русие
До коментар #12 от "Цък":Не веднъж в историята Запада е пращал в Русия помощи да не измрат от глад. Това сме го виждали на живо при социализма - заводи, заводи, работа много, а стоките дефицитни и магазините празни.
ГОЛОДОМОР - мрене от глад - е руска дума, панимаеш?
05:11 19.08.2025
15 До последния украинец
05:34 19.08.2025
16 Евро дебили
06:05 19.08.2025
17 Гориил
06:08 19.08.2025
18 Злобното Джуджи
Така е, но лесно може и Тпябва да се даде ЯО на Украйна !!! Само така руските мераци за намеса в световната политика могат да бъдат озаптени.
Украйна трябва да се превърне в оръжие на Запада опряно в корема на Русия, също както Израел възпира и сдържа Арабския свят и радикализъм 👍
06:09 19.08.2025