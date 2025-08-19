Новини
Рубио: Вече не даваме пари и оръжие на Украйна, а продаваме
  Тема: Украйна

Рубио: Вече не даваме пари и оръжие на Украйна, а продаваме

19 Август, 2025 03:32, обновена 19 Август, 2025 05:56 1 930 18

Безусловна капитулация няма да има. Може да не е честно, но териториалните отстъпки са нужни за мира

Рубио: Вече не даваме пари и оръжие на Украйна, а продаваме - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че не само европейски съюзници, но и страни извън Европа ще участват в разработването и предоставянето на гаранции за сигурност за Украйна.

Той направи това изявление в интервю за Fox News.

„Ще работим с нашите европейски съюзници и, между другото, с неевропейски страни, за да създадем такива гаранции за сигурност. Работим по това в момента“, каза Рубио. Той добави, че гаранциите трябва да бъдат „създадени след мирно споразумение, за да може Украйна да се чувства сигурна в бъдеще“.

Рубио смята, че всяко споразумение за прекратяване на конфликта в Украйна ще изисква отстъпки и от двете страни и такъв резултат може да бъде „дори несправедлив“.

„Всякакви преговори за прекратяване на войната ще изискват отстъпки и от двете страни. По същество нито една от страните няма да получи 100 процента тук. Всяка страна ще трябва да направи някои отстъпки“, каза Рубио.

Той отбеляза, че териториалните въпроси неизбежно ще бъдат част от този разговор. „Не е лесно и може би дори не е честно, но това е необходимо, за да се сложи край на войната“, каза държавният секретар, добавяйки, че няма да има безусловна капитулация от нито една от страните в конфликта.

Рубио подчерта, че окончателното решение за това „как ще изглеждат тези линии“ е на руския президент Владимир Путин и украинската страна. „Ще бъдем там, за да улесним това и да го направим възможно“, заключи той.

Държавният секретар на САЩ заяви, че Вашингтон вече не дава оръжия на Киев.

„Вече не даваме оръжия на Украйна. Вече не даваме пари на Украйна“, каза той.

Той подчерта, че Съединените щати сега продават оръжия на Украйна, а европейските страни плащат за тях, купувайки оръжията, от които се нуждае Киев, чрез програмите на НАТО.

По-рано Рубио оцени вероятността от пряка война между Съединените щати и Русия. „Това е нещо, което никога няма да видим. Това са двете най-големи ядрени сили в света. Рискът би бил твърде голям“, отбеляза той.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

