Белият дом публикува СНИМКА от обаждането на Тръмп до Путин

19 Август, 2025 05:59, обновена 19 Август, 2025 06:04

Американският президент звънна в Кремъл по време на обсъждането на гаранциите за сигурност на Украйна в Белия дом

Белият дом публикува СНИМКА от обаждането на Тръмп до Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом публикува снимка от телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин.

Снимката е публикувана на страницата на Белия дом в социалната мрежа X.

„Президентът Доналд Тръмп разговаря по телефона с президента Путин в Овалния кабинет“, се казва в описанието към снимката.

На снимката, направена в Овалния кабинет, са държавният секретар Марко Рубио и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

По-рано украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че Тръмп се е обадил на Путин по време на обсъждане на гаранциите за сигурност на Украйна с европейските лидери. Според Зеленски американският президент е обяснил, че иска да се обади на ръководителя на Руската федерация, за да предостави обратна връзка на участниците в срещата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 11 гласа.
  • 1 Ваньо

    18 0 Отговор
    Ало!Вова ?

    06:10 19.08.2025

  • 2 Име

    26 3 Отговор
    Трябва да побързат, че украинската отбрана се разпада.

    Коментиран от #4

    06:10 19.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    2 28 Отговор
    И какво, Вова капитулира ли или ще се наложи С.А.Щ да предоставят ЯО на Украйна ?

    Коментиран от #7

    06:12 19.08.2025

  • 4 Руска икономика

    3 29 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    Не знам за украинската отбрана, но в Крим са на купони за бензин. Ако Тръмп не побърза с мира, скоро и в цяла Русия.

    Коментиран от #9, #11

    06:16 19.08.2025

  • 5 Иван

    4 9 Отговор
    Нарко Рубио.

    06:27 19.08.2025

  • 6 Иван

    16 1 Отговор
    Нацисткият сатанински хазарски Израел следи всяка дума на Доналд Тръмп.

    06:32 19.08.2025

  • 7 Иван

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    Отговорът е в Библията.

    06:33 19.08.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 1 Отговор
    ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОЛКОВНИК ПАТРИОТ
    ....
    ЗДРАВСТВУЙТЕ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

    06:34 19.08.2025

  • 9 болгарин..

    25 1 Отговор

    До коментар #4 от "Руска икономика":

    Аз пък знам че в плевен и ловеч..хората вече одат с купони да си купуват вода..

    06:41 19.08.2025

  • 10 Име

    3 0 Отговор
    Хубав ден!

    06:54 19.08.2025

  • 11 Българин

    0 10 Отговор

    До коментар #4 от "Руска икономика":

    Ако няма мир Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    06:59 19.08.2025

  • 12 Анонимен

    3 0 Отговор
    Всяка дума на Тръмп отделно заглавие ли има?

    07:01 19.08.2025

  • 13 жжжжжж

    6 0 Отговор
    " Тръмп докладва на началника си" -хубава картина.

    07:10 19.08.2025