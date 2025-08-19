Белият дом публикува СНИМКА от обаждането на Тръмп до Путин

Белият дом публикува снимка от телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин.

Снимката е публикувана на страницата на Белия дом в социалната мрежа X.

„Президентът Доналд Тръмп разговаря по телефона с президента Путин в Овалния кабинет“, се казва в описанието към снимката.

President Donald J. Trump on the phone with President Putin in the Oval Office. pic.twitter.com/RkWReNAT2b — The White House (@WhiteHouse) August 19, 2025

На снимката, направена в Овалния кабинет, са държавният секретар Марко Рубио и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

По-рано украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че Тръмп се е обадил на Путин по време на обсъждане на гаранциите за сигурност на Украйна с европейските лидери. Според Зеленски американският президент е обяснил, че иска да се обади на ръководителя на Руската федерация, за да предостави обратна връзка на участниците в срещата.