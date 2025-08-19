Белият дом публикува СНИМКА от обаждането на Тръмп до Путин

Белият дом публикува снимка от телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин.
Снимката е публикувана на страницата на Белия дом в социалната мрежа X.
„Президентът Доналд Тръмп разговаря по телефона с президента Путин в Овалния кабинет“, се казва в описанието към снимката.
President Donald J. Trump on the phone with President Putin in the Oval Office. pic.twitter.com/RkWReNAT2b— The White House (@WhiteHouse) August 19, 2025
На снимката, направена в Овалния кабинет, са държавният секретар Марко Рубио и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.
По-рано украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че Тръмп се е обадил на Путин по време на обсъждане на гаранциите за сигурност на Украйна с европейските лидери. Според Зеленски американският президент е обяснил, че иска да се обади на ръководителя на Руската федерация, за да предостави обратна връзка на участниците в срещата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ваньо
06:10 19.08.2025
2 Име
Коментиран от #4
06:10 19.08.2025
3 Злобното Джуджи
Коментиран от #7
06:12 19.08.2025
4 Руска икономика
До коментар #2 от "Име":Не знам за украинската отбрана, но в Крим са на купони за бензин. Ако Тръмп не побърза с мира, скоро и в цяла Русия.
Коментиран от #9, #11
06:16 19.08.2025
5 Иван
06:27 19.08.2025
6 Иван
06:32 19.08.2025
7 Иван
До коментар #3 от "Злобното Джуджи":Отговорът е в Библията.
06:33 19.08.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
06:34 19.08.2025
9 болгарин..
До коментар #4 от "Руска икономика":Аз пък знам че в плевен и ловеч..хората вече одат с купони да си купуват вода..
06:41 19.08.2025
10 Име
06:54 19.08.2025
11 Българин
До коментар #4 от "Руска икономика":Ако няма мир Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
06:59 19.08.2025
12 Анонимен
07:01 19.08.2025
13 жжжжжж
07:10 19.08.2025