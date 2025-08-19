Новини
Berliner Zeitung: Дискусията за временно прекратяване на огъня показа на какъв натиск е подложен Зеленски
  Тема: Украйна

Berliner Zeitung: Дискусията за временно прекратяване на огъня показа на какъв натиск е подложен Зеленски

19 Август, 2025 06:09, обновена 19 Август, 2025 06:17 1 795 16

  • украйна-
  • зеленски-
  • прекратяване на огъня-
  • война-
  • тръмп

Тръмп му е напомнил, че целта за разрешаване на конфликта в Украйна трябва да бъде дългосрочен мир, а не временно примирие

Berliner Zeitung: Дискусията за временно прекратяване на огъня показа на какъв натиск е подложен Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че няма нужда от временно прекратяване на огъня в Украйна, демонстрира натиска, оказван върху Володимир Зеленски, пише немският вестник Berliner Zeitung.

„Дискусията за прекратяването на огъня показва на какъв натиск е подложен Зеленски. Само преди няколко месеца искането за „прекратяване на огъня“ се смяташе за прерогатив на „симпатизантите на Путин“, се казва в статията.

Още новини от Украйна

Според публикацията Тръмп е напомнил на Зеленски, че целта за разрешаване на конфликта в Украйна трябва да бъде дългосрочен мир, а не временно примирие.

„Малко след това председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предпазливо се отказа от това искане, заявявайки, че „прекратяване на огъня“ е просто друг термин, а не „мир“, подчертава статията.

Според автора Зеленски няма друг избор, освен да се съгласи с това тълкуване на „прекратяването на огъня“.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Гориил

    10 6 Отговор
    Още една обидна дума от Бандера и ще последва възмездие.

    06:21 19.08.2025

  • 3 Каунь

    10 2 Отговор
    Га яде курабийките не рева, ся вика приседнаха ми...

    06:21 19.08.2025

  • 4 Кабакрадев

    10 2 Отговор
    Дано и в нашата страна,подложена на невиждан стрес от двете мут...ро...пра..сета стане нещо.......например прокурори от чужбина да разбият кочи..ната.

    Коментиран от #15

    06:25 19.08.2025

  • 5 Гориил

    13 5 Отговор
    Тръмп е уморен от поредния бананов президент.Вие подкрепихте Украйна не заради образцовата ѝ демокрация, а от желание да навредите на Русия.За съжаление, не бяхте достатъчно умни да повдигнете капака на врящия украински котел и да видите, че отдолу няма украинци.

    06:29 19.08.2025

  • 7 Факт

    4 1 Отговор
    Нали имаше прекратяване на огъня по Коледа!

    06:49 19.08.2025

  • 8 болгарин..

    7 3 Отговор
    Урсулците и зеления-подвиха опашки пред трумп..кiев да забрави за алианса и никакъв мир до като зеления не подготви планчетата за териториални остъпки,а бе доста апетитни парчета от бандерия ще поехать к маскве

    Коментиран от #12

    06:53 19.08.2025

  • 9 Гоорил

    2 7 Отговор
    Презшденно Зеленски го канят в Белия дом под знамената на Украина, а военопрестъпника трупин във военно хале под преминаващи бомбадировачи!

    06:56 19.08.2025

  • 10 болгарин..

    4 4 Отговор
    Само от прибиране в.чувала разбира пияния агресор и копейките му продажни.

    07:01 19.08.2025

  • 11 болгарин..

    4 4 Отговор
    Само от прибиране в.чувала разбира пияния агресор и копейките му продажни.

    07:01 19.08.2025

  • 12 Ленин

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "болгарин..":

    Той да си върне земите дето са му подарени по времето на УССР, за други не ламтим.

    07:26 19.08.2025

  • 13 Ха ха

    4 1 Отговор
    Явно номера на ЕС с нови мински споразумения за да се освести Украйна не минаха. Сега вече ще почне разделянето на Украйна....къде остана стратегическото поражение на русия която ще си тръгне с 20% от Украйна?!

    Коментиран от #14

    07:29 19.08.2025

  • 14 Каунь

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха":

    Великобритания сега да им компенсира загубените територии

    07:37 19.08.2025

  • 15 Посетител

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кабакрадев":

    Хубаво пожелание, но откъде ще ги вземете тия "чужди" прокурори?! На Брюксел не им пука кой и какво прави в България, стига да слушка, папка и изпълнява указанията им! Ние трябва да си направим едно цялостно... почистване...

    07:39 19.08.2025

  • 16 Няма по-проЗти

    0 0 Отговор
    същества на планетата от копейките.

    07:43 19.08.2025