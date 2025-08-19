Berliner Zeitung: Дискусията за временно прекратяване на огъня показа на какъв натиск е подложен Зеленски

Изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че няма нужда от временно прекратяване на огъня в Украйна, демонстрира натиска, оказван върху Володимир Зеленски, пише немският вестник Berliner Zeitung.

„Дискусията за прекратяването на огъня показва на какъв натиск е подложен Зеленски. Само преди няколко месеца искането за „прекратяване на огъня“ се смяташе за прерогатив на „симпатизантите на Путин“, се казва в статията.

Според публикацията Тръмп е напомнил на Зеленски, че целта за разрешаване на конфликта в Украйна трябва да бъде дългосрочен мир, а не временно примирие.

„Малко след това председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предпазливо се отказа от това искане, заявявайки, че „прекратяване на огъня“ е просто друг термин, а не „мир“, подчертава статията.

Според автора Зеленски няма друг избор, освен да се съгласи с това тълкуване на „прекратяването на огъня“.