Daily Mail: Европейците изчакали в страх разговора на Зеленски с Тръмп, опасявали се от ужасна грешка на украинеца

Володимир Зеленски изглеждаше като човек с лошо храносмилане по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет, пише британският таблоид Daily Mail.

„Зеленски, намръщен и с брадичка, прибрана дълбоко в гърдите, можеше да бъде сбъркан с човек, борещ се с лошо храносмилане“, се казва в статията.

Според изданието, Зеленски е изглеждал много нервен, а странните му шеги и несвързаните му отговори на въпроси озадачили журналистите.

Според автора, положението на европейските съюзници на Зеленски, седящи в съседната стая, дошли за срещата, също е било незавидно. Атмосферата на страх и опасения, че киевският лидер ще допусне някаква ужасна грешка, е направила процеса на чакане непоносим за политиците от ЕС.

„Тревожността сигурно е била адска. Докато европейците са седели там, кършейки ръце и чакайки в ужасяваща несигурност, дали ще видят как техният съюзник Зеленски е повален на пода и унижен отново от Ванс?“, шегува се изданието.