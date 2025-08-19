Daily Mail: Европейците изчакали в страх разговора на Зеленски с Тръмп, опасявали се от ужасна грешка на украинеца

Володимир Зеленски изглеждаше като човек с лошо храносмилане по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет, пише британският таблоид Daily Mail.
„Зеленски, намръщен и с брадичка, прибрана дълбоко в гърдите, можеше да бъде сбъркан с човек, борещ се с лошо храносмилане“, се казва в статията.
Според изданието, Зеленски е изглеждал много нервен, а странните му шеги и несвързаните му отговори на въпроси озадачили журналистите.
Според автора, положението на европейските съюзници на Зеленски, седящи в съседната стая, дошли за срещата, също е било незавидно. Атмосферата на страх и опасения, че киевският лидер ще допусне някаква ужасна грешка, е направила процеса на чакане непоносим за политиците от ЕС.
„Тревожността сигурно е била адска. Докато европейците са седели там, кършейки ръце и чакайки в ужасяваща несигурност, дали ще видят как техният съюзник Зеленски е повален на пода и унижен отново от Ванс?“, шегува се изданието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 българин
06:27 19.08.2025
2 БгТопИдиот🇧🇬
06:28 19.08.2025
3 Дедо ви...
06:29 19.08.2025
4 По лошо
06:30 19.08.2025
5 Коста
06:30 19.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гориил
06:34 19.08.2025
11 Ний ша Ва упрайм
06:37 19.08.2025
12 тц тц
06:40 19.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Митко Зъркела
Коментиран от #25
06:43 19.08.2025
17 Георги
06:45 19.08.2025
18 хахаха
Нямаше червен килим, а Наркомански бе с костюм за първи път в живота си:)
06:48 19.08.2025
19 Хахахаха
06:49 19.08.2025
20 SDEЧЕВ
06:53 19.08.2025
21 Град Козлодуй
06:53 19.08.2025
22 Край
06:53 19.08.2025
23 Посетител
06:54 19.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Реалност
До коментар #16 от "Митко Зъркела":По вероятно е Путин и Тръмп да са умирали от смях когато американския президент заряза европейците по средата на срещата и отиде да се обади на руския си колега:)))
Коментиран от #29
06:58 19.08.2025
26 Иван
06:59 19.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Иван
До коментар #25 от "Реалност":Наркоманите са се нуждаели от малко почивка.....салфетки, лъжички, шмъркания.....
07:02 19.08.2025
30 Механик
Да не е се е метнал у Дунава, че много зор видя горкото тия дни??
А така ми липсва да ми обясни как "от руснак войник не става" или да ми каже "тихо, ф.ръдляк! Не си компетентен. Ще бъдеш изритан от дискусията".
Хахаха!
А аз пея и танцувам.
07:04 19.08.2025
31 Знаещ
Коментиран от #34
07:06 19.08.2025
32 Иван
07:07 19.08.2025
33 Ццц
Коментиран от #36
07:08 19.08.2025
34 Посетител
До коментар #31 от "Знаещ":Първо, тези ЯБГ не са били украински а наследство от СССР. Правоприемник на СССР е Руската федерация. И тогава точно Щатите и Великобритания настояха всички новоизлюпени "независими" държави да предадат озовалите се на тяхна територия ракети на Русия.
07:20 19.08.2025
35 Перо
07:32 19.08.2025
36 Госあ
До коментар #33 от "Ццц":хахахаха отличен коментар
07:33 19.08.2025
37 цъ цъ цъ
07:40 19.08.2025