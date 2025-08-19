Новини
Daily Mail: Европейците изчакали в страх разговора на Зеленски с Тръмп, опасявали се от ужасна грешка на украинеца
  Тема: Украйна

Daily Mail: Европейците изчакали в страх разговора на Зеленски с Тръмп, опасявали се от ужасна грешка на украинеца

19 Август, 2025 06:19

Намръщеният президент на Украйна изглеждаше като човек, който се бори с лошо храносмилане, пише таблоидът

Daily Mail: Европейците изчакали в страх разговора на Зеленски с Тръмп, опасявали се от ужасна грешка на украинеца - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Володимир Зеленски изглеждаше като човек с лошо храносмилане по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет, пише британският таблоид Daily Mail.

„Зеленски, намръщен и с брадичка, прибрана дълбоко в гърдите, можеше да бъде сбъркан с човек, борещ се с лошо храносмилане“, се казва в статията.

Според изданието, Зеленски е изглеждал много нервен, а странните му шеги и несвързаните му отговори на въпроси озадачили журналистите.

Според автора, положението на европейските съюзници на Зеленски, седящи в съседната стая, дошли за срещата, също е било незавидно. Атмосферата на страх и опасения, че киевският лидер ще допусне някаква ужасна грешка, е направила процеса на чакане непоносим за политиците от ЕС.

„Тревожността сигурно е била адска. Докато европейците са седели там, кършейки ръце и чакайки в ужасяваща несигурност, дали ще видят как техният съюзник Зеленски е повален на пода и унижен отново от Ванс?“, шегува се изданието.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 българин

    33 2 Отговор
    коалицията на войната

    06:27 19.08.2025

  • 2 БгТопИдиот🇧🇬

    35 3 Отговор
    Наркоманеца беше много "адекватен".

    06:28 19.08.2025

  • 3 Дедо ви...

    36 3 Отговор
    В КОРИДОРА НА ПОЗОРА. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПОЗОР. КЛОУНИТЕ ЧАКАТ КОНФЕРАНСИЕТО ДА ОБЯВИ НОМЕРА ИМ.

    06:29 19.08.2025

  • 4 По лошо

    29 5 Отговор
    Зеленият наркоман и румбата от евро фжендъри бяха жестоко унижени и през цялото време благодаряха за това на Тръмп!

    06:30 19.08.2025

  • 5 Коста

    13 3 Отговор
    ЕС да номинират д-р Менгеле да асистира Зельонски постоянно

    06:30 19.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гориил

    29 5 Отговор
    Европа получи сметка за подкрепа на гнил и разложен режим, който искате да възродите като ад за Русия.Но не си отделил време да проучиш, че мнозинството от жителите на Украйна не са етнически украинци.

    06:34 19.08.2025

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    10 8 Отговор
    а нашия плешиф Дундю не е европеец щот не е там.

    06:37 19.08.2025

  • 12 тц тц

    35 7 Отговор
    "несвързаните му отговори на въпроси озадачили журналистите"...никой не са озадачили, вече всички знаят, че Зельо постоянно е надрусан.

    06:40 19.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Митко Зъркела

    3 21 Отговор
    Добре че Путин има импланти в лицето. Иначе тревогата по лицето му щеше да е още по-ужасна.

    Коментиран от #25

    06:43 19.08.2025

  • 17 Георги

    23 2 Отговор
    толкова за презокеанските ни парьори... ходиш там и трепериш в какво настроение са. А това, че се изсипа една тумба народ да държи зелю за ръчичка само показва, че не са приемани за равнопоставени на рижия. Само вижте тхните изрщажения и това на Путин, техните договоки и тези на Путин, кой сега е "парий" ?

    06:45 19.08.2025

  • 18 хахаха

    25 3 Отговор
    Излагацията и унижението на европуделите бе тотална:) Преди ден Урсула се правеше на велика у фесбук, а сега само клепаше на фандаци и се съгласяваше с всичко, което Тръмп и заповяда:)
    Нямаше червен килим, а Наркомански бе с костюм за първи път в живота си:)

    06:48 19.08.2025

  • 19 Хахахаха

    15 3 Отговор
    То па един костюм....!!! С потника сякаш изглеждаше по евтентичен! Нашмъркан представител на ,,художествено - творческата интелигенция" в провинциален градец! Облечен набързо, в окаян вид обикаля кафенетата, белки някой го почерпи!

    06:49 19.08.2025

  • 20 SDEЧЕВ

    7 0 Отговор
    Страх лозе пази

    06:53 19.08.2025

  • 21 Град Козлодуй

    7 2 Отговор
    Пак е бил под въздействие на белото......

    06:53 19.08.2025

  • 22 Край

    6 0 Отговор
    Докато Пеевски не каже - войната не може да приключи.

    06:53 19.08.2025

  • 23 Посетител

    7 1 Отговор
    По-скоро Зеленият е бил в абстиненция. Оттук и вида му... Ако беше друсан, другояче щеше да изглежда.

    06:54 19.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Реалност

    14 1 Отговор

    До коментар #16 от "Митко Зъркела":

    По вероятно е Путин и Тръмп да са умирали от смях когато американския президент заряза европейците по средата на срещата и отиде да се обади на руския си колега:)))

    Коментиран от #29

    06:58 19.08.2025

  • 26 Иван

    8 1 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски се бори със зли духове.

    06:59 19.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Реалност":

    Наркоманите са се нуждаели от малко почивка.....салфетки, лъжички, шмъркания.....

    07:02 19.08.2025

  • 30 Механик

    4 1 Отговор
    Абе, некой чувал и е Стоян Георгиев - злобното джуджи?Няма го това хайванче тая сутрин?!?!?
    Да не е се е метнал у Дунава, че много зор видя горкото тия дни??
    А така ми липсва да ми обясни как "от руснак войник не става" или да ми каже "тихо, ф.ръдляк! Не си компетентен. Ще бъдеш изритан от дискусията".
    Хахаха!
    А аз пея и танцувам.

    07:04 19.08.2025

  • 31 Знаещ

    2 8 Отговор
    Ако Украйна не беше предала своите 1680 ядрени бойни глави, сега друга песен щеше да пее блатния сатрап и kykaвия риж агент Краснов. И двете държави по силата на този договор, са гаранти за независимостта и целостта на Украйна.

    Коментиран от #34

    07:06 19.08.2025

  • 32 Иван

    4 1 Отговор
    Гнусния евреин Еленски не само е намръщен, но е с обриви и изприщвания.......около 20 цирея има по тялото му.

    07:07 19.08.2025

  • 33 Ццц

    8 1 Отговор
    За дрогирания е ясно всичко. Налудничавия поглед и несвързаните отговори от какво са. Но за какви европейски лидери говорим? Няколко чичковци и един женски щраус, които чакат като пред зъболекарски кабинет да ги повикат. Що за лидери са това? Поне пуснали ли са им телевизор в чакалнята? Имало ли е смучащи бонбончета в купичка? Тези идьоти ни докараха до посмесище. Време е да задоволим мераците на бандата на желаещите и да ги изхвърляме на бонището на историята, преди да ги изпреварим.

    Коментиран от #36

    07:08 19.08.2025

  • 34 Посетител

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Знаещ":

    Първо, тези ЯБГ не са били украински а наследство от СССР. Правоприемник на СССР е Руската федерация. И тогава точно Щатите и Великобритания настояха всички новоизлюпени "независими" държави да предадат озовалите се на тяхна територия ракети на Русия.

    07:20 19.08.2025

  • 35 Перо

    2 0 Отговор
    Страх лозе пази! Знаят, че наркоса има мозък на пиле и може всичко да направи! Европейците знаят, че залагат на куц кон, но не могат да изтърват такъв случай за вреда на Русия!

    07:32 19.08.2025

  • 36 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ццц":

    хахахаха отличен коментар

    07:33 19.08.2025

  • 37 цъ цъ цъ

    0 0 Отговор
    значи тия "безгрешните" много ги било страх Зелко да не допусне "ужасна грешка". А досега не грешаха ли заедно...?

    07:40 19.08.2025