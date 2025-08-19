Финландският Iltalehti: Срещата на Тръмп с Путин беше по-топла от срещата му със Зеленски

Срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска се проведе в по-топла и приятелска атмосфера от разговорите с Володимир Зеленски в Белия дом, пише финландският вестник „Илталехти“, цитирайки експерта по езика на тялото Сами Салинен.

„Разликата е огромна: като нощ и ден. В Белия дом цареше съвсем различно настроение“, каза той в интервю за изданието.

Още новини от Украйна

Както отбеляза експертът, Зеленски не беше посрещнат от червен килим, нито с ентусиазъм от Тръмп. Вместо това американският лидер се огледа и сякаш не забеляза госта си, дори когато колата на Зеленски вече се приближаваше към Белия дом.

„Но докато Тръмп чакаше Путин в Аляска, той беше абсолютно възхитен“, каза Салинен.

Според него това не е изненадващо, тъй като Тръмп преди това се е срещал с Путин пак с топло отношение и добро настроение, показвайки уважение към руския лидер.

„Те очевидно имат някаква химия и, както казва Тръмп, се разбират много добре“, заключи експертът.