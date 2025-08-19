Новини
Финландският Iltalehti: Срещата на Тръмп с Путин беше по-топла от срещата му със Зеленски
  Тема: Украйна

19 Август, 2025 06:46, обновена 19 Август, 2025 06:53 1 164 22

  • тръмп-
  • зеленски-
  • путин-
  • език на тялото-
  • срещи

Разликата е огромна: като нощ и ден, анализира експерт по езика на тялото

Финландският Iltalehti: Срещата на Тръмп с Путин беше по-топла от срещата му със Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска се проведе в по-топла и приятелска атмосфера от разговорите с Володимир Зеленски в Белия дом, пише финландският вестник „Илталехти“, цитирайки експерта по езика на тялото Сами Салинен.

„Разликата е огромна: като нощ и ден. В Белия дом цареше съвсем различно настроение“, каза той в интервю за изданието.

Още новини от Украйна

Както отбеляза експертът, Зеленски не беше посрещнат от червен килим, нито с ентусиазъм от Тръмп. Вместо това американският лидер се огледа и сякаш не забеляза госта си, дори когато колата на Зеленски вече се приближаваше към Белия дом.

„Но докато Тръмп чакаше Путин в Аляска, той беше абсолютно възхитен“, каза Салинен.
Според него това не е изненадващо, тъй като Тръмп преди това се е срещал с Путин пак с топло отношение и добро настроение, показвайки уважение към руския лидер.

„Те очевидно имат някаква химия и, както казва Тръмп, се разбират много добре“, заключи експертът.


Финландия
  • 1 Не, драги,

    7 27 Отговор
    Нямат никаква химия. Просто среща между пиколото от КГБ Путя и агента Краснов.

    Коментиран от #15

    06:56 19.08.2025

  • 2 знаете

    6 4 Отговор
    за какво иде реч седнаха на масата и си поговориха за менюто.

    06:59 19.08.2025

  • 3 Къде

    18 15 Отговор
    е Путин, къде е Зеления клоун ?

    Коментиран от #9

    06:59 19.08.2025

  • 4 Име

    1 10 Отговор
    Хубав ден!

    07:02 19.08.2025

  • 5 Реалност

    16 10 Отговор
    Зельо е ясен - той е един наркоман от който нищо не зависи, но се чудя защо Урсула продължава да ходи в чужди държави, след като навсякъде е унижавана - или ще стои права в ъгъла при Ердо, или ще минава пълна митническа проверка в Пекин, или ще гледа в земята докато Тръпм и се кара.

    07:03 19.08.2025

  • 6 Абсолютният край

    5 11 Отговор
    на неолибералните розови мечти.

    07:04 19.08.2025

  • 7 Нормално е,

    13 5 Отговор
    Двама дърти подлеци и дегенерати винаги ще намерят повече общи интереси...

    07:04 19.08.2025

  • 8 Някой

    4 9 Отговор
    Тръмп искаха да го убият. Вторият събиращ хора за Украйна. Та дори един ученик на 17 години убил родителите си, казвал че иска да убие Тръмп и избяга в Украйна. Сигурно и първият е бил подобен.

    07:06 19.08.2025

  • 9 Путлер е в бункера

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Къде":

    при xлeбapките.

    Коментиран от #22

    07:06 19.08.2025

  • 10 хахаха

    9 11 Отговор
    До последно се надявах, че Росенчо и Тагаренко ще скокнат до САЩ и ще постелят едно червено килимче пред Наркомански, но уви:)

    07:06 19.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Споко родни джендъри

    10 17 Отговор
    Пред Тръмп Урсула и зеления потник гледаха в земята и дума не обелиха, но днес като се приберат ще се развихрят във Фейсбук:)

    07:11 19.08.2025

  • 13 Механик

    11 10 Отговор
    Не прсто "по-топла".
    "Разликата е огромна: като нощ и ден"- е това е вярното изречение.
    Путин бе посрешнат с червен килим, усмивки и удостоен с честта да седне с Тръмп в НЕГОВАТА лимузина. А през това време, пътуването им бе охранявано от прелитащи изтребители на САЩ.
    А Зели... ми какво Зели, всички видяха какво се случи и как го посрещнаха.
    А па унижението за жеЛАЕЩИТЕ, дето ги оставиха да чакат в килера на Белия Дом беше направо гротескно.
    Ще се спукам от смях.

    07:12 19.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Механик

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Не, драги,":

    Стоенчо, нали до вчера ми разправяше какъви хитреци били Тръмп и Зели и как готвели някаква подмолна изнанада за Путин?
    Кво стана сега? Пак ли е Краснов?
    Хахаха!

    07:13 19.08.2025

  • 16 хахаха

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Освен да ли.жете руски":

    Вчера ясно се видя кой на кого какво лиже:))))) Урсулът и Зельо се скъсаха да лижат д-то на Тръмп, а той ги заряза и отиде да си говори с Путин:))))

    07:17 19.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "ЖалъкПлазмодий":

    Май пак си превъртял, безсилнико. Яко те напънаха събитията, а?
    Хаха!
    Ама това все още не е нищо. Какво те чака, направо не ми се мисли.

    07:21 19.08.2025

  • 20 Фен

    2 1 Отговор
    Зе го харесва само евро либералната хунта.

    07:25 19.08.2025

  • 21 Ми зеля

    1 0 Отговор
    Е с недостатъчен умств.капацитет, и затова си води свита. Белким всичките образуват един мозък. Ама видно е че не им достига още капацитета.

    07:27 19.08.2025

  • 22 Ще ти се

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Путлер е в бункера":

    да е така, ама не. Европейските въшльовци са в комания на хлебарки.

    07:27 19.08.2025

