Финландският Iltalehti: Срещата на Тръмп с Путин беше по-топла от срещата му със Зеленски

Срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска се проведе в по-топла и приятелска атмосфера от разговорите с Володимир Зеленски в Белия дом, пише финландският вестник „Илталехти“, цитирайки експерта по езика на тялото Сами Салинен.
„Разликата е огромна: като нощ и ден. В Белия дом цареше съвсем различно настроение“, каза той в интервю за изданието.
Както отбеляза експертът, Зеленски не беше посрещнат от червен килим, нито с ентусиазъм от Тръмп. Вместо това американският лидер се огледа и сякаш не забеляза госта си, дори когато колата на Зеленски вече се приближаваше към Белия дом.
„Но докато Тръмп чакаше Путин в Аляска, той беше абсолютно възхитен“, каза Салинен.
Според него това не е изненадващо, тъй като Тръмп преди това се е срещал с Путин пак с топло отношение и добро настроение, показвайки уважение към руския лидер.
„Те очевидно имат някаква химия и, както казва Тръмп, се разбират много добре“, заключи експертът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не, драги,
Коментиран от #15
06:56 19.08.2025
2 знаете
06:59 19.08.2025
3 Къде
Коментиран от #9
06:59 19.08.2025
4 Име
07:02 19.08.2025
5 Реалност
07:03 19.08.2025
6 Абсолютният край
07:04 19.08.2025
7 Нормално е,
07:04 19.08.2025
8 Някой
07:06 19.08.2025
9 Путлер е в бункера
До коментар #3 от "Къде":при xлeбapките.
Коментиран от #22
07:06 19.08.2025
10 хахаха
07:06 19.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Споко родни джендъри
07:11 19.08.2025
13 Механик
"Разликата е огромна: като нощ и ден"- е това е вярното изречение.
Путин бе посрешнат с червен килим, усмивки и удостоен с честта да седне с Тръмп в НЕГОВАТА лимузина. А през това време, пътуването им бе охранявано от прелитащи изтребители на САЩ.
А Зели... ми какво Зели, всички видяха какво се случи и как го посрещнаха.
А па унижението за жеЛАЕЩИТЕ, дето ги оставиха да чакат в килера на Белия Дом беше направо гротескно.
Ще се спукам от смях.
07:12 19.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Механик
До коментар #1 от "Не, драги,":Стоенчо, нали до вчера ми разправяше какъви хитреци били Тръмп и Зели и как готвели някаква подмолна изнанада за Путин?
Кво стана сега? Пак ли е Краснов?
Хахаха!
07:13 19.08.2025
16 хахаха
До коментар #14 от "Освен да ли.жете руски":Вчера ясно се видя кой на кого какво лиже:))))) Урсулът и Зельо се скъсаха да лижат д-то на Тръмп, а той ги заряза и отиде да си говори с Путин:))))
07:17 19.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Механик
До коментар #18 от "ЖалъкПлазмодий":Май пак си превъртял, безсилнико. Яко те напънаха събитията, а?
Хаха!
Ама това все още не е нищо. Какво те чака, направо не ми се мисли.
07:21 19.08.2025
20 Фен
07:25 19.08.2025
21 Ми зеля
07:27 19.08.2025
22 Ще ти се
До коментар #9 от "Путлер е в бункера":да е така, ама не. Европейските въшльовци са в комания на хлебарки.
07:27 19.08.2025