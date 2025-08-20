Sky News: Украйна и Русия сега са по-далеч от мира, отколкото бяха преди срещите на Тръмп с Путин и Зеленски

Сега сме по-далеч от мира, отколкото бяхме преди срещите на американския президент Доналд Тръмп първо с Владимир Путин в Аляска и след това с Володимир Зеленски в Белия дом, пише Sky News.
Путин иска цяла Украйна да бъде унищожена и погълната от неговата голяма Русия. За да го спрат, съюзниците се съгласиха преди две седмици, че е необходимо незабавно прекратяване на огъня, наред с много по-болезнен натиск, а именно санкции, засягащи петролната му индустрия.
След това дойде обратният завой на Тръмп в Аляска. Там стана ясно – няма да има нито прекратяване на огъня, нито по-строги санкции от Вашингтон.
Дори срещата след това в Белия дом със Зеленски и европейски съюзници не накара Тръмп да промени мнението си. Тръмп изглежда е съгласен с Путин по ключови въпроси.
Осъзнавайки влошеното положение за Украйна, съюзниците сякаш приемат, че тя ще трябва да се откаже от територии, завзети със сила. Зеленски е подложен на все по-голям натиск да се откаже от територии.
В замяна се споменават гаранции за сигурност. Но Тръмп много често си променя мнението и се отказва от ангажиментите си, дори тези, залегнали в международните договори.
Срещата в Белия дом сякаш бе фокусирана върху галене на егото на Тръмп. Има няколко категорични факта за войната: на Путин не може да се има вяра, Путин иска края на Украйна, Путин ще отстъпи само при максимален натиск.
Продължителната международна дипломация може да отговаря на желанието на г-н Тръмп за внимание, но мирът в Украйна сякаш е по-далеч.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #22
09:26 20.08.2025
2 Злобното Джуджи
Нека Го дадем 😁👍
Коментиран от #5, #6, #8, #10, #19
09:27 20.08.2025
3 стоян георгиев
Коментиран от #9
09:28 20.08.2025
4 Скайнет
09:30 20.08.2025
5 Ало, ало
До коментар #2 от "Злобното Джуджи":Тиии, тиии, колко си глyпава!
09:30 20.08.2025
7 Хмм
Коментиран от #24, #25, #39
09:36 20.08.2025
8 М дааа
До коментар #2 от "Злобното Джуджи":То всъщност ще ,,реши;; проблемите на света ! Няма да има хора а оттам и проблеми.Хлебарките ще живеят в хармония.
Коментиран от #14
09:38 20.08.2025
9 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #3 от "стоян георгиев":"Тръмп се опитва да спечели време за путлер.това е повече от видно.от една страна среща вече решимостта на европейските лидери от друга огромното проукраимско мнозинство в сената и конгреса.рижата като руски агент се опитва да лавира като евтина ку..ва."
Какво време да му спечели? Той Путин има време колкото искаш и няма нужда някой да му го печели. Пък и удари рамо на Тръмп, когато оня се беше омазал,така че, нито червения килим дето му постла трябва да изненадва нвкого, нито отстъпките, които сега прави.😂
Коментиран от #18, #23
09:38 20.08.2025
11 Мефистофел
Я карайте по-малко тенденциозно! Защо не ни припомните какво се случи с Минските съглашения. А Нетаняху колко е нарушил ...
Коментиран от #26
09:41 20.08.2025
12 Последния Софиянец
09:41 20.08.2025
13 Дайджест
09:42 20.08.2025
14 Динко
До коментар #8 от "М дааа":Единственият начин Путлер да стъпи в Киев да отиде на преговори.
09:43 20.08.2025
15 РЕАЛИСТ
09:44 20.08.2025
16 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
09:44 20.08.2025
18 Хмм
До коментар #9 от "Ъъъъъъъъъъ":Русия на всички е помагала, но после забравят, помогна на Ердоган при опита за преврат, а сега той подкокоросва Азербайджан против Русия, създава арменска държава след геноцида, арменците предадоха собствения си народ в Карабах, Прибалтика имат държави също благодарение на Русия, Финландия също, Полша също в рамките на Русия е имала относителна автономия - Варшавско княжество се е наричала, Украйна също има най-после държава благодарение на Русия, но апетитът идва с яденето, казва българският народ и още, който иска прекалено много рискува да загуби всичко.
Коментиран от #33
09:45 20.08.2025
19 Куцото добиче
До коментар #2 от "Злобното Джуджи":Само подлагането на ЯУ на Британия ще реши руско-украинските проблеми Завинаги !!!
Нека Го дадем 😁👍
09:46 20.08.2025
20 Абе
09:47 20.08.2025
21 име
Коментиран от #31
09:47 20.08.2025
22 Трол
До коментар #1 от "провинциалист":Защото вече не е военен, а е погребален агент.
09:50 20.08.2025
23 стоян георгиев
До коментар #9 от "Ъъъъъъъъъъ":Печели му време като лавира със новите санкции и мита и забавя оръжието за украйна.путлер разбира като всеки азиатец само от правата лопата през физиономията.за него договори или международно право са празни думи.за това трябва да се даде оръжие на Украйна в огромни количества и да се спре руското финансиране от трети държави.рижата бави тези неща щото е руска к..ва..
Коментиран от #40, #43, #45
09:50 20.08.2025
24 НЕМА СТРАШНО
До коментар #7 от "Хмм":ПУТИН ЩЕ ОТИДЕ В КИЕВ СКОРО , А ЗЕЛЮ ......В СИБИР
09:51 20.08.2025
25 Хасковски каунь
До коментар #7 от "Хмм":Ще ходи, ще ходи.
09:51 20.08.2025
27 Факт
09:53 20.08.2025
29 Спас
А Тръмп твърде много говори напоследък, обещава, разпорежда, разни идеи за сделки го спохождат, после се отказва да ги реализира - дипломат и бизнесмен щото е.Говорителите му не смогват да отразяват и обясняват мъдростите
09:54 20.08.2025
30 бай Иван
Коментиран от #35
09:54 20.08.2025
31 Злобното Джуджи
До коментар #21 от "име":"...като изпрати в Бандеристан войски без разрешение от руснаците...."
Европа няма да изпрати нито един войник в Украйна !!!
Просто ще предостави на Украйна ЯО, което укрите да ползват по свое усмотрение. Резултата ще са две Гъби в Русия и Украйна, след което настъпва Вечен Мир 👍
Коментиран от #32, #36
09:56 20.08.2025
32 бай Иван
До коментар #31 от "Злобното Джуджи":А ти дрон с ядерка на плажа в Созопол чакаш ли ?
Коментиран от #34
09:58 20.08.2025
33 Ъъъъъъъъъ
До коментар #18 от "Хмм":"подкокоросва Азербайджан против Русия..."
Абе чувам, че Алиев се моли на Путин...Азерския газ вече не минава през Новороийск, щото Путин е спрял транзитирането, започва масово депортиране на азери от Русия обратно в Азербайджан - към 100-на хиляди, а бизнесите им се изземват, спрян е вноса на плодове, зеленчуци и изобщо на всякаква селскостопанска продукция в Русия. Сега хиляди тонове гниели по полетата....
09:59 20.08.2025
34 Злобното Джуджи
До коментар #32 от "бай Иван":Кое не е наред с идеята ЯО на Украйна ?
С един удар убиваме два заека - Украйна и Русия.
После заселваме освободените територии с нормални хора 👍
Коментиран от #42
10:02 20.08.2025
35 стоян георгиев
До коментар #30 от "бай Иван":Я ни припомни на коя страна воюваше Финландия и на коя СССР 1940когато СССР я нападна?дай разкажи ни че нещо си се развихрил...хаха...знаеш ли другарю Ваня че СССР го изключват от обществото на народите заради нападението над финландия.о че Чърчил е готов да прати войски в помощ на Финландия?или че нападението над Финландия е съгласувано със съюзника на СССР в онзи момент другаря Гитлер?знаеш ли нещо за другаря Хитлер в 1939-1941?а другарю Ваня?хаха
Коментиран от #41
10:03 20.08.2025
36 име
До коментар #31 от "Злобното Джуджи":"..ще предостави на Украйна ЯО"
Колко години ЩЕ слушаме ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ...?
10:03 20.08.2025
37 Мдаааа дааа
Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност... вълци я яли!!!
Путин в Мюнхен през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим.....
На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута. Казаното дава отговори на много въпроси, свързани с настоящите международни отношения и кризата, чиито очертания се виждаха още тогава.
И днес Тръмп.... 2025 -та
Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
„Мисля, че войната в Украйна може да приключи скоро, до седмици, ако сме умни", каза Тръмп в Овалния кабинет. "Ако обаче не сме умни, тя ще продължи, а ние не искаме това. Помнете какво казах - това може да ескалира в трета световна война, ние също не искаме това", категоричен беше държавият глава на САЩ.
Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
Затова и иска да спре това безумие!
Даже Рубио каза че,това е прокси война на САЩ срещу Русия.
Тръмп каза още за вината на Зеленски: Не съм доволен от Зеленски и не съм му голям фен. Ако си умен, не воюваш, щом си по-слаб...
10:03 20.08.2025
38 Сорри
10:05 20.08.2025
39 Шопо
До коментар #7 от "Хмм":Украйна не е държава а територия, руска територия.
10:05 20.08.2025
40 Всъщност
До коментар #23 от "стоян георгиев":Спиране на огъня няма да има. Тръмп се съгласи с Путин по този въпрос, за да не се даде възможност на безпомощната Европа да се лиши съвсем от оръжията си в полза на Украйна. Виждаме, че Путин и Тръмп мислят заедно и за евро.ейската сигурност
10:06 20.08.2025
41 десислава димитрова
До коментар #35 от "стоян георгиев":Стоенчо, я ни припомни финландия кой я бръсне за нещо? Някой някога да ги е питал за мнението им? Като не искат с мирй моое и със секира.
Коментиран от #44, #52
10:08 20.08.2025
42 ДЖУДЖАК ДОСТА СИ ОБЪЛ
До коментар #34 от "Злобното Джуджи":УБИВАМЕ САМО ЕДИН ЗАЕК
ОНЯ В ЛОНДОН
ТОВА Е ПЪРВАТА ЦЕЛ С ИЛИ БЕЗ ПОВОД
10:09 20.08.2025
43 десислава димитрова
До коментар #23 от "стоян георгиев":Стоенчо, що не им дадеш оръжия на бандерите? Къв е тоя евроатлантизъм, дето само викате дайте и трябва. Ми, дай им ти, бе! Поне едно левче дари ли на крадливия киевски циркаджия?!
Коментиран от #47
10:12 20.08.2025
45 Ъъъъъъъъ
До коментар #23 от "стоян георгиев":"Печели му време като лавира със новите санкции..."
Санкции няма да има. Нали затова беше инициирана тази среща между Тръмп и Путин? На Тръмп му беше ясно, че няма как да санкционира Си, щото китаеца ще го разкове. Веднъж вече пробва, но не му се получи(на Тръмп).. Затова и прати Уктклф в Москва. Тази среща беше единствения начин да се измъкне от батака дето сам се вкара. И Путин му помогна. Както виждаш, този план проработи и Тръмп вече дума не обелва за санкции. Колкото до оръжието, аз отдавна твърдя, че Тръмп няма какво да даде на Украйна - нито като подарък, нито срещу заплащане. А след това, което се случи през последната седмица - и да има, пак няма да даде.😂
Коментиран от #51
10:14 20.08.2025
46 Гай Турий
Който не е проумял това, или въобще не му минава през ума, дрънка за суверенит и ала-бала. Какъв суверенитет може да има една идкуствено създадена страна, откъсната от тялото на Руската империя, подарък от световния комунизъм под ръководоството на Троцки и Ленин на своите украмаши, под предлога за укрепване на самоопределението на народите в новосъздадения СССР. Крайно погрешна политика, заложена бомба със закъснител, която довежда до днешната война, прикривана и потъпквана вече над 100 години, било със съветска власт, било с безвластие и свободия на киевските националисти с болшевишка значка и изтърваните от тях национал-екстремисти. За техните престъпления през ВСВ и 30-40-те години изобщо, подкрепящите наивници, желаещите да воюват, наясно ли са?!
Който защитава тия, той подкрепя едни изверги, които заливат с предателство и кървища древната българска земя, слепи слуги на нашите най-древни и зловещи врагове - ционистите!!!
10:14 20.08.2025
47 стоян георгиев
До коментар #43 от "десислава димитрова":Що да не им давам? Като данъкоплатец и член на ЕС и НАТО давам всяка година.ти също даваш.за теб не си оставяш с мизерната пенсия ама за бандерите даваш.за това те моля да идеш в русия.ама се обиждаш нещо...хаха
10:15 20.08.2025
48 Механик
А когато се почна, се почна с едни гръмки фрази, как ще превземем Москалията, как ще предаваме Путин на Хага и как Зелеснки ще стане Владетел на Вселената.
Ежедневно новините ни уведомаваха за победния ход на "перемогата" и това колко са безпомощни руснаците с тия лопати и чипове от перални. Дори "изкарахме" танковете Т-34 от музеите, понеже руснаците бяха свършили танковете.
И до къде я докарахме? 6060 украинци срещу едва 70 руснака.
Коментиран от #53
10:15 20.08.2025
49 Авторчето
10:15 20.08.2025
50 Я пък тоя
Не знаят какво говорят и пишат.
10:16 20.08.2025
51 стоян георгиев
До коментар #45 от "Ъъъъъъъъ":Така е щом казваш...хахах.нямаломдс има санкции .то и оръжие за зеленски нямаше да има ама нещо се обърка.закона на Линдзи Греъм е готов.удобрен е от демократи и републиканци и само чакат Путлер да каже не.тръмпмлавира ама няма на къде.
10:17 20.08.2025
52 стоян георгиев
До коментар #41 от "десислава димитрова":Нали нещо беше с Хитлер финландия.сега като те хванат в лъжа и се оказа че нямало значение...хаха
10:18 20.08.2025
53 стоян георгиев
До коментар #48 от "Механик":Я разкажи за руския напредък.за четири години 7% от Украйна срещу милион жертви и трилиони долара загуби.това ли е победата?
10:20 20.08.2025