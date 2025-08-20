Новини
Sky News: Украйна и Русия сега са по-далеч от мира, отколкото бяха преди срещите на Тръмп с Путин и Зеленски
Sky News: Украйна и Русия сега са по-далеч от мира, отколкото бяха преди срещите на Тръмп с Путин и Зеленски

20 Август, 2025 09:24 1 684 53

Тръмп много често променя мнението си и се отказва от ангажиментите си, дори тези, залегнали в международните договори

Sky News: Украйна и Русия сега са по-далеч от мира, отколкото бяха преди срещите на Тръмп с Путин и Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сега сме по-далеч от мира, отколкото бяхме преди срещите на американския президент Доналд Тръмп първо с Владимир Путин в Аляска и след това с Володимир Зеленски в Белия дом, пише Sky News.

Путин иска цяла Украйна да бъде унищожена и погълната от неговата голяма Русия. За да го спрат, съюзниците се съгласиха преди две седмици, че е необходимо незабавно прекратяване на огъня, наред с много по-болезнен натиск, а именно санкции, засягащи петролната му индустрия.

След това дойде обратният завой на Тръмп в Аляска. Там стана ясно – няма да има нито прекратяване на огъня, нито по-строги санкции от Вашингтон.

Дори срещата след това в Белия дом със Зеленски и европейски съюзници не накара Тръмп да промени мнението си. Тръмп изглежда е съгласен с Путин по ключови въпроси.

Осъзнавайки влошеното положение за Украйна, съюзниците сякаш приемат, че тя ще трябва да се откаже от територии, завзети със сила. Зеленски е подложен на все по-голям натиск да се откаже от територии.

В замяна се споменават гаранции за сигурност. Но Тръмп много често си променя мнението и се отказва от ангажиментите си, дори тези, залегнали в международните договори.

Срещата в Белия дом сякаш бе фокусирана върху галене на егото на Тръмп. Има няколко категорични факта за войната: на Путин не може да се има вяра, Путин иска края на Украйна, Путин ще отстъпи само при максимален натиск.

Продължителната международна дипломация може да отговаря на желанието на г-н Тръмп за внимание, но мирът в Украйна сякаш е по-далеч.


  • 1 провинциалист

    23 4 Отговор
    Зелю що не е със зелено?

    Коментиран от #22

    09:26 20.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    11 39 Отговор
    Само предаването на ЯО на Украйна ще реши руско-украинските проблеми Завинаги !!!
    Нека Го дадем 😁👍

    Коментиран от #5, #6, #8, #10, #19

    09:27 20.08.2025

  • 3 стоян георгиев

    6 27 Отговор
    Тръмп се опитва да спечели време за путлер.това е повече от видно.от една страна среща вече решимостта на европейските лидери от друга огромното проукраимско мнозинство в сената и конгреса.рижата като руски агент се опитва да лавира като евтина ку..ва.

    Коментиран от #9

    09:28 20.08.2025

  • 4 Скайнет

    12 4 Отговор
    При още натиск ще активират терминаторите и всички видове ядрени оръжия едновременно.

    09:30 20.08.2025

  • 5 Ало, ало

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Тиии, тиии, колко си глyпава!

    09:30 20.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хмм

    20 2 Отговор
    среща няма да има, защото Русия е предложила Москва, не виждам как зеленски ще отиде в Кремъл, въпреки че това беше мечтата му

    Коментиран от #24, #25, #39

    09:36 20.08.2025

  • 8 М дааа

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    То всъщност ще ,,реши;; проблемите на света ! Няма да има хора а оттам и проблеми.Хлебарките ще живеят в хармония.

    Коментиран от #14

    09:38 20.08.2025

  • 9 Ъъъъъъъъъъ

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    "Тръмп се опитва да спечели време за путлер.това е повече от видно.от една страна среща вече решимостта на европейските лидери от друга огромното проукраимско мнозинство в сената и конгреса.рижата като руски агент се опитва да лавира като евтина ку..ва."

    Какво време да му спечели? Той Путин има време колкото искаш и няма нужда някой да му го печели. Пък и удари рамо на Тръмп, когато оня се беше омазал,така че, нито червения килим дето му постла трябва да изненадва нвкого, нито отстъпките, които сега прави.😂

    Коментиран от #18, #23

    09:38 20.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мефистофел

    26 3 Отговор
    "Тръмп много често променя мнението си и се отказва от ангажиментите си, дори тези, залегнали в международните договори"

    Я карайте по-малко тенденциозно! Защо не ни припомните какво се случи с Минските съглашения. А Нетаняху колко е нарушил ...

    Коментиран от #26

    09:41 20.08.2025

  • 12 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Орбан уреди преговорите да са в Унгария.А досега винаги България е била посредник между Русия и Запада.Малоумна външна политика.

    09:41 20.08.2025

  • 13 Дайджест

    2 20 Отговор
    Путин няма да ходи на среща със Зеленски.Страх го е да не бъде удушен.

    09:42 20.08.2025

  • 14 Динко

    3 16 Отговор

    До коментар #8 от "М дааа":

    Единственият начин Путлер да стъпи в Киев да отиде на преговори.

    09:43 20.08.2025

  • 15 РЕАЛИСТ

    19 2 Отговор
    Дълбоката държава се бори срещу всичко, което прави Тръмп. Никога няма да разрешат Тръмп да спре тази война и да обере славата.

    09:44 20.08.2025

  • 16 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 8 Отговор
    Точка.

    09:44 20.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хмм

    19 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Русия на всички е помагала, но после забравят, помогна на Ердоган при опита за преврат, а сега той подкокоросва Азербайджан против Русия, създава арменска държава след геноцида, арменците предадоха собствения си народ в Карабах, Прибалтика имат държави също благодарение на Русия, Финландия също, Полша също в рамките на Русия е имала относителна автономия - Варшавско княжество се е наричала, Украйна също има най-после държава благодарение на Русия, но апетитът идва с яденето, казва българският народ и още, който иска прекалено много рискува да загуби всичко.

    Коментиран от #33

    09:45 20.08.2025

  • 19 Куцото добиче

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Само подлагането на ЯУ на Британия ще реши руско-украинските проблеми Завинаги !!!
    Нека Го дадем 😁👍

    09:46 20.08.2025

  • 20 Абе

    3 2 Отговор
    Британия излезе голяма питка е...

    09:47 20.08.2025

  • 21 име

    10 1 Отговор
    Важното е, че коалицията на жеЛАЕЩИТЕ пудели обсъжда гаранции за сигурност на киевската хунта. Т.е. надлъгват се кой първи да влезе във война с руснаците като изпрати в Бандеристан войски без разрешение от руснаците.

    Коментиран от #31

    09:47 20.08.2025

  • 22 Трол

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Защото вече не е военен, а е погребален агент.

    09:50 20.08.2025

  • 23 стоян георгиев

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Печели му време като лавира със новите санкции и мита и забавя оръжието за украйна.путлер разбира като всеки азиатец само от правата лопата през физиономията.за него договори или международно право са празни думи.за това трябва да се даде оръжие на Украйна в огромни количества и да се спре руското финансиране от трети държави.рижата бави тези неща щото е руска к..ва..

    Коментиран от #40, #43, #45

    09:50 20.08.2025

  • 24 НЕМА СТРАШНО

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    ПУТИН ЩЕ ОТИДЕ В КИЕВ СКОРО , А ЗЕЛЮ ......В СИБИР

    09:51 20.08.2025

  • 25 Хасковски каунь

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    Ще ходи, ще ходи.

    09:51 20.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факт

    12 0 Отговор
    Тръмп не си променя мнението. Просто не спори с този или онзи журналист, каквото и да говорят те!

    09:53 20.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Спас

    4 1 Отговор
    На този етап изглежда че Русия няма необходимост от мир. Но има необходимост от победа.

    А Тръмп твърде много говори напоследък, обещава, разпорежда, разни идеи за сделки го спохождат, после се отказва да ги реализира - дипломат и бизнесмен щото е.Говорителите му не смогват да отразяват и обясняват мъдростите

    09:54 20.08.2025

  • 30 бай Иван

    11 2 Отговор
    Няма ли някой ми.с.ир да опише всички съглашения от 1990 г между бившата СССР и западните страни и точно кой и и какво е изпълнил и какво е нарушил. Ще бъде много интересно. Айде давайте да видим кои кого лъже мили ми мис..ри ки.Примерно може да се почне с една Германия и договора и за обединение и клаузите в него и рестрикциите които са поели при обединението какво може да прави Германия и какво не. И не казвайте ,че това е до суверенитет на решенията защото не забравяйте ,че Германия е победена държава . А оня на.гг. лец от Финландия дето изнасяше уроци на Тръмп оня ден по борба с Русия дали е забравил на чия страна воюваше Финландия във втората световна война и защо няма право да се обажда за някакви териториални претенции.

    Коментиран от #35

    09:54 20.08.2025

  • 31 Злобното Джуджи

    1 10 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    "...като изпрати в Бандеристан войски без разрешение от руснаците...."

    Европа няма да изпрати нито един войник в Украйна !!!
    Просто ще предостави на Украйна ЯО, което укрите да ползват по свое усмотрение. Резултата ще са две Гъби в Русия и Украйна, след което настъпва Вечен Мир 👍

    Коментиран от #32, #36

    09:56 20.08.2025

  • 32 бай Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Злобното Джуджи":

    А ти дрон с ядерка на плажа в Созопол чакаш ли ?

    Коментиран от #34

    09:58 20.08.2025

  • 33 Ъъъъъъъъъ

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хмм":

    "подкокоросва Азербайджан против Русия..."

    Абе чувам, че Алиев се моли на Путин...Азерския газ вече не минава през Новороийск, щото Путин е спрял транзитирането, започва масово депортиране на азери от Русия обратно в Азербайджан - към 100-на хиляди, а бизнесите им се изземват, спрян е вноса на плодове, зеленчуци и изобщо на всякаква селскостопанска продукция в Русия. Сега хиляди тонове гниели по полетата....

    09:59 20.08.2025

  • 34 Злобното Джуджи

    1 6 Отговор

    До коментар #32 от "бай Иван":

    Кое не е наред с идеята ЯО на Украйна ?
    С един удар убиваме два заека - Украйна и Русия.
    После заселваме освободените територии с нормални хора 👍

    Коментиран от #42

    10:02 20.08.2025

  • 35 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #30 от "бай Иван":

    Я ни припомни на коя страна воюваше Финландия и на коя СССР 1940когато СССР я нападна?дай разкажи ни че нещо си се развихрил...хаха...знаеш ли другарю Ваня че СССР го изключват от обществото на народите заради нападението над финландия.о че Чърчил е готов да прати войски в помощ на Финландия?или че нападението над Финландия е съгласувано със съюзника на СССР в онзи момент другаря Гитлер?знаеш ли нещо за другаря Хитлер в 1939-1941?а другарю Ваня?хаха

    Коментиран от #41

    10:03 20.08.2025

  • 36 име

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Злобното Джуджи":

    "..ще предостави на Украйна ЯО"

    Колко години ЩЕ слушаме ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ...?

    10:03 20.08.2025

  • 37 Мдаааа дааа

    11 0 Отговор
    Тази война започна с въпроса за нарушаване на сигурността на Русия и с решението му трябва да завърши!!!
    Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност... вълци я яли!!!
    Путин в Мюнхен през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим.....
    На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута. Казаното дава отговори на много въпроси, свързани с настоящите международни отношения и кризата, чиито очертания се виждаха още тогава.
    И днес Тръмп.... 2025 -та
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    „Мисля, че войната в Украйна може да приключи скоро, до седмици, ако сме умни", каза Тръмп в Овалния кабинет. "Ако обаче не сме умни, тя ще продължи, а ние не искаме това. Помнете какво казах - това може да ескалира в трета световна война, ние също не искаме това", категоричен беше държавият глава на САЩ.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!
    Даже Рубио каза че,това е прокси война на САЩ срещу Русия.
    Тръмп каза още за вината на Зеленски: Не съм доволен от Зеленски и не съм му голям фен. Ако си умен, не воюваш, щом си по-слаб...

    10:03 20.08.2025

  • 38 Сорри

    2 0 Отговор
    Докато Дони,не набута юдеина в камината отзад,нема мира.И пусне газта.

    10:05 20.08.2025

  • 39 Шопо

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    10:05 20.08.2025

  • 40 Всъщност

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Спиране на огъня няма да има. Тръмп се съгласи с Путин по този въпрос, за да не се даде възможност на безпомощната Европа да се лиши съвсем от оръжията си в полза на Украйна. Виждаме, че Путин и Тръмп мислят заедно и за евро.ейската сигурност

    10:06 20.08.2025

  • 41 десислава димитрова

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Стоенчо, я ни припомни финландия кой я бръсне за нещо? Някой някога да ги е питал за мнението им? Като не искат с мирй моое и със секира.

    Коментиран от #44, #52

    10:08 20.08.2025

  • 42 ДЖУДЖАК ДОСТА СИ ОБЪЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Злобното Джуджи":

    УБИВАМЕ САМО ЕДИН ЗАЕК
    ОНЯ В ЛОНДОН
    ТОВА Е ПЪРВАТА ЦЕЛ С ИЛИ БЕЗ ПОВОД

    10:09 20.08.2025

  • 43 десислава димитрова

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Стоенчо, що не им дадеш оръжия на бандерите? Къв е тоя евроатлантизъм, дето само викате дайте и трябва. Ми, дай им ти, бе! Поне едно левче дари ли на крадливия киевски циркаджия?!

    Коментиран от #47

    10:12 20.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    "Печели му време като лавира със новите санкции..."

    Санкции няма да има. Нали затова беше инициирана тази среща между Тръмп и Путин? На Тръмп му беше ясно, че няма как да санкционира Си, щото китаеца ще го разкове. Веднъж вече пробва, но не му се получи(на Тръмп).. Затова и прати Уктклф в Москва. Тази среща беше единствения начин да се измъкне от батака дето сам се вкара. И Путин му помогна. Както виждаш, този план проработи и Тръмп вече дума не обелва за санкции. Колкото до оръжието, аз отдавна твърдя, че Тръмп няма какво да даде на Украйна - нито като подарък, нито срещу заплащане. А след това, което се случи през последната седмица - и да има, пак няма да даде.😂

    Коментиран от #51

    10:14 20.08.2025

  • 46 Гай Турий

    2 0 Отговор
    Американският военен анализатор Скот Ритер, бивш инспектор по договора СТАРТ между САЩ и СССР, изключителен познавач на въоръженията и стратегиите на двете страни, казва много ясно на съвременните журналя: Всеки който защитава Украйна, той защитава истински нацисти. Най-лошите хора в света са украинските националисти, които смятат всички други народи за нечовеци. Това са ужасни хора, които са подкрепяни от укравластите безпрекословно.
    Който не е проумял това, или въобще не му минава през ума, дрънка за суверенит и ала-бала. Какъв суверенитет може да има една идкуствено създадена страна, откъсната от тялото на Руската империя, подарък от световния комунизъм под ръководоството на Троцки и Ленин на своите украмаши, под предлога за укрепване на самоопределението на народите в новосъздадения СССР. Крайно погрешна политика, заложена бомба със закъснител, която довежда до днешната война, прикривана и потъпквана вече над 100 години, било със съветска власт, било с безвластие и свободия на киевските националисти с болшевишка значка и изтърваните от тях национал-екстремисти. За техните престъпления през ВСВ и 30-40-те години изобщо, подкрепящите наивници, желаещите да воюват, наясно ли са?!
    Който защитава тия, той подкрепя едни изверги, които заливат с предателство и кървища древната българска земя, слепи слуги на нашите най-древни и зловещи врагове - ционистите!!!

    10:14 20.08.2025

  • 47 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "десислава димитрова":

    Що да не им давам? Като данъкоплатец и член на ЕС и НАТО давам всяка година.ти също даваш.за теб не си оставяш с мизерната пенсия ама за бандерите даваш.за това те моля да идеш в русия.ама се обиждаш нещо...хаха

    10:15 20.08.2025

  • 48 Механик

    3 0 Отговор
    От статията се разбира, че нищо не може да спре Русия на бойното поле и западните са в шаш. Чудят се как да се чанчат, че да накарат Путин да спре офанзивата.
    А когато се почна, се почна с едни гръмки фрази, как ще превземем Москалията, как ще предаваме Путин на Хага и как Зелеснки ще стане Владетел на Вселената.
    Ежедневно новините ни уведомаваха за победния ход на "перемогата" и това колко са безпомощни руснаците с тия лопати и чипове от перални. Дори "изкарахме" танковете Т-34 от музеите, понеже руснаците бяха свършили танковете.
    И до къде я докарахме? 6060 украинци срещу едва 70 руснака.

    Коментиран от #53

    10:15 20.08.2025

  • 49 Авторчето

    2 0 Отговор
    Да обясни какво значи тоя максимален натиск които да накара Путин да отстъпи....освен ако НАТО не изпрати войски....щото и при сев. Корея има яки санкции и при Иран но те не отстъпват.а когато Путин чрез минските споразумения поиска само Крим запада ги наруши!!! Относно спазване на закони Ами Финландия и Украйна уж бяха неутрални но 2008 Украйна реши да влезе в НАТО а сега Финландия

    10:15 20.08.2025

  • 50 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    А кога сме били по-близо до сключване на мир?
    Не знаят какво говорят и пишат.

    10:16 20.08.2025

  • 51 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ъъъъъъъъ":

    Така е щом казваш...хахах.нямаломдс има санкции .то и оръжие за зеленски нямаше да има ама нещо се обърка.закона на Линдзи Греъм е готов.удобрен е от демократи и републиканци и само чакат Путлер да каже не.тръмпмлавира ама няма на къде.

    10:17 20.08.2025

  • 52 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "десислава димитрова":

    Нали нещо беше с Хитлер финландия.сега като те хванат в лъжа и се оказа че нямало значение...хаха

    10:18 20.08.2025

  • 53 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Механик":

    Я разкажи за руския напредък.за четири години 7% от Украйна срещу милион жертви и трилиони долара загуби.това ли е победата?

    10:20 20.08.2025

