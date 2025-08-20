Sky News: Украйна и Русия сега са по-далеч от мира, отколкото бяха преди срещите на Тръмп с Путин и Зеленски

Сега сме по-далеч от мира, отколкото бяхме преди срещите на американския президент Доналд Тръмп първо с Владимир Путин в Аляска и след това с Володимир Зеленски в Белия дом, пише Sky News.

Путин иска цяла Украйна да бъде унищожена и погълната от неговата голяма Русия. За да го спрат, съюзниците се съгласиха преди две седмици, че е необходимо незабавно прекратяване на огъня, наред с много по-болезнен натиск, а именно санкции, засягащи петролната му индустрия.

Още новини от Украйна

След това дойде обратният завой на Тръмп в Аляска. Там стана ясно – няма да има нито прекратяване на огъня, нито по-строги санкции от Вашингтон.

Дори срещата след това в Белия дом със Зеленски и европейски съюзници не накара Тръмп да промени мнението си. Тръмп изглежда е съгласен с Путин по ключови въпроси.

Осъзнавайки влошеното положение за Украйна, съюзниците сякаш приемат, че тя ще трябва да се откаже от територии, завзети със сила. Зеленски е подложен на все по-голям натиск да се откаже от територии.

В замяна се споменават гаранции за сигурност. Но Тръмп много често си променя мнението и се отказва от ангажиментите си, дори тези, залегнали в международните договори.

Срещата в Белия дом сякаш бе фокусирана върху галене на егото на Тръмп. Има няколко категорични факта за войната: на Путин не може да се има вяра, Путин иска края на Украйна, Путин ще отстъпи само при максимален натиск.

Продължителната международна дипломация може да отговаря на желанието на г-н Тръмп за внимание, но мирът в Украйна сякаш е по-далеч.