Украински снайперист уби двама руски войници от 4000 метра разстояние
  Тема: Украйна

Украински снайперист уби двама руски войници от 4000 метра разстояние

21 Август, 2025 15:01 3 474 142

Успешният изстрел е произведен близо до Покровск, един от най-активните участъци от фронта

Украински снайперист уби двама руски войници от 4000 метра разстояние - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински снайперист уби двама руски войници с един куршум от разстояние от 4000 метра, което се смята за рекорд за най-далечен смъртоносен изстрел, съобщи The Telegraph.

Снайперистът от елитното украинско подразделение „Привид“ („Призрак“) е използвал пушка Snipex Alligator калибър 14,5 мм. Оръжието е украинско производство.

Според местните медии убийството на окупаторите е извършено близо до Покровск, един от най-активните участъци от фронта. Смята се, че украинските снайперисти са сред най-добрите в света и вече имат много натрупан реален опит от военните действия.

Рекордният смъртоносен изстрел е произведен с помощта на дронове и изкуствен интелект на 14 август. Руските сили засилват офанзивата си около Покровск и анализатори посочват, че именно там се водят едни от най-ожесточените битки от началото на пълномащабната война.

Снайперът Alligator е проектиран да поразява вражеска военна техника (като превозни средства и системи за комуникация), а не да убива войници. Официалният ѝ обсег е 2000 м, което е половината от разстоянието на уникалния изстрел изстрел. Откакто започна пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., Украйна се превърна в полигон за военни иновации.

Елитните снайперисти вече действат с помощта на дронове и софтуер с изкуствен интелект, разширявайки възможностите на технологиите отвъд предвидените им граници, докато Украйна се бори с недостиг на боеприпаси и оборудване.

До момента рекорда се държеше от украинския снайперист Вячеслав Ковалски, който през 2023 година уби руски войник от 3800 метра. боец ​​на „Ислямска държава“ в Ирак от 3540 м през 2017 г.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бонев

    135 23 Отговор
    Мале , това със сигурност обръща хода на войната.Ако естествено е вярно, което е много съмнително.

    Коментиран от #43, #134

    15:04 21.08.2025

  • 2 Трол

    95 23 Отговор
    Войниците бяха трима, последният обаче не го е убил, а му е направил дупка в лявото ухо, за да си сложи обеца.

    Коментиран от #59

    15:04 21.08.2025

  • 3 Кирил

    31 118 Отговор
    Украинските бойци са номер 1 в света

    Коментиран от #8, #102

    15:04 21.08.2025

  • 4 Посмали МАН.....

    90 10 Отговор
    .....ГО

    15:05 21.08.2025

  • 5 Сталин

    102 16 Отговор
    Това нищо не ,аз в казармата съм трепал зайци на 8 000 метра на полигона в Ново село,където са сега краварите от ФАЩ

    Коментиран от #15, #74

    15:05 21.08.2025

  • 6 Баш македонец

    132 12 Отговор
    Тия украинци ни вземаха националния спорт -лъжат като нас.

    15:06 21.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТАКА Е

    28 8 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    АКО НЯМАШЕ НОМЕР 2 НОМЕР ТРИ

    15:06 21.08.2025

  • 9 Пич

    73 9 Отговор
    Ей , Бонке , О йее...!!! Сигурно снайпериста ги е убил с хвърляне на ножове...?!

    15:07 21.08.2025

  • 10 Мисля

    85 10 Отговор
    Поради въртенето на земята,третия се е отървал с драскотина.

    15:07 21.08.2025

  • 11 Уникалният

    29 9 Отговор
    което е половината от разстоянието на уникалния изстрел изстрел

    15:08 21.08.2025

  • 12 Последния Софиянец

    95 11 Отговор
    Най много се лъже на риболов и на война

    Коментиран от #96

    15:08 21.08.2025

  • 13 УТРЕ КАТО СТРЕЛНЕ

    54 9 Отговор
    ОТ КИЕВ ЩЕ ПАДАТ В НЮ ИОРК

    15:08 21.08.2025

  • 14 Помните ли

    69 9 Отговор
    виетнамката, която свали американски боен самолет с пушка. Пропагандата не е отишла напред.

    Коментиран от #54

    15:08 21.08.2025

  • 15 Последния Софиянец

    43 6 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    И аз ама с Гаубица в Симеоновград.

    Коментиран от #48

    15:09 21.08.2025

  • 16 Злобното Джуджи

    15 51 Отговор
     "...украинските снайперисти са най-добрите в света.."

    Долна лъжа !!!
    Руските снайперисти са най-добрите, стига да имаха снайперни пушки вместо мотика, конЪ и рибарска мрежа. Какво УНИЖЕНИЕ 😁

    15:09 21.08.2025

  • 17 Азз

    94 11 Отговор
    Преводът е грешен. Не са 4000 метра, а 40000. И не е убил двама с един куршум, а 202 който са били в колона вътре в танк...
    То бива пропаганда, ама вече станаха рибарски истории в кръчмата.

    15:09 21.08.2025

  • 18 ЛАЛКА

    70 11 Отговор
    НЯКОИ ВЯРВА ЛИ НА БЕСАРАБСКИ ФРОНТ, САМО КОЗЯШКИ И СОРОСКИ ФАНТАЗИИ

    15:09 21.08.2025

  • 19 Пак почнахме с

    54 11 Отговор
    Митове и легенди

    15:09 21.08.2025

  • 20 шаа

    57 12 Отговор
    Украински снайперист уби двама руски войници от 4000 метра разстояние ... помислил ги е за свои. После се събудил.

    15:10 21.08.2025

  • 21 Пловдив

    38 10 Отговор
    Не е вярно,от 5600м.,хахаха,трагедия.

    15:10 21.08.2025

  • 22 Психо

    50 10 Отговор
    Чакаме следваща новина , с лък и самонасочващи стрели .Може и пощенски гълъби със закачени бомби .

    15:10 21.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Той дали е жив

    45 12 Отговор
    Тоя украинския снайперист Вячеслав Ковалски ? И дали знае че е снайперист

    15:11 21.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Коста

    50 12 Отговор
    2000метра бхват а оня го бил гръмнал от 4000метра. Кви са тези измишльотини?

    15:11 21.08.2025

  • 27 Ееееееее

    53 9 Отговор
    С Един коршум два заека!
    А посмали малко!
    Намаляваме доставките за Украйна с 1/2. Щом могат с един удар две цели, не им трябват толкова муниции!

    15:11 21.08.2025

  • 28 Kaлпазанин

    39 9 Отговор
    Да ги бяха объркали с една две мисирки от сайта барем ,че тъпотиите наистина прекаляват тука

    15:11 21.08.2025

  • 29 Винкело

    38 10 Отговор
    Преди година рекордът беше трима с един изсрел от 5200 метра, ама карай, толкоз ви е паметта, няма и 256 МВ...

    15:11 21.08.2025

  • 30 Спортна стрелба

    12 32 Отговор
    Не руски "войници", а добре платени наемници -орки.

    Пожелавам му и още по-добри резултати. Наслука.

    15:11 21.08.2025

  • 31 Факт

    37 11 Отговор
    Ха сега вярвай на украинци.Къде ги видя тези на 4 км,че и ги отцели?Сигурно е било самолетна писта,в единия край майстора,в другия -мишените.

    15:12 21.08.2025

  • 32 Българин

    35 8 Отговор
    Поредния сън на Мара украинката .

    15:12 21.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тъпа ушанка

    7 19 Отговор
    Да не си!!! Мани мани

    15:12 21.08.2025

  • 35 МАРИЙКЕ

    24 9 Отговор
    НЕЩО СИ. СЪНУВАЛАА

    15:12 21.08.2025

  • 36 Майора

    10 16 Отговор
    Постижението е в резултат на много тренировки, но и късмет.

    15:12 21.08.2025

  • 37 Стоян Такев

    33 8 Отговор
    Ако е истина, този е много добър и няма да остане гладен, въпреки, че снайперистите са малко ретро вече. Аз лично се съмнявам, все пак това са 4 км и пилето лети 10 секунди. 2 км, разбирам, но 4 км!
    Това е доста късмет! Да не е типичното украинско, ец, ец, малко хвалене? Кой е потвърдил изстрела освен той самия?

    Коментиран от #133

    15:12 21.08.2025

  • 38 Хаха

    13 7 Отговор
    Хахаха

    15:13 21.08.2025

  • 39 Сатана Z

    38 8 Отговор
    Украинка на Слънчака е заразила с трипер повече от 40 румънски туристи.Това добре ли е или зле?

    Коментиран от #117

    15:13 21.08.2025

  • 40 близо до Покровск

    26 10 Отговор
    На 4000 метра от Покровск..... лелеееей .....кви вицове знаели украинците

    15:13 21.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Бивш снайперист

    14 32 Отговор
    Това едва ли може да се докаже без видеозапис, но е добра новина за мен лично. Окупаторите трябва да се унищожават.

    Коментиран от #82

    15:13 21.08.2025

  • 43 Коментиращ

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "Бонев":

    На Мара й се плаща за да продължава с ...гандата!
    Нищо, че ЕС вече не го броят за фактор дори при страните от 3я свят!

    Тръмп и Путин преговарят за войната в укрия, без урсулите (зависимите овладени политици)!

    15:13 21.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Слава на Русия

    26 9 Отговор
    Поредната повдигаща духовита измишльотина за укрите

    Коментиран от #68

    15:13 21.08.2025

  • 46 Бъзиктар

    26 9 Отговор
    Да свършва тази война,че този изтрепа руснаците.Жива душа не остана на 4 километра..

    Коментиран от #65

    15:14 21.08.2025

  • 47 Ииидаааааа

    23 7 Отговор
    Оръжието е украинско производство..... чи как ...

    15:15 21.08.2025

  • 48 Сталин

    15 8 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    На Ново село беше по интересно на ученията на цяла Трета Армия на НРБ тогава,от която трепереха амуджите ,колко сме стреляли по турската граница на учения и амуджите само си кротуваха

    Коментиран от #125, #127

    15:15 21.08.2025

  • 49 МирО

    21 8 Отговор
    Тоя е слаба ракия , бях чул една друга измишльотина - "Седем с едун удър"

    Коментиран от #78

    15:15 21.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ти с какво си

    15 6 Отговор
    Ги гърми с танк или оръдие? Щото и тоя украинци е стрелял с модифицирана гаубица направена на снайпер

    15:16 21.08.2025

  • 52 Не не е вярно 5000м бяха

    23 8 Отговор
    Има даже вероятност и от 6000м да е

    Жалки нищожества
    Загубихте войната не се излагайте повече
    Не си измисляйте супермени
    Нямате такива

    15:16 21.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 да де,

    19 7 Отговор

    До коментар #14 от "Помните ли":

    Имаше и един случай с хеликоптер без странични врати свален с лък и стрела. Маймуняка се качил на едно дърво и от там със стрелата уцелил пилота на хеликоптер минващ близо до дървото.

    15:16 21.08.2025

  • 55 Зеленото дребно наркоманче

    14 7 Отговор
    Сигурно ... в сънищата си :D

    15:16 21.08.2025

  • 56 АНАКОНДА

    14 7 Отговор
    РЕКЛАМА !!

    15:17 21.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ауууу,колко трогателно...!

    23 10 Отговор
    Видите ли,трябва всички да ръкопляскаме и въздишаме ...
    - От цели 4000 метра...!
    А горчивата истина е...-
    Ако ще и от цели 40 000 метра...
    Украйна е ЧАО...!!!

    15:18 21.08.2025

  • 59 Нищо ново под слънцето!

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Тръмп бе преди него ,с дупката на ухото....

    15:19 21.08.2025

  • 60 ежко

    11 8 Отговор
    Градски легенди:)Може,ако е стрелял в тълпа.....

    15:20 21.08.2025

  • 61 Уса

    11 8 Отговор
    Госпожицата обича риболова и често хваща големи паламуди

    15:20 21.08.2025

  • 62 Груьо

    18 7 Отговор
    АБЕ МАРО ТОВА Е ПОРЕДНАТА ЛЪЖА ИЛИ ПОВДИГАШ ДУХА,ЗАЩОТО РАБОТИТЕ НА УКРИТЕ ВЪРВЯТ НА ЗЛЕ. ПИШЕШ ,ЧЕ ДАЛЕКОБОЙНОСТТА НА ПУШКАТА Е 2000 м. А ТОЯ ГИ УТРЕПАЛ НА 4000 м. ГОЛЕМ МАЙТАП ААА.И НЕ ЕДИН ,А ДВАМА. СМЕХХХ. ХОРА КОЙТО СИ НЯМАТ ХАЛ ХАБЕР ОТ БАЛИСТИКА ,ПИШАТ ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ,ОСТАВИ ДРУГО НО ГИ И ПУБЛИКУВАТ. НЯМАМ ДУМИ ЗА ТАЗИ НАПИСАНА ТЪПОТИЯ.

    15:20 21.08.2025

  • 63 Инж

    17 7 Отговор
    Неееее... не са били 4000м, убил ги е стреляйки от 400 километра разстояние.
    Отчел е кривината на земята, съпротивлението от вятър, теглото на куршума....куршумът е бил с вградена сателитна навигация, демек имал е такава платка, като тази на нашия самолет ф16 дето я пратиха по DHL.

    Коментиран от #118

    15:21 21.08.2025

  • 64 Луди

    7 6 Отговор
    В реалност куршумът силно се забавя и става дозвуков далеч преди 4 km, така че средната му скорост по траекторията е приблизително 250–350 m/s. Това дава време на полет около 11–16 s (4000 m ÷ 350 m/s ≈ 11.4 s; 4000 m ÷ 250 m/s ≈ 16 s).

    Коментиран от #73

    15:23 21.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 лиз ач евроатлантик

    13 7 Отговор
    Приказката за храбрия шивач,с един удар - 7

    15:23 21.08.2025

  • 67 Малий...!

    8 8 Отговор
    ТоА па взел,че убил цели...двама руснаци...!
    Немедлено да се вкара в рекордите на Гинес...!
    Макар Нетаняху това да го има като губещо медийното му време разни дреболии...!

    Коментиран от #90

    15:24 21.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 мошЕто

    11 9 Отговор
    Много страшни тия укри , бе , какъв ,,велик ,, подвиг са направили , чак във Факти ни го съобщават ....Бря, бря ...

    Коментиран от #75

    15:24 21.08.2025

  • 70 Българин

    9 10 Отговор
    Гостоприемен народ са украинците, но страшни враго за агресорите!
    Сами са си го търсили руските нацисти!

    15:25 21.08.2025

  • 71 батман завинаги

    7 4 Отговор
    Има холивудски филм за украински снайперист който се казва "Снайпер: Белият гарван". Това е филм, който разказва историята на учител пацифист, принуден да стане снайперист в украинската армия по време на войната в Донбас.
    Сега може да направят продължение, примерно:
    "Снайпер: Белият призрак" 🇺🇸👍

    15:26 21.08.2025

  • 72 бай Иван

    15 5 Отговор
    Направо от плажа във Варна е стрелял!!!

    15:26 21.08.2025

  • 73 Инж

    14 7 Отговор

    До коментар #64 от "Луди":

    Така е, но това е бил един необикновен куршум, имал е собствен, украински двигател :) :)

    15:26 21.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Моряка

    5 2 Отговор
    Браво бе,Йосив Висарионович,жив си,зайците не могат да ти отмъстят.Но този,заедно с елитното си подразделение, ще се изпарят във вид на красива жълта пара,само че меришеща познай на кво.Повервай ми,термобаристичния снаряд ще ги намери и да са се скрили в миша дупка.

    15:28 21.08.2025

  • 77 Моля,не роптайте за лаишката тема.. !

    10 4 Отговор
    Просто Марчето за пореден път е във ...,вихърът си"...😂😝😆😉!

    15:28 21.08.2025

  • 78 бай Иван

    16 4 Отговор

    До коментар #49 от "МирО":

    Това е детската приказка за храбрият шивач как с един удар убил седем мухи.!!!

    15:30 21.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 ОБЕКТИВЕН

    13 7 Отговор
    Няма как да бъде потвърдено, нали? Ама размяната на тела е 19 : 1000 и не само сега, т.е. 1 : 52 - с/у 1 убит руснак има 1000 убити украинци!!! Леле-майко...

    15:30 21.08.2025

  • 81 Благой от СОФстрой

    7 11 Отговор
    Още преди много време(1876) "генерал Къстър е казал кой най добрия рушляк".... "премахнатия"?!

    15:30 21.08.2025

  • 82 То имаше и един канадец ако

    15 6 Отговор

    До коментар #42 от "Бивш снайперист":

    Си спомняш дето го писаха къв велик снаиперист бил и после му направиха кратуната на геврек. Дето много му се убивали руснаци

    15:30 21.08.2025

  • 83 Това е....

    8 7 Отговор
    Чудесно... просто прекрасна новина.......

    15:30 21.08.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Гледали ли сте

    2 4 Отговор
    Враг пред портата.

    е гледайте.

    Коментиран от #101, #107

    15:32 21.08.2025

  • 86 Не че ми пука

    5 4 Отговор
    Но ВСУ са най- страшната армия в Европа.Не че ми дреме.

    15:32 21.08.2025

  • 87 Мароу па не си разбрала мъ,

    12 4 Отговор
    не е от 4000 метра от 40 000 метра разстояние. Е да ви се невидат и лъжците долни,хептен ни взехте за канарчета бе. Няма такава оптика която на 4 км да види човек и да го отстреля. Украински простотии и вие като шарани кълвете и преписвате. Ама сте голи шарани и се ловите не на кукичка а на ръждив пирон.

    Коментиран от #135

    15:33 21.08.2025

  • 88 Служил на Родината в БНА

    14 4 Отговор
    Ха ха ха...
    С ,,ЕДИН" изстрел...ДВАМА... от...4000 м. разстояние...
    ЕГАТИ....
    Дори Нонка Матова и Лечева да са в комплект и оная другата ,,Олимпийската" на...ВаРели( както казваше на мъжа си треньора...забравих и името)...не могат да постигнат това...
    Знаете ли що са 4000 метра?
    За цел дори в изправен човешки ръст?
    За ,,балистика" чували сте?
    Че и ...ДВАМА НАВЕДНЪЖ и то с ЕДИН изстрел...от леко стр.оръжие...дори и с завишен калибър и супер прецизен прицел?!
    ФЕЙК и Шменти капели...

    Коментиран от #114, #120

    15:33 21.08.2025

  • 89 Митове и легенди

    9 3 Отговор
    А иначе документирано и доказано със запис е "само" на 1750 метра – досега във войната.... и то от 4 опит

    Коментиран от #99

    15:34 21.08.2025

  • 90 Д-р Хаус

    5 11 Отговор

    До коментар #67 от "Малий...!":

    Копей ти по рождение ли си толкова т@п или мина кремълско обучение плюс менингит

    15:34 21.08.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 🤣....копейките пак заскимтяха🤣

    4 9 Отговор
    Все едно украинският снайперист след като е ликвидирал двамата бокл.... и след това е опънал няколко наши копейки🤣

    15:35 21.08.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Не че ми пука

    4 6 Отговор
    Но ВСУ са най-страшната армия в Европа.Не че ми дреме.

    15:36 21.08.2025

  • 96 Амиии

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    И от ,,работното ти място"
    Да не го споменавам,че ме трият ,кога ти пускам реплики...
    Ти си го знаеш...от къде ти плащат...

    15:37 21.08.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Пак аз

    3 6 Отговор
    Копейките боядисаха ли братската могила?

    15:38 21.08.2025

  • 99 само истината

    2 7 Отговор

    До коментар #89 от "Митове и легенди":

    Та и това е документирано ,има видео .

    И това дето то казваш не е вярно , за 3 ти път го чупят тоя рекорд украинците.


    Пушката Алигатор 2000 м и е оптималната дистанция ,а може да прати на 7000 м.

    15:38 21.08.2025

  • 100 Така требе да е...

    3 8 Отговор
    Не спирайте братя украинци, трепете, един да не остане на украинска земя.

    15:39 21.08.2025

  • 101 Гледали сме го

    2 4 Отговор

    До коментар #85 от "Гледали ли сте":

    Дето наказателния руски батальон избиваше своите.

    15:39 21.08.2025

  • 102 А,голите шарани се

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    вижда колко сте. Суб безмозъчни и тотално ощетени от към мозъчна дейност да се хващате на такива лъжи. Такъв е обсега на танковите снаряди и то с реактивен заряд.Другото са фантасмагории,снайперски оръжия с такава далекобойност няма,защото и оптиката не позволява.А, ако си мозъчно у ред сам щеше да разсъдиш,че за да се свалят двама човека с един куршум на такова разстояние всичко трябва да е равно и да няма никакви препятствия или горе долу на чисто поле с периметър 4 км,освен това върху траекторията на проектила влияе и вятъра,който при снайпериста може да е един но на такова разстояние може да има порив и всичко отива по дяволите. Общо взето статия написана за безмозъчни индивиди.

    15:39 21.08.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Димитринчо

    3 4 Отговор
    Следващият път повечко.

    15:40 21.08.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Гледали сме филма

    1 3 Отговор

    До коментар #85 от "Гледали ли сте":

    Руски наказателе батальон убиваше своите.

    15:41 21.08.2025

  • 108 Бях там, а мара лъже

    5 3 Отговор
    Не бяха 4000, а 7000 метра.
    Но нали тя е копейка , омаломУжава украинските победи.

    15:41 21.08.2025

  • 109 Кой беше казал-

    2 7 Отговор
    Когато руснаците стъпят на украинска земя ще завиждат на мъртвите.

    15:42 21.08.2025

  • 110 хихи

    5 2 Отговор
    Значи утре да очакваме яко реконтранастъление на ВСУ в посока Киев...
    и репортажи за руските неудачи да ги настигнат и върнат за парада в Москав...

    15:42 21.08.2025

  • 111 Украйнска разджвакана джапанка

    5 5 Отговор
    от Китай.На 4 км.куршума като е стигнал и е направил туп и е паднал на земята е Руснака се е почесал и се е развикал да спрат да хвърлят камъчета.

    15:44 21.08.2025

  • 112 ДългоИме

    5 4 Отговор
    Маро ма, свършиха ли се другите "горещи" факти та ни занимаваш с непроверени и недоказани факти - нерде снайпер, нерде дрон, нерде снайперист и най накрая, нерде укро-лайнено педоказано инфо! Да, "гладът" за други факти е налица, а трябва да се заработват гологани от подобни пубове!

    15:45 21.08.2025

  • 113 В.Зайцев

    4 2 Отговор
    това рубриката "Лека Нощ деца " или сериозни новини :)
    с един патрон 4000 метра две мишени свалени :)

    15:46 21.08.2025

  • 114 Куха балалайка

    1 8 Отговор

    До коментар #88 от "Служил на Родината в БНА":

    Минал си леко у лево покрай снайперите ти .

    Дай кереч и не се офрянквай
    Какво си чул за балистиката ,я да ни разкажеш та да се посмеем .
    Тая се казва още антиматериална пушка ,с много голям калибър е . 5 човека ако има един за друг ,ще ги свали и петимата . Куршумът е тежък и не спира лесно .
    Къде си тръгнал с Нонка Матова и Весела Лечева да сравняваш ,с малокалибрено оръжие . Виж се само колко ти е акъла

    Коментиран от #123

    15:46 21.08.2025

  • 115 Тц.. Тц...

    1 7 Отговор
    🤣, гледай само как една статия която не възхвалява непобедими те руски войни и не ги броят като истински нинджи и безсмъртни богатири, може да предизвика/статията /, масова истерия в най прос.... а част в българското население, викат им копейки🤣, и им се подиграват.

    15:47 21.08.2025

  • 116 Киро Шарнира

    4 4 Отговор
    Марийка пак ги преписва от Холивуд.

    15:48 21.08.2025

  • 117 Направила го е от

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сатана Z":

    разстояние 4000 метра.

    Ето така е по-добре!

    15:48 21.08.2025

  • 118 Моряка

    4 2 Отговор

    До коментар #63 от "Инж":

    А бе ти си правиш майтап,ама виж ,че нашата ЕФка изведнъж литнала.Хвърчилото е 50 годишно,улегнало,подбрано лично от такъв експерт като бате Бойко.Все някога ще хвръкне.Бате Бойко каза.

    15:49 21.08.2025

  • 119 Снайпера

    4 4 Отговор
    Даже май ги гръмна от 15000метра
    хахахах

    15:50 21.08.2025

  • 120 ДВАМА СА ЗАЩОТО

    3 6 Отговор

    До коментар #88 от "Служил на Родината в БНА":

    СА КЛЕЧАЛИ ЕДИН ДО ДРУГ НА ВЪНШНАТА ТОАЛЕТНА.

    15:50 21.08.2025

  • 121 Призрака от Киев

    2 2 Отговор
    Това нищо не е! Аз извършвах и по-големи чудеса!
    Пишеше го по същите медии!

    15:51 21.08.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Служил на Родината в БНА

    5 3 Отговор

    До коментар #114 от "Куха балалайка":

    Служил съм танкист в Елхово и карал ,, армейски " на ,,Ново село"...изстрелял десетки снаряда ,,щатни"...тези от 23мм с ,,вкладна цев" не ги броя,както и тези от картечницата...
    Няма що да ти се обяснявам...

    Коментиран от #126

    15:55 21.08.2025

  • 124 Сократ

    1 3 Отговор
    Не от 4000, а направо от 400000.

    15:55 21.08.2025

  • 125 Важно е,

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Сталин":

    Че уточняваш - става въпрос за Българската НАРОДНА армия. Така беше тогава, а не като сега жалка история. Но за съжаление не мога да ти дам повече от един плюс.

    15:57 21.08.2025

  • 126 Запрел си се некъде през соца

    4 5 Отговор

    До коментар #123 от "Служил на Родината в БНА":

    С тая антично-военна информация можеш да впечатлиш бабите пред блок..

    15:58 21.08.2025

  • 127 Амуджите дръпнаха

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "Сталин":

    и направиха държава като картинка.
    Пък ти се гордей, че си гърмял към тях.
    Малък човек - малки радости.

    Коментиран от #130

    16:01 21.08.2025

  • 128 Вагнер възкръснаха ли

    4 4 Отговор
    Благ мехлем на рана ,копей вие като гладен чакал и единственото ,което му ражда главата е да вика "Не е вярно ,това е невъзможно "
    Чакай братиньо американците да ви изтрескат ,тогава колко невъзможни неща ще видиш.

    Коментиран от #131

    16:07 21.08.2025

  • 129 Аз снощи убих

    3 2 Отговор
    двама марсиански войника на Марс.Стрелях от Земята.

    16:15 21.08.2025

  • 130 Сталин

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Амуджите дръпнаха":

    Малки човечета сте вие цървулите дето търпите Тикви и Прасета да ви тероризират

    16:16 21.08.2025

  • 131 Това като големия пролетен Контранаступ

    1 2 Отговор

    До коментар #128 от "Вагнер възкръснаха ли":

    на Крим ли?

    16:16 21.08.2025

  • 132 хахаха

    2 1 Отговор
    като храбрия шивач - седем с един удар

    16:18 21.08.2025

  • 133 Самите спецове

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Стоян Такев":

    снайперисти са скептични,защото на такова разстояние променливите са много. Така,че е поредния фейк укронацистки понеже няма с кво да се похвалят и губят и хора и територия и техника,та да направят някаква измислица опашата лъжа за да си повдигнат сринатото самочувствие,но все пак си остава лъжа.А,се оказва,че това е в гориста местност сред дървета,което още повече натежава на факта,че е укропитешка измишльотина и дърта лъжа.

    16:20 21.08.2025

  • 134 стоян

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бонев":

    До 1 ком - обръща обръща другар защото не са само двама а са хиляди отстреляни като яребици - пиле не може да прехвръкне а камо ли блатна орка

    16:23 21.08.2025

  • 135 Име

    0 3 Отговор

    До коментар #87 от "Мароу па не си разбрала мъ,":

    Даже двама е убил с един изстрел. Предлагам авторката да кандидатства за работа в Marvel. Има талант да си фантазира.

    Коментиран от #139

    16:24 21.08.2025

  • 136 Най-уникалната нация.

    0 3 Отговор
    Жените им свалят руски дронове с буркани с кисели краставички, пенсионери свалят руски изтребители с манлихери. А този от 4000 м застрелял двама войници. Неслучайно в техни учебници по история пише, че първите украинци са се появили преди 140 хиляди години. Явно са посрещнали слизащите маймуни от дърветата. Кой знае за какви други невиждани подвизи ще чуваме тепърва.

    16:26 21.08.2025

  • 137 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Заснето е и на видео.американците го признаха за световен рекорд.пушката също е украинска.

    16:28 21.08.2025

  • 138 Патравата руска армия

    0 0 Отговор
    Руски военни стреляли един по друг, за да получат награди, помощи и обезщетения за наранявания. В крайна сметка незаконно са взели над 200 милиона рубли, което се равнява на около 2,1 милиона евро. Става въпрос за военнослужещи от 83-та отделна гвардейска въздушнодесантна бригада, разказва "Коммерсант", като се позовава на Следствения комитет на Руската федерация. Фалшиви истории за "подвизите" им са били излъчвани по федерални телевизионни канали, с което на практика са подсилили алибито си.

    Коментиран от #140

    16:31 21.08.2025

  • 139 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #135 от "Име":

    Уби двама но не с един изстрел.видеото е в мрежата.между другото в сериозното списание дето четеш и дето много харесваш има статия за този рекорд.

    16:31 21.08.2025

  • 140 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Патравата руска армия":

    Поне са се уцелили...хах...голям скандал стана в Русия с тия смешници.може ли за.комбата да се застрелва сам за да получи награда!

    16:33 21.08.2025

  • 141 Уса

    0 0 Отговор
    Госпожицата обича риболова и често хваща големи паламуди

    16:33 21.08.2025

  • 142 Град Козлодуй

    0 0 Отговор
    В тиквите ли ги е уцелил?

    16:33 21.08.2025

