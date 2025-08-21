Украински снайперист уби двама руски войници от 4000 метра разстояние

Украински снайперист уби двама руски войници с един куршум от разстояние от 4000 метра, което се смята за рекорд за най-далечен смъртоносен изстрел, съобщи The Telegraph.

Снайперистът от елитното украинско подразделение „Привид“ („Призрак“) е използвал пушка Snipex Alligator калибър 14,5 мм. Оръжието е украинско производство.

Според местните медии убийството на окупаторите е извършено близо до Покровск, един от най-активните участъци от фронта. Смята се, че украинските снайперисти са сред най-добрите в света и вече имат много натрупан реален опит от военните действия.

Рекордният смъртоносен изстрел е произведен с помощта на дронове и изкуствен интелект на 14 август. Руските сили засилват офанзивата си около Покровск и анализатори посочват, че именно там се водят едни от най-ожесточените битки от началото на пълномащабната война.

Снайперът Alligator е проектиран да поразява вражеска военна техника (като превозни средства и системи за комуникация), а не да убива войници. Официалният ѝ обсег е 2000 м, което е половината от разстоянието на уникалния изстрел изстрел. Откакто започна пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., Украйна се превърна в полигон за военни иновации.

Елитните снайперисти вече действат с помощта на дронове и софтуер с изкуствен интелект, разширявайки възможностите на технологиите отвъд предвидените им граници, докато Украйна се бори с недостиг на боеприпаси и оборудване.

До момента рекорда се държеше от украинския снайперист Вячеслав Ковалски, който през 2023 година уби руски войник от 3800 метра. боец ​​на „Ислямска държава“ в Ирак от 3540 м през 2017 г.