Украински снайперист уби двама руски войници от 4000 метра разстояние

Украински снайперист уби двама руски войници с един куршум от разстояние от 4000 метра, което се смята за рекорд за най-далечен смъртоносен изстрел, съобщи The Telegraph.
Снайперистът от елитното украинско подразделение „Привид“ („Призрак“) е използвал пушка Snipex Alligator калибър 14,5 мм. Оръжието е украинско производство.
Според местните медии убийството на окупаторите е извършено близо до Покровск, един от най-активните участъци от фронта. Смята се, че украинските снайперисти са сред най-добрите в света и вече имат много натрупан реален опит от военните действия.
Рекордният смъртоносен изстрел е произведен с помощта на дронове и изкуствен интелект на 14 август. Руските сили засилват офанзивата си около Покровск и анализатори посочват, че именно там се водят едни от най-ожесточените битки от началото на пълномащабната война.
Снайперът Alligator е проектиран да поразява вражеска военна техника (като превозни средства и системи за комуникация), а не да убива войници. Официалният ѝ обсег е 2000 м, което е половината от разстоянието на уникалния изстрел изстрел. Откакто започна пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., Украйна се превърна в полигон за военни иновации.
Елитните снайперисти вече действат с помощта на дронове и софтуер с изкуствен интелект, разширявайки възможностите на технологиите отвъд предвидените им граници, докато Украйна се бори с недостиг на боеприпаси и оборудване.
До момента рекорда се държеше от украинския снайперист Вячеслав Ковалски, който през 2023 година уби руски войник от 3800 метра. боец на „Ислямска държава“ в Ирак от 3540 м през 2017 г.
1 Бонев
Коментиран от #43, #134
15:04 21.08.2025
2 Трол
Коментиран от #59
15:04 21.08.2025
3 Кирил
Коментиран от #8, #102
15:04 21.08.2025
4 Посмали МАН.....
15:05 21.08.2025
5 Сталин
Коментиран от #15, #74
15:05 21.08.2025
6 Баш македонец
15:06 21.08.2025
8 ТАКА Е
До коментар #3 от "Кирил":АКО НЯМАШЕ НОМЕР 2 НОМЕР ТРИ
15:06 21.08.2025
9 Пич
15:07 21.08.2025
10 Мисля
15:07 21.08.2025
11 Уникалният
15:08 21.08.2025
12 Последния Софиянец
Коментиран от #96
15:08 21.08.2025
13 УТРЕ КАТО СТРЕЛНЕ
15:08 21.08.2025
14 Помните ли
Коментиран от #54
15:08 21.08.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Сталин":И аз ама с Гаубица в Симеоновград.
Коментиран от #48
15:09 21.08.2025
16 Злобното Джуджи
Долна лъжа !!!
Руските снайперисти са най-добрите, стига да имаха снайперни пушки вместо мотика, конЪ и рибарска мрежа. Какво УНИЖЕНИЕ 😁
15:09 21.08.2025
17 Азз
То бива пропаганда, ама вече станаха рибарски истории в кръчмата.
15:09 21.08.2025
18 ЛАЛКА
15:09 21.08.2025
19 Пак почнахме с
15:09 21.08.2025
20 шаа
15:10 21.08.2025
21 Пловдив
15:10 21.08.2025
22 Психо
15:10 21.08.2025
24 Той дали е жив
15:11 21.08.2025
26 Коста
15:11 21.08.2025
27 Ееееееее
А посмали малко!
Намаляваме доставките за Украйна с 1/2. Щом могат с един удар две цели, не им трябват толкова муниции!
15:11 21.08.2025
28 Kaлпазанин
15:11 21.08.2025
29 Винкело
15:11 21.08.2025
30 Спортна стрелба
Пожелавам му и още по-добри резултати. Наслука.
15:11 21.08.2025
31 Факт
15:12 21.08.2025
32 Българин
15:12 21.08.2025
34 Тъпа ушанка
15:12 21.08.2025
35 МАРИЙКЕ
15:12 21.08.2025
36 Майора
15:12 21.08.2025
37 Стоян Такев
Това е доста късмет! Да не е типичното украинско, ец, ец, малко хвалене? Кой е потвърдил изстрела освен той самия?
Коментиран от #133
15:12 21.08.2025
38 Хаха
15:13 21.08.2025
39 Сатана Z
Коментиран от #117
15:13 21.08.2025
40 близо до Покровск
15:13 21.08.2025
42 Бивш снайперист
Коментиран от #82
15:13 21.08.2025
43 Коментиращ
До коментар #1 от "Бонев":На Мара й се плаща за да продължава с ...гандата!
Нищо, че ЕС вече не го броят за фактор дори при страните от 3я свят!
Тръмп и Путин преговарят за войната в укрия, без урсулите (зависимите овладени политици)!
15:13 21.08.2025
45 Слава на Русия
Коментиран от #68
15:13 21.08.2025
46 Бъзиктар
Коментиран от #65
15:14 21.08.2025
47 Ииидаааааа
15:15 21.08.2025
48 Сталин
До коментар #15 от "Последния Софиянец":На Ново село беше по интересно на ученията на цяла Трета Армия на НРБ тогава,от която трепереха амуджите ,колко сме стреляли по турската граница на учения и амуджите само си кротуваха
Коментиран от #125, #127
15:15 21.08.2025
49 МирО
Коментиран от #78
15:15 21.08.2025
51 Ти с какво си
15:16 21.08.2025
52 Не не е вярно 5000м бяха
Жалки нищожества
Загубихте войната не се излагайте повече
Не си измисляйте супермени
Нямате такива
15:16 21.08.2025
54 да де,
До коментар #14 от "Помните ли":Имаше и един случай с хеликоптер без странични врати свален с лък и стрела. Маймуняка се качил на едно дърво и от там със стрелата уцелил пилота на хеликоптер минващ близо до дървото.
15:16 21.08.2025
55 Зеленото дребно наркоманче
15:16 21.08.2025
56 АНАКОНДА
15:17 21.08.2025
58 Ауууу,колко трогателно...!
- От цели 4000 метра...!
А горчивата истина е...-
Ако ще и от цели 40 000 метра...
Украйна е ЧАО...!!!
15:18 21.08.2025
59 Нищо ново под слънцето!
До коментар #2 от "Трол":Тръмп бе преди него ,с дупката на ухото....
15:19 21.08.2025
60 ежко
15:20 21.08.2025
61 Уса
15:20 21.08.2025
62 Груьо
15:20 21.08.2025
63 Инж
Отчел е кривината на земята, съпротивлението от вятър, теглото на куршума....куршумът е бил с вградена сателитна навигация, демек имал е такава платка, като тази на нашия самолет ф16 дето я пратиха по DHL.
Коментиран от #118
15:21 21.08.2025
64 Луди
Коментиран от #73
15:23 21.08.2025
66 лиз ач евроатлантик
15:23 21.08.2025
67 Малий...!
Немедлено да се вкара в рекордите на Гинес...!
Макар Нетаняху това да го има като губещо медийното му време разни дреболии...!
Коментиран от #90
15:24 21.08.2025
69 мошЕто
Коментиран от #75
15:24 21.08.2025
70 Българин
Сами са си го търсили руските нацисти!
15:25 21.08.2025
71 батман завинаги
Сега може да направят продължение, примерно:
"Снайпер: Белият призрак" 🇺🇸👍
15:26 21.08.2025
72 бай Иван
15:26 21.08.2025
73 Инж
До коментар #64 от "Луди":Така е, но това е бил един необикновен куршум, имал е собствен, украински двигател :) :)
15:26 21.08.2025
76 Моряка
15:28 21.08.2025
77 Моля,не роптайте за лаишката тема.. !
15:28 21.08.2025
78 бай Иван
До коментар #49 от "МирО":Това е детската приказка за храбрият шивач как с един удар убил седем мухи.!!!
15:30 21.08.2025
80 ОБЕКТИВЕН
15:30 21.08.2025
81 Благой от СОФстрой
15:30 21.08.2025
82 То имаше и един канадец ако
До коментар #42 от "Бивш снайперист":Си спомняш дето го писаха къв велик снаиперист бил и после му направиха кратуната на геврек. Дето много му се убивали руснаци
15:30 21.08.2025
83 Това е....
15:30 21.08.2025
85 Гледали ли сте
е гледайте.
Коментиран от #101, #107
15:32 21.08.2025
86 Не че ми пука
15:32 21.08.2025
87 Мароу па не си разбрала мъ,
Коментиран от #135
15:33 21.08.2025
88 Служил на Родината в БНА
С ,,ЕДИН" изстрел...ДВАМА... от...4000 м. разстояние...
ЕГАТИ....
Дори Нонка Матова и Лечева да са в комплект и оная другата ,,Олимпийската" на...ВаРели( както казваше на мъжа си треньора...забравих и името)...не могат да постигнат това...
Знаете ли що са 4000 метра?
За цел дори в изправен човешки ръст?
За ,,балистика" чували сте?
Че и ...ДВАМА НАВЕДНЪЖ и то с ЕДИН изстрел...от леко стр.оръжие...дори и с завишен калибър и супер прецизен прицел?!
ФЕЙК и Шменти капели...
Коментиран от #114, #120
15:33 21.08.2025
89 Митове и легенди
Коментиран от #99
15:34 21.08.2025
90 Д-р Хаус
До коментар #67 от "Малий...!":Копей ти по рождение ли си толкова т@п или мина кремълско обучение плюс менингит
15:34 21.08.2025
92 🤣....копейките пак заскимтяха🤣
15:35 21.08.2025
95 Не че ми пука
15:36 21.08.2025
96 Амиии
До коментар #12 от "Последния Софиянец":И от ,,работното ти място"
Да не го споменавам,че ме трият ,кога ти пускам реплики...
Ти си го знаеш...от къде ти плащат...
15:37 21.08.2025
98 Пак аз
15:38 21.08.2025
99 само истината
До коментар #89 от "Митове и легенди":Та и това е документирано ,има видео .
И това дето то казваш не е вярно , за 3 ти път го чупят тоя рекорд украинците.
Пушката Алигатор 2000 м и е оптималната дистанция ,а може да прати на 7000 м.
15:38 21.08.2025
100 Така требе да е...
15:39 21.08.2025
101 Гледали сме го
До коментар #85 от "Гледали ли сте":Дето наказателния руски батальон избиваше своите.
15:39 21.08.2025
102 А,голите шарани се
До коментар #3 от "Кирил":вижда колко сте. Суб безмозъчни и тотално ощетени от към мозъчна дейност да се хващате на такива лъжи. Такъв е обсега на танковите снаряди и то с реактивен заряд.Другото са фантасмагории,снайперски оръжия с такава далекобойност няма,защото и оптиката не позволява.А, ако си мозъчно у ред сам щеше да разсъдиш,че за да се свалят двама човека с един куршум на такова разстояние всичко трябва да е равно и да няма никакви препятствия или горе долу на чисто поле с периметър 4 км,освен това върху траекторията на проектила влияе и вятъра,който при снайпериста може да е един но на такова разстояние може да има порив и всичко отива по дяволите. Общо взето статия написана за безмозъчни индивиди.
15:39 21.08.2025
104 Димитринчо
15:40 21.08.2025
107 Гледали сме филма
До коментар #85 от "Гледали ли сте":Руски наказателе батальон убиваше своите.
15:41 21.08.2025
108 Бях там, а мара лъже
Но нали тя е копейка , омаломУжава украинските победи.
15:41 21.08.2025
109 Кой беше казал-
15:42 21.08.2025
110 хихи
и репортажи за руските неудачи да ги настигнат и върнат за парада в Москав...
15:42 21.08.2025
111 Украйнска разджвакана джапанка
15:44 21.08.2025
112 ДългоИме
15:45 21.08.2025
113 В.Зайцев
с един патрон 4000 метра две мишени свалени :)
15:46 21.08.2025
114 Куха балалайка
До коментар #88 от "Служил на Родината в БНА":Минал си леко у лево покрай снайперите ти .
Дай кереч и не се офрянквай
Какво си чул за балистиката ,я да ни разкажеш та да се посмеем .
Тая се казва още антиматериална пушка ,с много голям калибър е . 5 човека ако има един за друг ,ще ги свали и петимата . Куршумът е тежък и не спира лесно .
Къде си тръгнал с Нонка Матова и Весела Лечева да сравняваш ,с малокалибрено оръжие . Виж се само колко ти е акъла
Коментиран от #123
15:46 21.08.2025
115 Тц.. Тц...
15:47 21.08.2025
116 Киро Шарнира
15:48 21.08.2025
117 Направила го е от
До коментар #39 от "Сатана Z":разстояние 4000 метра.
Ето така е по-добре!
15:48 21.08.2025
118 Моряка
До коментар #63 от "Инж":А бе ти си правиш майтап,ама виж ,че нашата ЕФка изведнъж литнала.Хвърчилото е 50 годишно,улегнало,подбрано лично от такъв експерт като бате Бойко.Все някога ще хвръкне.Бате Бойко каза.
15:49 21.08.2025
119 Снайпера
хахахах
15:50 21.08.2025
120 ДВАМА СА ЗАЩОТО
До коментар #88 от "Служил на Родината в БНА":СА КЛЕЧАЛИ ЕДИН ДО ДРУГ НА ВЪНШНАТА ТОАЛЕТНА.
15:50 21.08.2025
121 Призрака от Киев
Пишеше го по същите медии!
15:51 21.08.2025
123 Служил на Родината в БНА
До коментар #114 от "Куха балалайка":Служил съм танкист в Елхово и карал ,, армейски " на ,,Ново село"...изстрелял десетки снаряда ,,щатни"...тези от 23мм с ,,вкладна цев" не ги броя,както и тези от картечницата...
Няма що да ти се обяснявам...
Коментиран от #126
15:55 21.08.2025
124 Сократ
15:55 21.08.2025
125 Важно е,
До коментар #48 от "Сталин":Че уточняваш - става въпрос за Българската НАРОДНА армия. Така беше тогава, а не като сега жалка история. Но за съжаление не мога да ти дам повече от един плюс.
15:57 21.08.2025
126 Запрел си се некъде през соца
До коментар #123 от "Служил на Родината в БНА":С тая антично-военна информация можеш да впечатлиш бабите пред блок..
15:58 21.08.2025
127 Амуджите дръпнаха
До коментар #48 от "Сталин":и направиха държава като картинка.
Пък ти се гордей, че си гърмял към тях.
Малък човек - малки радости.
Коментиран от #130
16:01 21.08.2025
128 Вагнер възкръснаха ли
Чакай братиньо американците да ви изтрескат ,тогава колко невъзможни неща ще видиш.
Коментиран от #131
16:07 21.08.2025
129 Аз снощи убих
16:15 21.08.2025
130 Сталин
До коментар #127 от "Амуджите дръпнаха":Малки човечета сте вие цървулите дето търпите Тикви и Прасета да ви тероризират
16:16 21.08.2025
131 Това като големия пролетен Контранаступ
До коментар #128 от "Вагнер възкръснаха ли":на Крим ли?
16:16 21.08.2025
132 хахаха
16:18 21.08.2025
133 Самите спецове
До коментар #37 от "Стоян Такев":снайперисти са скептични,защото на такова разстояние променливите са много. Така,че е поредния фейк укронацистки понеже няма с кво да се похвалят и губят и хора и територия и техника,та да направят някаква измислица опашата лъжа за да си повдигнат сринатото самочувствие,но все пак си остава лъжа.А,се оказва,че това е в гориста местност сред дървета,което още повече натежава на факта,че е укропитешка измишльотина и дърта лъжа.
16:20 21.08.2025
134 стоян
До коментар #1 от "Бонев":До 1 ком - обръща обръща другар защото не са само двама а са хиляди отстреляни като яребици - пиле не може да прехвръкне а камо ли блатна орка
16:23 21.08.2025
135 Име
До коментар #87 от "Мароу па не си разбрала мъ,":Даже двама е убил с един изстрел. Предлагам авторката да кандидатства за работа в Marvel. Има талант да си фантазира.
Коментиран от #139
16:24 21.08.2025
136 Най-уникалната нация.
16:26 21.08.2025
137 стоян георгиев
16:28 21.08.2025
138 Патравата руска армия
Коментиран от #140
16:31 21.08.2025
139 стоян георгиев
До коментар #135 от "Име":Уби двама но не с един изстрел.видеото е в мрежата.между другото в сериозното списание дето четеш и дето много харесваш има статия за този рекорд.
16:31 21.08.2025
140 стоян георгиев
До коментар #138 от "Патравата руска армия":Поне са се уцелили...хах...голям скандал стана в Русия с тия смешници.може ли за.комбата да се застрелва сам за да получи награда!
16:33 21.08.2025
141 Уса
16:33 21.08.2025
142 Град Козлодуй
16:33 21.08.2025