Ким Чен Ун настоява за ускорено разширяване на ядрения арсенал

19 Август, 2025 09:22 659 1

  • ким чен-ун-
  • ядрен арсенал-
  • северна корея-
  • южна корея-
  • сащ

Севернокорейският лидер посочи ученията на САЩ и Южна Корея като заплаха за сигурността

Ким Чен Ун настоява за ускорено разширяване на ядрения арсенал - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Севернокорейският върховен лидер Ким Чен Ун призова за „бързо увеличаване“ на ядрения арсенал на страната, като определи продължаващите военни учения на САЩ и Южна Корея като нарастващ риск за националната сигурност. Това съобщи АФП, предава News.bg.

По данни на Корейската централна информационна агенция (KCNA), по време на инспекция на разрушителя „Чо Хьон“ Ким подчерта, че Вашингтон и Сеул „засилват военните си връзки и демонстрират сила, което е най-очевидното проявление на желанието им да разпалят война и е източник на разрушаване на мира и стабилността в региона“.

Изявлението на севернокорейския лидер и провеждането на съвместните учения съвпаднаха с декларация на южнокорейския президент Ли Дже-миун. Той заяви, че Сеул ще предприеме „проактивни, постепенни стъпки“ за възстановяване на Декларацията от Панмунджом от 2018 г., която предвижда рамка за денуклеаризация на Корейския полуостров.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор
    Тоя е мега злобен, но и мега силен. Фашингтон като чуе за него и един камион с памперси вече е оцапан .

    09:44 19.08.2025

