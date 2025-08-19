Ким Чен Ун настоява за ускорено разширяване на ядрения арсенал

Севернокорейският върховен лидер Ким Чен Ун призова за „бързо увеличаване“ на ядрения арсенал на страната, като определи продължаващите военни учения на САЩ и Южна Корея като нарастващ риск за националната сигурност. Това съобщи АФП, предава News.bg.

По данни на Корейската централна информационна агенция (KCNA), по време на инспекция на разрушителя „Чо Хьон“ Ким подчерта, че Вашингтон и Сеул „засилват военните си връзки и демонстрират сила, което е най-очевидното проявление на желанието им да разпалят война и е източник на разрушаване на мира и стабилността в региона“.

Изявлението на севернокорейския лидер и провеждането на съвместните учения съвпаднаха с декларация на южнокорейския президент Ли Дже-миун. Той заяви, че Сеул ще предприеме „проактивни, постепенни стъпки“ за възстановяване на Декларацията от Панмунджом от 2018 г., която предвижда рамка за денуклеаризация на Корейския полуостров.