Вячеслав Володин отива в Китай

Вячеслав Володин отива в Китай

19 Август, 2025 09:55 600 19

  • китай-
  • вячеслав володин-
  • русия-
  • владимир путин

Очаква се руският президент Владимир Путин да бъде в Китай в края на този месец

Вячеслав Володин отива в Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Председателят на Държавната дума (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин ще посети Китай тази седмица начело на парламентарна делегация, съобщи днес в. "Ведомости", цитиран от БТА.

Володин ще посети Пекин и Чанчун, пише руското издание. Очаква се руският президент Владимир Путин да бъде в Китай в края на този месец и началото на следващия за китайските тържества по случай края на Втората световна война.

В Азия Втората световна война приключва в началото на септември 1945 г., след като през август САЩ пускат атомни бомби над японските градове Хирошима и Нагасаки.

Китайски историци казват, че във втората Китайско-японска война, продължила от 1937 до 1945 г., Китай е загубил 35 милиона души, отбелязва Ройтерс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахахаха

    2 5 Отговор
    Копейки, знаете ли че този е г@й?

    Коментиран от #4

    09:55 19.08.2025

  • 2 Щом

    2 3 Отговор
    Тоз че оди, значи ще просят за оръжие и войници. Щото техните измреха. А ония с чалмите май нещат.

    Коментиран от #3

    09:59 19.08.2025

  • 3 Вашето Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Щом":

    А господарите ти що ходят в Китай, те какво просят?

    10:00 19.08.2025

  • 4 ИСТИНАТА

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Докога Русия ще бомбардира жилища, училища и болници в Украйна!
    Докога Путлер ще убива цивилни в Украйна!
    Стига преговори!
    Войските на НАТО да влизат в Украйна!
    И вече тригодишната война
    ще приключи след само три часа!

    Коментиран от #6, #10

    10:00 19.08.2025

  • 5 Май

    2 4 Отговор
    Бензиностанцията е изпразнила резервоара. А щяха да громят НАТО?

    10:02 19.08.2025

  • 6 Вашето Мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "ИСТИНАТА":

    Ми хайде бе влизайте, какво ми се пените от дивана. Нали си част от натю.

    10:03 19.08.2025

  • 7 Мисли българино дебилен!

    4 0 Отговор
    НЕ ЗНАЕХ ЧЕ ЯПОНЦИТЕ СА ИЗБИЛИ ТОЛКОВА МНОГО ХОРА! ТОВА СИ Е ЯПОНСКИ ГЕНОЦИД НАД КИТАЙЦИТЕ. ТО ИЗЛИЗА ЧЕ ПРЕЗ 2 СВ СА ИЗБИТИ НАД 100 МИЛИОНА ЧОВЕЦИ. И СЕГА ФАШИСТИТЕ ВЪЗРАЖДАТ 4 РАЙХ ЗА ОЩЕ ЖЕРТВИ. ЖЕЛЯЗКАО САКА ДА ВИ ПРАТИ В ОКРАИНА ЗА КЕФА НА ФОН УРСУЛА!

    10:05 19.08.2025

  • 8 Като

    1 4 Отговор
    Гледам какво става, май блатната ще става територия, китайска територия.

    Коментиран от #14

    10:06 19.08.2025

  • 9 Вашето Мнение

    3 2 Отговор
    Вчера тръмп каза няколко неща на наркомана, които накарака всички еврюжинжъри да изпаднат в истерия. Първо - корумпето и човек с дефицити в интелекта байдън започна тази война и второ, ти наркоман кога ще правиш избори? Та толкова за натюто.

    Коментиран от #15

    10:06 19.08.2025

  • 10 Смърт на фашизма и БАНДЕРОВЦИ!

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "ИСТИНАТА":

    Докато избият всички фашисти и БАНДЕРОВЦИ! Създават и 4 тия райх в ЕС! Защо ли?

    Коментиран от #12

    10:07 19.08.2025

  • 11 Питане

    1 4 Отговор
    Значи, копейките казват, че Зеленски ходел да проси. Та тук в задачата се пита: тоз за чий ....ще ходи до Китай? Сигурно му се е прияло китайско??

    Коментиран от #18

    10:09 19.08.2025

  • 12 Хи,хи,хи...

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Смърт на фашизма и БАНДЕРОВЦИ!":

    По-голяма простотия отдавна не бях чел. Ограмотявайте се бе!

    10:11 19.08.2025

  • 13 Докато

    2 3 Отговор
    Чета, си мисля, дали гeй дружинката около Путя е по-добра от западните? Сигурно е така.

    10:14 19.08.2025

  • 14 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Като":

    Имаш напразни надежди. От години раждаемостта в Китай пада с все по висока скорост, вече пада и броят на населението. Китайските демографи са изчислили, че през 2100 населението на Китай ще е наполовина на сегашното . Ако се разходиш из България, ще разбереш какво означава наполвина население. На китайците хич не им е до завладяване и усвояване на нови територии.

    Коментиран от #16

    10:22 19.08.2025

  • 15 Ще си ги

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето Мнение":

    Правят изборите, когато си решат. А до догодина, рижият търгаш може да е в дълга риза, с ръцете вързани отзад.

    10:22 19.08.2025

  • 16 Да бе, да

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Почети, до 10-20 години, колко ще е населението на Рашките. Има го публикувано навсякъде. И после смятай.

    Коментиран от #19

    10:25 19.08.2025

  • 17 русия Васал на КИТАЙ

    0 2 Отговор
    фашиста путин продава на безценица руските ресурси!

    10:28 19.08.2025

  • 18 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Питане":

    Светът се променя и винаги има какво да се объди .Чрез такива посещения се координират действията на съюза Русия, Китай и Северна Корея.

    10:30 19.08.2025

  • 19 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да бе, да":

    Прогнозите показват, че от големите държави в света, тенденция за нарастване има само населението на Индия, Пакистан и Индонезия и не е е сигурно до кога.
    Русия има големи ресурси и може да промени тенденцията за намаляване чрез стимулиране на раждаемостта.

    10:40 19.08.2025

