Вячеслав Володин отива в Китай

Председателят на Държавната дума (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин ще посети Китай тази седмица начело на парламентарна делегация, съобщи днес в. "Ведомости", цитиран от БТА.

Володин ще посети Пекин и Чанчун, пише руското издание. Очаква се руският президент Владимир Путин да бъде в Китай в края на този месец и началото на следващия за китайските тържества по случай края на Втората световна война.

В Азия Втората световна война приключва в началото на септември 1945 г., след като през август САЩ пускат атомни бомби над японските градове Хирошима и Нагасаки.

Китайски историци казват, че във втората Китайско-японска война, продължила от 1937 до 1945 г., Китай е загубил 35 милиона души, отбелязва Ройтерс.