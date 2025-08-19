Вячеслав Володин отива в Китай

Председателят на Държавната дума (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин ще посети Китай тази седмица начело на парламентарна делегация, съобщи днес в. "Ведомости", цитиран от БТА.
Володин ще посети Пекин и Чанчун, пише руското издание. Очаква се руският президент Владимир Путин да бъде в Китай в края на този месец и началото на следващия за китайските тържества по случай края на Втората световна война.
В Азия Втората световна война приключва в началото на септември 1945 г., след като през август САЩ пускат атомни бомби над японските градове Хирошима и Нагасаки.
Китайски историци казват, че във втората Китайско-японска война, продължила от 1937 до 1945 г., Китай е загубил 35 милиона души, отбелязва Ройтерс.
1 Хахахаха
Коментиран от #4
09:55 19.08.2025
2 Щом
Коментиран от #3
09:59 19.08.2025
3 Вашето Мнение
До коментар #2 от "Щом":А господарите ти що ходят в Китай, те какво просят?
10:00 19.08.2025
4 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Хахахаха":Докога Русия ще бомбардира жилища, училища и болници в Украйна!
Докога Путлер ще убива цивилни в Украйна!
Стига преговори!
Войските на НАТО да влизат в Украйна!
И вече тригодишната война
ще приключи след само три часа!
Коментиран от #6, #10
10:00 19.08.2025
5 Май
10:02 19.08.2025
6 Вашето Мнение
До коментар #4 от "ИСТИНАТА":Ми хайде бе влизайте, какво ми се пените от дивана. Нали си част от натю.
10:03 19.08.2025
7 Мисли българино дебилен!
10:05 19.08.2025
8 Като
Коментиран от #14
10:06 19.08.2025
9 Вашето Мнение
Коментиран от #15
10:06 19.08.2025
10 Смърт на фашизма и БАНДЕРОВЦИ!
До коментар #4 от "ИСТИНАТА":Докато избият всички фашисти и БАНДЕРОВЦИ! Създават и 4 тия райх в ЕС! Защо ли?
Коментиран от #12
10:07 19.08.2025
11 Питане
Коментиран от #18
10:09 19.08.2025
12 Хи,хи,хи...
До коментар #10 от "Смърт на фашизма и БАНДЕРОВЦИ!":По-голяма простотия отдавна не бях чел. Ограмотявайте се бе!
10:11 19.08.2025
13 Докато
10:14 19.08.2025
14 Мишел
До коментар #8 от "Като":Имаш напразни надежди. От години раждаемостта в Китай пада с все по висока скорост, вече пада и броят на населението. Китайските демографи са изчислили, че през 2100 населението на Китай ще е наполовина на сегашното . Ако се разходиш из България, ще разбереш какво означава наполвина население. На китайците хич не им е до завладяване и усвояване на нови територии.
Коментиран от #16
10:22 19.08.2025
15 Ще си ги
До коментар #9 от "Вашето Мнение":Правят изборите, когато си решат. А до догодина, рижият търгаш може да е в дълга риза, с ръцете вързани отзад.
10:22 19.08.2025
16 Да бе, да
До коментар #14 от "Мишел":Почети, до 10-20 години, колко ще е населението на Рашките. Има го публикувано навсякъде. И после смятай.
Коментиран от #19
10:25 19.08.2025
17 русия Васал на КИТАЙ
10:28 19.08.2025
18 Мишел
До коментар #11 от "Питане":Светът се променя и винаги има какво да се объди .Чрез такива посещения се координират действията на съюза Русия, Китай и Северна Корея.
10:30 19.08.2025
19 Мишел
До коментар #16 от "Да бе, да":Прогнозите показват, че от големите държави в света, тенденция за нарастване има само населението на Индия, Пакистан и Индонезия и не е е сигурно до кога.
Русия има големи ресурси и може да промени тенденцията за намаляване чрез стимулиране на раждаемостта.
10:40 19.08.2025