Вашингтон и Европа обсъждат среща на върха между Зеленски и Путин

След срещата си във Вашингтон американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски изразиха надежда, че преговорите ще доведат до тристранен формат с участието на руския президент Владимир Путин, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.
Късно вечерта в понеделник Тръмп заяви в социалните мрежи, че е провел телефонен разговор с Путин и е започнал подготовка за среща между него и Зеленски, която да бъде последвана от тристранна с негово участие. По данни на европейски дипломатически източници, именно руският лидер е предложил подобна последователност.
Официално Кремъл все още не е потвърдил готовност за среща със Зеленски. Високопоставен представител на американската администрация обаче посочи пред „Ройтерс“, че тя може да се състои в Унгария. Според германския канцлер Фридрих Мерц подобна среща е възможна в рамките на следващите две седмици.
Френският президент Еманюел Макрон настоя разговорите да се проведат в Европа и предложи Женева като неутрална локация. „Това е повече от хипотеза, това е колективна воля“, заяви той, припомняйки, че последните двустранни преговори между Москва и Киев се състояха в Истанбул.
Във Вашингтон лидерите обсъдиха и нови гаранции за сигурността на Украйна. Макрон обяви, че заедно с Великобритания на 23 август ще бъде свикана среща на „коалицията на желаещите“ - 30 държави, които работят по пакет от мерки за сигурността на Киев. „Започваме конкретна работа с американците и нашите военни, за да се уточни кой е готов да поеме какви ангажименти“, допълни той.
Относно възможните териториални отстъпки Макрон подчерта, че това е въпрос на суверенно решение на Украйна: „Украйна ще направи тези отстъпки, които смята за справедливи и добри“. В същото време той предупреди, че не бива да се създава прецедент, при който военна сила може да променя граници: „Това би отворило кутията на Пандора“.
1 Сталин
Коментиран от #21, #23
11:08 19.08.2025
2 Сталин
11:10 19.08.2025
3 БУХАХАХА
Коментиран от #6, #8
11:10 19.08.2025
4 Най накрая
путин нищо не знае!
Коментиран от #15
11:10 19.08.2025
5 Зелю
11:11 19.08.2025
6 Ами що не го арестуваха в
До коментар #3 от "БУХАХАХА":Аляска? Ами го посрещнаха с червен килим. Че и с лимузина го возиха. А градинското зелено джудже Хаяско пак го схрупаха в Белия дом.
Коментиран от #10
11:13 19.08.2025
7 Мдааа
11:13 19.08.2025
8 смотань бандерец..
До коментар #3 от "БУХАХАХА":Сън сънувах,сън бг.бандерски сънувах..
Коментиран от #13
11:14 19.08.2025
9 Путин
11:14 19.08.2025
10 БУХАХАХА
До коментар #6 от "Ами що не го арестуваха в":Прошляците ги посрещат във военни бази, истинските лидери ги канят в Белия Дом.
Коментиран от #16, #19, #20, #24
11:16 19.08.2025
11 Някой
11:16 19.08.2025
12 Защо
11:17 19.08.2025
13 БУХАХАХА
До коментар #8 от "смотань бандерец..":Сънувал си пеещите на Кобзон над милион мужици.
Коментиран от #22
11:17 19.08.2025
14 В интерес на
11:18 19.08.2025
15 шулер..
До коментар #4 от "Най накрая":До срещата в дубай..вова ще побърка зеленяка с огин и дим-оти гераните си взеха почивка ..десетина дена
11:18 19.08.2025
16 Хахаха
До коментар #10 от "БУХАХАХА":Във военните бази не припарват навлеци. Тръмп ясно каза, че в Аляска няма да дойдат досадници. И позна.Хахаха.
11:18 19.08.2025
17 НИКО
11:18 19.08.2025
19 Някой
До коментар #10 от "БУХАХАХА":Хаха! Доста добра сатира.
Все пак, редно е да се каже - Путин го посрещна с червен килим, както си му е протокола за най-високопоставени гости. На летището лично Тръмп го посрещна. Зельо и компания ги посрещнаха някакви секретарки и ги заведоха в Белия дом. Без килими, без прегръдки, без весели шегички между тях и Тръмп.
Всички видяхме кой е уважавания от Тръмп лидер, и кои са кокошки, дошли малко да покудкудякат.
Коментиран от #28, #41
11:20 19.08.2025
20 НИКО
До коментар #10 от "БУХАХАХА":ЕВРО НАВЛЕЦИТЕ КОИТО ВИСЯТ ПО КОРИДОРИТЕ НА БЕЛИЯ ДОМ, НА ТОВА ЛИ МУ ВИКАШ ПОСРЕЩАНЕ
11:21 19.08.2025
21 С 2 думи
До коментар #1 от "Сталин":Ама той си е луд , сега ли го разбра а?????????????
11:21 19.08.2025
22 смотань бандерец..
До коментар #13 от "БУХАХАХА":Тва помаците ги мързи да излезнат от wc-то,отигавната дека ги кусать-били очень вкусние
Коментиран от #25
11:21 19.08.2025
23 Атина Палада
До коментар #1 от "Сталин":Само 4 години в бункера....полудяваш.
11:23 19.08.2025
24 Виж кадрите
До коментар #10 от "БУХАХАХА":По посрещането на Зеленски и урсулиците и ще разбереш кой как е бил посрещнат и как урсулиците седят мирно на пейката чакащи аудиенция.
11:23 19.08.2025
25 БУХАХАХА
До коментар #22 от "смотань бандерец..":абе от столипиново не ходите ли на училище?! поне първи клас?!
11:24 19.08.2025
26 Нощес
11:24 19.08.2025
27 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #29, #35
11:24 19.08.2025
28 Мислещ
До коментар #19 от "Някой":Тръмоча не е виновен толкова му увира кра ту на та
Коментиран от #32
11:24 19.08.2025
29 българин
До коментар #27 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Факт, а уж демилитаризация на Украйна и НАТО в границите от 97 година.
11:25 19.08.2025
30 Време е
11:27 19.08.2025
31 Дон Корлеоне
Зеленски ще го набие.Може и да го нае.е
11:29 19.08.2025
32 Някой
До коментар #28 от "Мислещ":Тръмп много реално оценява от кого зависи нещо. Кой е наистина значим. Той си е прагматик, макар на много хора да не им харесва това.
Коментиран от #37
11:29 19.08.2025
33 Мишел
11:32 19.08.2025
34 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:32 19.08.2025
35 Бай Ставри
До коментар #27 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Голям провал а - 4 области и Крим. Де да се провалим и ние така.
11:33 19.08.2025
36 Реално
Напълно е прав Макрона. Не може да се дава подобна възможност на никой за подобно нещо, иначе може да настъпи пълен хаос.
11:34 19.08.2025
37 Тръмп не е само прагматик,
До коментар #32 от "Някой":но и етичен естет! Със своя здравословен консерватизъм той отлично чувства кое е нормалното, истинското почтеното, непреходното и красивото, и кое е извратено, като това определя неговия избор и поведение! Ако в момента в света имаше мир, Тръмп пак би се срещнал с Путин като приятел неофициално, а тези снощи дори не би ги погледнал! Ди Ванс, бъдещия президент беше ли на това изнервящо нормалните сетива рандеву!?
11:35 19.08.2025
38 Перо
11:40 19.08.2025
39 Путин никога
11:41 19.08.2025
40 Реално
Коментиран от #43
11:41 19.08.2025
41 Мишел
До коментар #19 от "Някой":Оказа се, че Путин е първият в САЩ, посрещнат с растлан червен килим. Дребна подробност..
11:42 19.08.2025
42 Факти
11:42 19.08.2025
43 Факти
До коментар #40 от "Реално":Е то накрая САЩ винаги спасяват Русия. Правили са го толкова много пъти вече. От гладна смърт са ги спасявали няколко пъти. От Хитлер ги спасиха. Спасиха ги от икономическия погром след комунистическия експеримент. САЩ знаят, че ако не спасят Русия тя ще бъде погълната от Китай и тогава става страшно. Руснаците са абсолютни малoyмници и без помощта на американците отдавна щяха да са изчезнали.
Коментиран от #44, #50
11:46 19.08.2025
44 Гадно е
До коментар #43 от "Факти":че заради Русия сега не си носиш чалмата и потурите. 😄
11:47 19.08.2025
46 Харесва ми скимтене то на копейките.....
Коментиран от #47
11:51 19.08.2025
47 И не те е срам
До коментар #46 от "Харесва ми скимтене то на копейките.....":да те ползват за цигане на фона, че стояха като в чакалня в коридора, а Путин посрещнат с почести и на червен килим?! 😄
Коментиран от #52
11:54 19.08.2025
48 Абе
11:55 19.08.2025
49 Я пък тоя
Обсъждали среща, а бе луди ли сте!?
Путин може да обсъжда, Зеленски може да обсъжда, а вие какви сте?
Хайде накарайте Путин да се срещне със Зеленски, да видим как ще стане, ако не иска.
Сватовници!
11:59 19.08.2025
50 Я пък тоя
До коментар #43 от "Факти":Теб кой ще те спаси? Имаш крещяща нужда.
Дано само не е нелечимо.
12:01 19.08.2025
51 Данко Харсъзина
Коментиран от #53
12:04 19.08.2025
54 !!!?
12:08 19.08.2025