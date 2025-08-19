Вашингтон и Европа обсъждат среща на върха между Зеленски и Путин

След срещата си във Вашингтон американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски изразиха надежда, че преговорите ще доведат до тристранен формат с участието на руския президент Владимир Путин, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Късно вечерта в понеделник Тръмп заяви в социалните мрежи, че е провел телефонен разговор с Путин и е започнал подготовка за среща между него и Зеленски, която да бъде последвана от тристранна с негово участие. По данни на европейски дипломатически източници, именно руският лидер е предложил подобна последователност.

Официално Кремъл все още не е потвърдил готовност за среща със Зеленски. Високопоставен представител на американската администрация обаче посочи пред „Ройтерс“, че тя може да се състои в Унгария. Според германския канцлер Фридрих Мерц подобна среща е възможна в рамките на следващите две седмици.

Френският президент Еманюел Макрон настоя разговорите да се проведат в Европа и предложи Женева като неутрална локация. „Това е повече от хипотеза, това е колективна воля“, заяви той, припомняйки, че последните двустранни преговори между Москва и Киев се състояха в Истанбул.

Във Вашингтон лидерите обсъдиха и нови гаранции за сигурността на Украйна. Макрон обяви, че заедно с Великобритания на 23 август ще бъде свикана среща на „коалицията на желаещите“ - 30 държави, които работят по пакет от мерки за сигурността на Киев. „Започваме конкретна работа с американците и нашите военни, за да се уточни кой е готов да поеме какви ангажименти“, допълни той.

Относно възможните териториални отстъпки Макрон подчерта, че това е въпрос на суверенно решение на Украйна: „Украйна ще направи тези отстъпки, които смята за справедливи и добри“. В същото време той предупреди, че не бива да се създава прецедент, при който военна сила може да променя граници: „Това би отворило кутията на Пандора“.