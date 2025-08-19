Новини
Свят »
Германия »
Германия предупреждава за заплахите от Китай и Северна Корея в Индо-тихоокеанския регион

Германия предупреждава за заплахите от Китай и Северна Корея в Индо-тихоокеанския регион

19 Август, 2025 13:25 609 33

  • германия-
  • заплахи-
  • китай-
  • северна корея-
  • индо-тихоокеанския регион

Външният министър Йохан Вадефул призовава за спазване на международното право и укрепване на партньорствата за мир

Германия предупреждава за заплахите от Китай и Северна Корея в Индо-тихоокеанския регион - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул обвини днес Китай и Северна Корея, че застрашават международната стабилност чрез агресивните си действия в Индо-тихоокеанския регион, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Правилото е, че границите никога не се променят със сила. Нито в Европа, нито в Индо-тихоокеанския регион, нито никъде по света“, отбеляза Вадефул по време на посещение при Седми американски флот и в японската военноморска база в Йокосука, южно от Токио.

Той подчерта жизненоважната роля на силните партньорства за поддържане на мир, сигурност и стабилност. Базата в Йокосука е от стратегическо значение за стабилността в региона, посочи Вадефул, като добави, че Германия заедно с партньорите си от Г-7, Япония и САЩ, следи нарастващото напрежение.

Седми американски флот е разположен в Япония по двустранно споразумение за сигурност от 1960 г. и включва над 70 военни кораба, включително самолетоносач и подводница, с зона на дейност, обхващаща 36 държави. Повече от 26 000 американски военни живеят и служат в базата в Йокосука, отбелязва ДПА.

Вадефул предупреди, че засилването на китайската военна мощ и стремежът на Пекин да стане световен лидер в технологиите чрез големи данни и изкуствен интелект представляват заплаха за региона. Той призова Китай да не променя статуквото в Тайванския проток, подчертавайки, че забраната за употреба на сила по Устава на ООН важи също за Тайванския проток, Южнокитайско и Източнокитайско море.

Германският външен министър остро критикува и реториката и маневрите на Северна Корея, които според него водят до ескалация на напрежението. Пхенян продължава да разширява ядрения си арсенал, да тества балистични ракети в нарушение на международното право и да подкрепя войната на Русия в Украйна, като подкопава мира както в Индо-тихоокеанския регион, така и в Европа.

Вадефул обвини Северна Корея в нарушаване на няколко резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Германският военен флот участва миналата година в мониторинг на кораби за потенциално нарушаване на санкциите срещу Пхенян, а от началото на тази година Германия е представена в групата от постоянен офицер за свръзка. „Работата на координационната група прави по-трудна и по-скъпа задачата на всеки, който се опитва да заобиколи санкциите“, каза Вадефул.

Министърът пристигна в Япония вчера, а утре ще замине за Индонезия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СоциалЛанд

    17 4 Отговор
    Беше Германия, беше....
    Habibi come to Germany 😁

    Коментиран от #15

    13:28 19.08.2025

  • 3 Кукурузец баце

    16 5 Отговор
    Либарастията се окъкаа от чакането пред кабинета на тръмпета и изквича неистово в безпомощно състояние

    13:28 19.08.2025

  • 4 И на тез им дойде акъла

    16 2 Отговор
    Защо инвестирахте милиарди в Китай?

    13:28 19.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Василеску

    16 4 Отговор
    Опитват се да са на всяка манджа мерудия и да насъскват най-вече медиите. Иначе никой не ги бръсне германците.И собствените им поданици, колксото и да са сбъркани някои поколения вече също.

    Коментиран от #27

    13:29 19.08.2025

  • 7 Зъл пес

    13 2 Отговор
    Аха,Йохане,гйдно е,нали?Той и Вова си пази границите от мършите,яма вие искате Покрайна в НАТЮ,нали?Ами не очаквайте край на онова което чакате.То и Дончо няма да търпи ако до границите му накацат гости от БРИКС,нали?

    13:29 19.08.2025

  • 8 Комсомолката Меркел

    8 5 Отговор
    даде 7 трилиона евро на путин за газ.
    Путин с тези пари правеше ракети!

    13:30 19.08.2025

  • 9 болен дойчи мозък

    14 3 Отговор
    не вижда как му умира страната а тръгнал да мисли за тихоокеанският район

    13:30 19.08.2025

  • 10 Немска подлога

    10 0 Отговор
    Преди коментиране, разберете психичното им състояние!

    Коментиран от #14

    13:30 19.08.2025

  • 11 Айде опасното е от чайниците

    4 2 Отговор
    че как нямаме да имаме възможностите да купуваме китайските боклуци.
    Ама пък от Династия Ким каква опасност може да ни дойде.

    да не би Чу Чхе и маркс-ленинизъма да са намерили близки точки, ъ?!?!

    13:31 19.08.2025

  • 12 Ганьвци

    4 3 Отговор
    Сядайте на масквичите, манете ги тез беемвета!

    13:32 19.08.2025

  • 13 И Киев е Руски

    5 3 Отговор
    Европа е доволна от лудия комик, за чиито действия формално не носи пряка отговорност. Европа е доволна от настоящата ситуация, тя съзнателно тръгна към нея... няма нужда да преговаря и да нормализира ситуацията, ако ситуацията може да се нормализира ще бъде принудена да търси и създава други причини, за да продължи външната си политика на кръстоносни походи на Изток" ... защото няма къде да отиде от своя полуостров, изпълнен с еврошовинизъм -правото да съди и да държи отговорни другите народи, насадено в съзнанието.

    Коментиран от #18

    13:33 19.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Спасение няма

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "СоциалЛанд":

    Обаче руZZкия райх е тотално етнически чист!

    Коментиран от #29

    13:33 19.08.2025

  • 16 И Киев е Руски

    10 3 Отговор
    Европейското първенство по облизване на дупета се проведе във Вашингтон!!! В ожесточена битка представител на Украйна победи с нов световен рекорд!

    ...

    13:34 19.08.2025

  • 17 Тоя да вземе малко

    6 3 Отговор
    да се запре, че на много стана започна да тъче.
    И да си види собствената страна, че ще и променят името май на Германса Ислямска Джамахирия.
    Такива tупани рядко се раждат, държавите им се разпадат а те тръгнали с Русия и Китай да се бият.

    Коментиран от #21

    13:35 19.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 604

    4 1 Отговор
    А швабия ко опщу имъ с тия водоеми...че и съ пъни....въх въй...

    13:35 19.08.2025

  • 20 Идват

    6 3 Отговор
    Китайските автомобили,немскине таралясници вече не струват.Затова швабите ревът.

    Коментиран от #23

    13:36 19.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 666

    2 2 Отговор
    Германия предупреждава, Германия настоява - ха ха ха обидна дума оставям на вас да му напишете моите не са достатъчни

    Коментиран от #32

    13:39 19.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Баце

    4 3 Отговор
    Колкото и да гледам географски карти, не успявам да намеря допирна точка на Германия с територии в тая област! Защо не си седнат на два пъти ашладисаните з.ад.ни.ци и да си гледат мургавите мигранти. До 20 години русите германци ще са ендемити. Ама Китай им пречи...на либидото?

    13:40 19.08.2025

  • 25 ХАХА

    1 2 Отговор
    ИКОНОМИКАТА УМРЯ ДА ЛАДАМЕ ЗА ВОЙНА.

    13:40 19.08.2025

  • 26 Бай Ганьо

    4 1 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    13:41 19.08.2025

  • 27 не може да бъде

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Василеску":

    Аз просто съм шокиран и си признавам че преживявам тежко това падение на германия -израстнал съм в германофилска среда и освен това по разни обстоятелства имах контакти с германци до 2010 г!??Сега какво да кажа -в управлението на Германия след Меркел -само изпаднали германци просто не се допускат свесни хора !?А немската икономика -локомотивът на Европа образецът за икономика -за подражание за сътрудничество да приобщаване....развалини и счупена стъклария!?И в социално отношение образцовата германска държава е катастрофа!?Не знам но ако германците се събудят от летаргията може да стане страшно!?

    13:41 19.08.2025

  • 28 А, стига

    4 1 Отговор
    Спрете се вече бе!

    13:41 19.08.2025

  • 29 Явно не правиш разлика

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Спасение няма":

    На етносите спрямо начина им на живот в Русия и прииждащите в СоциалЛанд/Германия/, която в сравнение с Белгия, Холандия до скоро беше сравнително чиста, беше.
    Чичо Ади сигурно се върти като вентилатор в гроба като гледа какво се случва.....

    13:42 19.08.2025

  • 30 мошЕто

    3 1 Отговор
    И тоя , като Мерц ми е по-отвратителен даже и от зеления гном .

    13:42 19.08.2025

  • 31 Изказванията

    2 0 Отговор
    са лишени изцяло от смисъл, за дипломатически усет, за анализ и синтез и дума не може да става. След Меркел Германия се обръща на 360 градуса и пак напред.

    13:48 19.08.2025

  • 32 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "666":

    СТИГА СТЕ ТРИЛИ

    13:49 19.08.2025

  • 33 Мнение

    0 0 Отговор
    Тия Чък се чудят, кой да ги заплаши. Заплашва ги тяхната сънародничка Фон дер...

    13:50 19.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания