Германия предупреждава за заплахите от Китай и Северна Корея в Индо-тихоокеанския регион

Германският външен министър Йохан Вадефул обвини днес Китай и Северна Корея, че застрашават международната стабилност чрез агресивните си действия в Индо-тихоокеанския регион, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Правилото е, че границите никога не се променят със сила. Нито в Европа, нито в Индо-тихоокеанския регион, нито никъде по света“, отбеляза Вадефул по време на посещение при Седми американски флот и в японската военноморска база в Йокосука, южно от Токио.
Той подчерта жизненоважната роля на силните партньорства за поддържане на мир, сигурност и стабилност. Базата в Йокосука е от стратегическо значение за стабилността в региона, посочи Вадефул, като добави, че Германия заедно с партньорите си от Г-7, Япония и САЩ, следи нарастващото напрежение.
Седми американски флот е разположен в Япония по двустранно споразумение за сигурност от 1960 г. и включва над 70 военни кораба, включително самолетоносач и подводница, с зона на дейност, обхващаща 36 държави. Повече от 26 000 американски военни живеят и служат в базата в Йокосука, отбелязва ДПА.
Вадефул предупреди, че засилването на китайската военна мощ и стремежът на Пекин да стане световен лидер в технологиите чрез големи данни и изкуствен интелект представляват заплаха за региона. Той призова Китай да не променя статуквото в Тайванския проток, подчертавайки, че забраната за употреба на сила по Устава на ООН важи също за Тайванския проток, Южнокитайско и Източнокитайско море.
Германският външен министър остро критикува и реториката и маневрите на Северна Корея, които според него водят до ескалация на напрежението. Пхенян продължава да разширява ядрения си арсенал, да тества балистични ракети в нарушение на международното право и да подкрепя войната на Русия в Украйна, като подкопава мира както в Индо-тихоокеанския регион, така и в Европа.
Вадефул обвини Северна Корея в нарушаване на няколко резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Германският военен флот участва миналата година в мониторинг на кораби за потенциално нарушаване на санкциите срещу Пхенян, а от началото на тази година Германия е представена в групата от постоянен офицер за свръзка. „Работата на координационната група прави по-трудна и по-скъпа задачата на всеки, който се опитва да заобиколи санкциите“, каза Вадефул.
Министърът пристигна в Япония вчера, а утре ще замине за Индонезия.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 СоциалЛанд
Habibi come to Germany 😁
Коментиран от #15
13:28 19.08.2025
3 Кукурузец баце
13:28 19.08.2025
4 И на тез им дойде акъла
13:28 19.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Василеску
Коментиран от #27
13:29 19.08.2025
7 Зъл пес
13:29 19.08.2025
8 Комсомолката Меркел
Путин с тези пари правеше ракети!
13:30 19.08.2025
9 болен дойчи мозък
13:30 19.08.2025
10 Немска подлога
Коментиран от #14
13:30 19.08.2025
11 Айде опасното е от чайниците
Ама пък от Династия Ким каква опасност може да ни дойде.
да не би Чу Чхе и маркс-ленинизъма да са намерили близки точки, ъ?!?!
13:31 19.08.2025
12 Ганьвци
13:32 19.08.2025
13 И Киев е Руски
Коментиран от #18
13:33 19.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Спасение няма
До коментар #2 от "СоциалЛанд":Обаче руZZкия райх е тотално етнически чист!
Коментиран от #29
13:33 19.08.2025
16 И Киев е Руски
...
13:34 19.08.2025
17 Тоя да вземе малко
И да си види собствената страна, че ще и променят името май на Германса Ислямска Джамахирия.
Такива tупани рядко се раждат, държавите им се разпадат а те тръгнали с Русия и Китай да се бият.
Коментиран от #21
13:35 19.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 604
13:35 19.08.2025
20 Идват
Коментиран от #23
13:36 19.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 666
Коментиран от #32
13:39 19.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Баце
13:40 19.08.2025
25 ХАХА
13:40 19.08.2025
26 Бай Ганьо
13:41 19.08.2025
27 не може да бъде
До коментар #6 от "Василеску":Аз просто съм шокиран и си признавам че преживявам тежко това падение на германия -израстнал съм в германофилска среда и освен това по разни обстоятелства имах контакти с германци до 2010 г!??Сега какво да кажа -в управлението на Германия след Меркел -само изпаднали германци просто не се допускат свесни хора !?А немската икономика -локомотивът на Европа образецът за икономика -за подражание за сътрудничество да приобщаване....развалини и счупена стъклария!?И в социално отношение образцовата германска държава е катастрофа!?Не знам но ако германците се събудят от летаргията може да стане страшно!?
13:41 19.08.2025
28 А, стига
13:41 19.08.2025
29 Явно не правиш разлика
До коментар #15 от "Спасение няма":На етносите спрямо начина им на живот в Русия и прииждащите в СоциалЛанд/Германия/, която в сравнение с Белгия, Холандия до скоро беше сравнително чиста, беше.
Чичо Ади сигурно се върти като вентилатор в гроба като гледа какво се случва.....
13:42 19.08.2025
30 мошЕто
13:42 19.08.2025
31 Изказванията
13:48 19.08.2025
32 Стига бе
До коментар #22 от "666":СТИГА СТЕ ТРИЛИ
13:49 19.08.2025
33 Мнение
13:50 19.08.2025