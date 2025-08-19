Германия предупреждава за заплахите от Китай и Северна Корея в Индо-тихоокеанския регион

Германският външен министър Йохан Вадефул обвини днес Китай и Северна Корея, че застрашават международната стабилност чрез агресивните си действия в Индо-тихоокеанския регион, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Правилото е, че границите никога не се променят със сила. Нито в Европа, нито в Индо-тихоокеанския регион, нито никъде по света“, отбеляза Вадефул по време на посещение при Седми американски флот и в японската военноморска база в Йокосука, южно от Токио.

Той подчерта жизненоважната роля на силните партньорства за поддържане на мир, сигурност и стабилност. Базата в Йокосука е от стратегическо значение за стабилността в региона, посочи Вадефул, като добави, че Германия заедно с партньорите си от Г-7, Япония и САЩ, следи нарастващото напрежение.

Седми американски флот е разположен в Япония по двустранно споразумение за сигурност от 1960 г. и включва над 70 военни кораба, включително самолетоносач и подводница, с зона на дейност, обхващаща 36 държави. Повече от 26 000 американски военни живеят и служат в базата в Йокосука, отбелязва ДПА.

Вадефул предупреди, че засилването на китайската военна мощ и стремежът на Пекин да стане световен лидер в технологиите чрез големи данни и изкуствен интелект представляват заплаха за региона. Той призова Китай да не променя статуквото в Тайванския проток, подчертавайки, че забраната за употреба на сила по Устава на ООН важи също за Тайванския проток, Южнокитайско и Източнокитайско море.

Германският външен министър остро критикува и реториката и маневрите на Северна Корея, които според него водят до ескалация на напрежението. Пхенян продължава да разширява ядрения си арсенал, да тества балистични ракети в нарушение на международното право и да подкрепя войната на Русия в Украйна, като подкопава мира както в Индо-тихоокеанския регион, така и в Европа.

Вадефул обвини Северна Корея в нарушаване на няколко резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Германският военен флот участва миналата година в мониторинг на кораби за потенциално нарушаване на санкциите срещу Пхенян, а от началото на тази година Германия е представена в групата от постоянен офицер за свръзка. „Работата на координационната група прави по-трудна и по-скъпа задачата на всеки, който се опитва да заобиколи санкциите“, каза Вадефул.

Министърът пристигна в Япония вчера, а утре ще замине за Индонезия.