Русия и Украйна размениха телата на още военнослужещи
  Тема: Украйна

19 Август, 2025 15:55, обновена 19 Август, 2025 16:14

  • русия-
  • украйна-
  • войници

На 19 юни руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е предала на Украйна телата на 6000 загинали нейни военнослужещи и е готова да предаде още около 3000

Русия и Украйна размениха телата на още военнослужещи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия върна на Украйна телата на 1000 украински войници, повечето от които са били убити на фронта, а някои са починали в плен, потвърдиха властите в Киев, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Малко по-рано ТАСС съобщи, че Москва е предала на Киев 1000 тела в замяна на тленните останки на 19 руски войници.

Още новини от Украйна

Украинският център, отговарящ за обработката на военнопленниците, посочи че, "телата на 1000 починали лица бяха върнати в Украйна“ от руската страна, която заяви, че става въпрос за украински войници. Пет от върнатите тела са на военни, починали по време на пленничество в Русия в резултат на рани или заболявания.

Руският преговарящ Владимир Медински потвърди в "Телеграм" размяната, като уточни, че Киев от своя страна е върнал 19 тела на убити руски войници.

С тази размяна броят на телата, върнати от Русия на Украйна от началото на годината, надхвърля 11 000. Размяната на убити войници и военнопленници е една от малкото области на сътрудничество, които Киев и Москва поддържат след началото на руската инвазия през 2022 г., отбелязва АФП.


Оценка 4.6 от 19 гласа.
Оценка 4.6 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гадната реалност

    45 6 Отговор
    за безродниците и козяк троловете.

    Коментиран от #4, #30, #43, #59

    15:57 19.08.2025

  • 2 Не е смешно.

    10 44 Отговор
    Предават тела на убити руснаци за да не плащат обезщетения.
    Не е смешно.Руска действителност.

    Коментиран от #7, #16, #20

    16:00 19.08.2025

  • 3 мошЕто

    33 5 Отговор
    Ха-ха - 19 срещу 1000 ....Де е киро на кирия за укрите и ,,капейките,, тука не знаят ....

    16:01 19.08.2025

  • 4 Съотношение

    32 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гадната реалност":

    • Русия и Украйна си размениха телата на загинали военнослужещи, по-специално:
    ✓Днес - 19 руски за 200 украински;
    ✓24 юли- 250 руски за 1276 украински;
    ✓17юли- 19 руски за 1000 украински;
    ✓27юни- 12 руски за 1248 украински;
    ✓17юни- 9 руски за 1200 украински;
    ✓15 юни- 0 руски за 1200 украински;
    ✓13 юни- 0 руски за 1200 украински;
    ✓11юни- 27 руски за 1212 украински;
    ✓18 април- 41 руски за 909 украински;
    ✓28 март – 43 руски за 907 украински;
    ✓14 февруари – 45 руски за 757 украински:
    ✓24 януари – 42 руски за 503 украински;
    ✓20 декември – 42 руски за 508 украински;
    ✓ 29 ноември – 48 руски за 502 украински;
    ✓8 ноември – 37 руски за 563 украински.

    Коментиран от #5, #9, #17, #24, #44, #56

    16:01 19.08.2025

  • 5 Извинете

    27 5 Отговор

    До коментар #4 от "Съотношение":

    19 руски за 1000 украински.

    16:03 19.08.2025

  • 6 Е щом ТАСС са казали

    6 25 Отговор
    Баш така е.М-да.

    16:03 19.08.2025

  • 7 Това е безспорен

    6 15 Отговор

    До коментар #2 от "Не е смешно.":

    Факт.

    16:04 19.08.2025

  • 8 Московските BAPBAPИ !

    7 42 Отговор
    При предната размяна 2/3 -ти от телата бяха на руски войничета, които в РФ се обявяват за изчезнали и така не плащат обезщетение на роднините

    Коментиран от #10, #11, #13

    16:04 19.08.2025

  • 9 Питай Кобзон

    7 29 Отговор

    До коментар #4 от "Съотношение":

    Там е истината.В руски магазини са намерени партиди салам с човешко ДНК в тях...

    Коментиран от #15, #25, #29

    16:06 19.08.2025

  • 10 Това са безспорни

    4 26 Отговор

    До коментар #8 от "Московските BAPBAPИ !":

    Факти.

    16:06 19.08.2025

  • 11 Тръмп каза

    20 4 Отговор

    До коментар #8 от "Московските BAPBAPИ !":

    че да били с двойно гражданство и да се били на страната на Украйна. Разгледал е списъка с данните и каза на Зелю да ги взима и връща на родата.
    Ти пак де бля?

    Коментиран от #18

    16:07 19.08.2025

  • 12 пешо

    24 2 Отговор
    цветарски магазин да имаш в украйна

    16:08 19.08.2025

  • 13 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    29 2 Отговор

    До коментар #8 от "Московските BAPBAPИ !":

    ПЛОСКО ТЪПО И БЕЗПОМОШНО
    СЪЩОТО КАТО С ОТВЛЕЧЕНИТЕ УКРАИНСКИТ ДЕЦА ДЕТО ГИ НАМЕРИХА В ЗАПАДНА ЕВРОПА ИЛИ ПЪК
    ЖЕРТВИТЕ В БУЧА НА КОИТО ОЩЕ НЕ СА ИМ ОПОВЕСТЕНИ ИМЕНАТА
    АЙДЕ ДЕБ...ИЛ НАПИШИ НЕЩО ЗА БУНКЕРА ИЛИ ЗА ГОРСКИЯТ ПАЗАЧ
    А МОЖЕ И ЗА КОРАНА

    16:10 19.08.2025

  • 14 Факти

    7 26 Отговор
    Украинците изобщо не си правят труда да събират телата на мъртви зомбита. Оставят ги да гният в полето. Само покрай Покровск последната седмица заминаха хиляди. Руснаците пък събират всяко тяло с цел пропаганда. Друго не им остава за да скрият провала си. Русия дава в пъти повече жертви и това го знае всеки, който може да мисли. Ако не беше така Русия отдавна щеше да е спечелила, а не от 40 месеца да буксува на едно място. Когато имаш в пъти повече хора и оръжие, играеш атака и не напредваш изобщо, работата е ясна.

    Коментиран от #19, #21, #34, #39, #41, #48

    16:10 19.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пейтриът

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "Не е смешно.":

    Извинете,ама в статията пише само за украински тела.И към тях трябва да се прибавят и 700 хиляди дезертирали тела.

    16:11 19.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 С ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО

    2 20 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп каза":

    СА УКРАИНЦИТЕ ДЕТО СЕ БИЯТ НА СТРАНАТА НА РУСИЯ УМНИКО
    ИСТИНСКИТЕ УКРАИНСКИ ПАТРИОТИ
    ДЕТО ВИ МАЧКАТ ОЩЕ ОТ 2014
    ПОД ДЕБАЛЦЕВО И ИВАЙЛОВСК
    ПОМНИШ ЛИ ДЕБ.....ИЛ

    16:15 19.08.2025

  • 19 гост

    5 18 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Украинците просто няма какво да събират , телата на орките остават на руска територия , тоест те трябва да си го събират САМИ !! Много удобно премълчаван от пропагандата факт !!

    Коментиран от #27, #35

    16:16 19.08.2025

  • 20 Не Ви изнася

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не е смешно.":

    Истината но Тя е факт! Два милиона украинци срещи теста и осемдесет хиляди руси! Апропо в РФ има десет милиона украински бежанци, в Беларус пет и в ЕС пет - така от 42 милиона 2021 г. сега Украйна е 20 милиона! И това ако не е геноцид!?!?

    Коментиран от #23, #26

    16:18 19.08.2025

  • 21 ПОД ПОКРОВСК КАЗВАШ

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    КЪДЕТО СМЕЛИЯТ АЗОВ ВЪРНА 20 ОТ 220 КМ КВ И СЕ СПИХНА
    ЗА ТАМ ЛИ ГОВОРИШ
    ИЛИ ЗА КЛЕМАНБИКСКИЯТ ГЬОЛ
    НАЛИ СЕ СЕЩАШ
    ОТ ТАМ ЖИВ УКРОП НЯМА ДА ИЗЛЕЗЕ
    С ПЛЕННИЦИТЕ БЕШЕ ДО ТУКА

    16:19 19.08.2025

  • 22 Ватманяк

    10 0 Отговор
    Ако вярвам на очите си Р е предала 1000 тела, а У - само 19. Само толкова ли имат в моргите? Украинците де.

    16:19 19.08.2025

  • 23 Триста

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Не Ви изнася":

    и не яжте от написаното!

    16:20 19.08.2025

  • 24 гост

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "Съотношение":

    Да повторя и за теб , явно на някой не му понася и трият !! Телата на " освободителите " остават на РУСКА територия , както наричате окупираната такава , тоест би трябвало да ги събират " освободителите" !!! Дали го правят е отделен въпрос !! Знам че е твърде болезнено за правоверните кремълски путинолюбци , но това е ФАКТ !!

    16:20 19.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 АМИ НЯМА ГРИЖА

    4 8 Отговор

    До коментар #20 от "Не Ви изнася":

    СВОБОДНА УКРАЙНА ЧАКА ЗАВРЪЩАНЕТО НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ РУСИЯ И БЕЛАРУС
    МЯСТО БОЛ ЧИСТО ОТ БАНДЕРАСТКА ЗАРАЗА

    16:21 19.08.2025

  • 27 Кривоверен алкаш

    3 10 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    Напротив,започна да функционира нов азотно торов завод в Украйна...Скоро няма да видите украинците да разменят руски нашественици...

    16:21 19.08.2025

  • 28 Гого Мого

    1 8 Отговор
    Абе тия тела не се ли разложиха от жегите, или ги складират във фризери, ако е така малко скъпичко ми се струва да пазиш телата на врагът. Обикновенно прибираш своите, ма па хиляди чужди.
    Не знам, малко ми намирисва на измама от страна на Русия, не казвам, че не е вярно, ама па чак такава грижа за трупове.

    Коментиран от #31, #36

    16:22 19.08.2025

  • 29 ТОЧНО ТАКА Е

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "Питай Кобзон":

    БАНДЕРАСИТЕ СТАВАТ ЗА ХРАНА НА КУЧЕТА КАКТО В СУДЖАНСКА ОБЛАСТ А ЗАЩО НЕ И В МОСКВА

    16:23 19.08.2025

  • 30 ИСТИНАТА

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Гадната реалност":

    Какво говори историята, като наука:
    Като се върнаха от ПСВ, руснаците направиха революция
    и убиха Цар Николай и семейството му.
    Сега, като се върнат от СВО,
    руснаците ще направят революция и ще убият Цар Путлер и семейството му.

    Коментиран от #32, #37

    16:23 19.08.2025

  • 31 МНОГО Е ПРОСТО

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гого Мого":

    ЗА ВСЯКО ТЯЛО ЗЕЛЕНСКИ ДЪЛЖИ ОБЕЩЕТЕНИЕ
    ЗАЩО ДА МУ ГО СПЕСТЯВАТ
    ЩОТО ПОГРЕБАНИТЕ ГИ ОБЯВЯВА ЗА БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ И СКАТАВА КИНТИТЕ

    16:25 19.08.2025

  • 32 Истината е

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "ИСТИНАТА":

    че това е трагедия заради един фашист да загиват толкова украинци. Истината е, че да ползват човек за глупак по форумите също е трагедия, както за него, така и за нас.

    16:26 19.08.2025

  • 33 Роко Сифреди

    1 7 Отговор
    Типичен Гьобелс-стайл.
    Със същия успех Украйна най-вероятно е публикувала някъде си, че има 10-20-30 000 тела за размяна и няма кой да ги вземе. Особено предвид последните събития при Покровск.

    16:26 19.08.2025

  • 34 Цък

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Така ли се успокоявате. Защо в Русия няма мобилизации и има ротации при толкова много жертви. В Украйна при минимални жертви мобилизацията вече е постоянна и няма ротации

    Коментиран от #38

    16:27 19.08.2025

  • 35 АААА НЕ ТАКА

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    ЗНАЧИ УКРАЙНА ГУБИ НЕ САМО ВОЙНИЦИ А И ТЕРИТОРИИ
    НЕ Е ВЯРНО
    И ДА Е ПАК НЕ Е

    Коментиран от #42

    16:27 19.08.2025

  • 36 Факти

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Гого Мого":

    За 44 години на този свят съм научил, че Русия е силна в две неща - шпионаж и пропаганда. Във всичко останало е въздух под налягане. Не вярвай на никаква информация, която идва от Русия. Ако Украйна даваше повече жертви войната щеше да е приключила още зимата на 2022 г. Единствената причина фронтовата линия да е практически замразена вече над три години е, че Русия дава повече жертви. Много повече. Не вярвай на Кремъл, а използвай мозъка си.

    16:30 19.08.2025

  • 37 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ИСТИНАТА":

    Факти.

    16:30 19.08.2025

  • 38 Факти

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "Цък":

    Кой ти каза, че в Русия няма мобилизация? Призовките постоянно идват. Това, че ТАСС не говори за това не означава, че не е факт.

    16:34 19.08.2025

  • 39 Азиатец

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    По-мотивирано и подкрепено с информация от обективни източници не съм срещал скоро. Откъде взе тия в пъти повече жертви на руснаците ? Такива твърдения има само в украински източници и в западни такива, позоваващи се на първите с цел антируска пропаганда. Ама тази пропаганда не върши никакво работа, защото на руснаците не им прави никакво впечатление, каквото и да говорят за огромните им жертви. Путин и СВО се ползват с одобрение на над 80 на сто от руснаците.
    А ето какво казва един бивш високо поставен украинец:
    "Ако 700-хилядна армия атакува милионна армия, това обикновено е бавно. Ако атакува с двумилионна армия, всичко ще бъде много по-бързо. Но Путин води тази война като специална военна операция, опитвайки се да не прегрее руското общество. Той свежда последствията до минимум", коментира Арестович.

    Коментиран от #45, #53

    16:34 19.08.2025

  • 40 Мишел

    1 4 Отговор
    "Путин не може да сложи край на войната с Украйна. И не защото не иска да си почине от войната, а защото не може. Путин знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да върне войските си обратно в Русия. Затова тази война ще продължи поне до края на мандата на Путин. Ако бъде избран отново за президент, войната ще продължи и още един мандат. Това е сигурно, освен ако при следващите избори в Украйна не бъде избрано правителство, което да наложи "Руский мир". Засега обаче няма никакви изгледи и шансове за каквото и да е украинско правителство, което да е проруски настроено."

    16:34 19.08.2025

  • 41 Азиатец

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Продължение:
    "Истинската война поглъща 40% от бюджета, руснаците харчат 5-7%. Това е абсолютно нищо, това е фонов режим на война. Воюват доброволци, няма мобилизация. А Украйна се задушава и потъва. Разкажете на хората от Суми, че войната е такава история. Ако бяха вдигнали (руснаците) два милиона, да започнат да се бият наистина, да натоварят бюджета с 40% и цялата тази Украйна щеше да приключи за три месеца. Щяха да я счупят - като гнил орех", добави бившият съветник.

    "Те всъщност не се бият. Не защото не могат да вдигнат всичките си бомбардировачи и да нанесат удар, а защото просто не мобилизират милион и половина души и не ги хвърлят във войната. На заден план тече тази ужасна екзистенциална борба. Путин може да проведе още една мобилизация. Да, това ще натовари руското общество, икономиката, но успехите на фронта ще дойдат и то бързо. Но защо (да го правят)?", пита риторично Олексий Арестович.

    16:35 19.08.2025

  • 42 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "АААА НЕ ТАКА":

    Да губят , повтаряте го всеки ден , но за ваш ужас далеч не толкова , колкото ви се ще , за последните 3,5 години ПО-МАЛКО от 1% от територията на Украйна !! С тоя темп както се сещаш първо на орките ще им трябват 100 години и второ по милион и половина за 1 процент май няма да им стигне и пушечното месо и то още след 10-15 години максимум !! А то друго не им остана за хвърляне , скоро ще вденеш защо Путлер се мазни на Тръмп !!

    16:36 19.08.2025

  • 43 Всъщност грозната реалност

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гадната реалност":

    е реалността на русофилите. Война е, нормално е да умират хора. Но най-важното е кой колко жертви дава, защото двете най-висши ценности са свободата и човешкия живот. За съжаление в Русия, хората нямат нито едното нито другото. На фронта, отново вижда потвърждение на това- руските загуби са 6 пъти повече от украинските. През ВСВ, пак виждаме същото - руските загуби 6 пъти повече от германските. Хубаво е, русофилите да се замислят за тези факти, ако наистина им пука за руснаците.

    Коментиран от #47

    16:36 19.08.2025

  • 44 Виждам, че си се постарал

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Съотношение":

    Митрофанова ли ти влъзложи?

    Коментиран от #51, #54

    16:37 19.08.2025

  • 45 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Азиатец":

    Много си глупав да мислиш, че Путин има 80% подкрепа. Познавам много руснаци. Всички казват, че Путин масово го мразят в Русия. Не правят нищо заради репресиите. Всички ги е страх. Плюят по него само у дома. Това е полицейска държава отвсякъде.

    16:37 19.08.2025

  • 46 УДРИ С ЛОПАТАТА

    3 1 Отговор
    По главите бандерофашистки.

    16:37 19.08.2025

  • 47 Трагедията е грозна

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Всъщност грозната реалност":

    Грозно е да загиват хора заради интересите на САЩ, грозно е да ползват и глупаци по форумите за лъжи.

    16:38 19.08.2025

  • 48 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Украйна изобщо не съхранява руски трупове. Отвращението им и омразата им към руснаците е толкова голяма, че останките ги изгарят и закопават на място и веднага, за да не плъзне зараза. А и това е разход, руснаците са също бедни като украинците но са запазили тези трупове от 2022 от нахлуването в Мариоупол и т.н. с пропагандна цел. Освен това огромна част от руските трупове остават в окупираните територии, извън обсега на украинците. Тези стотици хиляди убити руски войници биват изгаряни и се водят безследно изчезнали, за да не плащат обезщетения на руските семейства на загиналите.

    16:38 19.08.2025

  • 49 Руските тела не ги прибират

    3 3 Отговор
    за да не плащат 5 милиона рубли обезщетение!

    16:38 19.08.2025

  • 50 Мишел

    3 1 Отговор
    "Лавров: Нито Крим, нито Донбас някога са били цел на Русия. Целта на Русия е да свали престъпния Киевски режим и да не се допуска на власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада. Това е заплаха за съществуването на Русия. "

    16:39 19.08.2025

  • 51 Не бе

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Виждам, че си се постарал":

    Магарев беше.

    16:39 19.08.2025

  • 52 Българин

    1 2 Отговор
    Според копейките това са един народ.Значи Зеленски и Путин избиват руснаци.

    16:39 19.08.2025

  • 53 Руските загуби са

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Азиатец":

    не 3, а 6 пъти повече. Това е доказано, към м. юли 2025.

    Коментиран от #55

    16:40 19.08.2025

  • 54 Та Митрофонова ли се грижи за истината

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Виждам, че си се постарал":

    Щото там са дадени факти. 😄 Браво на Митрофонова тогава. Достойна жена, за разлика от ппорпдналият Козяк.

    16:41 19.08.2025

  • 55 Пропагандата за глупаци

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Руските загуби са":

    е за забавление. За информация я ползва само глупака.

    16:42 19.08.2025

  • 56 Това какво общо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Съотношение":

    има с общия брой убити. Това е най-важното, а не какво е разменено. Убитите руснаци се намират в окупираните територии, защо украинците да излизат от окопите и да рискуват живота си да ги събират и съхраняват. С каква цел да го правят ?

    Коментиран от #58, #61

    16:43 19.08.2025

  • 57 Мишел

    3 0 Отговор
    "Русия продължава да крие демографските данни на държавата. Руснаците питат колко руски войници убиват всеки ден в Украйна. Руската федерална служба за държавна статистика (Росстат) премахна частта с демографските данни от сборника "Социално-икономическо положение на Русия". Росстат също така е спрял да публикува статистика за миграцията и общото население, както и статистика за раждаемостта и смъртността по региони."

    16:45 19.08.2025

  • 58 Общото е реалността

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Това какво общо":

    Тя се вижда не само в размяната на тела, а и на пленници. И показва жалката действителност както на фронта, така и на пропагандата на запада и няколкото глупака по форумите.

    16:46 19.08.2025

  • 59 Нищо странно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гадната реалност":

    Просто, русите прибират телата, и своите и чуждите. Един народ са, Бог да ги прости! А украинците с американска пресметливост не се хабят за такива дреболии, чакат на готово! Дано Бог да спре час по-скоро тази война и това безобразие.

    Коментиран от #60, #63, #69

    16:47 19.08.2025

  • 60 ИСТИНАТА

    5 0 Отговор

    До коментар #59 от "Нищо странно":

    От всички държави в ЕС, България най-лесно може да спре войната в Украйна!
    Като врътне кранчето на Балкански поток!Но ТУ ТУ не дава!

    Коментиран от #62

    16:49 19.08.2025

  • 61 Да бе

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Това какво общо":

    Ермак се изцепи , че убитите украинци са дезертирали. И в Радата го засипаха с критики, че не иска да плаща обезщетения на роднините. А в укр соц мрежа майки и съпруги се разбунтуваха и си искат телата на синове и съпрузи.

    16:50 19.08.2025

  • 62 Това бая детско.

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "ИСТИНАТА":

    В кой клас си? 😄

    Коментиран от #64

    16:50 19.08.2025

  • 63 Хаха хаха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Нищо странно":

    Комунистът Путлер е безбожник

    16:52 19.08.2025

  • 64 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Това бая детско.":

    С две висши образования съм. А ти като ТУ ТУ ли си?

    16:54 19.08.2025

  • 65 Име

    0 0 Отговор
    Чий е Крим? - моля, драга редакция, отговорете.

    16:54 19.08.2025

  • 66 Укрия е чао

    0 0 Отговор
    1000 към 19…хайде амеби, изкажете по въпроса ха ха ха ха

    16:55 19.08.2025

  • 67 Иронично

    0 0 Отговор
    Путин пак се мина. Даде 1000, а получи 19.

    16:56 19.08.2025

  • 68 Казах вече

    0 0 Отговор
    А в Курск около 8000 укри наторяват блата и полянки.

    16:56 19.08.2025

  • 69 Тервел

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Нищо странно":

    То по твоята логика и поляците и чехите са един народ с руснаците. Ами не не са един народ . То няма и логика да е имало такъв огромен народ от 200 милиона руснаци , в историята не е споменато нищо такова . Украинците никога не са били етнически руснаци ,с московските племена. Едните живеят на брега на Черно море, другите 2000 км.. нагоре. Все едни да кажеш че българи и поляци сме един и същ народ

    16:56 19.08.2025