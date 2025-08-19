Русия и Украйна размениха телата на още военнослужещи

Русия върна на Украйна телата на 1000 украински войници, повечето от които са били убити на фронта, а някои са починали в плен, потвърдиха властите в Киев, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Малко по-рано ТАСС съобщи, че Москва е предала на Киев 1000 тела в замяна на тленните останки на 19 руски войници.

Украинският център, отговарящ за обработката на военнопленниците, посочи че, "телата на 1000 починали лица бяха върнати в Украйна“ от руската страна, която заяви, че става въпрос за украински войници. Пет от върнатите тела са на военни, починали по време на пленничество в Русия в резултат на рани или заболявания.

Руският преговарящ Владимир Медински потвърди в "Телеграм" размяната, като уточни, че Киев от своя страна е върнал 19 тела на убити руски войници.

С тази размяна броят на телата, върнати от Русия на Украйна от началото на годината, надхвърля 11 000. Размяната на убити войници и военнопленници е една от малкото области на сътрудничество, които Киев и Москва поддържат след началото на руската инвазия през 2022 г., отбелязва АФП.