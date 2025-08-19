Русия и Украйна размениха телата на още военнослужещи

Русия върна на Украйна телата на 1000 украински войници, повечето от които са били убити на фронта, а някои са починали в плен, потвърдиха властите в Киев, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Малко по-рано ТАСС съобщи, че Москва е предала на Киев 1000 тела в замяна на тленните останки на 19 руски войници.
Украинският център, отговарящ за обработката на военнопленниците, посочи че, "телата на 1000 починали лица бяха върнати в Украйна“ от руската страна, която заяви, че става въпрос за украински войници. Пет от върнатите тела са на военни, починали по време на пленничество в Русия в резултат на рани или заболявания.
Руският преговарящ Владимир Медински потвърди в "Телеграм" размяната, като уточни, че Киев от своя страна е върнал 19 тела на убити руски войници.
С тази размяна броят на телата, върнати от Русия на Украйна от началото на годината, надхвърля 11 000. Размяната на убити войници и военнопленници е една от малкото области на сътрудничество, които Киев и Москва поддържат след началото на руската инвазия през 2022 г., отбелязва АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гадната реалност
Коментиран от #4, #30, #43, #59
15:57 19.08.2025
2 Не е смешно.
Не е смешно.Руска действителност.
Коментиран от #7, #16, #20
16:00 19.08.2025
3 мошЕто
16:01 19.08.2025
4 Съотношение
До коментар #1 от "Гадната реалност":• Русия и Украйна си размениха телата на загинали военнослужещи, по-специално:
✓Днес - 19 руски за 200 украински;
✓24 юли- 250 руски за 1276 украински;
✓17юли- 19 руски за 1000 украински;
✓27юни- 12 руски за 1248 украински;
✓17юни- 9 руски за 1200 украински;
✓15 юни- 0 руски за 1200 украински;
✓13 юни- 0 руски за 1200 украински;
✓11юни- 27 руски за 1212 украински;
✓18 април- 41 руски за 909 украински;
✓28 март – 43 руски за 907 украински;
✓14 февруари – 45 руски за 757 украински:
✓24 януари – 42 руски за 503 украински;
✓20 декември – 42 руски за 508 украински;
✓ 29 ноември – 48 руски за 502 украински;
✓8 ноември – 37 руски за 563 украински.
Коментиран от #5, #9, #17, #24, #44, #56
16:01 19.08.2025
5 Извинете
До коментар #4 от "Съотношение":19 руски за 1000 украински.
16:03 19.08.2025
6 Е щом ТАСС са казали
16:03 19.08.2025
7 Това е безспорен
До коментар #2 от "Не е смешно.":Факт.
16:04 19.08.2025
8 Московските BAPBAPИ !
Коментиран от #10, #11, #13
16:04 19.08.2025
9 Питай Кобзон
До коментар #4 от "Съотношение":Там е истината.В руски магазини са намерени партиди салам с човешко ДНК в тях...
Коментиран от #15, #25, #29
16:06 19.08.2025
10 Това са безспорни
До коментар #8 от "Московските BAPBAPИ !":Факти.
16:06 19.08.2025
11 Тръмп каза
До коментар #8 от "Московските BAPBAPИ !":че да били с двойно гражданство и да се били на страната на Украйна. Разгледал е списъка с данните и каза на Зелю да ги взима и връща на родата.
Ти пак де бля?
Коментиран от #18
16:07 19.08.2025
12 пешо
16:08 19.08.2025
13 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
До коментар #8 от "Московските BAPBAPИ !":ПЛОСКО ТЪПО И БЕЗПОМОШНО
СЪЩОТО КАТО С ОТВЛЕЧЕНИТЕ УКРАИНСКИТ ДЕЦА ДЕТО ГИ НАМЕРИХА В ЗАПАДНА ЕВРОПА ИЛИ ПЪК
ЖЕРТВИТЕ В БУЧА НА КОИТО ОЩЕ НЕ СА ИМ ОПОВЕСТЕНИ ИМЕНАТА
АЙДЕ ДЕБ...ИЛ НАПИШИ НЕЩО ЗА БУНКЕРА ИЛИ ЗА ГОРСКИЯТ ПАЗАЧ
А МОЖЕ И ЗА КОРАНА
16:10 19.08.2025
14 Факти
Коментиран от #19, #21, #34, #39, #41, #48
16:10 19.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пейтриът
До коментар #2 от "Не е смешно.":Извинете,ама в статията пише само за украински тела.И към тях трябва да се прибавят и 700 хиляди дезертирали тела.
16:11 19.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 С ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО
До коментар #11 от "Тръмп каза":СА УКРАИНЦИТЕ ДЕТО СЕ БИЯТ НА СТРАНАТА НА РУСИЯ УМНИКО
ИСТИНСКИТЕ УКРАИНСКИ ПАТРИОТИ
ДЕТО ВИ МАЧКАТ ОЩЕ ОТ 2014
ПОД ДЕБАЛЦЕВО И ИВАЙЛОВСК
ПОМНИШ ЛИ ДЕБ.....ИЛ
16:15 19.08.2025
19 гост
До коментар #14 от "Факти":Украинците просто няма какво да събират , телата на орките остават на руска територия , тоест те трябва да си го събират САМИ !! Много удобно премълчаван от пропагандата факт !!
Коментиран от #27, #35
16:16 19.08.2025
20 Не Ви изнася
До коментар #2 от "Не е смешно.":Истината но Тя е факт! Два милиона украинци срещи теста и осемдесет хиляди руси! Апропо в РФ има десет милиона украински бежанци, в Беларус пет и в ЕС пет - така от 42 милиона 2021 г. сега Украйна е 20 милиона! И това ако не е геноцид!?!?
Коментиран от #23, #26
16:18 19.08.2025
21 ПОД ПОКРОВСК КАЗВАШ
До коментар #14 от "Факти":КЪДЕТО СМЕЛИЯТ АЗОВ ВЪРНА 20 ОТ 220 КМ КВ И СЕ СПИХНА
ЗА ТАМ ЛИ ГОВОРИШ
ИЛИ ЗА КЛЕМАНБИКСКИЯТ ГЬОЛ
НАЛИ СЕ СЕЩАШ
ОТ ТАМ ЖИВ УКРОП НЯМА ДА ИЗЛЕЗЕ
С ПЛЕННИЦИТЕ БЕШЕ ДО ТУКА
16:19 19.08.2025
22 Ватманяк
16:19 19.08.2025
23 Триста
До коментар #20 от "Не Ви изнася":и не яжте от написаното!
16:20 19.08.2025
24 гост
До коментар #4 от "Съотношение":Да повторя и за теб , явно на някой не му понася и трият !! Телата на " освободителите " остават на РУСКА територия , както наричате окупираната такава , тоест би трябвало да ги събират " освободителите" !!! Дали го правят е отделен въпрос !! Знам че е твърде болезнено за правоверните кремълски путинолюбци , но това е ФАКТ !!
16:20 19.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 АМИ НЯМА ГРИЖА
До коментар #20 от "Не Ви изнася":СВОБОДНА УКРАЙНА ЧАКА ЗАВРЪЩАНЕТО НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ РУСИЯ И БЕЛАРУС
МЯСТО БОЛ ЧИСТО ОТ БАНДЕРАСТКА ЗАРАЗА
16:21 19.08.2025
27 Кривоверен алкаш
До коментар #19 от "гост":Напротив,започна да функционира нов азотно торов завод в Украйна...Скоро няма да видите украинците да разменят руски нашественици...
16:21 19.08.2025
28 Гого Мого
Не знам, малко ми намирисва на измама от страна на Русия, не казвам, че не е вярно, ама па чак такава грижа за трупове.
Коментиран от #31, #36
16:22 19.08.2025
29 ТОЧНО ТАКА Е
До коментар #9 от "Питай Кобзон":БАНДЕРАСИТЕ СТАВАТ ЗА ХРАНА НА КУЧЕТА КАКТО В СУДЖАНСКА ОБЛАСТ А ЗАЩО НЕ И В МОСКВА
16:23 19.08.2025
30 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Гадната реалност":Какво говори историята, като наука:
Като се върнаха от ПСВ, руснаците направиха революция
и убиха Цар Николай и семейството му.
Сега, като се върнат от СВО,
руснаците ще направят революция и ще убият Цар Путлер и семейството му.
Коментиран от #32, #37
16:23 19.08.2025
31 МНОГО Е ПРОСТО
До коментар #28 от "Гого Мого":ЗА ВСЯКО ТЯЛО ЗЕЛЕНСКИ ДЪЛЖИ ОБЕЩЕТЕНИЕ
ЗАЩО ДА МУ ГО СПЕСТЯВАТ
ЩОТО ПОГРЕБАНИТЕ ГИ ОБЯВЯВА ЗА БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ И СКАТАВА КИНТИТЕ
16:25 19.08.2025
32 Истината е
До коментар #30 от "ИСТИНАТА":че това е трагедия заради един фашист да загиват толкова украинци. Истината е, че да ползват човек за глупак по форумите също е трагедия, както за него, така и за нас.
16:26 19.08.2025
33 Роко Сифреди
Със същия успех Украйна най-вероятно е публикувала някъде си, че има 10-20-30 000 тела за размяна и няма кой да ги вземе. Особено предвид последните събития при Покровск.
16:26 19.08.2025
34 Цък
До коментар #14 от "Факти":Така ли се успокоявате. Защо в Русия няма мобилизации и има ротации при толкова много жертви. В Украйна при минимални жертви мобилизацията вече е постоянна и няма ротации
Коментиран от #38
16:27 19.08.2025
35 АААА НЕ ТАКА
До коментар #19 от "гост":ЗНАЧИ УКРАЙНА ГУБИ НЕ САМО ВОЙНИЦИ А И ТЕРИТОРИИ
НЕ Е ВЯРНО
И ДА Е ПАК НЕ Е
Коментиран от #42
16:27 19.08.2025
36 Факти
До коментар #28 от "Гого Мого":За 44 години на този свят съм научил, че Русия е силна в две неща - шпионаж и пропаганда. Във всичко останало е въздух под налягане. Не вярвай на никаква информация, която идва от Русия. Ако Украйна даваше повече жертви войната щеше да е приключила още зимата на 2022 г. Единствената причина фронтовата линия да е практически замразена вече над три години е, че Русия дава повече жертви. Много повече. Не вярвай на Кремъл, а използвай мозъка си.
16:30 19.08.2025
37 Това са безспорни
До коментар #30 от "ИСТИНАТА":Факти.
16:30 19.08.2025
38 Факти
До коментар #34 от "Цък":Кой ти каза, че в Русия няма мобилизация? Призовките постоянно идват. Това, че ТАСС не говори за това не означава, че не е факт.
16:34 19.08.2025
39 Азиатец
До коментар #14 от "Факти":По-мотивирано и подкрепено с информация от обективни източници не съм срещал скоро. Откъде взе тия в пъти повече жертви на руснаците ? Такива твърдения има само в украински източници и в западни такива, позоваващи се на първите с цел антируска пропаганда. Ама тази пропаганда не върши никакво работа, защото на руснаците не им прави никакво впечатление, каквото и да говорят за огромните им жертви. Путин и СВО се ползват с одобрение на над 80 на сто от руснаците.
А ето какво казва един бивш високо поставен украинец:
"Ако 700-хилядна армия атакува милионна армия, това обикновено е бавно. Ако атакува с двумилионна армия, всичко ще бъде много по-бързо. Но Путин води тази война като специална военна операция, опитвайки се да не прегрее руското общество. Той свежда последствията до минимум", коментира Арестович.
Коментиран от #45, #53
16:34 19.08.2025
40 Мишел
16:34 19.08.2025
41 Азиатец
До коментар #14 от "Факти":Продължение:
"Истинската война поглъща 40% от бюджета, руснаците харчат 5-7%. Това е абсолютно нищо, това е фонов режим на война. Воюват доброволци, няма мобилизация. А Украйна се задушава и потъва. Разкажете на хората от Суми, че войната е такава история. Ако бяха вдигнали (руснаците) два милиона, да започнат да се бият наистина, да натоварят бюджета с 40% и цялата тази Украйна щеше да приключи за три месеца. Щяха да я счупят - като гнил орех", добави бившият съветник.
"Те всъщност не се бият. Не защото не могат да вдигнат всичките си бомбардировачи и да нанесат удар, а защото просто не мобилизират милион и половина души и не ги хвърлят във войната. На заден план тече тази ужасна екзистенциална борба. Путин може да проведе още една мобилизация. Да, това ще натовари руското общество, икономиката, но успехите на фронта ще дойдат и то бързо. Но защо (да го правят)?", пита риторично Олексий Арестович.
16:35 19.08.2025
42 гост
До коментар #35 от "АААА НЕ ТАКА":Да губят , повтаряте го всеки ден , но за ваш ужас далеч не толкова , колкото ви се ще , за последните 3,5 години ПО-МАЛКО от 1% от територията на Украйна !! С тоя темп както се сещаш първо на орките ще им трябват 100 години и второ по милион и половина за 1 процент май няма да им стигне и пушечното месо и то още след 10-15 години максимум !! А то друго не им остана за хвърляне , скоро ще вденеш защо Путлер се мазни на Тръмп !!
16:36 19.08.2025
43 Всъщност грозната реалност
До коментар #1 от "Гадната реалност":е реалността на русофилите. Война е, нормално е да умират хора. Но най-важното е кой колко жертви дава, защото двете най-висши ценности са свободата и човешкия живот. За съжаление в Русия, хората нямат нито едното нито другото. На фронта, отново вижда потвърждение на това- руските загуби са 6 пъти повече от украинските. През ВСВ, пак виждаме същото - руските загуби 6 пъти повече от германските. Хубаво е, русофилите да се замислят за тези факти, ако наистина им пука за руснаците.
Коментиран от #47
16:36 19.08.2025
44 Виждам, че си се постарал
До коментар #4 от "Съотношение":Митрофанова ли ти влъзложи?
Коментиран от #51, #54
16:37 19.08.2025
45 Факти
До коментар #39 от "Азиатец":Много си глупав да мислиш, че Путин има 80% подкрепа. Познавам много руснаци. Всички казват, че Путин масово го мразят в Русия. Не правят нищо заради репресиите. Всички ги е страх. Плюят по него само у дома. Това е полицейска държава отвсякъде.
16:37 19.08.2025
46 УДРИ С ЛОПАТАТА
16:37 19.08.2025
47 Трагедията е грозна
До коментар #43 от "Всъщност грозната реалност":Грозно е да загиват хора заради интересите на САЩ, грозно е да ползват и глупаци по форумите за лъжи.
16:38 19.08.2025
48 Така е
До коментар #14 от "Факти":Украйна изобщо не съхранява руски трупове. Отвращението им и омразата им към руснаците е толкова голяма, че останките ги изгарят и закопават на място и веднага, за да не плъзне зараза. А и това е разход, руснаците са също бедни като украинците но са запазили тези трупове от 2022 от нахлуването в Мариоупол и т.н. с пропагандна цел. Освен това огромна част от руските трупове остават в окупираните територии, извън обсега на украинците. Тези стотици хиляди убити руски войници биват изгаряни и се водят безследно изчезнали, за да не плащат обезщетения на руските семейства на загиналите.
16:38 19.08.2025
49 Руските тела не ги прибират
16:38 19.08.2025
50 Мишел
16:39 19.08.2025
51 Не бе
До коментар #44 от "Виждам, че си се постарал":Магарев беше.
16:39 19.08.2025
52 Българин
16:39 19.08.2025
53 Руските загуби са
До коментар #39 от "Азиатец":не 3, а 6 пъти повече. Това е доказано, към м. юли 2025.
Коментиран от #55
16:40 19.08.2025
54 Та Митрофонова ли се грижи за истината
До коментар #44 от "Виждам, че си се постарал":Щото там са дадени факти. 😄 Браво на Митрофонова тогава. Достойна жена, за разлика от ппорпдналият Козяк.
16:41 19.08.2025
55 Пропагандата за глупаци
До коментар #53 от "Руските загуби са":е за забавление. За информация я ползва само глупака.
16:42 19.08.2025
56 Това какво общо
До коментар #4 от "Съотношение":има с общия брой убити. Това е най-важното, а не какво е разменено. Убитите руснаци се намират в окупираните територии, защо украинците да излизат от окопите и да рискуват живота си да ги събират и съхраняват. С каква цел да го правят ?
Коментиран от #58, #61
16:43 19.08.2025
57 Мишел
16:45 19.08.2025
58 Общото е реалността
До коментар #56 от "Това какво общо":Тя се вижда не само в размяната на тела, а и на пленници. И показва жалката действителност както на фронта, така и на пропагандата на запада и няколкото глупака по форумите.
16:46 19.08.2025
59 Нищо странно
До коментар #1 от "Гадната реалност":Просто, русите прибират телата, и своите и чуждите. Един народ са, Бог да ги прости! А украинците с американска пресметливост не се хабят за такива дреболии, чакат на готово! Дано Бог да спре час по-скоро тази война и това безобразие.
Коментиран от #60, #63, #69
16:47 19.08.2025
60 ИСТИНАТА
До коментар #59 от "Нищо странно":От всички държави в ЕС, България най-лесно може да спре войната в Украйна!
Като врътне кранчето на Балкански поток!Но ТУ ТУ не дава!
Коментиран от #62
16:49 19.08.2025
61 Да бе
До коментар #56 от "Това какво общо":Ермак се изцепи , че убитите украинци са дезертирали. И в Радата го засипаха с критики, че не иска да плаща обезщетения на роднините. А в укр соц мрежа майки и съпруги се разбунтуваха и си искат телата на синове и съпрузи.
16:50 19.08.2025
62 Това бая детско.
До коментар #60 от "ИСТИНАТА":В кой клас си? 😄
Коментиран от #64
16:50 19.08.2025
63 Хаха хаха ха
До коментар #59 от "Нищо странно":Комунистът Путлер е безбожник
16:52 19.08.2025
64 ИСТИНАТА
До коментар #62 от "Това бая детско.":С две висши образования съм. А ти като ТУ ТУ ли си?
16:54 19.08.2025
65 Име
16:54 19.08.2025
66 Укрия е чао
16:55 19.08.2025
67 Иронично
16:56 19.08.2025
68 Казах вече
16:56 19.08.2025
69 Тервел
До коментар #59 от "Нищо странно":То по твоята логика и поляците и чехите са един народ с руснаците. Ами не не са един народ . То няма и логика да е имало такъв огромен народ от 200 милиона руснаци , в историята не е споменато нищо такова . Украинците никога не са били етнически руснаци ,с московските племена. Едните живеят на брега на Черно море, другите 2000 км.. нагоре. Все едни да кажеш че българи и поляци сме един и същ народ
16:56 19.08.2025