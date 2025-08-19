Новини
Ще има ли среща между Зеленски и Путин? Европейците подготвят гаранции за сигурност за Украйна
Ще има ли среща между Зеленски и Путин? Европейците подготвят гаранции за сигурност за Украйна

19 Август, 2025 22:25 553 28

Подробностите за гаранциите за сигурност и усилията на Тръмп за организиране на мирни преговори все още се уточняват, след като завърши срещата в разширен състав в Белия дом

Ще има ли среща между Зеленски и Путин? Европейците подготвят гаранции за сигурност за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза снощи, че се е заел да организира среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски за обсъждане на пътя към прекратяване на руската инвазия в Украйна, като същевременно потвърди, че Вашингтон ще подкрепи европейските гаранции за сигурност, насочени към предотвратяване на ново руско нападение след края на настоящия конфликт, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Подробностите за гаранциите за сигурност и усилията на Тръмп за организиране на мирни преговори все още се уточняват, след като завърши срещата в разширен състав между американския президент, украинския му колега и други европейски лидери в Белия дом.

След разговорите лидерите изразиха предпазлив оптимизъм, че Тръмп може да набира инерция в опита си да изпълни предизборното обещание за прекратяване на изтощителната война.

„Най-важният резултат от срещата е ангажиментът на САЩ да работят с нас за предоставяне на гаранции за сигурност,“ каза френският президент Еманюел Макрон пред репортери. По думите му една от гаранциите за сигурност трябва да бъде силна украинска армия, способна да възпрепятства всякакви нови атаки, цитира думите му АФП.

Тръмп заяви, че ще се заеме с подготовката на среща между Зеленски и Путин. Той разговаря по телефона с Путин по време на преговорите с участието на Зеленски и лидерите на Великобритания, Финландия, Франция, Германия и Италия, както и председателката на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО.

Това развитие идва на фона на сериозни опасения в Европа, че Тръмп притиска Украйна да направи отстъпки, които само биха окуражили Путин, след като американският лидер прие руския президент на среща в Аляска миналата седмица, посочва АП.

„Обадих се на президента Путин и започнах подготовката за среща на място, което ще бъде допълнително уточнено, между президента Путин и президента Зеленски,“ написа Тръмп в социалните мрежи. „След тази среща ще имаме тристранна среща - двамата президенти плюс аз самият. Това е много добра ранна стъпка за война, която продължава вече почти четири години.“

Не е ясно дали Путин напълно се е съгласил на такива разговори.

Съветникът по външните работи на Путин, Юрий Ушаков, каза, че Путин и Тръмп „са изразили подкрепа“ за продължаване на директните разговори между руската и украинската делегация. Ушаков добави, че те са обсъдили и „идеята да се повиши нивото на преките руско-украински преговори“, предаде ТАСС.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза пред „Фокс Нюз“, че „ако Русия не съдейства“ за преки преговори с Украйна, „САЩ и Европа ще направят повече по отношение на митата и санкциите“ срещу Москва.

Зеленски по-рано настояваше Русия да се съгласи на спиране на огъня преди среща между него и Путин, но вчера каза, че ако Украйна започне да поставя условия, руснаците ще направят същото.

„Затова смятам, че трябва да се срещнем без предварителни условия и да мислим какъв напредък може да се постигне по пътя към края на войната,“ каза Зеленски.

По-рано Тръмп заяви на разговори със Зеленски и европейските лидери, че потенциалното примирие и въпросът за това коя страна ще контролира украинските територии, завзети от Русия, трябва да се решат на среща лице в лице между двамата лидери.

„Ще оставим президента да отиде и да говори с президента и ще видим как ще се развият нещата,“ каза Тръмп.

Това е промяна спрямо коментарите, които той направи след срещата си с Путин миналата седмица, когато изглеждаше, че клони към исканията на Путин Украйна да направи териториални отстъпки. Русия в момента контролира приблизително една пета от украинската територия.

Тръмп не се ангажира САЩ да изпратят войски като част от колективни усилия за укрепване сигурността на Украйна. Вместо това заяви, че ще има „нещо като натовско“ присъствие и че детайлите ще бъдат уточнени с лидерите на ЕС.

Зеленски подчерта, че активното участие на САЩ в оформящите се гаранции за сигурност е от ключово значение. „Важно е Съединените щати да дадат ясен сигнал, а именно че ще бъдат сред страните, които ще помогнат за координиране и участие в гаранциите за сигурност за Украйна,“ каза Зеленски.

По-рано вчера, преди срещите в Белия дом, говорителката на руското външно министерство Мария Захарова отхвърли идеята за евентуални мироопазващи сили на НАТО в Украйна, като заяви, че такъв сценарий може да доведе до ескалация и „непредсказуеми последствия“.

Сегашната среща на Тръмп със Зеленски се различаваше рязко от тяхната последна в Овалния кабинет през февруари, когато разговорите приключиха катастрофално: Тръмп внезапно прекрати срещата и временно спря част от помощта за Киев, след като той и вицепрезидентът Джей Ди Ванс се оплакаха, че Зеленски не е проявил достатъчна благодарност за американската военна подкрепа.

В началото на разговорите вчера Зеленски предаде писмо от съпругата си Олена Зеленска за Мелания Тръмп.

Зеленски беше критикуван по време на февруарската среща от консервативен журналист за това, че е отишъл в Овалния кабинет с тениска с дълъг ръкав. Този път той се появи в тъмно сако и закопчана риза. Зеленски е заявявал, че неговото по-неформално облекло от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. символизира солидарност с украинските войници.

Европейските лидери пристигнаха във Вашингтон с намерението да подсигурят Украйна и континента срещу евентуална по-широка агресия от Москва.

Преди вчерашната среща Тръмп намекна, че Украйна няма да може да си върне Крим, който Русия анексира през 2014 г., предизвиквайки конфликт, довел до по-широкото нахлуване през 2022 г.

В неделя вечерта Зеленски отговори с публикация: „Всички споделяме силно желание да приключим тази война бързо и сигурно.“ Той заяви, че „мирът трябва да бъде траен,“ а не като след 2014 г., когато Русия завзе Крим и част от Донбас и „Путин просто го използва като трамплин за ново нападение.“

Европейските лидери подсказаха, че временно примирие не е изключено. След срещата си с Путин в петък Тръмп се отказа от настояването за незабавно примирие и заяви, че ще се стреми към окончателно мирно споразумение между Русия и Украйна - внезапна промяна към позиция, предпочитана от Путин, отбелязва АП.

Вчера германският канцлер и френският президент похвалиха Тръмп, че е открил път към мир, но го призоваха да настоява пред Русия за незабавно примирие.

"Нека опитаме да окажем натиск върху Русия, защото надеждността на усилията, които полагаме днес, зависи от това да поне да има спиране на огъня в началото на сериозните преговори", заяви Фридрих Мерц.

Френският президент Еманюел Макрон поиска европейците да бъдат включени в преговорите между САЩ, Русия и Украйна, след като Доналд Тръмп успее да събере на една маса Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте благодари на американския президент Доналд Тръмп, че е намерил изход от задънената улица с президента на Русия Владимир Путин, като е започнал диалог.

Италия подкрепя усилията на САЩ за постигане на мир, остава на страната на Украйна и се застъпва за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна по модела на принципа на Член 5 от Северноатлантическия договор, заяви италианският премиер Джорджа Мелони.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен каза, че връщането на отвлечените украински деца при семействата им трябва да бъде сред приоритетите. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин заради отвличането и депортирането на украински деца по време на войната. Русия, която не е част от Международния наказателен съд, отрича тези обвинения.

През последните 2 седмици постигнахме по-голям напредък към приключването на тази война, отколкото постигнахме през последните 3 години и половина, заяви на срещата финландският президент Александер Стуб.

„Мисля, че проведохме много добър разговор с президента Тръмп, това наистина беше най-добрият“, заяви междувременно украинският държавен глава. Той добави по-късно, че Киев е предложил да закупи американски оръжия за 90 милиарда долара, а в. „Файненшъл Таймс“ говори за бюджет от 100 милиарда, финансирани от европейците.

Преди да започнат разговорите с европейците, американският президент каза на своя френски колега Еманюел Макрон в частен разговор, очевидно уловен без негово знание от микрофон, и говорейки за Владимир Путин: „Мисля, че той иска да сключи сделка за мен. Разбирате ли? Колкото и налудничаво да звучи“.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
