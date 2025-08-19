Путин спомена Москва! Руският президент предложил лична среща с Володимир Зеленски

Руският президент Владимир Путин е предложил да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски в Москва по време на телефонен разговор с Доналд Тръмп, съобщава AFP, позовавайки се на източник, запознат с разговора.
"Путин спомена Москва", заяви един от източниците. Източникът добави, че Зеленски, който е бил в Белия дом по време на разговора, е отговорил с "не".
В интервю за Fox News Тръмп заяви, че по време на разговорите със Зеленски и европейските лидери се е оттеглял в отделна стая, когато се е обаждал на Путин.
Кремъл все още не е потвърдил официално готовността на Путин да се срещне със Зеленски, въпреки че Тръмп и държавният секретар на САЩ Марко Рубио увериха, че руският президент е дал съгласие за това.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #31, #43, #59
19:11 19.08.2025
2 Сталин
Коментиран от #7, #37
19:11 19.08.2025
3 БгТопИдиот🇧🇬
Коментиран от #54
19:12 19.08.2025
4 бай Иван
Коментиран от #20
19:12 19.08.2025
5 Защо
Коментиран от #14, #21, #101
19:12 19.08.2025
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #61, #76
19:13 19.08.2025
7 Где СССР
До коментар #2 от "Сталин":Първото предложение на Русия към Рейгън, какво беше?
Коментиран от #10
19:13 19.08.2025
8 Опс
19:14 19.08.2025
9 И Киев е Руски
19:15 19.08.2025
10 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #7 от "Где СССР":По време на Рейгън нямаше "Русия" ве Ганю Об ряза нии !!
Коментиран от #25
19:15 19.08.2025
11 Факт
19:15 19.08.2025
12 име
19:15 19.08.2025
13 Последния Софиянец
19:16 19.08.2025
14 Кой ще окауши Путин
До коментар #5 от "Защо":за "обвинения" от пропаганда и лъжи на пропадналият запад? Интересно е да видим коя мишка би имала тази смелост? 😄 А ти чети книжки за да не си евтино и глупаво.
Коментиран от #26
19:16 19.08.2025
15 Руски
19:16 19.08.2025
16 И Киев е Руски
19:17 19.08.2025
17 Колега
Коментиран от #23, #66, #70
19:18 19.08.2025
18 Делю Хайдутин
19:18 19.08.2025
19 Няма сделка,
19:18 19.08.2025
20 Георги Христов
До коментар #4 от "бай Иван":Ако щеш!
Коментиран от #33
19:19 19.08.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Защо":Ти сега ли се събуди от седмичния си сън❓
Путин ОТИДЕ ЛИЧНО В САЩт ❗
И не го ОКАУШИХА‼️
Коментиран от #27
19:19 19.08.2025
22 правилно
19:20 19.08.2025
23 Муньо
До коментар #17 от "Колега":Дай дефиниция на Фашизъм?
Коментиран от #29, #34
19:20 19.08.2025
24 Гост
19:22 19.08.2025
25 Ма верно ли немаше
До коментар #10 от "БгТопИдиот🇧🇬":бе “отрязания”? РСФСР какво беше? (Виж в уикицидия, ако нямаш болящая советская енциклопедия)
19:22 19.08.2025
26 Ораку
До коментар #14 от "Кой ще окауши Путин":Една специална руска мишка! Която чака.
Коментиран от #32
19:22 19.08.2025
27 Путинистче идиотче
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":САЩ не признават ЮРИСДИКЦИЯТА НА СЪДСА в Хага....ама кой да знае
19:22 19.08.2025
28 Руснаците не са съгласни
Коментиран от #40
19:23 19.08.2025
29 Пак ли стоенче
До коментар #23 от "Муньо":папагалиш едно и също? Ти си типично доказателство за фашистката пропаганда на украинският режим.
19:23 19.08.2025
30 Пусин е най-npoZтото жуже на света
19:25 19.08.2025
31 Клоуна
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Направи путинягата за смях..,.
19:25 19.08.2025
32 Коя ще е тази мишка
До коментар #26 от "Ораку":в пропадналият запад ударил дъното да бори Русия с лъжи и ниско интелигентна пропаганда и няколко глупака по форумите? 😄
Коментиран от #39, #47
19:25 19.08.2025
34 Не може
До коментар #23 от "Муньо":Още не е стигнал до тази страница от наръчника на чекиста
19:26 19.08.2025
35 Хехеее
19:27 19.08.2025
36 руската мечка
19:28 19.08.2025
37 Атина Палада
До коментар #2 от "Сталин":Защо ли ми се струва ,че най безопасното място за Зеленски е Русия!
В Лондон .....да не стане ала СкрипалИТЕ :)
19:28 19.08.2025
38 Факт !
Убитаците потропват на високи токчета в някоя казармена столова край Аляска.
Коментиран от #46
19:28 19.08.2025
39 Ха ха
До коментар #32 от "Коя ще е тази мишка":Като си такъв защитник на Москва, я кажи какво е Ретерхов?
Коментиран от #52
19:28 19.08.2025
40 бай Иван
До коментар #28 от "Руснаците не са съгласни":Я пак.Клоуна ще се бие с Путин.Сигурно в Москва на Червеният площад.А и явно не си виждал Путин на тренировки .
Коментиран от #57
19:28 19.08.2025
41 Мир в Украйна нема да има
19:29 19.08.2025
42 ЦИРК
19:30 19.08.2025
43 ти добре ли си
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":как ще се предава, клоуна е дребен мошеник от КГБ, не пука нито за Русия, нито за умрелите раши. Ако се предаде, народа ще го линчува
19:30 19.08.2025
44 Мишел
19:31 19.08.2025
45 Нали Зеленски
19:31 19.08.2025
46 бай Иван
До коментар #38 от "Факт !":Мишките ги привикват в Белия дом на столчета срещу работното бюро на Тръмп.Нали ги видя. А видя ли как чакат на една пейчица пред кабинета да влязат? И не минават по червен килим .Толкоз.
Коментиран от #98
19:31 19.08.2025
48 Отреазвяващ
19:32 19.08.2025
49 Карго 200
Смърт за руската измет!
19:32 19.08.2025
50 Мишел
19:32 19.08.2025
51 Ха ха ха
Коментиран от #55, #60, #73
19:32 19.08.2025
52 Защитник съм на истината
До коментар #39 от "Ха ха":И противник на лъжата и пропагандата, с която ме е залял запада докато САЩ унищожава Европа. Или викаш трябва да се мразя като безродните глупачета?
19:34 19.08.2025
53 Иван
Коментиран от #81
19:34 19.08.2025
54 Розовото пони Путин
До коментар #3 от "БгТопИдиот🇧🇬":Зеля е млад и чист, и се къпе всеки ден по хотелите, но аз се вмирисах в този бункер, хигиената ни тук е много зле 🦄🌈😅🥳
19:34 19.08.2025
55 Мекотелото зеленски
До коментар #51 от "Ха ха ха":не може нищо да предлага. Може само да изпълнява.
19:35 19.08.2025
56 Капан
19:35 19.08.2025
57 Абе ти
До коментар #40 от "бай Иван":тренировки на пу тя ли гледаш? Майко мила:)
19:35 19.08.2025
58 ЧУКЧА
Коментиран от #69
19:35 19.08.2025
59 точно в това
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":е голямата руска трагедия, която наблюдаваме сега. Един неизвестен млад комедиен актьор за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна позиция, руснаците никога са били в цялата си история.
19:36 19.08.2025
60 Иван
До коментар #51 от "Ха ха ха":Джефри Епщайн да покани Доналд Тръмп в Тел Авив.
Коментиран от #64
19:36 19.08.2025
61 Механик
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #65
19:37 19.08.2025
62 Знаеш ли ко е копейка
До коментар #47 от "Това е":Чети книжки, за да не те ползват за безродно глупаче по форумите, докато САЩ унищожава Европа. Първо че е жалко да се въргаляш като цигане и да те подритват, второ да си национален предател е срам за дедите ти.
Коментиран от #78
19:37 19.08.2025
63 Среща на върха
19:38 19.08.2025
64 Сус бе
До коментар #60 от "Иван":Боклук.
19:38 19.08.2025
65 Не са те излъгали
До коментар #61 от "Механик":Щом ви изкараха и пропадналият запад бори Русия с лъжи и пропаганда, значи Русия е огромна сила.
19:38 19.08.2025
66 хаха🤣
До коментар #17 от "Колега":голям страх от тия украински фашисти, голямо нещо🤣...стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣
19:38 19.08.2025
67 Забелязал
19:38 19.08.2025
68 Мишел
19:39 19.08.2025
69 Това е
До коментар #58 от "ЧУКЧА":Сигурен факт.
19:39 19.08.2025
70 Сериозно ли ? Кой ти каза?
До коментар #17 от "Колега":Какво чакат "ликвидаторите"?🤣
19:40 19.08.2025
71 Иван
19:40 19.08.2025
72 Трябва заповеди за прекратяване на огъня
19:40 19.08.2025
73 Ха- ха -ха
До коментар #51 от "Ха ха ха":Това ще е единствената и последна възможност на Путлер да стъпи в Киев
19:43 19.08.2025
74 Артилерист
19:44 19.08.2025
75 Ха ха
19:44 19.08.2025
76 Няма такова нещо
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Русия вече грохна отвсякъде и се отказва от основните си искания за демилитаризация и денацификация на Украйна, както и от частичния контрол на Запорожка и Херсонска области. В замяна на това, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира и до момента. Дефакто за Русия остава да контролира трите области Донецк, Луганск и Крим, които си контролираше от 2014 г. до преди войната.
Голямо унижение и загуба не само за руската армия, но и за цяла Русия.
19:44 19.08.2025
77 Януков
Коментиран от #79, #82
19:45 19.08.2025
78 Смешник
До коментар #62 от "Знаеш ли ко е копейка":Дреме ми за Европа, когато руснаците унищожиха отечеството ми!!!
Ама де акъл за да го разбереш.
Коментиран от #83
19:46 19.08.2025
79 Ами никога не е пречило
До коментар #77 от "Януков":Никой не е спирал Украйна за ЕС.
19:46 19.08.2025
80 Иван
Коментиран от #84
19:47 19.08.2025
82 Русия
До коментар #77 от "Януков":много се страхува от Украйна и не иска тя да е прозападна държава, а проруска. Това е. Всички проблеми на руснаците идват от техния безумен страх и собствената им глупост.
19:48 19.08.2025
83 Ами как да ти дреме
До коментар #78 от "Смешник":Безродниците не са българи и европейци, за да им дреме, че САЩ ги унищожава.
19:48 19.08.2025
84 Копейкотрошач
До коментар #80 от "Иван":Копейкотрошач.
19:49 19.08.2025
85 Патриотин
19:49 19.08.2025
86 Иван
Коментиран от #93
19:49 19.08.2025
87 Факт
19:49 19.08.2025
88 Мартин
19:51 19.08.2025
89 Иван
Коментиран от #97
19:52 19.08.2025
90 към ,,капейките ,, ,
19:52 19.08.2025
91 Патриотин
19:53 19.08.2025
92 Иван
19:54 19.08.2025
93 Какви обириви
До коментар #86 от "Иван":те гонят..Пусин вече се превърна в изсъхнала монголска мумия, ти за обриви говориш )
19:55 19.08.2025
94 Копейки
19:56 19.08.2025
95 Иван
19:56 19.08.2025
96 Дон Дони
Коментиран от #100
19:57 19.08.2025
97 Розовото пони Путин
До коментар #89 от "Иван":И съм би и съм от Руския прайд, но нямам проблеми, даже ме избраха за президент на РФ 🦄🌈😅🥳
19:58 19.08.2025
98 Бачо Иване, да те ... кой те фане
До коментар #46 от "бай Иван":Ти виде ли, че на снимката дето седят на столчетата, Макрон е с 4 крака. Евтин фалшификат. Като майчицата Русия.
19:58 19.08.2025
99 Иван
19:58 19.08.2025
100 Розовото пони Путин
До коментар #96 от "Дон Дони":Не ми трябва катинар, в бункера сме само аз и Песков 🦄🌈😅🥳
19:59 19.08.2025
101 Дон Дони
До коментар #5 от "Защо":Те във военна база не го арестуваха! Как ще го направят лакираните?
19:59 19.08.2025