Путин спомена Москва! Руският президент предложил лична среща с Володимир Зеленски

Руският президент Владимир Путин е предложил да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски в Москва по време на телефонен разговор с Доналд Тръмп, съобщава AFP, позовавайки се на източник, запознат с разговора.

"Путин спомена Москва", заяви един от източниците. Източникът добави, че Зеленски, който е бил в Белия дом по време на разговора, е отговорил с "не".

В интервю за Fox News Тръмп заяви, че по време на разговорите със Зеленски и европейските лидери се е оттеглял в отделна стая, когато се е обаждал на Путин.

Кремъл все още не е потвърдил официално готовността на Путин да се срещне със Зеленски, въпреки че Тръмп и държавният секретар на САЩ Марко Рубио увериха, че руският президент е дал съгласие за това.