Путин спомена Москва! Руският президент предложил лична среща с Володимир Зеленски
Путин спомена Москва! Руският президент предложил лична среща с Володимир Зеленски

19 Август, 2025 19:08, обновена 19 Август, 2025 19:40 2 279 101

Кремъл все още не е потвърдил официално готовността на Путин да се срещне със Зеленски, въпреки че Тръмп и държавният секретар Марко Рубио увериха, че руският президент е дал съгласие за това

Путин спомена Москва! Руският президент предложил лична среща с Володимир Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руският президент Владимир Путин е предложил да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски в Москва по време на телефонен разговор с Доналд Тръмп, съобщава AFP, позовавайки се на източник, запознат с разговора.

"Путин спомена Москва", заяви един от източниците. Източникът добави, че Зеленски, който е бил в Белия дом по време на разговора, е отговорил с "не".

В интервю за Fox News Тръмп заяви, че по време на разговорите със Зеленски и европейските лидери се е оттеглял в отделна стая, когато се е обаждал на Путин.

Кремъл все още не е потвърдил официално готовността на Путин да се срещне със Зеленски, въпреки че Тръмп и държавният секретар на САЩ Марко Рубио увериха, че руският президент е дал съгласие за това.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    44 14 Отговор
    Клоуна да вземе да се предава вече, че омръзна на всички!

    Коментиран от #31, #43, #59

    19:11 19.08.2025

  • 2 Сталин

    37 16 Отговор
    А му говореха на Зеленото наркоман че първото предложение на Русия е най доброто ,а сега ще трябва да го поеме много дебел.Ако е умен Зеленото наркоман ще изчезне веднага към Лондон в имението за 20 милиона при неговите брадчеди талмудистите,много хора ще го търсят,100 милиарда изчезнаха

    Коментиран от #7, #37

    19:11 19.08.2025

  • 3 БгТопИдиот🇧🇬

    34 14 Отговор
    Всичко подписано от миризливият неукрайнски зелен пор няма никаква стойност.

    Коментиран от #54

    19:12 19.08.2025

  • 4 бай Иван

    30 2 Отговор
    Заглавие и още първото изречение противоречи на заглавието.Е какво точно да и чета?И не чета повече.

    Коментиран от #20

    19:12 19.08.2025

  • 5 Защо

    10 34 Отговор
    не се срещнат в Хага направо? Тамън след преговорите да окаушват Путин

    Коментиран от #14, #21, #101

    19:12 19.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    26 7 Отговор
    Среща няма да има. Русия е готова да воюва до край.

    Коментиран от #61, #76

    19:13 19.08.2025

  • 7 Где СССР

    7 13 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Първото предложение на Русия към Рейгън, какво беше?

    Коментиран от #10

    19:13 19.08.2025

  • 8 Опс

    21 3 Отговор
    Както е на снимката, така ще го п0€м€ наркоманки.А Путин ще му казва: Още можеш. Пъшкай по-силно, не се чува🤣🤣🤣🤣

    19:14 19.08.2025

  • 9 И Киев е Руски

    25 6 Отговор
    Мокрите сънища на жълтопаветниците .Зеленият сам си забрани да преговаря с императора.Сега треБе наколенки и вазелин и пак нема да се ...

    19:15 19.08.2025

  • 10 БгТопИдиот🇧🇬

    19 4 Отговор

    До коментар #7 от "Где СССР":

    По време на Рейгън нямаше "Русия" ве Ганю Об ряза нии !!

    Коментиран от #25

    19:15 19.08.2025

  • 11 Факт

    2 2 Отговор
    Жанет45: Сладкишът на Доктор Сириус! Хубава приказка за котарака Сириус и Странджа!

    19:15 19.08.2025

  • 12 име

    14 5 Отговор
    Ем, явно киевкия фюрер иска да го наритат и в Москва. Сигурно му е писнало да го наритват у Вашингтон.

    19:15 19.08.2025

  • 13 Последния Софиянец

    15 5 Отговор
    Ще водят Зеленски на Лубянка.

    19:16 19.08.2025

  • 14 Кой ще окауши Путин

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    за "обвинения" от пропаганда и лъжи на пропадналият запад? Интересно е да видим коя мишка би имала тази смелост? 😄 А ти чети книжки за да не си евтино и глупаво.

    Коментиран от #26

    19:16 19.08.2025

  • 15 Руски

    5 14 Отговор
    Боклук

    19:16 19.08.2025

  • 16 И Киев е Руски

    10 4 Отговор
    Полярният експрес чака Килията на наХални е запазена

    19:17 19.08.2025

  • 17 Колега

    15 16 Отговор
    Зеленски и фашистката клика с която избива украинският народ бъде ликвидирaна!

    Коментиран от #23, #66, #70

    19:18 19.08.2025

  • 18 Делю Хайдутин

    15 5 Отговор
    Зеленски и пленените Бандеровци ще ги прекарват през Червеният площад.

    19:18 19.08.2025

  • 19 Няма сделка,

    11 1 Отговор
    Докато няма сделка. Нали тъй каза онзи.

    19:18 19.08.2025

  • 20 Георги Христов

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "бай Иван":

    Ако щеш!

    Коментиран от #33

    19:19 19.08.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    Ти сега ли се събуди от седмичния си сън❓
    Путин ОТИДЕ ЛИЧНО В САЩт ❗
    И не го ОКАУШИХА‼️

    Коментиран от #27

    19:19 19.08.2025

  • 22 правилно

    2 7 Отговор
    жужи е със заповед за арест и пътуване по свободният свят не е препоръчителен

    19:20 19.08.2025

  • 23 Муньо

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Колега":

    Дай дефиниция на Фашизъм?

    Коментиран от #29, #34

    19:20 19.08.2025

  • 24 Гост

    5 0 Отговор
    ,,ЦИРКА,, ПРОДЪЛЖАВА...

    19:22 19.08.2025

  • 25 Ма верно ли немаше

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    бе “отрязания”? РСФСР какво беше? (Виж в уикицидия, ако нямаш болящая советская енциклопедия)

    19:22 19.08.2025

  • 26 Ораку

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Кой ще окауши Путин":

    Една специална руска мишка! Която чака.

    Коментиран от #32

    19:22 19.08.2025

  • 27 Путинистче идиотче

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    САЩ не признават ЮРИСДИКЦИЯТА НА СЪДСА в Хага....ама кой да знае

    19:22 19.08.2025

  • 28 Руснаците не са съгласни

    2 8 Отговор
    защото Зеленски ще набие два тупаника на жужака!

    Коментиран от #40

    19:23 19.08.2025

  • 29 Пак ли стоенче

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Муньо":

    папагалиш едно и също? Ти си типично доказателство за фашистката пропаганда на украинският режим.

    19:23 19.08.2025

  • 30 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    5 6 Отговор
    Президент Зеленски е предложил да се срещнат в Буча, заедно с оцелелите жители. Путлер да вземе цялата си фашистка хунта със себе си. След края на .... срещата ще има гарантиран мир.

    19:25 19.08.2025

  • 31 Клоуна

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Направи путинягата за смях..,.

    19:25 19.08.2025

  • 32 Коя ще е тази мишка

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ораку":

    в пропадналият запад ударил дъното да бори Русия с лъжи и ниско интелигентна пропаганда и няколко глупака по форумите? 😄

    Коментиран от #39, #47

    19:25 19.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Не може

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Муньо":

    Още не е стигнал до тази страница от наръчника на чекиста

    19:26 19.08.2025

  • 35 Хехеее

    5 8 Отговор
    Пусина клекна пред САЩ, нали Зелю беше нелегитимен, сега иска среща да го легитимира

    19:27 19.08.2025

  • 36 руската мечка

    6 8 Отговор
    пак ще играе казачок, по команда на САЩ, ако ли не, ще гризне дръвцето..

    19:28 19.08.2025

  • 37 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Защо ли ми се струва ,че най безопасното място за Зеленски е Русия!
    В Лондон .....да не стане ала СкрипалИТЕ :)

    19:28 19.08.2025

  • 38 Факт !

    3 6 Отговор
    Лидерите ги посрещат в Белия дом.
    Убитаците потропват на високи токчета в някоя казармена столова край Аляска.

    Коментиран от #46

    19:28 19.08.2025

  • 39 Ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Коя ще е тази мишка":

    Като си такъв защитник на Москва, я кажи какво е Ретерхов?

    Коментиран от #52

    19:28 19.08.2025

  • 40 бай Иван

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Руснаците не са съгласни":

    Я пак.Клоуна ще се бие с Путин.Сигурно в Москва на Червеният площад.А и явно не си виждал Путин на тренировки .

    Коментиран от #57

    19:28 19.08.2025

  • 41 Мир в Украйна нема да има

    2 3 Отговор
    Докато натовско оръжие громи путинистите....

    19:29 19.08.2025

  • 42 ЦИРК

    2 1 Отговор
    Факти, стига сте писали глупави новини от анонимни източници, ами вземете проучете горящата рафинерия в Кременчуг ! Облаците пушек от там са с огромни размери (вече видими и на метео сателитите) и ако това дойде към България може да има страшни последици за земеделието и хората (ако падне този облак като дъжд).

    19:30 19.08.2025

  • 43 ти добре ли си

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    как ще се предава, клоуна е дребен мошеник от КГБ, не пука нито за Русия, нито за умрелите раши. Ако се предаде, народа ще го линчува

    19:30 19.08.2025

  • 44 Мишел

    5 5 Отговор
    "Путин не може да сложи край на войната с Украйна. И не защото не иска, а защото не може. Путин знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да върне войските си обратно в Русия. Затова тази война ще продължи поне до края на мандата на Путин. Ако бъде избран отново за президент, войната ще продължи и още един мандат. Това е сигурно, освен ако при следващите избори в Украйна не бъде избрано правителство, което да наложи "Руский мир". Засега обаче няма никакви изгледи и шансове за каквото и да е украинско правителство, което да е проруски настроено."

    19:31 19.08.2025

  • 45 Нали Зеленски

    3 3 Отговор
    Бе нелегитимен....според Путин..,май ща го легитимира

    19:31 19.08.2025

  • 46 бай Иван

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факт !":

    Мишките ги привикват в Белия дом на столчета срещу работното бюро на Тръмп.Нали ги видя. А видя ли как чакат на една пейчица пред кабинета да влязат? И не минават по червен килим .Толкоз.

    Коментиран от #98

    19:31 19.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Отреазвяващ

    2 0 Отговор
    Остана малко.Тъй и тъй си свикнал ще издържиш още малко.С такова впечатление оставам от снимката.

    19:32 19.08.2025

  • 49 Карго 200

    3 5 Отговор
    Зеленски ще си направи селфи,с миризливия и къс,червясъл труп на урода Владимир Владимирович Путин.
    Смърт за руската измет!

    19:32 19.08.2025

  • 50 Мишел

    5 1 Отговор
    "Лавров: Нито Крим, нито Донбас някога са били цел на Русия. Целта на Русия е да свали престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада. Това е заплаха за съществуването на Русия. "

    19:32 19.08.2025

  • 51 Ха ха ха

    4 4 Отговор
    Ами Зеленски да предложи Киев за лична среща ... Тъкмо Путин ще може да влезе в Киев....

    Коментиран от #55, #60, #73

    19:32 19.08.2025

  • 52 Защитник съм на истината

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха":

    И противник на лъжата и пропагандата, с която ме е залял запада докато САЩ унищожава Европа. Или викаш трябва да се мразя като безродните глупачета?

    19:34 19.08.2025

  • 53 Иван

    5 2 Отговор
    На тази снимка гнусния евреин Еленски няма циреи.

    Коментиран от #81

    19:34 19.08.2025

  • 54 Розовото пони Путин

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Зеля е млад и чист, и се къпе всеки ден по хотелите, но аз се вмирисах в този бункер, хигиената ни тук е много зле 🦄🌈😅🥳

    19:34 19.08.2025

  • 55 Мекотелото зеленски

    7 4 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха ха":

    не може нищо да предлага. Може само да изпълнява.

    19:35 19.08.2025

  • 56 Капан

    2 0 Отговор
    Путин бил голям тарикат !Как не е предложил,,,Полярен вълк"?

    19:35 19.08.2025

  • 57 Абе ти

    0 4 Отговор

    До коментар #40 от "бай Иван":

    тренировки на пу тя ли гледаш? Майко мила:)

    19:35 19.08.2025

  • 58 ЧУКЧА

    3 5 Отговор
    Рискова среща! Зеленски може да удуши Путин.

    Коментиран от #69

    19:35 19.08.2025

  • 59 точно в това

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    е голямата руска трагедия, която наблюдаваме сега. Един неизвестен млад комедиен актьор за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна позиция, руснаците никога са били в цялата си история.

    19:36 19.08.2025

  • 60 Иван

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха ха":

    Джефри Епщайн да покани Доналд Тръмп в Тел Авив.

    Коментиран от #64

    19:36 19.08.2025

  • 61 Механик

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #65

    19:37 19.08.2025

  • 62 Знаеш ли ко е копейка

    3 4 Отговор

    До коментар #47 от "Това е":

    Чети книжки, за да не те ползват за безродно глупаче по форумите, докато САЩ унищожава Европа. Първо че е жалко да се въргаляш като цигане и да те подритват, второ да си национален предател е срам за дедите ти.

    Коментиран от #78

    19:37 19.08.2025

  • 63 Среща на върха

    4 2 Отговор
    Усик,Президент !

    19:38 19.08.2025

  • 64 Сус бе

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "Иван":

    Боклук.

    19:38 19.08.2025

  • 65 Не са те излъгали

    4 3 Отговор

    До коментар #61 от "Механик":

    Щом ви изкараха и пропадналият запад бори Русия с лъжи и пропаганда, значи Русия е огромна сила.

    19:38 19.08.2025

  • 66 хаха🤣

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Колега":

    голям страх от тия украински фашисти, голямо нещо🤣...стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣

    19:38 19.08.2025

  • 67 Забелязал

    9 4 Отговор
    Диктаторът е ПРЕВЪРТЯЛ нацяло 🤣🤣🤣

    19:38 19.08.2025

  • 68 Мишел

    9 2 Отговор
    "Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия през юни нарасна до 3,7 трилиона рубли. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко да поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпвани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие."

    19:39 19.08.2025

  • 69 Това е

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "ЧУКЧА":

    Сигурен факт.

    19:39 19.08.2025

  • 70 Сериозно ли ? Кой ти каза?

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Колега":

    Какво чакат "ликвидаторите"?🤣

    19:40 19.08.2025

  • 71 Иван

    2 5 Отговор
    Нарко Рубио.

    19:40 19.08.2025

  • 72 Трябва заповеди за прекратяване на огъня

    6 0 Отговор
    Тия срещи не са между генерали а между политици

    19:40 19.08.2025

  • 73 Ха- ха -ха

    4 5 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха ха":

    Това ще е единствената и последна възможност на Путлер да стъпи в Киев

    19:43 19.08.2025

  • 74 Артилерист

    3 3 Отговор
    А на мен козлодуйският ми наду главата че от руснак войник не става.И е прав!

    19:44 19.08.2025

  • 75 Ха ха

    4 3 Отговор
    Путен е Идиот! Или сам си вярва, че противниците му са идиоти.

    19:44 19.08.2025

  • 76 Няма такова нещо

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Русия вече грохна отвсякъде и се отказва от основните си искания за демилитаризация и денацификация на Украйна, както и от частичния контрол на Запорожка и Херсонска области. В замяна на това, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира и до момента. Дефакто за Русия остава да контролира трите области Донецк, Луганск и Крим, които си контролираше от 2014 г. до преди войната.
    Голямо унижение и загуба не само за руската армия, но и за цяла Русия.

    19:44 19.08.2025

  • 77 Януков

    1 0 Отговор
    Какво пречеше на ПутинУкрайна да влезне в ЕС ?

    Коментиран от #79, #82

    19:45 19.08.2025

  • 78 Смешник

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Знаеш ли ко е копейка":

    Дреме ми за Европа, когато руснаците унищожиха отечеството ми!!!
    Ама де акъл за да го разбереш.

    Коментиран от #83

    19:46 19.08.2025

  • 79 Ами никога не е пречило

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Януков":

    Никой не е спирал Украйна за ЕС.

    19:46 19.08.2025

  • 80 Иван

    1 2 Отговор
    Марк Пут.те........ще те прикотка под фенерите в Хага и ще те увери че не е травестит, а е жена.

    Коментиран от #84

    19:47 19.08.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Русия

    4 2 Отговор

    До коментар #77 от "Януков":

    много се страхува от Украйна и не иска тя да е прозападна държава, а проруска. Това е. Всички проблеми на руснаците идват от техния безумен страх и собствената им глупост.

    19:48 19.08.2025

  • 83 Ами как да ти дреме

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Смешник":

    Безродниците не са българи и европейци, за да им дреме, че САЩ ги унищожава.

    19:48 19.08.2025

  • 84 Копейкотрошач

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Иван":

    Копейкотрошач.

    19:49 19.08.2025

  • 85 Патриотин

    4 3 Отговор
    Зеленски трябва да продължи да тъпче фалшивото реноме на русия и да унищожава руската армия! Пораженията ще са големи от двете страни, но след края на патовата ситуация русия ще трябва да се справя сама със обрулената си икономика, докато в същото време братските страни в обединена Европа, включително ние българите, ще помагаме за възкресението на феникса Украйна от пепелта! Благодарни сме на Украйна, че се явява щит на Европа от дивитe азиатски плeмена с цената на живота на своите славни синове! Те умират за свободата и сигурността на всички нас!

    19:49 19.08.2025

  • 86 Иван

    1 2 Отговор
    Гнусния евреин Еленски е покрит с обриви.

    Коментиран от #93

    19:49 19.08.2025

  • 87 Факт

    4 2 Отговор
    Путин изпълзя от бункера, за да обяви, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО и да спечели войната, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят 🤣

    19:49 19.08.2025

  • 88 Мартин

    2 3 Отговор
    Пусьо да вземе да се думне.

    19:51 19.08.2025

  • 89 Иван

    3 1 Отговор
    Гнусния евреин Емануел Макрон е бисексуален.

    Коментиран от #97

    19:52 19.08.2025

  • 90 към ,,капейките ,, ,

    2 0 Отговор
    Тъй и не разбрахте , че Путин и Тръмп ще решават къде , кога и с кого . Зеленият и компания в тая игра не са участващи , а изпълнители !

    19:52 19.08.2025

  • 91 Патриотин

    1 3 Отговор
    Путин ще се провали и ще изгуби топлата службичка в кремъл и ще трябва да се препитава на витрина на улицата на червените фенери в Амстердам!

    19:53 19.08.2025

  • 92 Иван

    2 0 Отговор
    Колко равини имаше в Белия Дом???

    19:54 19.08.2025

  • 93 Какви обириви

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Иван":

    те гонят..Пусин вече се превърна в изсъхнала монголска мумия, ти за обриви говориш )

    19:55 19.08.2025

  • 94 Копейки

    0 1 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея.

    19:56 19.08.2025

  • 95 Иван

    1 0 Отговор
    А Барак Обама си е направо......Mанaф.

    19:56 19.08.2025

  • 96 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Сега какъв костюм ще облече???? Босерките ще са метални с катинар!🤣🤣🤣

    Коментиран от #100

    19:57 19.08.2025

  • 97 Розовото пони Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Иван":

    И съм би и съм от Руския прайд, но нямам проблеми, даже ме избраха за президент на РФ 🦄🌈😅🥳

    19:58 19.08.2025

  • 98 Бачо Иване, да те ... кой те фане

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "бай Иван":

    Ти виде ли, че на снимката дето седят на столчетата, Макрон е с 4 крака. Евтин фалшификат. Като майчицата Русия.

    19:58 19.08.2025

  • 99 Иван

    0 0 Отговор
    Мишел Обама не разрешава на Барак Обама да се среща с Марк Пут.те.

    19:58 19.08.2025

  • 100 Розовото пони Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Дон Дони":

    Не ми трябва катинар, в бункера сме само аз и Песков 🦄🌈😅🥳

    19:59 19.08.2025

  • 101 Дон Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    Те във военна база не го арестуваха! Как ще го направят лакираните?

    19:59 19.08.2025

