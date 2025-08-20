The Wall Street Journal: Мъск отлага създаването на нова партия, за да не отнема гласове на републиканците

Милиардерът Илон Мъск е отложил създаването на нова политическа партия, за да се съсредоточи върху бизнеса и да не отнема гласове от Републиканската партия, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според изданието, един от ключовите фактори за решението на Мъск е желанието му да поддържа добри отношения с вицепрезидента Джей Ди Ванс, който се смята за потенциален наследник на политическото движение MAGA (Make America Great Again). Мъск признава, че създаването на трета партия би навредило на отношенията му с вицепрезидента.

Източници твърдят, че Мъск обмисля да използва огромните си финансови ресурси, за да подкрепи Ванс, ако реши да се кандидатира за президент през 2028 г. Отбелязва се, че Мъск е похарчил около 300 милиона долара в подкрепа на Доналд Тръмп и други републиканци на изборите през 2024 г.

В същото време съюзниците на Мъск твърдят, че той официално не се е отказал от идеята за създаване на нова партия и може да промени решението си с наближаването на междинните избори.

След като Мъск напусна държавната служба, той и Тръмп проведоха шумна публична разправа на 5 юни чрез социалните мрежи. Бизнесменът заяви, че без неговата подкрепа ръководителят на американската администрация нямало да спечели изборите през ноември 2024 г., одобри идеята за нов опит за импийчмънт на Тръмп, разкритикува законопроекта за държавните разходи, разработен по инициатива на Белия дом, и наложените от президента вносни мита. Тръмп нарече Мъск "луд" и заяви, че в един момент е спрял да изпълнява съвестно задълженията си, когато е ръководил работата на Отдела за повишаване на ефективността на федералното правителство (DOGE).

На 5 юли Мъск обяви създаването на Американската партия (AMEP) в Съединените щати.