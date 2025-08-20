Новини
Свят »
САЩ »
The Wall Street Journal: Мъск отлага създаването на нова партия, за да не отнема гласове на републиканците

The Wall Street Journal: Мъск отлага създаването на нова партия, за да не отнема гласове на републиканците

20 Август, 2025 04:56, обновена 20 Август, 2025 05:02 481 2

  • илон мъск-
  • сащ-
  • тръмп-
  • ванс-
  • партия

Милиардерът искал да се съсредоточи и върху бизнеса си, пише изданието

The Wall Street Journal: Мъск отлага създаването на нова партия, за да не отнема гласове на републиканците - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Милиардерът Илон Мъск е отложил създаването на нова политическа партия, за да се съсредоточи върху бизнеса и да не отнема гласове от Републиканската партия, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според изданието, един от ключовите фактори за решението на Мъск е желанието му да поддържа добри отношения с вицепрезидента Джей Ди Ванс, който се смята за потенциален наследник на политическото движение MAGA (Make America Great Again). Мъск признава, че създаването на трета партия би навредило на отношенията му с вицепрезидента.

Източници твърдят, че Мъск обмисля да използва огромните си финансови ресурси, за да подкрепи Ванс, ако реши да се кандидатира за президент през 2028 г. Отбелязва се, че Мъск е похарчил около 300 милиона долара в подкрепа на Доналд Тръмп и други републиканци на изборите през 2024 г.

В същото време съюзниците на Мъск твърдят, че той официално не се е отказал от идеята за създаване на нова партия и може да промени решението си с наближаването на междинните избори.

След като Мъск напусна държавната служба, той и Тръмп проведоха шумна публична разправа на 5 юни чрез социалните мрежи. Бизнесменът заяви, че без неговата подкрепа ръководителят на американската администрация нямало да спечели изборите през ноември 2024 г., одобри идеята за нов опит за импийчмънт на Тръмп, разкритикува законопроекта за държавните разходи, разработен по инициатива на Белия дом, и наложените от президента вносни мита. Тръмп нарече Мъск "луд" и заяви, че в един момент е спрял да изпълнява съвестно задълженията си, когато е ръководил работата на Отдела за повишаване на ефективността на федералното правителство (DOGE).

На 5 юли Мъск обяви създаването на Американската партия (AMEP) в Съединените щати.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отлага

    0 0 Отговор
    Че после няма ли да отнеме ?

    05:25 20.08.2025

  • 2 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    И тоя хич не го бива в политиката. Непрекъснато си мени мнението и е непредвидим, като Дончо.

    05:31 20.08.2025