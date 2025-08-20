Новини
Лавров: Руският народ няма да забрави подвизите на военнослужещите от Корейската народна армия в Курска област

Лавров: Руският народ няма да забрави подвизите на военнослужещите от Корейската народна армия в Курска област

20 Август, 2025 06:13

Руският външен министър поздрави севернокорейския си колега по случай годишнината от освобождението на полуострова от японците

Милен Ганев

Руският външен министър Сергей Лавров в поздравителна телеграма до корейския си колега Чой Сон Хи по случай освобождението на Корейския полуостров заяви, че Русия няма да забрави подвизите на войниците от Корейската народна армия в Курска област.

Съдържанието на посланието съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).

Телеграмата е изпратена на 15 август - годишнината от освобождението на Корейския полуостров от японско колониално управление. Руският министър благодари на властите в КНДР "за грижовното им отношение" към паметта на съветските войници, освободили полуострова рамо до рамо с корейските патриоти.

„Традициите на приятелство и взаимноизгодно сътрудничество бяха допълнително засилени от участието на Корейската народна армия в операцията по освобождаване на Курската област от украинските неонацисти. В посланието се подчертава, че руският народ никога няма да забрави подвизите на военнослужещите от Корейската народна армия“, пише KCNA. Сергей Лавров добави, че руската страна ще положи всички усилия за изпълнение на разпоредбите на договора за всеобхватно стратегическо партньорство.

На 16 август ръководителят на МВнР на КНДР Чой Сон-хи изпрати телеграма в отговор. Тя посочи, че КНДР няма да забрави съветските войници, пролели кръв за освобождението на Корея, и че приятелските отношения между Руската федерация и КНДР, преодолявайки всякакви изпитания и предизвикателства, са се засилили. Посещението на делегацията на Държавната дума и руски творци в КНДР по случай празника за пореден път демонстрира неприкосновеността на руско-корейската дружба, смята Чой Сон-хи.

Министърът на външните работи на КНДР увери, че Народната република ще остане вярна на междудържавните договори, а външнополитическите ведомства ще продължат стратегическата комуникация в името на последователното укрепване и развитие на военния съюз между страните.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  Али

    Отговор
    Ама нали те сами срещу НАТО????

    06:21 20.08.2025

  Факт

    Отговор
    Благодарности! Значи за него войната върви към приключване!

    06:25 20.08.2025

  Иво

    Отговор
    Както и светът няма да забрави какви убийци са политическото ръководство на Русия!

    06:29 20.08.2025

