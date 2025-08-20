Новини
Мистериозна експлозия разтърси полско село

20 Август, 2025 09:51 674 14

  • полша-
  • експлозия

Експлозията счупи прозорци на къщи, но няма пострадали

Мистериозна експлозия разтърси полско село - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Неидентифициран обект падна през нощта в царевична нива и експлодира в село Осини, разположено в източната полска провинция Люблин, съобщи днес агенция ПАП, предава БТА.

На мястото полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки, уточнява информацията. Взривната вълна е счупила прозорците на няколко къщи, но за щастие няма данни за пострадали, предаде Ройтерс.


Полша
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно

    9 2 Отговор
    Путин е виновен !

    09:52 20.08.2025

  • 2 С КРИВ МЕРНИК

    9 1 Отговор
    ЗЕЛИНКО ТЕСТВА РАКЕТИ

    09:53 20.08.2025

  • 3 Мдааа

    12 1 Отговор
    Украйна е атакувала Полша, да се задейства чл. 5 веднага!

    09:53 20.08.2025

  • 4 Трол

    6 2 Отговор
    Метеорит е.

    Коментиран от #6

    09:54 20.08.2025

  • 5 Мишел

    3 1 Отговор
    Във времената на войната на дроновете и РЕБ, този дрон не е ударил целта в Лвов.

    09:59 20.08.2025

  • 6 Мишел

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Първият метеорит с пластмасови части, нали?

    10:02 20.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    3 0 Отговор
    Полша и България са най-щастливите страни !!!
    Счупи се стъкло, падне купа сено - Новина, извънредно произшествие. Никакви бомби, дронове и тичане по мазетата в ранните утрини 👍

    10:07 20.08.2025

  • 8 Руски Милитарист

    2 0 Отговор
    Това е проба с малък заряд, за да се види какво количество би било необходимо за непослушни евро.ейски столици

    10:08 20.08.2025

  • 9 Я пък тоя

    4 1 Отговор
    Вечна дружба между Полша и Украйна!
    Елементарно Уотсън!

    10:10 20.08.2025

  • 10 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Щом в неидентифициран значи, че е украински. Ако беше руски щяха да го напишат

    10:13 20.08.2025

  • 11 мошЕто

    2 0 Отговор
    А тръгнали да борят Русия .....Смешници ....

    10:13 20.08.2025

  • 12 ВЕЧНА ДРУЖБА

    3 0 Отговор
    Зеленски пак обстрелва Полша.

    10:18 20.08.2025

  • 13 Хи их хи

    1 0 Отговор
    Веднага да се обяви за Орешник свален от укрите!

    10:18 20.08.2025

  • 14 Анонимен

    1 0 Отговор
    Това е предупреждение за непослушните от тази размирна държава.Наличието на пластмаса говори за земен произход.Изводите сами да си направят.

    10:18 20.08.2025

