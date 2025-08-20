Мистериозна експлозия разтърси полско село

Неидентифициран обект падна през нощта в царевична нива и експлодира в село Осини, разположено в източната полска провинция Люблин, съобщи днес агенция ПАП, предава БТА.
На мястото полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки, уточнява информацията. Взривната вълна е счупила прозорците на няколко къщи, но за щастие няма данни за пострадали, предаде Ройтерс.
1 Сигурно
09:52 20.08.2025
2 С КРИВ МЕРНИК
09:53 20.08.2025
3 Мдааа
09:53 20.08.2025
4 Трол
Коментиран от #6
09:54 20.08.2025
5 Мишел
09:59 20.08.2025
6 Мишел
До коментар #4 от "Трол":Първият метеорит с пластмасови части, нали?
10:02 20.08.2025
7 Злобното Джуджи
Счупи се стъкло, падне купа сено - Новина, извънредно произшествие. Никакви бомби, дронове и тичане по мазетата в ранните утрини 👍
10:07 20.08.2025
8 Руски Милитарист
10:08 20.08.2025
9 Я пък тоя
Елементарно Уотсън!
10:10 20.08.2025
10 Хохо Бохо
10:13 20.08.2025
11 мошЕто
10:13 20.08.2025
12 ВЕЧНА ДРУЖБА
10:18 20.08.2025
13 Хи их хи
10:18 20.08.2025
14 Анонимен
10:18 20.08.2025