Мистериозна експлозия разтърси полско село

Неидентифициран обект падна през нощта в царевична нива и експлодира в село Осини, разположено в източната полска провинция Люблин, съобщи днес агенция ПАП, предава БТА.

На мястото полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки, уточнява информацията. Взривната вълна е счупила прозорците на няколко къщи, но за щастие няма данни за пострадали, предаде Ройтерс.