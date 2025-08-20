Новини
Северна Гърция премахва незаконно оставени чадъри по плажовете

20 Август, 2025 11:54

Туристическо оборудване, оставено трайно, се третира като отпадък

Северна Гърция премахва незаконно оставени чадъри по плажовете - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Местните власти на Халкидическия полуостров в Северна Гърция продължават усилията си за премахване на чадърите, които някои туристи незаконно оставят по плажовете, съобщава държавната телевизия ЕРТ, предава БТА.

Заместник-кметът на община Полигирос Танасис Цингас обясни, че инициативата за изчистване на плажовете от трайно поставени чадъри и друго плажно оборудване е започнала още миналата година.

Някои туристи, които оставят своите чадъри постоянно на плажа, са се оплакали, че са получили оборудването заедно с наетите ваканционни имоти и са поискали да им бъде върнато, за да го предадат на собствениците на жилищата.

„Уведомихме ги, че това не може да се случи, тъй като оборудването, оставено незаконно на плажа, се счита за отпадък и трябва да бъде изхвърлено“, посочи Цингас.


Гърция
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Прибирам се от Гърция.Цените са наполовина а заплатите пет пъти по големи.

    Коментиран от #4, #5

    12:02 20.08.2025

  • 2 Сила

    6 0 Отговор
    От къде ли е привнесен този тарикатски маниер на поведение ....??! Кой донесе лошите обноски и ориенталския си манталитет по гръцките плажове след 2007 година .....?!?

    Коментиран от #7

    12:04 20.08.2025

  • 3 Сталин

    7 0 Отговор
    Кога и в България всякакви бараки ,чадъри ,навеси ,бетони и машини за кафета ще бъдат разчистени от плажовете

    12:04 20.08.2025

  • 4 Мдаа

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По добре да не се беше прибирал. И без това от тебе нищо не става!

    12:05 20.08.2025

  • 5 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Софиянец това в коя държава където си се прибрал

    12:05 20.08.2025

  • 6 мдааааааааааа

    0 0 Отговор
    До Последния Софиянец

    Ами защо се прибираш ?

    12:06 20.08.2025

  • 7 Дух

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Това ми хареса много си прав , не случайно ние Гърците казваме Вулгарос или прости недодялани мразени гонени и нежелани никъде българи

    Коментиран от #9

    12:07 20.08.2025

  • 8 И един Ганьо ,

    0 0 Отговор
    представящ се за Иво , часове след като му натовариха на камион чергилата , гордо се появи с жена си и показа новите, току що купени и пак ги разпростря на същото място !

    12:10 20.08.2025

  • 9 Шшш

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дух":

    Ломски циганино, това че ходиш да дyxaш на гърци не те прави грък!

    12:12 20.08.2025

Новини по държави:
