Северна Гърция премахва незаконно оставени чадъри по плажовете

Местните власти на Халкидическия полуостров в Северна Гърция продължават усилията си за премахване на чадърите, които някои туристи незаконно оставят по плажовете, съобщава държавната телевизия ЕРТ, предава БТА.

Заместник-кметът на община Полигирос Танасис Цингас обясни, че инициативата за изчистване на плажовете от трайно поставени чадъри и друго плажно оборудване е започнала още миналата година.

Някои туристи, които оставят своите чадъри постоянно на плажа, са се оплакали, че са получили оборудването заедно с наетите ваканционни имоти и са поискали да им бъде върнато, за да го предадат на собствениците на жилищата.

„Уведомихме ги, че това не може да се случи, тъй като оборудването, оставено незаконно на плажа, се счита за отпадък и трябва да бъде изхвърлено“, посочи Цингас.