Доналд Туск критикува идеята за преговори Зеленски-Путин в Будапеща
  Тема: Украйна

Доналд Туск критикува идеята за преговори Зеленски-Путин в Будапеща

20 Август, 2025 13:24 702 15

Полският премиер се позовава на Будапещенския меморандум и историческата ирония

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск заяви, че не подкрепя идеята за провеждане на преговори между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин в Унгария, като се позова на Будапещенския меморандум от 1994 г., предва News.bg.

„Будапеща? Не всеки може да си спомня това, но през 1994 г. Украйна вече получи гаранции за териториална цялост от САЩ, Русия и Великобритания. В Будапеща. Може би съм суеверен, но този път бих се опитал да намеря друго място“, написа Туск в социалната мрежа X.

Медиите съобщиха, че САЩ обмислят Унгария като възможна локация за срещата на върха Зеленски-Путин, но Туск смята, че провеждането ѝ в унгарската столица би било исторически иронично.

Според други медии, Путин е предложил среща с украинския президент в Москва, което Зеленски е отказал.

Междувременно председателят на най-голямата опозиционна партия в Унгария, „Тиса“, Петер Мадяр, призова премиера Виктор Орбан да организира срещата между лидерите на Украйна и Русия в Будапеща.


  • 1 ХЕЙ ТУСК

    19 2 Отговор
    СЛЕД АЛЯСКА , ЗАЩО СЛЕДВАЩАТА ДА НЕ БЪДЕ В СИБИР.ТИ И ДРУГИТЕ ЖЕЛАЕЩИ , ЕДНОПОСОЧНО !?

    Коментиран от #10

    13:27 20.08.2025

  • 2 Мутата

    24 2 Отговор
    Кой го пита тоя полскипедераст

    Коментиран от #14

    13:29 20.08.2025

  • 3 Получила тя?

    22 3 Отговор
    "...но през 1994 г. Украйна вече получи гаранции.."
    Ама в това обещание от Русия НЕ влизаше на територията на укра да има 20 разузнавателни поделения на ЦРУ и над 30 военни биолаборатории на Пентагона... Не влизаше Майдан и след това изтребването на руския етнос. Не влизаше да се даде Крим за военноморска база на САЩ, като се изгони от там Руският Черноморски флот... Укра сама си се вкара в този сценарии... Никой друг не им е виновен.

    13:31 20.08.2025

  • 4 Атина Палада

    17 0 Отговор
    Боже, Божкелееее,тия даже вече не са и смешни,ами са жалки! Русия мълчи за подобна среща,а палячовците у Европата се надпреварват кой повече да грачи ,къде да бъде срещата...

    13:32 20.08.2025

  • 5 Е И КО ОТ ТУЙ

    6 0 Отговор
    КО ОТ ТУЙ БЕ

    13:32 20.08.2025

  • 6 Гост

    13 0 Отговор
    Ей, не се спряха! От няколко дни, по пет пъти на ден, сами си определят срещи, после сами си ги отменят. И всяка една от срещите им е "сметка без кръчмарите". Европейска им работа. После се сърдят, че че хората ги наричат палячовци.

    13:32 20.08.2025

  • 8 РУДИ

    11 0 Отговор
    КОИ Е ТОЗИ ПАЛЯЧО И ОТ КОГА ПОЛША Е ВЕЛИКА СИЛА

    Коментиран от #13

    13:34 20.08.2025

  • 9 Съветският пeHиc аkp0бат

    3 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: 1 721 000 убити и изчезнали.

    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди

    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:42 20.08.2025

  • 10 Мериленд

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ХЕЙ ТУСК":

    Коментарът е тъп и гаден

    13:48 20.08.2025

  • 11 Гориил

    1 0 Отговор
    Будапещенският меморандум не е нито договор, нито задължение, нито правило, нито закон, нито дори ценен международен документ. Будапещенският меморандум е просто апотеоз на омразата към неуязвима, силна и волева Русия. Той е емоционална реакция на русофобите на 100% ответен удар от Москва веднага щом се опитате да нахлуете в Украйна.

    13:51 20.08.2025

  • 12 пешо

    1 0 Отговор
    поляците векове наред са сърбали попарата на рашките

    13:51 20.08.2025

  • 13 Мериленд

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "РУДИ":

    За съжаление е доста по напред икономически и политически от нас.

    13:51 20.08.2025

  • 14 пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мутата":

    рюте го пита къде и кога

    13:52 20.08.2025

  • 15 Георги

    0 0 Отговор
    прав е, тоя път може да се пробват с Минск или Истанбул, там явно на запада им върви и руснаците се връзват.

    13:54 20.08.2025

