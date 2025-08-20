Доналд Туск критикува идеята за преговори Зеленски-Путин в Будапеща

Полският премиер Доналд Туск заяви, че не подкрепя идеята за провеждане на преговори между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин в Унгария, като се позова на Будапещенския меморандум от 1994 г., предва News.bg.
„Будапеща? Не всеки може да си спомня това, но през 1994 г. Украйна вече получи гаранции за териториална цялост от САЩ, Русия и Великобритания. В Будапеща. Може би съм суеверен, но този път бих се опитал да намеря друго място“, написа Туск в социалната мрежа X.
Медиите съобщиха, че САЩ обмислят Унгария като възможна локация за срещата на върха Зеленски-Путин, но Туск смята, че провеждането ѝ в унгарската столица би било исторически иронично.
Според други медии, Путин е предложил среща с украинския президент в Москва, което Зеленски е отказал.
Междувременно председателят на най-голямата опозиционна партия в Унгария, „Тиса“, Петер Мадяр, призова премиера Виктор Орбан да организира срещата между лидерите на Украйна и Русия в Будапеща.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХЕЙ ТУСК
Коментиран от #10
13:27 20.08.2025
2 Мутата
Коментиран от #14
13:29 20.08.2025
3 Получила тя?
Ама в това обещание от Русия НЕ влизаше на територията на укра да има 20 разузнавателни поделения на ЦРУ и над 30 военни биолаборатории на Пентагона... Не влизаше Майдан и след това изтребването на руския етнос. Не влизаше да се даде Крим за военноморска база на САЩ, като се изгони от там Руският Черноморски флот... Укра сама си се вкара в този сценарии... Никой друг не им е виновен.
13:31 20.08.2025
4 Атина Палада
13:32 20.08.2025
5 Е И КО ОТ ТУЙ
13:32 20.08.2025
6 Гост
13:32 20.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 РУДИ
Коментиран от #13
13:34 20.08.2025
9 Съветският пeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:42 20.08.2025
10 Мериленд
До коментар #1 от "ХЕЙ ТУСК":Коментарът е тъп и гаден
13:48 20.08.2025
11 Гориил
13:51 20.08.2025
12 пешо
13:51 20.08.2025
13 Мериленд
До коментар #8 от "РУДИ":За съжаление е доста по напред икономически и политически от нас.
13:51 20.08.2025
14 пешо
До коментар #2 от "Мутата":рюте го пита къде и кога
13:52 20.08.2025
15 Георги
13:54 20.08.2025