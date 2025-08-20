Доналд Туск критикува идеята за преговори Зеленски-Путин в Будапеща

Полският премиер Доналд Туск заяви, че не подкрепя идеята за провеждане на преговори между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин в Унгария, като се позова на Будапещенския меморандум от 1994 г., предва News.bg.

„Будапеща? Не всеки може да си спомня това, но през 1994 г. Украйна вече получи гаранции за териториална цялост от САЩ, Русия и Великобритания. В Будапеща. Може би съм суеверен, но този път бих се опитал да намеря друго място“, написа Туск в социалната мрежа X.

Медиите съобщиха, че САЩ обмислят Унгария като възможна локация за срещата на върха Зеленски-Путин, но Туск смята, че провеждането ѝ в унгарската столица би било исторически иронично.

Според други медии, Путин е предложил среща с украинския президент в Москва, което Зеленски е отказал.

Междувременно председателят на най-голямата опозиционна партия в Унгария, „Тиса“, Петер Мадяр, призова премиера Виктор Орбан да организира срещата между лидерите на Украйна и Русия в Будапеща.