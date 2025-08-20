Зетят на Ердоган е най-големият данъкоплатец в Турция

Селчук Байрактар, председател на Управителния съвет на високотехнологичната компания „Байкар“ и зет на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, беше обявен за най-големия данъкоплатец в Турция за 2024 г., съобщи „Си Ен Ен Тюрк“. Информацията е предоставена от Дирекцията за управление на приходите, която публикува списъка с първите 100 най-големи данъкоплатци, предава БТА.

Като физическо лице Байрактар е внесъл в турската хазна най-големия данък върху доходите 2,7 млрд. турски лири, или около 581 млн. евро. Генералният директор на „Байкар“ Халюк Байрактар е на второ място с внесени 2,5 млрд. турски лири (около 530 млн. евро). Други позиции в челната десятка също заемат членове на ръководството на компанията.

От 2021 г. двамата са на върха на класацията по данъчни вноски, а според „Си Ен Ен Тюрк“ размерът на внесените средства е нараснал близо 18 пъти. Компанията „Байкар“ е сред десетте водещи износители на Турция с износ за 1,6 млрд. долара през изминалата година.

Четвъртото място в списъка заема почетният председател на „Коч Холдинг“ Мустафа Рахми Коч с внесени около 758 млн. турски лири (16,1 млн. евро), а десетото - почетният председател на „Ренесанс Холдинг“ Ерман Ълъджак с 372,7 млн. лири (7,8 млн. евро).

Що се отнася до фирмите, най-големият корпоративен данъкоплатец е банката „Гаранти“ с 25,2 млрд. турски лири (5,2 млрд. евро), следвана от „Зираат Банк“ с 20,8 млрд. лири (4,3 млрд. евро). На трето място е „Кувейтско-турската банка“ с внесени 12 млрд. лири (2,5 млрд. евро).