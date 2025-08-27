Новини
Володимир Зеленски: Време е да бъдат организирани преговори за приоритетите и сроковете за гаранциите за сигурност
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Време е да бъдат организирани преговори за приоритетите и сроковете за гаранциите за сигурност

27 Август, 2025 14:55

Президентът на Украйна каза, че заради руските атаки тази нощ над 100 000 потребители в три области са останали без ток

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е дошъл моментът да бъдат организирани преговори между лидери във връзка с ключовите приоритети и срокове за гаранциите за сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Военни командири, министри на отбраната и съветници по сигурността – подготвяме компонентите на бъдещата сигурност на различни нива. Ускоряваме процеса по уточняване на детайлите", написа Зеленски в "Екс".

Също така, президентът на Украйна каза, че заради руските атаки тази нощ над 100 000 потребители в три области са останали без ток.

"За жалост, бяха поразени енергийни съоръжения. Атаката доведе до спиране на електроснабдяването в Полтавска, Сумска и Черниговска област", добави той.


Украйна
  • 1 стоян георгиев

    2 14 Отговор
    Зеленски ще наиграе и рижавия руски агент и шефа му в москва.вече няма проблеми за американско оръжие колкото иска и каквото реши че му трябва.остава само Тръмп да бъде пречупен за санкциите и за гаранциите .

    14:57 27.08.2025

  • 2 Путин

    2 13 Отговор
    А ние останахме без бензин!

    14:59 27.08.2025

  • 3 00014

    18 1 Отговор
    Ако тази война спре, на другия ден уж журналистите от този сайт ще умрат от глад.

    14:59 27.08.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    1 15 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    14:59 27.08.2025

  • 5 По-бързо го спрете

    15 0 Отговор
    Защото ние умираме.
    А Меркел и макрон питат
    Кажи ми как да го спрем след като ти не можеш.
    Розовите понита плачат на седалките пред овалния кабинет в захлас.

    14:59 27.08.2025

  • 6 Един

    17 0 Отговор
    Мир ще има само когато Украйна изчезне от картата на Европа!

    15:00 27.08.2025

  • 7 Защо

    11 0 Отговор
    Владо Зеления не спира да нарежда ?

    15:02 27.08.2025

  • 8 Атина Палада

    11 0 Отговор
    До започването на СВО в Украйна,Зеленски не говореше (не разбираше )т.н. украински (руско -полски) .Говореше само на руски език ..Та,само преди няколко дни Лавров пред американска медия се изказа,че ..."Ние може да се срещаме с Украинското ръководство,но за подписване на документи за мир трябва Украйна по конституцията им да има легитимен Президент ..По украинската конституция Зеленски не е такъв и ние не можеш да подпишем примирие".
    И предвид перфектния руски на Зеленски,вярвам,че е разбрал дословно изказването на Лавров...
    Та,за какви преговори говори Зеленски отново?

    15:04 27.08.2025

  • 9 Укра остава без газ

    11 0 Отговор

    Доставките на газ в Украйна са в смут след ответните удари
    25 август 2025 г.12:12 ч.
    Ответните атаки на руската армия за ударите на украинските въоръжени сили по руски петролни рафинерии оставиха своя отпечатък върху Украйна. Унищожаването на две компресорни станции по двата основни маршрута от регионите, произвеждащи газ, промени доставките на гориво в Украйна. Това сочат данни от европейската платформа GIE.
    Руската армия нанесе ответен удар по компресорната станция край Лубни в нощта на 19 август и край Павлоград на 21 август. Украинското министерство на енергетиката съобщи за мащабни пожари. Същевременно данните на GIE показват нестабилност, започнала в украинската газопреносна система (ГТС) с доставките на газ.
    Така компресорната станция край Лубни доставя газ от производствените райони в Полтавска и Харковска област до Киев и по-нататък до Западна Украйна е тотално разрушена. Киев ще стои на студено зимата.

    15:05 27.08.2025

  • 10 име

    11 0 Отговор
    Колкото киевската хунта си извоюва преговори от позицията на силата и справедлив мир, толкова ще получи и гаранции. Три години само дай-дай-дай и пискане. Ми, да не бяхте бомбили хората в Донбас.

    15:05 27.08.2025

  • 11 десислава димитрова

    5 0 Отговор

    стояне, изчисти ли че си седнал пак да ръсиш от онова което ти липсва в главата? колко години ще повтаряш ще, ще, ще?

    15:08 27.08.2025

  • 12 Българин

    7 0 Отговор
    Докато организирате преговорите, руснаците ще влязат в Киев.

    15:09 27.08.2025

  • 14 Закривай

    0 0 Отговор
    Украина

    15:29 27.08.2025

  • 15 Величко

    0 0 Отговор
    Ах ! Зелената листна въшка иска гаранции за сигурност ... ! ? Дааа ... , явно пак е дрогирана ...

    15:35 27.08.2025

