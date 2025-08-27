Володимир Зеленски: Време е да бъдат организирани преговори за приоритетите и сроковете за гаранциите за сигурност

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е дошъл моментът да бъдат организирани преговори между лидери във връзка с ключовите приоритети и срокове за гаранциите за сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Военни командири, министри на отбраната и съветници по сигурността – подготвяме компонентите на бъдещата сигурност на различни нива. Ускоряваме процеса по уточняване на детайлите", написа Зеленски в "Екс".

Също така, президентът на Украйна каза, че заради руските атаки тази нощ над 100 000 потребители в три области са останали без ток.

"За жалост, бяха поразени енергийни съоръжения. Атаката доведе до спиране на електроснабдяването в Полтавска, Сумска и Черниговска област", добави той.