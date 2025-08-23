Володимир Зеленски: Гаранциите за сигурност за Украйна ще бъдат представени съвсем скоро

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че преговорите за гаранции за сигурност за страната му напредват и окончателните разработки ще бъдат представени "през следващите дни", цитира дуимте му БиБиСи.

Зеленски съобщи в Telegram, че е провел разговор с нидерландския премиер Дик Схоф. Двамата обсъдили подготовката за срещите във Вашингтон и текущите дипломатически усилия на Киев с международни партньори.

"Разбира се, говорихме за дипломатическата ни работа с партньори и срещите във Вашингтон. Обсъдихме гаранциите за сигурност", написа Зеленски в своя Telegram канал.

Според него екипи от Украйна, САЩ и европейски партньори в момента работят "върху своята архитектура". "Всички разработки ще бъдат готови през следващите дни", добави украинският лидер.

Зеленски повтори, че е необходимо да се продължи оказването на натиск върху Москва, която "не демонстрира никакви намерения за мир", за да промени позицията си и да се съгласи на среща на високо ниво, за да обсъдят "всички въпроси".