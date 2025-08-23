Новини
Володимир Зеленски: Гаранциите за сигурност за Украйна ще бъдат представени съвсем скоро
Володимир Зеленски: Гаранциите за сигурност за Украйна ще бъдат представени съвсем скоро

23 Август, 2025 16:45 801 64

Зеленски повтори, че е необходимо да се продължи оказването на натиск върху Москва, която не демонстрира никакви намерения за мир, за да промени позицията си и да се съгласи на среща на високо ниво

Володимир Зеленски: Гаранциите за сигурност за Украйна ще бъдат представени съвсем скоро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че преговорите за гаранции за сигурност за страната му напредват и окончателните разработки ще бъдат представени "през следващите дни", цитира дуимте му БиБиСи.

Зеленски съобщи в Telegram, че е провел разговор с нидерландския премиер Дик Схоф. Двамата обсъдили подготовката за срещите във Вашингтон и текущите дипломатически усилия на Киев с международни партньори.

"Разбира се, говорихме за дипломатическата ни работа с партньори и срещите във Вашингтон. Обсъдихме гаранциите за сигурност", написа Зеленски в своя Telegram канал.

Според него екипи от Украйна, САЩ и европейски партньори в момента работят "върху своята архитектура". "Всички разработки ще бъдат готови през следващите дни", добави украинският лидер.

Зеленски повтори, че е необходимо да се продължи оказването на натиск върху Москва, която "не демонстрира никакви намерения за мир", за да промени позицията си и да се съгласи на среща на високо ниво, за да обсъдят "всички въпроси".


  • 1 хахавото

    28 2 Отговор
    вие във факти явно ви ловят със биберони за маймуни,и не търкайте истината,тя е явна на сайта ви,аве цезаре

    16:47 23.08.2025

  • 2 като гледаме

    24 3 Отговор
    май ще ти гарантират един чувал .

    Коментиран от #4

    16:49 23.08.2025

  • 3 Читателка

    32 2 Отговор
    Слава богу, че писахте за Зеленски. Мислех, че нещо му се е случило, защото сума-ти часове не публикувахте вест за него. Притеснихте ме с това мълчание.

    Коментиран от #17

    16:50 23.08.2025

  • 4 Ахмат

    12 7 Отговор

    До коментар #2 от "като гледаме":

    Малко размерче, колкото за главата.

    16:50 23.08.2025

  • 5 По вина на този от снимката:

    23 2 Отговор
    Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна,
    от началото на военната операция Украйна е загубила 1 милион 721 хиляди души,
    като загубите нарастват всяка година:
    2022 г. - 118 500; 2023 г. - 405 400; 2024 г. - 595 000;
    2025 г. - 621 000, а годината все още не е свършила.
    Това означава, че с всяка изминала година качеството на новите военнослужещи във ВСУ спада
    и това се дължи на факта, че не е рядка гледка млади мъже
    буквално да биват отвличани от улиците и изпращани на фронта с минимална подготовка.
    Данните за 2025 година са катастрофални

    Коментиран от #31

    16:51 23.08.2025

  • 6 ГАРАНЦИИТЕ СА

    1 26 Отговор
    НАТО
    ЕС
    ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ
    !!!

    Коментиран от #22

    16:51 23.08.2025

  • 7 И кой ще ви го гарантира

    29 2 Отговор
    Братко Тръмпи го няма вече.
    Макарончо го шляпат в самолета.
    Гинеколожката мълчи послушно в коридора на белия дом.
    Кой.....

    16:51 23.08.2025

  • 8 Планове и архитекти

    14 2 Отговор
    Много, по интересно е ония с лопатите !?.

    Коментиран от #38

    16:52 23.08.2025

  • 9 пешо

    22 2 Отговор
    ХОРАТА МУ МРАТ НА ФРОНТА ТОЙ СНИМКИ СИ ПРАВИ

    16:52 23.08.2025

  • 10 Смех, бате

    24 2 Отговор
    Гаранции за сигурност дава само Путин. Другите мижитурки нямат нужния капацитет.

    Коментиран от #18

    16:53 23.08.2025

  • 11 Търновец

    21 2 Отговор
    Зеленски - украинският пудел на банка Ротшилд

    16:54 23.08.2025

  • 12 Левски

    19 2 Отговор
    Съвсем скоро ще си станете пак Русия.

    16:54 23.08.2025

  • 13 Фен

    17 1 Отговор
    Скоро в Украйна ще има мир. Без теб!

    16:54 23.08.2025

  • 14 Зелко още не е разбрал

    18 1 Отговор
    че най-голямата сигурност за Украйна е да не дразни Мечкката.
    Всичко друго е без значение. И не струва и колкото хартията на която е написано.

    Бисмарк

    Коментиран от #19

    16:54 23.08.2025

  • 15 Тома

    15 1 Отговор
    Никакви гаранции за укронацистите

    16:55 23.08.2025

  • 16 Ха ха ха ха

    20 1 Отговор
    Събрали се мишоците, когато го няма котака.

    16:55 23.08.2025

  • 17 Ти си гледай

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Читателка":

    заплатата. Май пак ше ви ги вдигат.
    От неграмотни учители - функционално неграмотни деца.

    16:56 23.08.2025

  • 18 Търновец

    2 17 Отговор

    До коментар #10 от "Смех, бате":

    Вова да взема уроци по Китайски че след 20 години в Сибир това ще е първия език

    Коментиран от #64

    16:57 23.08.2025

  • 19 Ако Бисмарк

    2 17 Отговор

    До коментар #14 от "Зелко още не е разбрал":

    беше жив сега, щеше да си върне назад думите за мечката. И да се смее, както всички по света.

    Коментиран от #34, #42

    16:58 23.08.2025

  • 20 Бай той Толстой

    14 2 Отговор
    😁😁😁.Зеленият потник се е превъзбудил пак.Европа е мъртва и може да даде гаранции само за смъртта си.Арабите ще се из....ят на гроба на бащите ви!

    16:58 23.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Злобното Джуджи

    2 21 Отговор
    1500 ядрени бойни глави насочени към Масква са Единствената Гаранция за сигурност 👍

    Коментиран от #32, #33, #35

    16:59 23.08.2025

  • 24 Театър, брат

    15 0 Отговор
    Зеля търси гаранции за собствената си сигурност, за Украйна гарант е Путин. Евродженд търсят изгода за себе си, както и Тръмпито.

    Коментиран от #37

    16:59 23.08.2025

  • 25 Бай Манчо

    13 0 Отговор
    Тоз наспа ли се, бе. Вчера бил много насмъркан, разправят украинците.

    17:00 23.08.2025

  • 26 Ако зеления

    15 0 Отговор
    Се надява че Русия ще се съгласи на гаранции каквито има Косово а именно чужди военни и военни бази доста се лъже. А и както многократно заявява той Украйна няма да признаем завзетите територии за руски....тогава защо въобще Путин да си губи времето с него

    17:01 23.08.2025

  • 27 онзи

    14 0 Отговор
    Ооооооооооф , тоя вече става банален с неговите гаранции, призиви и какви ли не още щуротии .Тъй ли не разбра , че боят тепърва предстои . Войната все още не е започнала и ще има още дълго време наш зеля да хленчи .

    17:01 23.08.2025

  • 28 Дудов

    13 0 Отговор
    Първата таранция.ще е да изкярат карантиите на Зеленски , и да то обедят на тях

    17:02 23.08.2025

  • 29 Закон!

    14 0 Отговор
    Пред,която и табела на украинско селище,да си е направил Зеленски селфи...- после винаги е падало в Руски ръце...!

    17:02 23.08.2025

  • 30 123

    12 0 Отговор
    Този продължава с олигофрентските си изказвания, единственото което всъщност западните държави гарантират на Украйна са чувалите за убитите украйнски войници .

    17:02 23.08.2025

  • 31 Копейка

    1 14 Отговор

    До коментар #5 от "По вина на този от снимката:":

    Нещо бъркаш по вина на агресора Путлер.
    Хубавото е, че Груз 200 върви с пълна сила.За миналия месец 60 000 ушанки при Кабзон.

    17:02 23.08.2025

  • 32 Хи хи

    15 0 Отговор

    До коментар #23 от "Злобното Джуджи":

    Тръмпи никога няма да жертва Америка заради урките. Ако урките изгорят, тва си е техен проблем !

    17:02 23.08.2025

  • 33 Еее то

    13 0 Отговор

    До коментар #23 от "Злобното Джуджи":

    Русия има 4500 ....а защо ядрената сила Франция и Англия не смеят да пратят войници в Украйна....нали имат ядрен щит?!?

    Коментиран от #40, #58

    17:03 23.08.2025

  • 34 кух,

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ако Бисмарк":

    Сега други ги повтарят думите на Бисмарк , и са прави !

    17:03 23.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Игра на центове

    9 0 Отговор
    Всички искат парче от 404, но Путин няма да им даде от своята завоювана територия. Въпроса е как хиените ще се облагодетелстват а евреина узурпатор ще сложи своя подпис.

    Коментиран от #46

    17:05 23.08.2025

  • 37 Злобното Джуджи

    1 9 Отговор

    До коментар #24 от "Театър, брат":

     "..за Украйна гарант е Путин.."

    Путин беше гарант за Югославия, Армения, Сирия, Иран и Русия, пък стотици хиляди руски дечица отраснаха под воя на сирените и редовното нощно топуркане към мазетата.

    Коментиран от #43

    17:05 23.08.2025

  • 38 Пък и то какви лопати,да знаеш ...?!

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Планове и архитекти":

    С чипове,от перални...!
    Самата Урсула го каза...!

    17:06 23.08.2025

  • 39 Госあ

    8 0 Отговор
    ЕС трябва сериозно да помисли за собствената си сигурност, защото пред организираните украински престъпници с които се напълни Европа занимаващи се с отвличания на деца, търговия с органи и убийства, афганистанците ще им се видят като ангелчета ! Тия в Украйна повече нема да се върнат, дармадан е, а видеха и мекото на хляба у ЕС !

    17:07 23.08.2025

  • 40 Злобното Джуджи

    1 10 Отговор

    До коментар #33 от "Еее то":

    "...Русия има 4500 ..."

    Само една ядрена гъба в Москва може да озапти всички руски апетити към Украйна 👍

    Коментиран от #49, #51, #52, #56

    17:08 23.08.2025

  • 41 Галина Събева

    5 0 Отговор
    Абе жив ли е още Зельоньй Папугай,след масираните бомбандировки над Куев ?Явно е дал фира някъде по трасето и сега ползват за пред публика един италианец негов двойник и интернет звезда срещу солидно заплащане .

    Коментиран от #50

    17:08 23.08.2025

  • 42 А чувал ли си това -

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ако Бисмарк":

    ,,Най-добре се смее този,който последен се смее...!"
    По всички изгледи...- Путин,последен ще се смее...!

    17:09 23.08.2025

  • 43 Какви глупости пишеш бе

    7 0 Отговор

    До коментар #37 от "Злобното Джуджи":

    Идвате до гуша с пропагандата. Дори Тръмп каза на Урсула че не иска да слуша пропаганда .

    Коментиран от #57

    17:10 23.08.2025

  • 44 А50

    7 0 Отговор
    Укрофашистите немогат да одържат фронта, най-добрите им налични сили бяха хвърлени в Покровското направления, там си и останаха. Есента фронта в Донбас ще се сгромоляса и и два ред на Сумска, Запорожка област и Херсон. Британците предават крилати ракети FP5, да видим какъв ще е отговора на руснаците, но това им остана на натюфчетата, да обстрелват от голяма дистанция Русия. 404 вече се е задъхала, ще ни готвят наща територия за война следващите 10тина години и от това доста наши еничари ще заработят добри пари от пропаганда, оръжие, инфраструктурни проекти... всичко за войната

    17:10 23.08.2025

  • 45 Урсул фон дер Бандер

    3 0 Отговор
    Направи си селфи пред белият байряк, по голям гарант от това, здраве мукажи

    17:11 23.08.2025

  • 46 Икономист

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Игра на центове":

    Янките за сметка на вложените милиарди в Незалежная 404 очакват да добиват редки земни менерали ,но в случая ще получат само редки ..йнаа.

    17:11 23.08.2025

  • 47 Мишел

    2 0 Отговор
    Днес руската армия превзе Клебан Бик и ликвидира изцяло чувала там.

    17:12 23.08.2025

  • 48 Чакаме репарациите

    0 1 Отговор
    От Русия за разрухата и убийствата

    Коментиран от #54

    17:14 23.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Злобното Джуджи

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Галина Събева":

    "...жив ли е още Зельоньй Папугай.."

    Млад, готин и невероятно БОГАТ е Зеленски, мило момиче. Като всяка руcская девушка правилно си се насочила към Златния член. Удачи 😄👍

    Коментиран от #61

    17:14 23.08.2025

  • 51 ОК-може...!

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Злобното Джуджи":

    Но нямат топки да предизвикат тази ,,ядрена гъба" ...!
    Или Ти-Драги ми Смехурко ,ще пуснеш един мощен стомашно-чревен газ,предизвиквайки...,,Ядрена гъба"...!
    Щото за друго-не ставаш....🤣🤣🤣🤣🤣!

    17:14 23.08.2025

  • 52 центаджия..

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Злобното Джуджи":

    А бе ти верно сибил един миндилский дуземен шизоджуджакь

    17:15 23.08.2025

  • 53 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    Ще пращам български момчета на фронта 😏хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    17:15 23.08.2025

  • 54 Да те успокоя!

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Чакаме репарациите":

    Има бая да чакаш...!

    17:16 23.08.2025

  • 55 Гаранция Франция

    0 0 Отговор
    Знаем я тая гаранция.

    17:17 23.08.2025

  • 56 Аха

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Злобното Джуджи":

    То след тая гъба в Москва ще изникнат доста гъби из Европа и Америка....ти да не мислиш че Русия държи Яо за украса. А и на Путин не му пука много за руснаците но как западните политици причинили ядрен апокалипсис в своите страни заради Украйна ще отговорят пред избирателите си?!

    Коментиран от #60

    17:17 23.08.2025

  • 57 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Какви глупости пишеш бе":

    "...Идвате до гуша с пропагандата.."

    Никаква пропаганда, само факти !!!
    Бас държа че докрая на годината Украйна ще има ЯО, както и носители за него. Важното е да се знае че Времето "работи" за Русия. Всичко почна от едни каски😁

    Коментиран от #62

    17:18 23.08.2025

  • 58 Марко Семов

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Еее то":

    Ами защото Франция и Англия нямат войници вече. Те не можаха да си задържат африканските колонии, па решили Украйна да задържат.

    Нема ‘ора.

    17:18 23.08.2025

  • 59 Рико Анаграмата

    1 0 Отговор
    Повечето американци,а даже и такива натурализирани като мен не знаят даже къде е Украйна на картата и изобщо не им пука за нея .Искаме парите от данъците които плащаме да остават тук за социални програми ,а не да отиват в черна дупка .Според специалисти в сферата ,за да бъде решен проблема и да няма бездомници с палатки по улиците са достатъчни около $35-37 млрд.

    17:19 23.08.2025

  • 60 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Аха":

     "...след тая гъба в Москва ще изникнат доста гъби из Европа и Америка..."

    Нищо подобно.
    Ядрената война си е вътрешна работа между Украйна и Русия. Да си се оправят.

    17:21 23.08.2025

  • 61 Дългия

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Злобното Джуджи":

    Джуджи както си така отворен,даже и без да приклякаш си точно на нивото на ..я ми .Да вземеш да свършиш една полезна работа докато си проветряваш устата и не си се вживял в ника Костадин Костадинов .Ща кича и една 5тарка след това .

    17:23 23.08.2025

  • 62 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Злобното Джуджи":

    Хи хи. Бас държа че ден след това от Украйна няма да остане дори територия. Независимо със или без гаранции.

    17:24 23.08.2025

  • 63 россиян..

    2 0 Отговор
    Фактаджийските бг.журналя докога ще дават таа снимка на нелегитимния памиярски шмъркач..пред авдiiевка тя е масовска от 17.02.2024 год,бандерците куджа ще има да я сънуват..

    17:24 23.08.2025

  • 64 Амет

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Търновец":

    Досега търновец не бях ..ал,но винаги съм открит за ново начало и предизвикателство .

    17:25 23.08.2025

