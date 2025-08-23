Володимир Зеленски: Гаранциите за сигурност за Украйна ще бъдат представени съвсем скоро

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че преговорите за гаранции за сигурност за страната му напредват и окончателните разработки ще бъдат представени "през следващите дни", цитира дуимте му БиБиСи.
Зеленски съобщи в Telegram, че е провел разговор с нидерландския премиер Дик Схоф. Двамата обсъдили подготовката за срещите във Вашингтон и текущите дипломатически усилия на Киев с международни партньори.
"Разбира се, говорихме за дипломатическата ни работа с партньори и срещите във Вашингтон. Обсъдихме гаранциите за сигурност", написа Зеленски в своя Telegram канал.
Според него екипи от Украйна, САЩ и европейски партньори в момента работят "върху своята архитектура". "Всички разработки ще бъдат готови през следващите дни", добави украинският лидер.
Зеленски повтори, че е необходимо да се продължи оказването на натиск върху Москва, която "не демонстрира никакви намерения за мир", за да промени позицията си и да се съгласи на среща на високо ниво, за да обсъдят "всички въпроси".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахавото
16:47 23.08.2025
2 като гледаме
Коментиран от #4
16:49 23.08.2025
3 Читателка
Коментиран от #17
16:50 23.08.2025
4 Ахмат
До коментар #2 от "като гледаме":Малко размерче, колкото за главата.
16:50 23.08.2025
5 По вина на този от снимката:
от началото на военната операция Украйна е загубила 1 милион 721 хиляди души,
като загубите нарастват всяка година:
2022 г. - 118 500; 2023 г. - 405 400; 2024 г. - 595 000;
2025 г. - 621 000, а годината все още не е свършила.
Това означава, че с всяка изминала година качеството на новите военнослужещи във ВСУ спада
и това се дължи на факта, че не е рядка гледка млади мъже
буквално да биват отвличани от улиците и изпращани на фронта с минимална подготовка.
Данните за 2025 година са катастрофални
Коментиран от #31
16:51 23.08.2025
6 ГАРАНЦИИТЕ СА
ЕС
ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ
!!!
Коментиран от #22
16:51 23.08.2025
7 И кой ще ви го гарантира
Макарончо го шляпат в самолета.
Гинеколожката мълчи послушно в коридора на белия дом.
Кой.....
16:51 23.08.2025
8 Планове и архитекти
Коментиран от #38
16:52 23.08.2025
9 пешо
16:52 23.08.2025
10 Смех, бате
Коментиран от #18
16:53 23.08.2025
11 Търновец
16:54 23.08.2025
12 Левски
16:54 23.08.2025
13 Фен
16:54 23.08.2025
14 Зелко още не е разбрал
Всичко друго е без значение. И не струва и колкото хартията на която е написано.
Бисмарк
Коментиран от #19
16:54 23.08.2025
15 Тома
16:55 23.08.2025
16 Ха ха ха ха
16:55 23.08.2025
17 Ти си гледай
До коментар #3 от "Читателка":заплатата. Май пак ше ви ги вдигат.
От неграмотни учители - функционално неграмотни деца.
16:56 23.08.2025
18 Търновец
До коментар #10 от "Смех, бате":Вова да взема уроци по Китайски че след 20 години в Сибир това ще е първия език
Коментиран от #64
16:57 23.08.2025
19 Ако Бисмарк
До коментар #14 от "Зелко още не е разбрал":беше жив сега, щеше да си върне назад думите за мечката. И да се смее, както всички по света.
Коментиран от #34, #42
16:58 23.08.2025
20 Бай той Толстой
16:58 23.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Злобното Джуджи
Коментиран от #32, #33, #35
16:59 23.08.2025
24 Театър, брат
Коментиран от #37
16:59 23.08.2025
25 Бай Манчо
17:00 23.08.2025
26 Ако зеления
17:01 23.08.2025
27 онзи
17:01 23.08.2025
28 Дудов
17:02 23.08.2025
29 Закон!
17:02 23.08.2025
30 123
17:02 23.08.2025
31 Копейка
До коментар #5 от "По вина на този от снимката:":Нещо бъркаш по вина на агресора Путлер.
Хубавото е, че Груз 200 върви с пълна сила.За миналия месец 60 000 ушанки при Кабзон.
17:02 23.08.2025
32 Хи хи
До коментар #23 от "Злобното Джуджи":Тръмпи никога няма да жертва Америка заради урките. Ако урките изгорят, тва си е техен проблем !
17:02 23.08.2025
33 Еее то
До коментар #23 от "Злобното Джуджи":Русия има 4500 ....а защо ядрената сила Франция и Англия не смеят да пратят войници в Украйна....нали имат ядрен щит?!?
Коментиран от #40, #58
17:03 23.08.2025
34 кух,
До коментар #19 от "Ако Бисмарк":Сега други ги повтарят думите на Бисмарк , и са прави !
17:03 23.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Игра на центове
Коментиран от #46
17:05 23.08.2025
37 Злобното Джуджи
До коментар #24 от "Театър, брат":"..за Украйна гарант е Путин.."
Путин беше гарант за Югославия, Армения, Сирия, Иран и Русия, пък стотици хиляди руски дечица отраснаха под воя на сирените и редовното нощно топуркане към мазетата.
Коментиран от #43
17:05 23.08.2025
38 Пък и то какви лопати,да знаеш ...?!
До коментар #8 от "Планове и архитекти":С чипове,от перални...!
Самата Урсула го каза...!
17:06 23.08.2025
39 Госあ
17:07 23.08.2025
40 Злобното Джуджи
До коментар #33 от "Еее то":"...Русия има 4500 ..."
Само една ядрена гъба в Москва може да озапти всички руски апетити към Украйна 👍
Коментиран от #49, #51, #52, #56
17:08 23.08.2025
41 Галина Събева
Коментиран от #50
17:08 23.08.2025
42 А чувал ли си това -
До коментар #19 от "Ако Бисмарк":,,Най-добре се смее този,който последен се смее...!"
По всички изгледи...- Путин,последен ще се смее...!
17:09 23.08.2025
43 Какви глупости пишеш бе
До коментар #37 от "Злобното Джуджи":Идвате до гуша с пропагандата. Дори Тръмп каза на Урсула че не иска да слуша пропаганда .
Коментиран от #57
17:10 23.08.2025
44 А50
17:10 23.08.2025
45 Урсул фон дер Бандер
17:11 23.08.2025
46 Икономист
До коментар #36 от "Игра на центове":Янките за сметка на вложените милиарди в Незалежная 404 очакват да добиват редки земни менерали ,но в случая ще получат само редки ..йнаа.
17:11 23.08.2025
47 Мишел
17:12 23.08.2025
48 Чакаме репарациите
Коментиран от #54
17:14 23.08.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Злобното Джуджи
До коментар #41 от "Галина Събева":"...жив ли е още Зельоньй Папугай.."
Млад, готин и невероятно БОГАТ е Зеленски, мило момиче. Като всяка руcская девушка правилно си се насочила към Златния член. Удачи 😄👍
Коментиран от #61
17:14 23.08.2025
51 ОК-може...!
До коментар #40 от "Злобното Джуджи":Но нямат топки да предизвикат тази ,,ядрена гъба" ...!
Или Ти-Драги ми Смехурко ,ще пуснеш един мощен стомашно-чревен газ,предизвиквайки...,,Ядрена гъба"...!
Щото за друго-не ставаш....🤣🤣🤣🤣🤣!
17:14 23.08.2025
52 центаджия..
До коментар #40 от "Злобното Джуджи":А бе ти верно сибил един миндилский дуземен шизоджуджакь
17:15 23.08.2025
53 Бойко Българоубиец
17:15 23.08.2025
54 Да те успокоя!
До коментар #48 от "Чакаме репарациите":Има бая да чакаш...!
17:16 23.08.2025
55 Гаранция Франция
17:17 23.08.2025
56 Аха
До коментар #40 от "Злобното Джуджи":То след тая гъба в Москва ще изникнат доста гъби из Европа и Америка....ти да не мислиш че Русия държи Яо за украса. А и на Путин не му пука много за руснаците но как западните политици причинили ядрен апокалипсис в своите страни заради Украйна ще отговорят пред избирателите си?!
Коментиран от #60
17:17 23.08.2025
57 Злобното Джуджи
До коментар #43 от "Какви глупости пишеш бе":"...Идвате до гуша с пропагандата.."
Никаква пропаганда, само факти !!!
Бас държа че докрая на годината Украйна ще има ЯО, както и носители за него. Важното е да се знае че Времето "работи" за Русия. Всичко почна от едни каски😁
Коментиран от #62
17:18 23.08.2025
58 Марко Семов
До коментар #33 от "Еее то":Ами защото Франция и Англия нямат войници вече. Те не можаха да си задържат африканските колонии, па решили Украйна да задържат.
Нема ‘ора.
17:18 23.08.2025
59 Рико Анаграмата
17:19 23.08.2025
60 Злобното Джуджи
До коментар #56 от "Аха":"...след тая гъба в Москва ще изникнат доста гъби из Европа и Америка..."
Нищо подобно.
Ядрената война си е вътрешна работа между Украйна и Русия. Да си се оправят.
17:21 23.08.2025
61 Дългия
До коментар #50 от "Злобното Джуджи":Джуджи както си така отворен,даже и без да приклякаш си точно на нивото на ..я ми .Да вземеш да свършиш една полезна работа докато си проветряваш устата и не си се вживял в ника Костадин Костадинов .Ща кича и една 5тарка след това .
17:23 23.08.2025
62 Ха-ха-ха
До коментар #57 от "Злобното Джуджи":Хи хи. Бас държа че ден след това от Украйна няма да остане дори територия. Независимо със или без гаранции.
17:24 23.08.2025
63 россиян..
17:24 23.08.2025
64 Амет
До коментар #18 от "Търновец":Досега търновец не бях ..ал,но винаги съм открит за ново начало и предизвикателство .
17:25 23.08.2025