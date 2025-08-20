Новини
Варшава: Кремъл отново провокира НАТО
Варшава: Кремъл отново провокира НАТО

20 Август, 2025 21:53

Обектът, който падна през нощта в царевична нива в Източна Полша, е дрон "Шахед" руско производство, каза говорителят на външно министерство Павел Вронски

Варшава: Кремъл отново провокира НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш осъди днес, по думите му, "провокацията" от страна на Русия, след като през нощта руски дрон падна и експлодира на нива в Източна Полша, без да причини жертви, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"За пореден път сме изправени пред провокация от страна на Руската федерация с руски дрон. Това става в ключов момент, когато преговорите за мир (в Украйна) са в ход", заяви Кошиняк-Камиш пред журналисти.

Още новини от Украйна

"Русия отново провокира страните от НАТО след инцидентите с дронове, които станаха в Румъния, Литва и Латвия, както и нарушенията на въздушното пространство, които се случиха в почти всички страни от НАТО, особено в Скандинавия, балтийските републики, както и в Полша, Румъния и България", написа след това Кошиняк-Камиш в "Екс".

Обектът, който падна през нощта в царевична нива в Източна Полша, е дрон "Шахед" руско производство, каза от своя страна говорителят на полското външно министерство Павел Вронски, цитиран от Ройтерс.

Полша следи с особено внимание обектите, навлизащи във въздушното ѝ пространство, откакто заблудена украинска ракета падна в полското село Пшеводув през 2022 г. и причини смъртта на двама местни жители, отбелязва Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тео

    8 1 Отговор
    Пуделите са насъсквани от господарите си, да подклаждат и да предизвикват конфликт с Русия

    21:55 20.08.2025

  • 2 горките поляци

    8 1 Отговор
    не спират да си го търсят....

    21:58 20.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    0 8 Отговор
    Горката Четири Года безпомощна Русийка....
    Всеки кой го не мързи я обругава, псува, е@е и си бърше краката в нея 😁

    22:00 20.08.2025

  • 4 матю хари

    2 5 Отговор
    НАТО бомби Русия вече три години, ама Русийка не смее да отвърне.

    22:01 20.08.2025

  • 5 Ами

    2 0 Отговор
    Обявете им война на Кремъл.задни..ци

    22:04 20.08.2025

  • 6 Мдаа

    0 1 Отговор
    Не мисля, че е провокация. Просто Московието толкова си може.

    22:04 20.08.2025

  • 7 Поляк и на снимка да го видиш

    0 0 Отговор
    ШαΜαρ му уΔαρΝ.
    КуВра мач много обичат
    да скачат срещу Русия
    но въпреки санкциите
    бизнесът процъфтява !

    22:05 20.08.2025

  • 8 да бе да

    0 0 Отговор
    Правилното заглавие е - "Полша отново провокира НАТО да атакува Русия!"

    22:06 20.08.2025

  • 9 Лазар Каганович

    0 0 Отговор
    Светът, и особено Полша, имат нужда от Сталин.

    22:06 20.08.2025

  • 10 Сергей Киров

    0 0 Отговор
    Полша е територия на Руската Империя.

    22:07 20.08.2025

