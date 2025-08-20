Варшава: Кремъл отново провокира НАТО

Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш осъди днес, по думите му, "провокацията" от страна на Русия, след като през нощта руски дрон падна и експлодира на нива в Източна Полша, без да причини жертви, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"За пореден път сме изправени пред провокация от страна на Руската федерация с руски дрон. Това става в ключов момент, когато преговорите за мир (в Украйна) са в ход", заяви Кошиняк-Камиш пред журналисти.

"Русия отново провокира страните от НАТО след инцидентите с дронове, които станаха в Румъния, Литва и Латвия, както и нарушенията на въздушното пространство, които се случиха в почти всички страни от НАТО, особено в Скандинавия, балтийските републики, както и в Полша, Румъния и България", написа след това Кошиняк-Камиш в "Екс".

Обектът, който падна през нощта в царевична нива в Източна Полша, е дрон "Шахед" руско производство, каза от своя страна говорителят на полското външно министерство Павел Вронски, цитиран от Ройтерс.

Полша следи с особено внимание обектите, навлизащи във въздушното ѝ пространство, откакто заблудена украинска ракета падна в полското село Пшеводув през 2022 г. и причини смъртта на двама местни жители, отбелязва Ройтерс.