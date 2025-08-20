Хамас към посредниците за мир: Спрете Израел! Отговорността за последиците от окупацията на град Газа ще носят и САЩ

Палестинското радикално движение Хамас призова в Telegram канала си посредниците в преговорите за мир да окажат максимален натиск върху израелското ръководство на фона на началото на военна операция за превземане на административния център на ивицата Газа.

„Призоваваме медиаторите да окажат максимален натиск върху Израел, за да го принудят да спре войната на унищожение срещу палестинския народ“, се казва в изявлението. Хамас подчерта, че решението на израелското ръководство да започне операцията демонстрира неговото „пренебрежение към всички усилия, положени от посредниците“ в рамките на преговорите за прекратяване на огъня в Газа.

Радикалите добавиха, че поставят пълната отговорност за последиците от окупацията на град Газа не само върху Израел, но и върху Съединените щати.

По-рано снощи израелската армия предприела първите стъпки от операцията си за установяване на контрол над град Газа. Новината обяви нейният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от Ройтерс и БТА.



"Започнахме предварителните операции и първите етапи от атаката срещу Газа и израелските въоръжени сили вече държат покрайнините" на най-големия град в едноименната ивица, каза тази вечер генерал Дефрин. Той определи "Хамас" като "партизанско движение", което е понесло тежи удари.



По-рано вчера министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II". Предвидено е да бъдат мобилизирани 60 хиляди резервисти и да бъде удължена службата на 20 хиляди войници.



Военен говорител заяви пред репортери, че резервистите няма да се явят на служба преди началото на септември, промеждутък, който дава малко време на преговарящите да преодолеят различията между "Хамас" и Израел по условията на евентуално примирие.



Но след като вчера израелските войски влязоха в сражения с бойци на "Хамас" в палестинския анклав, канцелерията на премиера Бенямин Нетаняху съобщи, че израелският лидер е съкратил сроковете за поемането на контрол над крепостите на "Хамас" и разгрома на военизираната групировка, която предизвика конфликта с нападението си срещу Израел през октомври 2023 г.



Всички тези публични изявления, идващи от Израел, загатват, че еврейската държава ще пристъпи към изпълнение на намерението си да превземе най-големия град в ивицата Газа въпреки международните критики, че операцията вероятно ще прогони от домовете им още палестинци, отбелязва Ройтерс.



"Ще атакуваме "Хамас" още по-дълбоко на територията на град Газа, бастион на управленския и военен терор, извършван от територистичната организация", каза Дефрин.



Палестинското движение публикува изявление в Телеграм, в което обвини Нетаняху, че възпрепятства сключването на споразумение за спиране на огъня, за да продължи "жестоката си война срещу невинното цивилно население в град Газа".



"Пренебрежението на Нетаняху към предложението на страните посредници доказва, че истинската пречка пред договарянето на споразумение е той", заяви "Хамас".



По-рано този месец израелският кабинет по сигурността (съветът за национална сигурност към израелския премиер – бел. ред.) утвърди план за разширяване на кампанията в Газа, чиято основна цел е да бъде превзет град Газа, където в ранните етапи от войната израелските сили водиха ожесточени улични сражения с бойците на палестинското движение. Към момента Израел контролира около 75% от територията на ивицата Газа.



Междувременно американският посланик в Израел Майк Хъкаби обвини европейците за изпадането в застой на преговорите за уреждането на конфликта в палестинския анклав, с което хвърли светлина върху разделението в западния лагер по въпроса, предаде Асошиейтед прес.



Повод за коментара на дипломата стана изразеното от някои европейски лидери желание да признаят официално палестинската държава.



"Шумът, който се вдига напоследък от (някои) европейски лидери, има точно обратния на желания от тях ефект", посочи Хъкаби в интервю за Асошиейтед прес. "Ако те смятат, че едностранните призиви за създаването на две държави, за признаването на палестинска държава, веднага ще сближи (израелци и палестинци), горчивата истина е, че напротив – противоречията между тях ще се задълбочат още повече."



Засега няма отговор на запитванията на Асошиейтед прес към външните министерства на Великобритания и Франция за коментар на думите на посланика, който е дългогодишен противник на създаването на палестинска държава.



Думите на дипломата издават сериозните противоречия между западните страни за уреждането на близкоизточния конфликт, които след идването на власт на президента Доналд Тръмп се задълбочиха още повече, посочва Асошиейтед прес.

Обединеното кралство осъди одобрените от Израел планове за ново селище на Западния бряг, което беше приветствано като "заличаване" на идеята за палестинска държава от израелски министър, съобщи Скай нюз, цитиран от БНР.

Британският външен министър Дейвид Лами заяви, че селището, планирано да бъде построено източно от Ерусалим, "би разделило палестинската държава на две". В публикация в X Лами нарече бъдещото населено място на Западния бряг "фрапантно нарушение на международното право, което критично подкопава решението за две държави" и призова израелското правителство да отмени решението.

Одобрението на плановете беше обявено от Бецалел Смотрич, финансовият министър на Израел, в сряда, след като получиха окончателна "зелена светлина" от висшия комитет по планиране на Израел. Смотрич, който е ултранационалист в управляващата дясна коалиция, заяви, че правителството изпълнява с плана това, което е обещавало от години. Той обясни, че "палестинската държава се заличава от масата не с лозунги, а с действия".

Селището е планирано да бъде построено на открит парцел земя източно от Ерусалим и включва около 3500 апартамента за разширяване на съществуващото селище Маале Адумим.Организацията "Peace Now" ("Мир сега"), която следи заселническата активност на Западния бряг, заяви, че ако бюрократичният процес се движи бързо, инфраструктурните работи по обекта могат да започнат през следващите няколко месеца, а строителството на жилища ще последва след около година.