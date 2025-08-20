Хамас към посредниците за мир: Спрете Израел! Отговорността за последиците от окупацията на град Газа ще носят и САЩ

Палестинското радикално движение Хамас призова в Telegram канала си посредниците в преговорите за мир да окажат максимален натиск върху израелското ръководство на фона на началото на военна операция за превземане на административния център на ивицата Газа.
„Призоваваме медиаторите да окажат максимален натиск върху Израел, за да го принудят да спре войната на унищожение срещу палестинския народ“, се казва в изявлението. Хамас подчерта, че решението на израелското ръководство да започне операцията демонстрира неговото „пренебрежение към всички усилия, положени от посредниците“ в рамките на преговорите за прекратяване на огъня в Газа.
Радикалите добавиха, че поставят пълната отговорност за последиците от окупацията на град Газа не само върху Израел, но и върху Съединените щати.
По-рано снощи израелската армия предприела първите стъпки от операцията си за установяване на контрол над град Газа. Новината обяви нейният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от Ройтерс и БТА.
"Започнахме предварителните операции и първите етапи от атаката срещу Газа и израелските въоръжени сили вече държат покрайнините" на най-големия град в едноименната ивица, каза тази вечер генерал Дефрин. Той определи "Хамас" като "партизанско движение", което е понесло тежи удари.
По-рано вчера министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II". Предвидено е да бъдат мобилизирани 60 хиляди резервисти и да бъде удължена службата на 20 хиляди войници.
Военен говорител заяви пред репортери, че резервистите няма да се явят на служба преди началото на септември, промеждутък, който дава малко време на преговарящите да преодолеят различията между "Хамас" и Израел по условията на евентуално примирие.
Но след като вчера израелските войски влязоха в сражения с бойци на "Хамас" в палестинския анклав, канцелерията на премиера Бенямин Нетаняху съобщи, че израелският лидер е съкратил сроковете за поемането на контрол над крепостите на "Хамас" и разгрома на военизираната групировка, която предизвика конфликта с нападението си срещу Израел през октомври 2023 г.
Всички тези публични изявления, идващи от Израел, загатват, че еврейската държава ще пристъпи към изпълнение на намерението си да превземе най-големия град в ивицата Газа въпреки международните критики, че операцията вероятно ще прогони от домовете им още палестинци, отбелязва Ройтерс.
"Ще атакуваме "Хамас" още по-дълбоко на територията на град Газа, бастион на управленския и военен терор, извършван от територистичната организация", каза Дефрин.
Палестинското движение публикува изявление в Телеграм, в което обвини Нетаняху, че възпрепятства сключването на споразумение за спиране на огъня, за да продължи "жестоката си война срещу невинното цивилно население в град Газа".
"Пренебрежението на Нетаняху към предложението на страните посредници доказва, че истинската пречка пред договарянето на споразумение е той", заяви "Хамас".
По-рано този месец израелският кабинет по сигурността (съветът за национална сигурност към израелския премиер – бел. ред.) утвърди план за разширяване на кампанията в Газа, чиято основна цел е да бъде превзет град Газа, където в ранните етапи от войната израелските сили водиха ожесточени улични сражения с бойците на палестинското движение. Към момента Израел контролира около 75% от територията на ивицата Газа.
Междувременно американският посланик в Израел Майк Хъкаби обвини европейците за изпадането в застой на преговорите за уреждането на конфликта в палестинския анклав, с което хвърли светлина върху разделението в западния лагер по въпроса, предаде Асошиейтед прес.
Повод за коментара на дипломата стана изразеното от някои европейски лидери желание да признаят официално палестинската държава.
"Шумът, който се вдига напоследък от (някои) европейски лидери, има точно обратния на желания от тях ефект", посочи Хъкаби в интервю за Асошиейтед прес. "Ако те смятат, че едностранните призиви за създаването на две държави, за признаването на палестинска държава, веднага ще сближи (израелци и палестинци), горчивата истина е, че напротив – противоречията между тях ще се задълбочат още повече."
Засега няма отговор на запитванията на Асошиейтед прес към външните министерства на Великобритания и Франция за коментар на думите на посланика, който е дългогодишен противник на създаването на палестинска държава.
Думите на дипломата издават сериозните противоречия между западните страни за уреждането на близкоизточния конфликт, които след идването на власт на президента Доналд Тръмп се задълбочиха още повече, посочва Асошиейтед прес.
Обединеното кралство осъди одобрените от Израел планове за ново селище на Западния бряг, което беше приветствано като "заличаване" на идеята за палестинска държава от израелски министър, съобщи Скай нюз, цитиран от БНР.
Британският външен министър Дейвид Лами заяви, че селището, планирано да бъде построено източно от Ерусалим, "би разделило палестинската държава на две". В публикация в X Лами нарече бъдещото населено място на Западния бряг "фрапантно нарушение на международното право, което критично подкопава решението за две държави" и призова израелското правителство да отмени решението.
Одобрението на плановете беше обявено от Бецалел Смотрич, финансовият министър на Израел, в сряда, след като получиха окончателна "зелена светлина" от висшия комитет по планиране на Израел. Смотрич, който е ултранационалист в управляващата дясна коалиция, заяви, че правителството изпълнява с плана това, което е обещавало от години. Той обясни, че "палестинската държава се заличава от масата не с лозунги, а с действия".
Селището е планирано да бъде построено на открит парцел земя източно от Ерусалим и включва около 3500 апартамента за разширяване на съществуващото селище Маале Адумим.Организацията "Peace Now" ("Мир сега"), която следи заселническата активност на Западния бряг, заяви, че ако бюрократичният процес се движи бързо, инфраструктурните работи по обекта могат да започнат през следващите няколко месеца, а строителството на жилища ще последва след около година.
1 Пешо Волгата - 4 хилядник
23:27 20.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ЕвроАтлантически проказа
Русия --> Инвазия
САЩ ---> Интервенция
Израел ---> Ограничена сухопътна операция
23:34 20.08.2025
5 Даааа
Коментиран от #18, #21, #23, #41
23:35 20.08.2025
6 стоян георгиев
Коментиран от #7, #24
23:41 20.08.2025
7 А после братушките
До коментар #6 от "стоян георгиев":и в Киев трябва да изловят всички украински терористи нали тъй объркано човече?
Коментиран от #10
23:46 20.08.2025
8 Мдааа
Няма ли някоя коалиция на желаещите лицемери или нещо санкции от човечните урсули?
Коментиран от #38
23:48 20.08.2025
9 Геноцида продължава
23:51 20.08.2025
10 кой
До коментар #7 от "А после братушките":И Левски ли е бил терорист, болшевико?
Коментиран от #13, #15
23:51 20.08.2025
11 Левски
23:54 20.08.2025
12 Планът на Москва
Коментиран от #14, #16
23:56 20.08.2025
13 Име
До коментар #10 от "кой":Много зависи от гледната точка! Ако сега решите да се борите като Левски за излизане от ЕС и ЕЗ, ще Ви обявят за терорист.
23:57 20.08.2025
14 То ще има
До коментар #12 от "Планът на Москва":Още затъване за Московията,още жертви и мизерия
00:00 21.08.2025
15 Болшевик
До коментар #10 от "кой":Имаш една излишна глава в повече! Рано , или късно, тя ще отиде където и е мястото! Ще попаднеш на подходящите хора, които оценят излишъкът на глави върху раменете ти!😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #39
00:03 21.08.2025
16 Първанов
До коментар #12 от "Планът на Москва":Казах, Путин го хлъзнаха китйците. Загубите му са неизмерими, а предстоят още и още. Тежки!
Коментиран от #25
00:04 21.08.2025
17 операцията геноцида да наричаш
00:04 21.08.2025
18 Нека да пиша
До коментар #5 от "Даааа":В мокрите ти сънища, е това.
Коментиран от #35
00:06 21.08.2025
19 Като цитирате Ройтерс
00:09 21.08.2025
20 Ройтерс а?... и пише Ройтерс
00:13 21.08.2025
21 Баба ти
До коментар #5 от "Даааа":Много си зян бабиното пукницата не прощава на никого
00:18 21.08.2025
22 Дори в САЩ вече мразят Израел
00:19 21.08.2025
23 Що за руска пропаганда
До коментар #5 от "Даааа":Ама ти наистина ли се хващаш на тези постановки? Ами то е супер инфантилно! Стииига бе! Очевидно малко знаеш за армията на Израел. А това, че се прибират от цял свят еврейчета, за да се запишат в армията,чел ли си?
00:21 21.08.2025
24 иван костов
До коментар #6 от "стоян георгиев":Русия разгемби НАТО и САЩ!😂😂😂😂😂 Молят Путин за примирие!😂😂😂😂😂
00:28 21.08.2025
25 Слава на великият Путин!!!
До коментар #16 от "Първанов":Човекът излекува човечеството от ковид, а Доналд Тръмп го излекува от смяната на пола! При тебе нещата се развиха кофти и си смени пола напразно, нищо , кинти може и да няма, но татенцата у вас са доволни!😂😂😂😂😂😂😂
И лубриканти, повече лубриканти!😂😂😂😂
00:35 21.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хохо Бохо
00:39 21.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хохо Бохо
00:43 21.08.2025
31 Целият свят мрази нацистки Израел
Коментиран от #42
00:49 21.08.2025
32 8888
01:12 21.08.2025
33 Последния Софиянец
01:19 21.08.2025
34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
01:21 21.08.2025
35 Абее
До коментар #18 от "Нека да пиша":Гледай и други тв не само еврейски
01:24 21.08.2025
36 После
02:25 21.08.2025
37 Браво
02:25 21.08.2025
38 Когато има затвор
До коментар #8 от "Мдааа":за "хуманиста" Путин. По ред на номерата. Той беше пръв.
02:27 21.08.2025
39 Копей, КГБто
До коментар #15 от "Болшевик":тук не важи.
02:30 21.08.2025
40 Путимир Владин
02:49 21.08.2025
41 Да да
До коментар #5 от "Даааа":Милиони танкове затрити...Всеки ден ходиха в Израел да бачкат за пари и бяха добре с еврейте но ги подведоха аятоласите и сега си скубят косите. Виж Йордания мусулмани са но са в идеални отношения с Израел, мошетата бяха на път да се сближът и със саудитете и оае и тогава Иран активира Хамас да ги нападне. Мисли и не пиши глупости само. Иран е единствената държава поставила в държавната си политика за цел унищожаването на друга държава. Ти как би се почувставал ако примерно Сърбия си постави за държавна цел унищожаването на България? И предпиеме такива действия да атакува убие и отвлече българи от наша територия а бе ушаке?
Коментиран от #43, #44
02:49 21.08.2025
42 еми не са това фактите
До коментар #31 от "Целият свят мрази нацистки Израел":Чалмите и орките ги любите само вие копейките или мързелите. Няма вече Тати носи Мама меси, като искате да имате ще бачкате в@шта леля ....тва е живота.
Коментиран от #47
03:06 21.08.2025
43 Нищо не ти е ясно
До коментар #41 от "Да да":Повтаряш израелски наративи. Израелците са изроооди и са обучавани да бъдат изрооди и това е национална политика на държавата на изроодите. Още през дамечната 1985 г. проучване на 520 книги с детска литература на еврейски език установява, че 86 от тях изобразяват палестинците като „нечовеци, любители на войната, коварни чудовища, кръвожадни кучета, хищни вълци или ехидни“. Двадесет години по-късно, когато много от сега разположените в Гааза вероятно са били на училище, 10 процента от извадка от израелски деца, помолени да нарисуват палестинци, са ги изобразили като животни. „Дехуманизацията на палестинците е процес, който продължава десетилетия“, каза професор Грасиани от Амстердамския университет. „Но бих казал, че сега е завършен.“..... относно факта че 10 войници са извършили бруталното групово изнасилване на палестински затворник, заснето на видео На въпроса на Ахмад Тиби, един от арабските депутати в израелския Кнесет миналата седмица дали е законно „да се вкара пръчка в ректума на човек“, Ханох Милвидски, член на управляващата партия Ликуд на премиера Бенямин Нетаняху, отговори : „Ако е Нухба от Хамас, всичко е законно да прави! Всичко!“.... че това са, чисти изроооди на 200
03:21 21.08.2025
44 Нищо не ти е ясно
До коментар #41 от "Да да":Израелците са изроооди и са обучавани да бъдат изрооди! В четвъртък вечерта, в интервю за X, бивш Twitter, Безалел Смотрич поиска „незабавно криминално разследване, за да се открият разпространителите на популярното видео, което е имало за цел да навреди на резервистите и е причинило огромни щети на Израел по света, и да се изчерпи цялата строгост на закона срещу тях“.
Други, включително крайнодесните и ултранационалистическите политици, като министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир в Израел, твърдят, че всяко действие – дори групово изнасилване – е допустимо, ако е предприето за сигурността на държавата........ че това са, чисти изроооди на 200
03:26 21.08.2025
45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МАТКИ И ДА ПОЧНАТ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ
ИЗРАЕЛТЯНЧЕТА
.....
ЧЕ СЪС 10 МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ, НЯМА КАК ДА ОДЪРЖАТ ОКУПИРАНИТЕ ЗЕМИ :))
.....
04:53 21.08.2025
46 Хмм
05:17 21.08.2025
47 Ами
До коментар #42 от "еми не са това фактите":в Израел има около 150 хиляди християни, които са палестинци
05:20 21.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.