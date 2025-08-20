Новини
Хамас към посредниците за мир: Спрете Израел! Отговорността за последиците от окупацията на град Газа ще носят и САЩ

Хамас към посредниците за мир: Спрете Израел! Отговорността за последиците от окупацията на град Газа ще носят и САЩ

20 Август, 2025 23:23, обновена 21 Август, 2025 05:44

Израелските въоръжени сили вече държат покрайнините на града. Обединеното кралство осъди одобрените от Израел планове за ново селище на Западния бряг

Хамас към посредниците за мир: Спрете Израел! Отговорността за последиците от окупацията на град Газа ще носят и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Палестинското радикално движение Хамас призова в Telegram канала си посредниците в преговорите за мир да окажат максимален натиск върху израелското ръководство на фона на началото на военна операция за превземане на административния център на ивицата Газа.

„Призоваваме медиаторите да окажат максимален натиск върху Израел, за да го принудят да спре войната на унищожение срещу палестинския народ“, се казва в изявлението. Хамас подчерта, че решението на израелското ръководство да започне операцията демонстрира неговото „пренебрежение към всички усилия, положени от посредниците“ в рамките на преговорите за прекратяване на огъня в Газа.

Радикалите добавиха, че поставят пълната отговорност за последиците от окупацията на град Газа не само върху Израел, но и върху Съединените щати.

По-рано снощи израелската армия предприела първите стъпки от операцията си за установяване на контрол над град Газа. Новината обяви нейният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Започнахме предварителните операции и първите етапи от атаката срещу Газа и израелските въоръжени сили вече държат покрайнините" на най-големия град в едноименната ивица, каза тази вечер генерал Дефрин. Той определи "Хамас" като "партизанско движение", което е понесло тежи удари.

По-рано вчера министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II". Предвидено е да бъдат мобилизирани 60 хиляди резервисти и да бъде удължена службата на 20 хиляди войници.

Военен говорител заяви пред репортери, че резервистите няма да се явят на служба преди началото на септември, промеждутък, който дава малко време на преговарящите да преодолеят различията между "Хамас" и Израел по условията на евентуално примирие.

Но след като вчера израелските войски влязоха в сражения с бойци на "Хамас" в палестинския анклав, канцелерията на премиера Бенямин Нетаняху съобщи, че израелският лидер е съкратил сроковете за поемането на контрол над крепостите на "Хамас" и разгрома на военизираната групировка, която предизвика конфликта с нападението си срещу Израел през октомври 2023 г.

Всички тези публични изявления, идващи от Израел, загатват, че еврейската държава ще пристъпи към изпълнение на намерението си да превземе най-големия град в ивицата Газа въпреки международните критики, че операцията вероятно ще прогони от домовете им още палестинци, отбелязва Ройтерс.

"Ще атакуваме "Хамас" още по-дълбоко на територията на град Газа, бастион на управленския и военен терор, извършван от територистичната организация", каза Дефрин.

Палестинското движение публикува изявление в Телеграм, в което обвини Нетаняху, че възпрепятства сключването на споразумение за спиране на огъня, за да продължи "жестоката си война срещу невинното цивилно население в град Газа".

"Пренебрежението на Нетаняху към предложението на страните посредници доказва, че истинската пречка пред договарянето на споразумение е той", заяви "Хамас".

По-рано този месец израелският кабинет по сигурността (съветът за национална сигурност към израелския премиер – бел. ред.) утвърди план за разширяване на кампанията в Газа, чиято основна цел е да бъде превзет град Газа, където в ранните етапи от войната израелските сили водиха ожесточени улични сражения с бойците на палестинското движение. Към момента Израел контролира около 75% от територията на ивицата Газа.

Междувременно американският посланик в Израел Майк Хъкаби обвини европейците за изпадането в застой на преговорите за уреждането на конфликта в палестинския анклав, с което хвърли светлина върху разделението в западния лагер по въпроса, предаде Асошиейтед прес.

Повод за коментара на дипломата стана изразеното от някои европейски лидери желание да признаят официално палестинската държава.

"Шумът, който се вдига напоследък от (някои) европейски лидери, има точно обратния на желания от тях ефект", посочи Хъкаби в интервю за Асошиейтед прес. "Ако те смятат, че едностранните призиви за създаването на две държави, за признаването на палестинска държава, веднага ще сближи (израелци и палестинци), горчивата истина е, че напротив – противоречията между тях ще се задълбочат още повече."

Засега няма отговор на запитванията на Асошиейтед прес към външните министерства на Великобритания и Франция за коментар на думите на посланика, който е дългогодишен противник на създаването на палестинска държава.

Думите на дипломата издават сериозните противоречия между западните страни за уреждането на близкоизточния конфликт, които след идването на власт на президента Доналд Тръмп се задълбочиха още повече, посочва Асошиейтед прес.

Обединеното кралство осъди одобрените от Израел планове за ново селище на Западния бряг, което беше приветствано като "заличаване" на идеята за палестинска държава от израелски министър, съобщи Скай нюз, цитиран от БНР.

Британският външен министър Дейвид Лами заяви, че селището, планирано да бъде построено източно от Ерусалим, "би разделило палестинската държава на две". В публикация в X Лами нарече бъдещото населено място на Западния бряг "фрапантно нарушение на международното право, което критично подкопава решението за две държави" и призова израелското правителство да отмени решението.

Одобрението на плановете беше обявено от Бецалел Смотрич, финансовият министър на Израел, в сряда, след като получиха окончателна "зелена светлина" от висшия комитет по планиране на Израел. Смотрич, който е ултранационалист в управляващата дясна коалиция, заяви, че правителството изпълнява с плана това, което е обещавало от години. Той обясни, че "палестинската държава се заличава от масата не с лозунги, а с действия".

Селището е планирано да бъде построено на открит парцел земя източно от Ерусалим и включва около 3500 апартамента за разширяване на съществуващото селище Маале Адумим.Организацията "Peace Now" ("Мир сега"), която следи заселническата активност на Западния бряг, заяви, че ако бюрократичният процес се движи бързо, инфраструктурните работи по обекта могат да започнат през следващите няколко месеца, а строителството на жилища ще последва след около година.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пешо Волгата - 4 хилядник

    20 42 Отговор
    Израел ще окупира ивицата Газа отново. Овладяването на града е първата стъпка към тази цел. Палестинците направиха фатална грешка, като се подведоха от фалшивите обещания на руснаците. Сега плащат цената за престъпленията си.

    23:27 20.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЕвроАтлантически проказа

    42 12 Отговор
    Терминология, която се използва от фалшивите медии:

    Русия --> Инвазия
    САЩ ---> Интервенция
    Израел ---> Ограничена сухопътна операция

    23:34 20.08.2025

  • 5 Даааа

    26 15 Отговор
    Десетки танкове на ционистите са унищожени ,стотици избити ционистки войници,войниците са деноминирани и плача и пикаят нощно време в леглото споделя майка на еврейски войник ,показаха я на живо по тв

    Коментиран от #18, #21, #23, #41

    23:35 20.08.2025

  • 6 стоян георгиев

    17 26 Отговор
    Града да бъде превзет и да бъдат изловени всички терористи.

    Коментиран от #7, #24

    23:41 20.08.2025

  • 7 А после братушките

    23 18 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    и в Киев трябва да изловят всички украински терористи нали тъй объркано човече?

    Коментиран от #10

    23:46 20.08.2025

  • 8 Мдааа

    36 7 Отговор
    Геноцид и кражба на земя, а света гледа със затворени очи!
    Няма ли някоя коалиция на желаещите лицемери или нещо санкции от човечните урсули?

    Коментиран от #38

    23:48 20.08.2025

  • 9 Геноцида продължава

    27 7 Отговор
    С пълна сила а набедените за "лидери" нищожества все повече доказват колко са неадекватни и какви мръсници са на практика. И после пак за ценности да ни говорят. Свърши този филм. В историята само като завършени олигофрени ще останат

    23:51 20.08.2025

  • 10 кой

    12 16 Отговор

    До коментар #7 от "А после братушките":

    И Левски ли е бил терорист, болшевико?

    Коментиран от #13, #15

    23:51 20.08.2025

  • 11 Левски

    8 5 Отговор
    Е идол за палестинците. Подробно го изучаваха на времето с Ботев и Раковски в АОНСУ.

    23:54 20.08.2025

  • 12 Планът на Москва

    11 23 Отговор
    Да запали региона се провалиха. Загубиха Сирия,сега и прокситата им ще си го получат. Паралелно скандинавските страни са в НАТО. Да не говорим за убитите 1 000 000 руснака. ПЪЛНА КАТАСТРОФА

    Коментиран от #14, #16

    23:56 20.08.2025

  • 13 Име

    13 6 Отговор

    До коментар #10 от "кой":

    Много зависи от гледната точка! Ако сега решите да се борите като Левски за излизане от ЕС и ЕЗ, ще Ви обявят за терорист.

    23:57 20.08.2025

  • 14 То ще има

    6 13 Отговор

    До коментар #12 от "Планът на Москва":

    Още затъване за Московията,още жертви и мизерия

    00:00 21.08.2025

  • 15 Болшевик

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "кой":

    Имаш една излишна глава в повече! Рано , или късно, тя ще отиде където и е мястото! Ще попаднеш на подходящите хора, които оценят излишъкът на глави върху раменете ти!😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #39

    00:03 21.08.2025

  • 16 Първанов

    7 13 Отговор

    До коментар #12 от "Планът на Москва":

    Казах, Путин го хлъзнаха китйците. Загубите му са неизмерими, а предстоят още и още. Тежки!

    Коментиран от #25

    00:04 21.08.2025

  • 17 операцията геноцида да наричаш

    2 7 Отговор
    Определено трябва да си много повреден индивид според мен

    00:04 21.08.2025

  • 18 Нека да пиша

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Даааа":

    В мокрите ти сънища, е това.

    Коментиран от #35

    00:06 21.08.2025

  • 19 Като цитирате Ройтерс

    13 2 Отговор
    Случайно не прочетохте ли статията: " Повечето американци смятат, че страните трябва да признаят палестинската държава, показва анкета на Ройтерс/Ипсос " ? .... Не е ли видя писача?

    00:09 21.08.2025

  • 20 Ройтерс а?... и пише Ройтерс

    12 3 Отговор
    Анкетата беше проведена в рамките на няколко седмици след като три държави - близките съюзници на САЩ Канада, Великобритания и Франция, обявиха намерението си да признаят палестинска държава. Това засили натиска върху Израел......Повечето американци смятат, че страните включително и САЩ трябва да признаят палестинската държава

    00:13 21.08.2025

  • 21 Баба ти

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Даааа":

    Много си зян бабиното пукницата не прощава на никого

    00:18 21.08.2025

  • 22 Дори в САЩ вече мразят Израел

    13 3 Отговор
    ВАШИНГТОН, 20 август (Ройтерс) - над 58% от американците смятат, че всяка държава в Организацията на обединените нации трябва да признае Палестина за нация, според ново проучване на Ройтерс/Ипсос, Около 33% от анкетираните не са съгласни, че членовете на ООН трябва да признаят палестинска държава, а 9% не са отговорили......Сами правете сметка в другите държави какво е! Публикувано е в Ройтерс но нашите мисирки друго са решили че е важно представете си

    00:19 21.08.2025

  • 23 Що за руска пропаганда

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Даааа":

    Ама ти наистина ли се хващаш на тези постановки? Ами то е супер инфантилно! Стииига бе! Очевидно малко знаеш за армията на Израел. А това, че се прибират от цял свят еврейчета, за да се запишат в армията,чел ли си?

    00:21 21.08.2025

  • 24 иван костов

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Русия разгемби НАТО и САЩ!😂😂😂😂😂 Молят Путин за примирие!😂😂😂😂😂

    00:28 21.08.2025

  • 25 Слава на великият Путин!!!

    9 5 Отговор

    До коментар #16 от "Първанов":

    Човекът излекува човечеството от ковид, а Доналд Тръмп го излекува от смяната на пола! При тебе нещата се развиха кофти и си смени пола напразно, нищо , кинти може и да няма, но татенцата у вас са доволни!😂😂😂😂😂😂😂
    И лубриканти, повече лубриканти!😂😂😂😂

    00:35 21.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хохо Бохо

    11 2 Отговор
    Вечна слава на Путин...

    00:39 21.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хохо Бохо

    10 1 Отговор
    Пишете "слава на Путин" и няма да ви трият...

    00:43 21.08.2025

  • 31 Целият свят мрази нацистки Израел

    15 4 Отговор
    И с часове става още по зле за хунтата на Натаняху. Това са фактите и е посочено дори от проучването на Ройтерс/Ипсос за САЩ. Резултатите обаче са още по брутални от цифрите посочени в проучването ...над 75% реално от американците смятат, че САЩ трябва моментално да признае Палестина за нация ! В последният момент цифрата е била поправена на 58% по дани на участници в проучването

    Коментиран от #42

    00:49 21.08.2025

  • 32 8888

    13 3 Отговор
    За Израел териториите, за Европа бежанците. Удовлетворява ли ви еврейската подлост?

    01:12 21.08.2025

  • 33 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    Блатните терористи и слугите им трябва да бъдат унищожени.

    01:19 21.08.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 6 Отговор
    А пияните терористи на бункерното с ботокса 11та година боксуват в Донбас‼️

    01:21 21.08.2025

  • 35 Абее

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Нека да пиша":

    Гледай и други тв не само еврейски

    01:24 21.08.2025

  • 36 После

    1 2 Отговор
    следва Иран.

    02:25 21.08.2025

  • 37 Браво

    2 5 Отговор
    Ей така се прави...бой по мръсните чалми. Ще играят кючеци а? ай сега играят де.

    02:25 21.08.2025

  • 38 Когато има затвор

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мдааа":

    за "хуманиста" Путин. По ред на номерата. Той беше пръв.

    02:27 21.08.2025

  • 39 Копей, КГБто

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Болшевик":

    тук не важи.

    02:30 21.08.2025

  • 40 Путимир Владин

    0 2 Отговор
    Руzия в шок. В средна Азия, където доминираше тя преди, днес вече не е фактор, а Украйна зае мястото ѝ. Украйна се присъедини към "Туран"- съюзът на Турция, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

    02:49 21.08.2025

  • 41 Да да

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "Даааа":

    Милиони танкове затрити...Всеки ден ходиха в Израел да бачкат за пари и бяха добре с еврейте но ги подведоха аятоласите и сега си скубят косите. Виж Йордания мусулмани са но са в идеални отношения с Израел, мошетата бяха на път да се сближът и със саудитете и оае и тогава Иран активира Хамас да ги нападне. Мисли и не пиши глупости само. Иран е единствената държава поставила в държавната си политика за цел унищожаването на друга държава. Ти как би се почувставал ако примерно Сърбия си постави за държавна цел унищожаването на България? И предпиеме такива действия да атакува убие и отвлече българи от наша територия а бе ушаке?

    Коментиран от #43, #44

    02:49 21.08.2025

  • 42 еми не са това фактите

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "Целият свят мрази нацистки Израел":

    Чалмите и орките ги любите само вие копейките или мързелите. Няма вече Тати носи Мама меси, като искате да имате ще бачкате в@шта леля ....тва е живота.

    Коментиран от #47

    03:06 21.08.2025

  • 43 Нищо не ти е ясно

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Да да":

    Повтаряш израелски наративи. Израелците са изроооди и са обучавани да бъдат изрооди и това е национална политика на държавата на изроодите. Още през дамечната 1985 г. проучване на 520 книги с детска литература на еврейски език установява, че 86 от тях изобразяват палестинците като „нечовеци, любители на войната, коварни чудовища, кръвожадни кучета, хищни вълци или ехидни“. Двадесет години по-късно, когато много от сега разположените в Гааза вероятно са били на училище, 10 процента от извадка от израелски деца, помолени да нарисуват палестинци, са ги изобразили като животни. „Дехуманизацията на палестинците е процес, който продължава десетилетия“, каза професор Грасиани от Амстердамския университет. „Но бих казал, че сега е завършен.“..... относно факта че 10 войници са извършили бруталното групово изнасилване на палестински затворник, заснето на видео На въпроса на Ахмад Тиби, един от арабските депутати в израелския Кнесет миналата седмица дали е законно „да се вкара пръчка в ректума на човек“, Ханох Милвидски, член на управляващата партия Ликуд на премиера Бенямин Нетаняху, отговори : „Ако е Нухба от Хамас, всичко е законно да прави! Всичко!“.... че това са, чисти изроооди на 200

    03:21 21.08.2025

  • 44 Нищо не ти е ясно

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Да да":

    Израелците са изроооди и са обучавани да бъдат изрооди! В четвъртък вечерта, в интервю за X, бивш Twitter, Безалел Смотрич поиска „незабавно криминално разследване, за да се открият разпространителите на популярното видео, което е имало за цел да навреди на резервистите и е причинило огромни щети на Израел по света, и да се изчерпи цялата строгост на закона срещу тях“.
    Други, включително крайнодесните и ултранационалистическите политици, като министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир в Израел, твърдят, че всяко действие – дори групово изнасилване – е допустимо, ако е предприето за сигурността на държавата........ че това са, чисти изроооди на 200

    03:26 21.08.2025

  • 45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    УЧЕНИТЕ В ИЗРАЕЛ ДА ИЗМИСЛЯТ И ИЗКУСТВЕНИ
    МАТКИ И ДА ПОЧНАТ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ
    ИЗРАЕЛТЯНЧЕТА
    .....
    ЧЕ СЪС 10 МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ, НЯМА КАК ДА ОДЪРЖАТ ОКУПИРАНИТЕ ЗЕМИ :))
    .....

    04:53 21.08.2025

  • 46 Хмм

    2 0 Отговор
    лицемери, в основата на конфликта стои точно Великобритания, Израел е английски проект, след ПСВ Палестина е под юрисдикцията на Великобритания, която решава да създаде еврейска държава там, въпреки че 90% от населението са палестинци, започва заселване на евреи от Европа, английската армия гони палестинците от домовете, цели селища са били разрушавани, а жителите им избивани, палестинците на цяло едно село са избити до крак от англичаните, те поставят началото на насилието в Палестина

    05:17 21.08.2025

  • 47 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "еми не са това фактите":

    в Израел има около 150 хиляди християни, които са палестинци

    05:20 21.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.