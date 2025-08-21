Новини
Свят »
Украйна »
Ермак: Обсъждаме със съюзниците какво да правим, ако Русия продължи да протака приключването на войната
  Тема: Украйна

Ермак: Обсъждаме със съюзниците какво да правим, ако Русия продължи да протака приключването на войната

21 Август, 2025 03:48, обновена 21 Август, 2025 03:53 460 6

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • ермак-
  • литва

Литва би подпомогнала със сили и техника всяка мироопазваща мисия в Украйна, декларира президентът на балтийската страна

Ермак: Обсъждаме със съюзниците какво да правим, ако Русия продължи да протака приключването на войната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Началникът на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Андрий Ермак съобщи, че е в ход работата по военния компоннт на гаранциите за сигурността на Украйна при евентуално споразумение за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс.

"Екипите ни, преди всичко военните, започнаха активна работа по военния компонент на гаранциите за сигурността", написа на английски в Екс Ермак след среща между съветници по националната сигурност, представляващи западни страни и НАТО.

По думите на Ермак Украйна работи със съюзниците си и върху план какво да се прави, "ако Русия продължи да протака приключването на войната и да пречи на договорянето на споразумения в двустранните и тристранни лидерски формати".

По-рано западен официален представител каза пред Ройтерс, че след края на видеоконферентна среща в по-широк формат малка група висши военни е продължила обсъжданията във Вашингтон за набелязване на възможни варианти за гарантиране на сигурността на Украйна.

Литва би подпомогнала със сили и техника всяка мироопазваща мисия в Украйна, каза в телевизионно интервю днес президентът Гитанас Науседа, цитиран от Ройтерс.

"Готови сме да предоставим толкова войници и техника за мироопазване, колкото разреши парламентът", посочи той пред местния частен телевизионен канал TV3.

В рамките на усилената дипломация за прекратяване на войната западните страни обсъждат възможността да изпратят мироопазващи сили в Украйна, в случай че Москва и Киев се договорят за мир.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Светът ,наистина се управлява от идиоти .по точно западния

    Коментиран от #4

    04:01 21.08.2025

  • 2 Турчилянец

    5 0 Отговор
    Направи контранастъп бе. Стига с тия обсъждания.

    04:06 21.08.2025

  • 3 Офффф

    0 0 Отговор
    Взе да ми писва от Зельо, други новини няма ли?!? Ааааа има, пожари, корупция, катастрофи, водна криза, тук там някой нов автомобил, което е добре

    Коментиран от #5

    04:06 21.08.2025

  • 4 От евреи и мюсулмани се управлява

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Светът дето му викаш. Затова сме на тоя хал. Циганите завладяха България.

    04:09 21.08.2025

  • 5 Нов автомобил ама краден и той

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Офффф":

    Така си живеят автоджамбазите и гавазите.

    04:11 21.08.2025

  • 6 Желязна завеса

    0 0 Отговор
    И забрана за влизане и излизане в блатна расия. Родните копейки да побързат к маскве, че като падне завесата няма да стигнат до охолния живот!

    04:15 21.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания