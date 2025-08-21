Новини
Свят »
Сирия »
Американски военни ликвидираха в Северна Сирия вероятният бъдещ лидер на "Ислямска държава"

Американски военни ликвидираха в Северна Сирия вероятният бъдещ лидер на "Ислямска държава"

21 Август, 2025 05:31, обновена 21 Август, 2025 05:38 312 1

  • сирия-
  • сащ-
  • ислямска държава-
  • убит-
  • лидер

Убит е и друг високопоставен член на групировката

Американски военни ликвидираха в Северна Сирия вероятният бъдещ лидер на "Ислямска държава" - 1
Снимка: YouTube - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на операция в Северна Сирия на 20 август американските военни елиминираха високопоставен член на групировката „Ислямска държава“, който се е готвел да стане следващият лидер на терористичната организация в страната.

Това съобщи каналът Fox News, позовавайки се на американски служител.

Операцията беше обявена за „успешна“. По време на нея бил убит и друг ключов функционер на групировката. Според източника, и двамата убити са планирали активно терористични атаки в Сирия и Ирак.

Източникът отбеляза, че елиминираният боец ​​е силен кандидат за ролята на „лидер на групировката в Сирия“ и би представлявал пряка заплаха за американските сили, коалицията и новото сирийско правителство. Съобщава се, че по време на операцията не са пострадали американски военни или цивилни.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джо

    0 0 Отговор
    А ако беше бъдещ доктор, дали ще го съживят?

    05:50 21.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания