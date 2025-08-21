Новини
ЕП: Настоящото управление държи Сърбия извън Европейския съюз

21 Август, 2025 09:27

Евродепутат: Управлението на Вучич блокира членството в ЕС

ЕП: Настоящото управление държи Сърбия извън Европейския съюз - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В настоящото си състояние Сърбия не може да стане член на Европейския съюз. Това заяви докладчикът на Европейския парламент за страната Тонино Пикула, цитиран от БГНЕС, предава News.bg.

По думите му никой от ключовите европейски лидери няма илюзии относно сръбския президент Александър Вучич и характера на неговото управление.

Според Пикула, Хърватия трябва да заеме по-твърда политическа позиция спрямо „манипулациите на режима на Вучич“, който периодично задържа хърватски граждани и ги експулсира от страната.

Вече месеци наред в Сърбия се провеждат масови протести срещу президента, провокирани от трагедията в Нови Сад, при която загинаха 16 души.

Протестиращите обвиняват МВР в полицейско насилие. Tвърдения, категорично отхвърлени от министъра на вътрешните работи Ивица Дачич. Той заяви, че „МВР и полицията не крият нищо относно действията си“.

Александър Вучич, който е на власт от 2017 година, обяви, че няма да се кандидатира за следващите президентски избори. Мандатът му изтича след малко повече от година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    2 5 Отговор
    Възмутен съм! Как може някой да се казва "Ивица"?

    Коментиран от #3, #5

    09:30 21.08.2025

  • 2 Лопата Орешник

    15 2 Отговор
    Ама някой казва ли че всички трябва да искат в ЕС !? Настоящото управление е легитимен избор на суверена в Сърбия! Да има и сблъсъци, има протести, но тези управляващи са избрани легитимно и явно техните избиратели не искат в ЕС!

    09:30 21.08.2025

  • 3 Асгард

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Кой се казва така?

    Коментиран от #6

    09:35 21.08.2025

  • 4 Кой бомбандира Сърбия

    13 3 Отговор
    Нато - и за това са вън.
    И никога няма да влвзнат.

    09:38 21.08.2025

  • 5 Аоо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Провинциалисти неграмотен, па и нагъл. Ивица идва от Иван и е старо славянско име, ама татарин това не може да разбере.

    Коментиран от #8

    09:39 21.08.2025

  • 6 провинциалист

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Асгард":

    "Протестиращите обвиняват МВР в полицейско насилие. Tвърдения, категорично отхвърлени от министъра на вътрешните работи Ивица Дачич. "

    09:41 21.08.2025

  • 7 Госあ

    6 2 Отговор
    И много добре прави ! По улиците на Сърбия в момента вандалстват скакалците, които нямат никакви знания, никакви умения и никаква перспектива за реална професионална реализация. Това са разни калинки с курсчета и задочно “образование” в разни измислени университетчета и измислени “специалности”

    09:41 21.08.2025

  • 8 провинциалист

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Аоо":

    Ето един индивид, който няма да разбере вица "Истинският джентълмен не прави забележка на жена, която неправилно носи релса".

    09:43 21.08.2025

  • 9 Да защото в лгблт-ес

    5 1 Отговор
    Всичко е топ ама нейсе скоро ще почнат да ни казват кога да ходим до wc

    Коментиран от #11

    09:59 21.08.2025

  • 10 Блазе Им

    5 0 Отговор
    Настоящото управление държи Сърбия извън Европейския съюз

    10:05 21.08.2025

  • 11 Хигиенист

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да защото в лгблт-ес":

    Ами ако няма пречиствателна станция, не трябва да ходиш и до WC. Хора и животни се къпят в езера, реки, морета и пият оттам вода, а ти замърсяваш с химикалите, които консумираш.

    10:16 21.08.2025

