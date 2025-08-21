ЕП: Настоящото управление държи Сърбия извън Европейския съюз

В настоящото си състояние Сърбия не може да стане член на Европейския съюз. Това заяви докладчикът на Европейския парламент за страната Тонино Пикула, цитиран от БГНЕС, предава News.bg.
По думите му никой от ключовите европейски лидери няма илюзии относно сръбския президент Александър Вучич и характера на неговото управление.
Според Пикула, Хърватия трябва да заеме по-твърда политическа позиция спрямо „манипулациите на режима на Вучич“, който периодично задържа хърватски граждани и ги експулсира от страната.
Вече месеци наред в Сърбия се провеждат масови протести срещу президента, провокирани от трагедията в Нови Сад, при която загинаха 16 души.
Протестиращите обвиняват МВР в полицейско насилие. Tвърдения, категорично отхвърлени от министъра на вътрешните работи Ивица Дачич. Той заяви, че „МВР и полицията не крият нищо относно действията си“.
Александър Вучич, който е на власт от 2017 година, обяви, че няма да се кандидатира за следващите президентски избори. Мандатът му изтича след малко повече от година.
