Варшава: Дронът, паднал в Полша, най-вероятно е дошъл от Беларус

Дронът, който се разби в поле в Източна Полша, най-вероятно е дошъл от посока Беларус. Това заяви регионалният прокурор на Люблин Гжегож Трусевич, цитиран от "Ройтерс".
Инцидентът беше определен като провокация от министъра на отбраната.
Военният дрон падна в царевична нива през нощта срещу вторник, изгори реколтата, изпочупи прозорци на домове в близост и изостри напрежението в решаващ момент в усилията за прекратяване на войната в Украйна.
"Има много голяма вероятност обектът да е дошъл от Беларус", посочи Трусевич.
Говорител на Министерството на външните работи заяви, че първоначалните констатации на разследването и някои експерти предполагат, че в най-новия инцидент е замесена руска версия на дрона "Шахед", разработен от Иран.
Трусевич уточни, че не е в състояние да потвърди модела на дрона.
Близкият руски съюзник Беларус подкрепи войната на Москва в Украйна.
Рано днес Оперативното командване на полските въоръжени сили съобщи, че самолети са били вдигнати в действие поради руски удари срещу Западна Украйна. Въпреки това не е наблюдавано нарушение на полското въздушно пространство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13
12:17 21.08.2025
2 да ве да
12:21 21.08.2025
3 БЖЕЖЕК
12:26 21.08.2025
4 Точен
12:27 21.08.2025
5 И Киев е Руски
12:29 21.08.2025
6 404
12:34 21.08.2025
7 И като
12:35 21.08.2025
8 ЛИЛИ
12:39 21.08.2025
9 А възможно ли
Тяхното разузнаване прави всякакви експерименти за да ескалира напрежението в полза на Украйна и да създаде хаос в отношенията между Русия и Европейския съюз.
12:45 21.08.2025
10 Боруна Лом
12:45 21.08.2025
11 111111
"Военният дрон падна в царевична нива ... изгори реколтата, изпочупи прозорци на домове в близост...
ПС
Ти да видиш...
Какъв ще да е тоа дрон, бре?! Паднал в царевичака и изгОрил мамулите?!!!
ППС
Бас залагам, че никой не може да подпали нива с царевица; още повече че царевичаците по това време на годината още са "мокри".
ПППС
И още - какъв ще е тоз дрон, дето да изпочупи хорските прозорци: Къщите насред царевичака ли ги правят веч?
12:48 21.08.2025
12 Алекса
13:02 21.08.2025
13 иван костов
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В Украйна руските дронове не причиняват никакви щети, а този, какви бели само е направил в царевичната нива!!!🤥🤥🤥 Чак е изпочупил прозорците на нивата!😂😂😂
13:12 21.08.2025
14 Байо
13:24 21.08.2025