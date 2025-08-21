Варшава: Дронът, паднал в Полша, най-вероятно е дошъл от Беларус

Дронът, който се разби в поле в Източна Полша, най-вероятно е дошъл от посока Беларус. Това заяви регионалният прокурор на Люблин Гжегож Трусевич, цитиран от "Ройтерс".

Инцидентът беше определен като провокация от министъра на отбраната.

Военният дрон падна в царевична нива през нощта срещу вторник, изгори реколтата, изпочупи прозорци на домове в близост и изостри напрежението в решаващ момент в усилията за прекратяване на войната в Украйна.

"Има много голяма вероятност обектът да е дошъл от Беларус", посочи Трусевич.

Говорител на Министерството на външните работи заяви, че първоначалните констатации на разследването и някои експерти предполагат, че в най-новия инцидент е замесена руска версия на дрона "Шахед", разработен от Иран.

Трусевич уточни, че не е в състояние да потвърди модела на дрона.

Близкият руски съюзник Беларус подкрепи войната на Москва в Украйна.

Рано днес Оперативното командване на полските въоръжени сили съобщи, че самолети са били вдигнати в действие поради руски удари срещу Западна Украйна. Въпреки това не е наблюдавано нарушение на полското въздушно пространство.