Варшава: Дронът, паднал в Полша, най-вероятно е дошъл от Беларус
  Тема: Украйна

Варшава: Дронът, паднал в Полша, най-вероятно е дошъл от Беларус

21 Август, 2025 12:16 1 069 14

Говорител на Министерството на външните работи заяви, че първоначалните констатации на разследването и някои експерти предполагат, че в най-новия инцидент е замесена руска версия на дрона "Шахед", разработен от Иран

Варшава: Дронът, паднал в Полша, най-вероятно е дошъл от Беларус - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Дронът, който се разби в поле в Източна Полша, най-вероятно е дошъл от посока Беларус. Това заяви регионалният прокурор на Люблин Гжегож Трусевич, цитиран от "Ройтерс".

Инцидентът беше определен като провокация от министъра на отбраната.

Още новини от Украйна

Военният дрон падна в царевична нива през нощта срещу вторник, изгори реколтата, изпочупи прозорци на домове в близост и изостри напрежението в решаващ момент в усилията за прекратяване на войната в Украйна.

"Има много голяма вероятност обектът да е дошъл от Беларус", посочи Трусевич.

Говорител на Министерството на външните работи заяви, че първоначалните констатации на разследването и някои експерти предполагат, че в най-новия инцидент е замесена руска версия на дрона "Шахед", разработен от Иран.

Трусевич уточни, че не е в състояние да потвърди модела на дрона.

Близкият руски съюзник Беларус подкрепи войната на Москва в Украйна.

Рано днес Оперативното командване на полските въоръжени сили съобщи, че самолети са били вдигнати в действие поради руски удари срещу Западна Украйна. Въпреки това не е наблюдавано нарушение на полското въздушно пространство.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    Всички световни войни почват от Полша.

    Коментиран от #13

    12:17 21.08.2025

  • 2 да ве да

    24 3 Отговор
    Няма абсолютно никаква логика!? Дронът отвсякъде си е украински, но се чудят, какво да си изсмучат от... за да не "задействат" чл. 5! Смешни yкpoпcки п00длоги!

    12:21 21.08.2025

  • 3 БЖЕЖЕК

    20 1 Отговор
    НАИ ВЕРОЯТНО Е ДОШЪЛ -ОТ ВЪЗДУХА

    12:26 21.08.2025

  • 4 Точен

    17 2 Отговор
    Да не се окаже, че дронът е турски и е дошъл от основания от българите Киев?

    12:27 21.08.2025

  • 5 И Киев е Руски

    13 3 Отговор
    А да видим колко са смели натюфците.ЧлеН 5ти.Ко чЕкате бе 🐁

    12:29 21.08.2025

  • 6 404

    18 2 Отговор
    ДжелязкоФ се самосезира.Пасито е преметнал мешката и чака на полу съединител .Жълтите павета са пълни с доброволци.Чуват се възгласи .Слава украине

    12:34 21.08.2025

  • 7 И като

    18 1 Отговор
    "уточни, че не е в състояние да потвърди модела на дрона", как аджеба разбра че е замесена руска версия на дрона "Шахед", разработен от Иран?. И колко е голяма тази голяма вероятност откъде е дошъл. Те дрона не знаят какъв е та откъде е дошъл ще знаят - нищо не знаят, ама нали требе се изходим политкоректно.

    12:35 21.08.2025

  • 8 ЛИЛИ

    9 1 Отговор
    ВИЖДАМЕ КОЛКО Е СИГУРНА ОТБРАНАТА НА НАТО, ГОЛА ВОДА

    12:39 21.08.2025

  • 9 А възможно ли

    12 0 Отговор
    е украинците да са го пуснали там.
    Тяхното разузнаване прави всякакви експерименти за да ескалира напрежението в полза на Украйна и да създаде хаос в отношенията между Русия и Европейския съюз.

    12:45 21.08.2025

  • 10 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    И ДРОНЪТ Е УКРАИНСКИ! НО НЕ КАЗВАТ! ....НАЙ ВЕРОЯТНО...... НА БАБА КЮЛОТИТЕ!

    12:45 21.08.2025

  • 11 111111

    10 0 Отговор
    Мдааа.....

    "Военният дрон падна в царевична нива ... изгори реколтата, изпочупи прозорци на домове в близост...

    ПС

    Ти да видиш...
    Какъв ще да е тоа дрон, бре?! Паднал в царевичака и изгОрил мамулите?!!!

    ППС

    Бас залагам, че никой не може да подпали нива с царевица; още повече че царевичаците по това време на годината още са "мокри".

    ПППС
    И още - какъв ще е тоз дрон, дето да изпочупи хорските прозорци: Къщите насред царевичака ли ги правят веч?

    12:48 21.08.2025

  • 12 Алекса

    7 0 Отговор
    Путин го е изстрелял лично хо хо

    13:02 21.08.2025

  • 13 иван костов

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Украйна руските дронове не причиняват никакви щети, а този, какви бели само е направил в царевичната нива!!!🤥🤥🤥 Чак е изпочупил прозорците на нивата!😂😂😂

    13:12 21.08.2025

  • 14 Байо

    2 0 Отговор
    Помните ли същите тези паляци,кого обвиниха и за Сев.поток?А така.Същото е и сега.Но,какво се оказа после?Е,тук после ще е същото.

    13:24 21.08.2025

