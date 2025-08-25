Въздушен лов! Украински пилоти на Як-52 преследват руски дронове

Този месец, изпочупен самолет от съветската епоха се приземи на селска писта и двама от най-добрите украински пилоти излязоха от него, единият от тях носеше пушка. Двамата, облечени в зелено-кафяви летателни костюми, са част от нискотехнологичното решение на високотехнологичния проблем с руските дронове, пише The Wall Street Journal.
От кабината излизат двама украински аса — 56-годишен пилот и 38-годишен стрелец с пушка. Те са част от 11-та армейска авиационна бригада, която унищожава руски дронове, тероризиращи фронта и граждански градове.
Според заместник-командира на бригадата полковник Николай Лихацкий, само през изминалата година тази двойка е извършила около 300 бойни излитания и е свалила почти половината от 120-те дрона, ликвидирани от подразделението. Използват се двуместни учебни самолети Як-52, които излитат в рамките на 15 минути след откриването на целта.
Самолетите нямат радар, затова действат само през деня и при визуален контакт.
Стрелецът излиза от кабината и открива огън с пушка на разстояние 60–90 метра от дрона.
Понякога пилотите дори използват крилата на самолетите си, за да свалят дрона.
"Сега има такива чудесни нови технологии, но аз все още излизам от кабината и стрелям по дроновете с пушка“, коментира стрелецът с позивна "Ниндзя“, бивш автомеханик.
Основните цели на украинските екипажи: разузнавателни "Орлан“ и "Зала“ и ударни "Шахеди“. Як-52 лети по-бързо от повечето дронове, което позволява да ги преследва.
Въпреки това руснаците усъвършенстват своите апарати — например, поставят камери на "Орлани“, за да могат да откриват самолети и да маневрират, за да се измъкнат. Британските пилоти са използвали тази тактика по време на Втората световна война срещу германската V-1, която се счита за първата ракета в света.
Според Лихацки, действията на ескадрилата осигуряват 10–12% от всички прехвати на дронове в Украйна в типичен ден. Миналия месец около 11% от далекобойните безпилотни летателни апарати на РФ успяха да пробият украинската противовъздушна отбрана.
Въпреки това рисковете за екипажите са огромни: самолетите "Як“ летят близо до фронта и стават мишена за руските ракети. През юли командирът на ескадрилата Константин Оборин загина при ракетен удар по хангара.
Въздушен лов! Украински пилоти на Як-52 преследват руски дронове
25 Август, 2025 21:21 1 314 44
Основните цели на украинските екипажи - разузнавателни "Орлан“ и "Зала“ и ударни "Шахед“
1 Опорка
Коментиран от #16
21:23 25.08.2025
2 МирО
21:24 25.08.2025
3 Шопо
Ако не може тогава защо давате пари на Зеленски, защо удължавате агонията му.
Коментиран от #10, #31
21:24 25.08.2025
4 Клати Курти
21:24 25.08.2025
5 Фокус Мокус
21:25 25.08.2025
6 Плевнелиев
21:25 25.08.2025
7 Май наближава времето
Коментиран от #20
21:25 25.08.2025
8 УКРАЙНА 🇺🇦
21:26 25.08.2025
9 Смешник
Коментиран от #38
21:27 25.08.2025
10 Правилно
До коментар #3 от "Шопо":Колко дивизии има ЕС и какви оръжия? Русия за месец произвежда повече от колкото запада за година, каза шефа на Пентагона
21:27 25.08.2025
11 въздушен ас
По невероятно и смешно нещо не съм чел !
Как с тоя стар Як и една пушка охраняват територия приблизително 50 000к/км ?!!
21:28 25.08.2025
12 ха-ха
21:28 25.08.2025
13 мошЕто
21:30 25.08.2025
14 Тити
21:31 25.08.2025
15 полет над кукувиче гнездо
21:31 25.08.2025
16 Някой
До коментар #1 от "Опорка":коварен руски трол под прикритие ги дискредитира, ама те не го осъзнават. Евроатлантикът Пеевски, Борисов Създателят на ремонти на ремонтите, влюбен в еврофондовете. И подобни.
21:32 25.08.2025
17 Злобното Джуджи
В Украйна живеят 39 млн руснаци толкоз про3ди като северните им съседи. Про3ди не че преследват и пръскат дронове със селскостопанска авиация, а про3ди че още не са открили Атома 😄
Коментиран от #27
21:32 25.08.2025
18 Древен
В момента в който руснака научи за слабост- вече висли как да я избегне...
21:32 25.08.2025
19 много стара новината
21:33 25.08.2025
20 ей ,това де го прочете?
До коментар #7 от "Май наближава времето":Не знаех ,че урсула лично е участвала в бойните действия.
21:33 25.08.2025
21 ха-хааааа
21:33 25.08.2025
22 Култура Миянко
21:35 25.08.2025
24 9689
21:35 25.08.2025
26 укрите да искат от англетата
21:39 25.08.2025
27 оли ,
До коментар #17 от "Злобното Джуджи":Малко са те били руснаците , трябвало е още .
21:40 25.08.2025
29 Ту туууу
21:40 25.08.2025
30 Доки
21:41 25.08.2025
31 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #3 от "Шопо":Шопо ника не е имал акъл а само инстинкт.Сега вече няма и инстинкт.Това е началото на края.
21:41 25.08.2025
33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
21:42 25.08.2025
35 Да,бе
21:45 25.08.2025
36 6135
Когато свършат Як-овете украинците ще минат на МП-13УБ (Метла П едал на, учебно-бойна)
Коментиран от #40
21:46 25.08.2025
37 Сатана Z
21:47 25.08.2025
38 хихи
До коментар #9 от "Смешник":Поскользнулся, упал, гипса...
21:49 25.08.2025
39 Ееееххх друго нещо
21:53 25.08.2025
40 лошото е,
До коментар #36 от "6135":чв баба Яга май била гласувала за Путин,та откъде ще вземат метли?Освен това ,19-тия пакет санкции на кая пакетчицата включва и забрана на покупката на летящи метли от Русия .Тежко им и горко на украинците.Но Зеленски може да се пробва да изпроси от Аладин някое летящо килимче.
21:58 25.08.2025
41 575757
22:02 25.08.2025
42 Хммм,
Коментиран от #43
22:02 25.08.2025
43 според руските хакери
До коментар #42 от "Хммм,":май не са хванали много дронове с тия мрежи.Или пък са пропуснали 2-3 ФАБ-а.1,7 милиона жертви,от украинска страна.Честно,съжалявам ги украинците,дано да сключат скоро някакъв мир.
22:07 25.08.2025
44 6235
Едва ли. Руснаците, къде от съжаление, къде от смях, сигурно и не стрелят по тях.
22:10 25.08.2025