Въздушен лов! Украински пилоти на Як-52 преследват руски дронове

Този месец, изпочупен самолет от съветската епоха се приземи на селска писта и двама от най-добрите украински пилоти излязоха от него, единият от тях носеше пушка. Двамата, облечени в зелено-кафяви летателни костюми, са част от нискотехнологичното решение на високотехнологичния проблем с руските дронове, пише The Wall Street Journal.



От кабината излизат двама украински аса — 56-годишен пилот и 38-годишен стрелец с пушка. Те са част от 11-та армейска авиационна бригада, която унищожава руски дронове, тероризиращи фронта и граждански градове.



Според заместник-командира на бригадата полковник Николай Лихацкий, само през изминалата година тази двойка е извършила около 300 бойни излитания и е свалила почти половината от 120-те дрона, ликвидирани от подразделението. Използват се двуместни учебни самолети Як-52, които излитат в рамките на 15 минути след откриването на целта.



Самолетите нямат радар, затова действат само през деня и при визуален контакт.



Стрелецът излиза от кабината и открива огън с пушка на разстояние 60–90 метра от дрона.



Понякога пилотите дори използват крилата на самолетите си, за да свалят дрона.



"Сега има такива чудесни нови технологии, но аз все още излизам от кабината и стрелям по дроновете с пушка“, коментира стрелецът с позивна "Ниндзя“, бивш автомеханик.



Основните цели на украинските екипажи: разузнавателни "Орлан“ и "Зала“ и ударни "Шахеди“. Як-52 лети по-бързо от повечето дронове, което позволява да ги преследва.



Въпреки това руснаците усъвършенстват своите апарати — например, поставят камери на "Орлани“, за да могат да откриват самолети и да маневрират, за да се измъкнат. Британските пилоти са използвали тази тактика по време на Втората световна война срещу германската V-1, която се счита за първата ракета в света.



Според Лихацки, действията на ескадрилата осигуряват 10–12% от всички прехвати на дронове в Украйна в типичен ден. Миналия месец около 11% от далекобойните безпилотни летателни апарати на РФ успяха да пробият украинската противовъздушна отбрана.



Въпреки това рисковете за екипажите са огромни: самолетите "Як“ летят близо до фронта и стават мишена за руските ракети. През юли командирът на ескадрилата Константин Оборин загина при ракетен удар по хангара.

