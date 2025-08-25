Новини
Въздушен лов! Украински пилоти на Як-52 преследват руски дронове
  Тема: Украйна

Въздушен лов! Украински пилоти на Як-52 преследват руски дронове

25 Август, 2025 21:21 1 314 44

Основните цели на украинските екипажи - разузнавателни "Орлан“ и "Зала“ и ударни "Шахед“

Въздушен лов! Украински пилоти на Як-52 преследват руски дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Този месец, изпочупен самолет от съветската епоха се приземи на селска писта и двама от най-добрите украински пилоти излязоха от него, единият от тях носеше пушка. Двамата, облечени в зелено-кафяви летателни костюми, са част от нискотехнологичното решение на високотехнологичния проблем с руските дронове, пише The Wall Street Journal.

От кабината излизат двама украински аса — 56-годишен пилот и 38-годишен стрелец с пушка. Те са част от 11-та армейска авиационна бригада, която унищожава руски дронове, тероризиращи фронта и граждански градове.

Според заместник-командира на бригадата полковник Николай Лихацкий, само през изминалата година тази двойка е извършила около 300 бойни излитания и е свалила почти половината от 120-те дрона, ликвидирани от подразделението. Използват се двуместни учебни самолети Як-52, които излитат в рамките на 15 минути след откриването на целта.

Самолетите нямат радар, затова действат само през деня и при визуален контакт.

Стрелецът излиза от кабината и открива огън с пушка на разстояние 60–90 метра от дрона.

Понякога пилотите дори използват крилата на самолетите си, за да свалят дрона.

"Сега има такива чудесни нови технологии, но аз все още излизам от кабината и стрелям по дроновете с пушка“, коментира стрелецът с позивна "Ниндзя“, бивш автомеханик.

Основните цели на украинските екипажи: разузнавателни "Орлан“ и "Зала“ и ударни "Шахеди“. Як-52 лети по-бързо от повечето дронове, което позволява да ги преследва.

Въпреки това руснаците усъвършенстват своите апарати — например, поставят камери на "Орлани“, за да могат да откриват самолети и да маневрират, за да се измъкнат. Британските пилоти са използвали тази тактика по време на Втората световна война срещу германската V-1, която се счита за първата ракета в света.

Според Лихацки, действията на ескадрилата осигуряват 10–12% от всички прехвати на дронове в Украйна в типичен ден. Миналия месец около 11% от далекобойните безпилотни летателни апарати на РФ успяха да пробият украинската противовъздушна отбрана.

Въпреки това рисковете за екипажите са огромни: самолетите "Як“ летят близо до фронта и стават мишена за руските ракети. През юли командирът на ескадрилата Константин Оборин загина при ракетен удар по хангара.


  • 1 Опорка

    36 4 Отговор
    Ахахахахаха, абе осъзнайте се бе мисирки, това не е пропаганда в полза на евроатлантическия гeй свят, това е пропаганда ПРОТИВ него. :D

    Коментиран от #16

    21:23 25.08.2025

  • 2 МирО

    37 3 Отговор
    Заглавието ми звучи, като име на нов комедиен сериал, тип "Ало, ало!!"

    21:24 25.08.2025

  • 3 Шопо

    37 3 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Ако не може тогава защо давате пари на Зеленски, защо удължавате агонията му.

    Коментиран от #10, #31

    21:24 25.08.2025

  • 4 Клати Курти

    33 3 Отговор
    Явно този е Призрака от Куев,само се подава с пушката и директно ги отстрелва ,бабата където ги свяляше с буркани с кисели краставички ряпа да яде .

    21:24 25.08.2025

  • 5 Фокус Мокус

    29 2 Отговор
    Всеки ден си измисля истории, с 404 все по малка става

    21:25 25.08.2025

  • 6 Плевнелиев

    27 2 Отговор
    Прашки и лъкове също може да използвате срещу руските дронове. Сигурен съм, че скоро ще имате невероятни успехи 😂😂😂

    21:25 25.08.2025

  • 7 Май наближава времето

    31 2 Отговор
    като гледам падението на пропагандата на запада, да ни "информирате", че баби на метли са гонили дронове. 😄

    Коментиран от #20

    21:25 25.08.2025

  • 8 УКРАЙНА 🇺🇦

    3 22 Отговор
    Смърт на гадовете

    21:26 25.08.2025

  • 9 Смешник

    25 1 Отговор
    Украински пилоти преследват руски дронове и се удрят в тях

    Коментиран от #38

    21:27 25.08.2025

  • 10 Правилно

    26 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Колко дивизии има ЕС и какви оръжия? Русия за месец произвежда повече от колкото запада за година, каза шефа на Пентагона

    21:27 25.08.2025

  • 11 въздушен ас

    25 2 Отговор
    Като прочетох това и паднах от дивана (:
    По невероятно и смешно нещо не съм чел !
    Как с тоя стар Як и една пушка охраняват територия приблизително 50 000к/км ?!!

    21:28 25.08.2025

  • 12 ха-ха

    17 0 Отговор
    Укрите скоро само с лъкове и стрели ще ,,свалят ,, дронове . Като им спрат кинтите и това ще стане . Рамбовците са големи шегаджии - все свалят и все свалени остават .

    21:28 25.08.2025

  • 13 мошЕто

    18 1 Отговор
    Заглавието кърти -подходящо за най-смешните сайтове !

    21:30 25.08.2025

  • 14 Тити

    2 10 Отговор
    Бой по рашистите

    21:31 25.08.2025

  • 15 полет над кукувиче гнездо

    19 0 Отговор
    Това ако не беше смешно , щеше да е срамно . Аз не го виждам като повод за гордост .

    21:31 25.08.2025

  • 16 Някой

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опорка":

    коварен руски трол под прикритие ги дискредитира, ама те не го осъзнават. Евроатлантикът Пеевски, Борисов Създателят на ремонти на ремонтите, влюбен в еврофондовете. И подобни.

    21:32 25.08.2025

  • 17 Злобното Джуджи

    3 11 Отговор
    "....Украински пилоти ....."

    В Украйна живеят 39 млн руснаци толкоз про3ди като северните им съседи. Про3ди не че преследват и пръскат дронове със селскостопанска авиация, а про3ди че още не са открили Атома 😄

    Коментиран от #27

    21:32 25.08.2025

  • 18 Древен

    12 1 Отговор
    Талибанизацията на укровермахт.а е факт...
    В момента в който руснака научи за слабост- вече висли как да я избегне...

    21:32 25.08.2025

  • 19 много стара новината

    12 0 Отговор
    Това бесарабския фронт го писа още Май месец .

    21:33 25.08.2025

  • 20 ей ,това де го прочете?

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Май наближава времето":

    Не знаех ,че урсула лично е участвала в бойните действия.

    21:33 25.08.2025

  • 21 ха-хааааа

    16 0 Отговор
    Скоро може да четем за укрите как свалят всичко де що видят яхнали метли и летят със скоростта на светлината .Технология по укрински и фантасмагории до безкрай ...

    21:33 25.08.2025

  • 22 Култура Миянко

    13 0 Отговор
    Абе тези летци осраинците сигурно са директни наследници на барон Мюнхаузен,по големи чудеса и от него вършат .

    21:35 25.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 9689

    12 0 Отговор
    Четиво за наивници.

    21:35 25.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 укрите да искат от англетата

    12 0 Отговор
    Да им пратят Хари Потър и дружината с метлите .

    21:39 25.08.2025

  • 27 оли ,

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Злобното Джуджи":

    Малко са те били руснаците , трябвало е още .

    21:40 25.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ту туууу

    9 0 Отговор
    Тая новина е четиво за мало умни .

    21:40 25.08.2025

  • 30 Доки

    5 0 Отговор
    Напред към Берлин! Слава Путина!!!

    21:41 25.08.2025

  • 31 БЕЗ МАЙТАП

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Шопо ника не е имал акъл а само инстинкт.Сега вече няма и инстинкт.Това е началото на края.

    21:41 25.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 1 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    21:42 25.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да,бе

    6 0 Отговор
    Да вземат да изкопаят още едно море укрите,че до черно няма да имат достъп

    21:45 25.08.2025

  • 36 6135

    6 0 Отговор
    Велико!
    Когато свършат Як-овете украинците ще минат на МП-13УБ (Метла П едал на, учебно-бойна)

    Коментиран от #40

    21:46 25.08.2025

  • 37 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Това е някакъв тшак! Украйна омре

    21:47 25.08.2025

  • 38 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Смешник":

    Поскользнулся, упал, гипса...

    21:49 25.08.2025

  • 39 Ееееххх друго нещо

    3 0 Отговор
    си е бабата с бурканите еволюцията е голяма работа особено в окр. оборона

    21:53 25.08.2025

  • 40 лошото е,

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "6135":

    чв баба Яга май била гласувала за Путин,та откъде ще вземат метли?Освен това ,19-тия пакет санкции на кая пакетчицата включва и забрана на покупката на летящи метли от Русия .Тежко им и горко на украинците.Но Зеленски може да се пробва да изпроси от Аладин някое летящо килимче.

    21:58 25.08.2025

  • 41 575757

    4 0 Отговор
    Абе да идват от Холивуд и да започват снимки на "Голо оръжие" 5, така поне американците ще изкарат още некой лев на гърба на 404 :-)))

    22:02 25.08.2025

  • 42 Хммм,

    0 0 Отговор
    Те вече ловят руските дронове като пеперуди, с рибарски мрежи опънати между въжетата на два закотвени балона. Проблема е, че мрежата се ползва само еднократно, защото един дрон да се оплете и става на конци.

    Коментиран от #43

    22:02 25.08.2025

  • 43 според руските хакери

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хммм,":

    май не са хванали много дронове с тия мрежи.Или пък са пропуснали 2-3 ФАБ-а.1,7 милиона жертви,от украинска страна.Честно,съжалявам ги украинците,дано да сключат скоро някакъв мир.

    22:07 25.08.2025

  • 44 6235

    2 0 Отговор
    "самолетите "Як“ летят близо до фронта и стават мишена за руските ракети."

    Едва ли. Руснаците, къде от съжаление, къде от смях, сигурно и не стрелят по тях.

    22:10 25.08.2025

