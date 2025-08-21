Новини
Гръцкият премиер проведе разговор с египетския президент за конфликта в Газа

Гръцкият премиер проведе разговор с египетския президент за конфликта в Газа

21 Август, 2025 12:56 348 0

Гърция и Египет подчертават координацията си при двустранни и регионални въпроси

Гръцкият премиер проведе разговор с египетския президент за конфликта в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис проведе телефонен разговор с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, в който обсъдиха ситуацията в Газа и региона, съобщава електронното издание на гръцкия вестник Катимерини, позовавайки се на официално изявление на гръцкото правителство, предава БТА.

Мицотакис приветства новото предложение за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, което делегация на палестинската групировка "Хамас" получи в Египет по-рано тази седмица. Двамата лидери обсъдиха координацията и сътрудничеството между двете държави както по двустранни, така и по регионални въпроси.

Разговорът идва на фона на съобщения в турската преса, че Египет може да се присъедини към програмата за изтребители КААН (KAAN), разработвана от Турция. Въпреки това турски източници уточняват, че програмата няма местни двигатели или масово производство, а египетските военновъздушни сили предпочитат американски или френски изтребители, като преминаването към турски самолети би имало сериозна дипломатическа цена.

Миналата седмица турският външен министър Хакан Фидан посети Кайро след решението на Израел да наложи пълен контрол над Газа, като подчерта общите позиции на Анкара и Кайро по регионални въпроси.

Атина, която има споразумение за изключителната икономическа зона с Кайро, следи отблизо тези развития, като гръцки длъжностни лица подчертават, че партньорството между Гърция и Египет е ключово за стабилността в региона.


Гърция
