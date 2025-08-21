Белоусов инспектира руските войски от групировка „Север“

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов посети войсковата групировка „Север“, която участва в бойните действия срещу Украйна, съобщи Ройтерс, предава БТА.
По време на инспекцията Белоусов беше информиран за актуалната обстановка на фронта, предаде телевизионният канал „Звезда“ - официалният медиен канал на Руското министерство на отбраната.
Според информация на РБК, генерал-полковник Евгений Никифоров е назначен за командир на групировката „Север“.
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 17 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #2, #4
16:43 21.08.2025
2 сдфсгсгсгг
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Руснаците са обречени на неуспех защото не са щастливи
16:46 21.08.2025
3 Хи,хи,хи...
16:49 21.08.2025
4 Хайде
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Пътя към ямата.
Коментиран от #5
16:52 21.08.2025
5 Ами отивай
До коментар #4 от "Хайде":що се оплакваш? Страх ли те е? Смело, надолу!!!
Коментиран от #6
16:54 21.08.2025
6 Точно така
До коментар #5 от "Ами отивай":Руски крак след друг руски крак към ямата напред.
Коментиран от #9
16:58 21.08.2025
7 Българин
16:59 21.08.2025
8 Мълчанието на агнетата
Така щом няма възторжени изявления наСирски!
Коментиран от #13
17:00 21.08.2025
9 те и укрите са руснаци
До коментар #6 от "Точно така":Излезе инфо в западните СМИ-1.7 млн.укри в ямата и още 900х. без крака и ръце.
Прав си!!! Ужас!
17:01 21.08.2025
10 Състояла да се проверка
17:02 21.08.2025
11 володя
Коментиран от #12
17:05 21.08.2025
12 Шушумиго
До коментар #11 от "володя":Явно не знаеш колко уши имаш по главата.
17:12 21.08.2025
13 При Покровск и сумска област
До коментар #8 от "Мълчанието на агнетата":Погром за Путин.....другарите от сайта мълчат като риби...
17:15 21.08.2025
14 Мдаа
17:50 21.08.2025
15 научете се! овцете
17:55 21.08.2025