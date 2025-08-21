Белоусов инспектира руските войски от групировка „Север“

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов посети войсковата групировка „Север“, която участва в бойните действия срещу Украйна, съобщи Ройтерс, предава БТА.

По време на инспекцията Белоусов беше информиран за актуалната обстановка на фронта, предаде телевизионният канал „Звезда“ - официалният медиен канал на Руското министерство на отбраната.

Според информация на РБК, генерал-полковник Евгений Никифоров е назначен за командир на групировката „Север“.