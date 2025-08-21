Новини
Свят »
Русия »
Белоусов инспектира руските войски от групировка „Север“

Белоусов инспектира руските войски от групировка „Север“

21 Август, 2025 16:41 953 15

  • русия-
  • андрей белусов-
  • войски-
  • групировка-
  • север

По време на визитата той беше запознат със ситуацията на фронта; за командир е назначен ген.-полк. Евгений Никифоров

Белоусов инспектира руските войски от групировка „Север“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов посети войсковата групировка „Север“, която участва в бойните действия срещу Украйна, съобщи Ройтерс, предава БТА.

По време на инспекцията Белоусов беше информиран за актуалната обстановка на фронта, предаде телевизионният канал „Звезда“ - официалният медиен канал на Руското министерство на отбраната.

Според информация на РБК, генерал-полковник Евгений Никифоров е назначен за командир на групировката „Север“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    18 6 Отговор
    Напред Русия!

    Коментиран от #2, #4

    16:43 21.08.2025

  • 2 сдфсгсгсгг

    4 18 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Руснаците са обречени на неуспех защото не са щастливи

    16:46 21.08.2025

  • 3 Хи,хи,хи...

    5 15 Отговор
    Още един мераклия за атентатче...

    16:49 21.08.2025

  • 4 Хайде

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Пътя към ямата.

    Коментиран от #5

    16:52 21.08.2025

  • 5 Ами отивай

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хайде":

    що се оплакваш? Страх ли те е? Смело, надолу!!!

    Коментиран от #6

    16:54 21.08.2025

  • 6 Точно така

    3 13 Отговор

    До коментар #5 от "Ами отивай":

    Руски крак след друг руски крак към ямата напред.

    Коментиран от #9

    16:58 21.08.2025

  • 7 Българин

    3 10 Отговор
    Де Хаймарс, де?!?

    16:59 21.08.2025

  • 8 Мълчанието на агнетата

    14 2 Отговор
    И нито дума за ситуацията на фронта и въздушните атаки по Украйна?

    Така щом няма възторжени изявления наСирски!

    Коментиран от #13

    17:00 21.08.2025

  • 9 те и укрите са руснаци

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Точно така":

    Излезе инфо в западните СМИ-1.7 млн.укри в ямата и още 900х. без крака и ръце.
    Прав си!!! Ужас!

    17:01 21.08.2025

  • 10 Състояла да се проверка

    10 2 Отговор
    е наблегнала основно върху заточването и смазването на лопатките с които ви пляскат по джендърските розови дупенца.

    17:02 21.08.2025

  • 11 володя

    1 6 Отговор
    Явно Путин му е вдигнал мерника и го праща на заколение в Украйна! Те да му свършат мръсната работа.

    Коментиран от #12

    17:05 21.08.2025

  • 12 Шушумиго

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "володя":

    Явно не знаеш колко уши имаш по главата.

    17:12 21.08.2025

  • 13 При Покровск и сумска област

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мълчанието на агнетата":

    Погром за Путин.....другарите от сайта мълчат като риби...

    17:15 21.08.2025

  • 14 Мдаа

    1 0 Отговор
    Зеля да мисли кой дизайнер ще му прави одеждите за капитулацията , че в Щатите приличаше на енорийски свещеник !

    17:50 21.08.2025

  • 15 научете се! овцете

    0 0 Отговор
    Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф връчи ордена За храброст на родния американски гражданин Майкъл Глос, който участва в СВО на страната на Въоръжените сили на Русия и загина миналата година. Съобщава се, че майката на починалия Джулиан Галина, която е заместник-директор на ЦРУ за цифрови иновации, и нейният съпруг получиха наградата.

    17:55 21.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания