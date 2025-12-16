21 са вече загиналите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа

Броят на убитите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа се е увеличил от 19 на 21, съобщи Кралската тайландска армия.

Според армията двама тайландски войници са били убити на 17 декември по време на боеве в провинциите Сисакет и Са Каео.

Сблъсъците избухнаха на 7 декември. На 8 декември тайландската армия съобщи, че камбоджанските войски са започнали да обстрелват позициите им в граничната зона. Тайландските военновъздушни сили отговориха, като атакуваха камбоджанска военна инфраструктура.

Камбоджа не е съобщила за загуби по време на този конфликт, но според Тайланд над 200 камбоджански военни са били убити в сблъсъците. Министърът на информацията на Камбоджа Нет Феактра съобщи преди това за 15 смъртни случая сред цивилните.