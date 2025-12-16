21 са вече загиналите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа

Броят на убитите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа се е увеличил от 19 на 21, съобщи Кралската тайландска армия.
Според армията двама тайландски войници са били убити на 17 декември по време на боеве в провинциите Сисакет и Са Каео.
Сблъсъците избухнаха на 7 декември. На 8 декември тайландската армия съобщи, че камбоджанските войски са започнали да обстрелват позициите им в граничната зона. Тайландските военновъздушни сили отговориха, като атакуваха камбоджанска военна инфраструктура.
Камбоджа не е съобщила за загуби по време на този конфликт, но според Тайланд над 200 камбоджански военни са били убити в сблъсъците. Министърът на информацията на Камбоджа Нет Феактра съобщи преди това за 15 смъртни случая сред цивилните.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Печатарите в оргазъм .
07:16 16.12.2025
2 Истината
Коментиран от #3
11:57 16.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Матросов, моряк
06:18 17.12.2025
5 Владимир Путин, президент
500 000 са загиналите реснаци в Украйна, 700 000 ранените !!! Рассия сила 😄👍
Коментиран от #7
06:54 18.12.2025
6 Иван
07:09 18.12.2025
7 Иван
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":600,000 са загиналите евреи във ВСВ, 700,000 са загиналите сърби във ВСВ.
07:12 18.12.2025
8 Иван
07:16 18.12.2025