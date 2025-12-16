Новини
Свят »
Тайланд »
21 са вече загиналите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа

21 са вече загиналите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа

16 Декември, 2025 06:28, обновена 18 Декември, 2025 06:49 2 781 8

  • тайланд-
  • камбоджа-
  • конфликт

Според армията двама тайландски войници са били убити на 17 декември по време на боеве в провинциите Сисакет и Са Каео

21 са вече загиналите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на убитите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа се е увеличил от 19 на 21, съобщи Кралската тайландска армия.

Според армията двама тайландски войници са били убити на 17 декември по време на боеве в провинциите Сисакет и Са Каео.

Сблъсъците избухнаха на 7 декември. На 8 декември тайландската армия съобщи, че камбоджанските войски са започнали да обстрелват позициите им в граничната зона. Тайландските военновъздушни сили отговориха, като атакуваха камбоджанска военна инфраструктура.

Камбоджа не е съобщила за загуби по време на този конфликт, но според Тайланд над 200 камбоджански военни са били убити в сблъсъците. Министърът на информацията на Камбоджа Нет Феактра съобщи преди това за 15 смъртни случая сред цивилните.


Тайланд
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Поредният конфликт.

    Печатарите в оргазъм .

    07:16 16.12.2025

  • 2 Истината

    2 0 Отговор
    Време е Китай да прати умитворителни войски.

    Коментиран от #3

    11:57 16.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Матросов, моряк

    2 0 Отговор
    Над 1 000 000 са загиналите след руската инвазия в Украйна !!!

    06:18 17.12.2025

  • 5 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Пълни несчастници, клоуни....
    500 000 са загиналите реснаци в Украйна, 700 000 ранените !!! Рассия сила 😄👍

    Коментиран от #7

    06:54 18.12.2025

  • 6 Иван

    0 0 Отговор
    Камбоджа ще победи Тайланд.

    07:09 18.12.2025

  • 7 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    600,000 са загиналите евреи във ВСВ, 700,000 са загиналите сърби във ВСВ.

    07:12 18.12.2025

  • 8 Иван

    0 0 Отговор
    Кypватa Доналд Тръмп получи златен медал и ултра Нобелова награда, нашарена с израелското знаме.

    07:16 18.12.2025