Тръмп ще патрулира във Вашингтон с полицията и военните

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще патрулира по улиците на Вашингтон, окръг Колумбия заедно с полицията и военните, след като миналата седмица разположи войски от Националната гвардия в столицата на страната, съобщи Ройтерс, цитирана от NOVA.

"Мисля, че тази вечер ще изляза с полицията и, разбира се, с военните", заяви Тръмп в интервю за репортера на "Нюзмакс" Тод Старнс в радиопредаването му.

Служител на Белия дом заяви, че подробностите за плановете на Тръмп ще бъдат оповестени скоро.

Тръмп разположи хиляди войници от Националната гвардия и федерални агенти в града в извънредно упражняване на президентската власт, позовавайки се на това, което според него е вълна от насилие.

Градските власти отхвърлиха твърдението, посочвайки федерални и градски статистики, които показват, че насилието е намаляло значително след пика през 2023 г.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пийт Хегсет посетиха в сряда войските в Юниън Стейшън, централната жп гара на Вашингтон, въпреки че протестиращи се събраха на мястото, освиркваха ги и отправяха подигравки.