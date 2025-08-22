Новини
ISW: Москва отхвърля западните предложения за сигурност и настоява за контрол над Украйна

22 Август, 2025

Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев отхвърли опитите на САЩ и Европа да предоставят на Украйна надеждни гаранции за сигурност.

ISW: Москва отхвърля западните предложения за сигурност и настоява за контрол над Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Кремъл продължава категорично да отхвърля подкрепяните от САЩ гаранции за сигурността на Украйна и демонстрира своите постоянни намерения да установи контрол над цялата страна. Това посочва Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев отхвърли опитите на САЩ и Европа да предоставят на Украйна надеждни гаранции за сигурност. На 20 август той заяви чрез своя англоезичен акаунт в X (бивш Twitter), че „Русия ясно е заявила: няма да има войски на НАТО като миротворци“ и че Москва няма да приеме подобни договорености. По думите му Украйна не се нуждае от гаранции за сигурност - в разрез с позицията на администрацията на Тръмп, че страната има нужда от стабилни международни защити.

Депутатът от Държавната дума Алексей Журавльов заяви на 21 август, че Украйна трябва да последва примера на Финландия след Втората световна война - да стане неутрална държава и да отстъпи част от територията си. Той подчерта, че преговорите ще се водят на базата на текущата ситуация на бойното поле. Колегата му Дмитрий Белик подкрепи тази позиция, твърдейки, че Киев игнорира реалностите на място. Кремъл често използва понятието „реалности на място“, за да подчертае предполагаемото си военно превъзходство и да изисква от Украйна отстъпки.

Председателят на Комитета по международни въпроси на Съвета на федерацията Григорий Карасин заяви, че Западът трябва да осъзнае загрижеността на Русия относно стратегическата ѝ сигурност спрямо Европа и НАТО. Въпрос, който според него подкопава жизнеспособността на целия преговорен процес. Москва продължава да настоява, че преговорите в Истанбул през 2022 г. са единствената приемлива отправна точка за евентуални бъдещи преговори, изисквайки запазване на правото си на вето върху военната помощ за Украйна. Това би оставило страната уязвима към бъдеща руска агресия.

В същото време Кремъл усилва дипломатическите си усилия за привличане на подкрепа от Индия, което според анализаторите показва тревогата на Москва от ефекта на вторичните санкции.

На 20 срещу 21 август Русия извърши третата по мащаб атака срещу Украйна от началото на войната, като удари западните региони и нанесе сериозни щети на гражданската инфраструктура. Въпреки това украинският военно-промишлен комплекс продължава да внедрява иновации и да увеличава производството на далекобойни оръжия.

Руското министерство на отбраната официално потвърди смяната на генерал-полковник Александър Лапин с генерал-полковник Евгений Никифоров на поста командир на Северната група сили и Ленинградския военен окръг.

Междувременно украинските сили напреднаха в района на Новопавловка, докато руските войски отбелязаха придвижване край Часов Яр.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руските палячовци

    11 27 Отговор
    Не изтрезняват.

    Коментиран от #3

    07:28 22.08.2025

  • 2 Някой

    21 8 Отговор
    Отдавна съм го казал. Мироопазващите войски ще са руски.

    Коментиран от #7, #19

    07:30 22.08.2025

  • 3 пак ли ще

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Руските палячовци":

    слагат ракети в куба

    Коментиран от #4, #11

    07:31 22.08.2025

  • 4 Не само

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "пак ли ще":

    Вече превзеха и Аляска.

    07:34 22.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Соваж бейби

    13 4 Отговор
    Крайно време е наркомана да си ходи или му се случи нещо !Хората там да избере легитимен президент, честни избори и се разбере Украйна с Русия цивилизовано. С този бацил има само още дългове и убити хора .

    Коментиран от #13

    07:35 22.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Механик

    14 7 Отговор
    Алоо, западняците! Не се правете на ощипани моми.
    Слушайте какво ви говори Путин и правете каквото той ви казва.
    Не си правете илюзии, Путин няма да ви клекне. А па вие не сте в положение да го заставите. Примирете се, Русия ви разгроми.

    Коментиран от #29

    07:36 22.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Димон Медвежий

    9 4 Отговор
    В Новорусия и Малорусия ще има гранични войски от РФ и руска милиция!
    Решено е отдавна!

    07:37 22.08.2025

  • 11 Защо това те интересува,

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "пак ли ще":

    Няма разлика между ракети в Куба и ракети в Украйна. Абсолютно равнозначно е. Но като пристрастен има разлика😉. Е на сте елементарни частици, ей!

    07:37 22.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Раша е 1/6 от сушата

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    Заобиколена от цивилизация.

    Коментиран от #21, #39

    07:37 22.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 бай Бай

    9 5 Отговор
    Неутралитета на Украйна е решение от 1991 година.
    Това е модел приложен също в Австрия и Финландия.
    Опита за промяна и настаняване на нато там е в основата на развитието което имаме.
    Трябва да има неутрален буфер между големите военни сили.

    Коментиран от #28

    07:38 22.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ?????

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Много страх от това НАТО бе. Що така?

    07:39 22.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Но в чували по двама трима насипно!

    07:41 22.08.2025

  • 20 Факти

    5 3 Отговор
    ISW: Москва отхвърля западните предложения за сигурност и настоява за контрол над Украйна, защото Украина е Русия

    07:41 22.08.2025

  • 21 Механик

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Раша е 1/6 от сушата":

    Искаш да кажеш, че тия дето ядат бръмбари и не се знаят от кой пол са, са цивилизацията?
    Тия дето ги газят с бусове, тия дето им насилват жените, тия дето хранят де-що има "мигранти" са цивилизацията ли, бе?

    Коментиран от #33

    07:41 22.08.2025

  • 22 нннн

    4 4 Отговор
    Украйна е на 7 000 км от САЩ. Недоумявам за каква сигурност им е нужна?

    07:42 22.08.2025

  • 23 Шопо

    6 5 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    07:42 22.08.2025

  • 24 Болшевишки неволи

    3 2 Отговор
    Стратегически удар върху нефтопомпената станция „Унеча“ -засякоха сърцето на руската енергетика!
    Какво представлява „Унеча“ и защо е важно?
    Унеча е най-голямото възлово звено в руската част на нефтопровода „Дружба“ – мрежа, която осигурява огромен поток суров петрол за военни и промишлени цели на Русия.
    Работи за два едновременно действащи нефтопровода и има впечатляващ капацитет от 60 милиона тона годишен транспорт.
    Украински HUR, артилерийски и дронови сили извършиха унищожителен удар, вследствие на който избухна пожар в индустриалната зона: бяха засегнати помощни помпи, резервоари и ключова инфраструктура.
    Преди три дни Въоръжените сили на Украйна нанесоха удар по трансформаторна станция, захранваща южното разклонение на петролопровода „Дружба“. В резултат доставките на суров петрол към Унгария и Словакия бяха временно прекъснати.
    Това ще наруши логистиката на част от руската енергийна мрежа, важна за стратегията ѝ, особено в Брянската област.
    Тези удари са част от целенасочена кампания на Украйна, която цели да лиши Кремъл от ключов ресурс: горивото за армия и индустрия.
    Последствията са ясни: горивна криза, логистични сривове, задържане на мобилизацията на техника и оръжия.

    07:42 22.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Соваж бейби

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Соваж бейби":

    Не пиши от мое име ,ако обичаш !
    Не става въпрос за някакви си коментари и никове ,погледни реалността вече пенсионери взима на фронта наркомана и деца на 18 години.Измря колко народ ,и колко украинци напуснаха държавата си за изгубена кауза ?За 4 години нищо ,мисля че вече се измъчиха достатъчно живите украинци и с много голям дълг трябва край на войната.

    Коментиран от #30

    07:44 22.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Къде бе кретен?

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    На четвъртата година карай Покровск вероятно имаш предвид НАТО беше разгромено викаш? От диспансера ли пишеш?

    Коментиран от #32

    07:47 22.08.2025

  • 30 Калоян

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Соваж бейби":

    КОпейка пробита с колко ника си ти!

    07:47 22.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Къде бе кретен?":

    Така са ми написали, така преписвам, важно е денги да обещава онаа пияната, че трябва да ходя на борсата пак!

    07:49 22.08.2025

  • 33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    07:49 22.08.2025

  • 34 Българка 😺-Маца

    1 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански ,а гаранция Франция !

    07:49 22.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Роската съм

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Калоян":

    Щот не ни кефите ве. За туй не подаряваме.

    07:51 22.08.2025

  • 38 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско няма карти срещу НАТО .

    Коментиран от #41

    07:51 22.08.2025

  • 39 Орк

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Раша е 1/6 от сушата":

    Цивилизация отдавна и однозначно не европа. Бойни карлики които само лаят, но не смеят да препарят до границата на Русия. Айде почвайте да свърши всичко по бързо

    07:51 22.08.2025

  • 40 Васил

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Роската съм":

    Роска ,злите езици говорят,че прекрасни федде росси връткаш,чак и аз се изкуших .Дай някви координати .

    07:51 22.08.2025

  • 41 пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дон Корлеоне":

    Ти остави картите ,ами кажи утре промоционален концерт на вълшебна флейта за 5лв ще има ли ,та да намина през подлеза на Централна Гара .

    07:53 22.08.2025

Новини по държави:
