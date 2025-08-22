Кремъл продължава категорично да отхвърля подкрепяните от САЩ гаранции за сигурността на Украйна и демонстрира своите постоянни намерения да установи контрол над цялата страна. Това посочва Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев отхвърли опитите на САЩ и Европа да предоставят на Украйна надеждни гаранции за сигурност. На 20 август той заяви чрез своя англоезичен акаунт в X (бивш Twitter), че „Русия ясно е заявила: няма да има войски на НАТО като миротворци“ и че Москва няма да приеме подобни договорености. По думите му Украйна не се нуждае от гаранции за сигурност - в разрез с позицията на администрацията на Тръмп, че страната има нужда от стабилни международни защити.

Депутатът от Държавната дума Алексей Журавльов заяви на 21 август, че Украйна трябва да последва примера на Финландия след Втората световна война - да стане неутрална държава и да отстъпи част от територията си. Той подчерта, че преговорите ще се водят на базата на текущата ситуация на бойното поле. Колегата му Дмитрий Белик подкрепи тази позиция, твърдейки, че Киев игнорира реалностите на място. Кремъл често използва понятието „реалности на място“, за да подчертае предполагаемото си военно превъзходство и да изисква от Украйна отстъпки.

Председателят на Комитета по международни въпроси на Съвета на федерацията Григорий Карасин заяви, че Западът трябва да осъзнае загрижеността на Русия относно стратегическата ѝ сигурност спрямо Европа и НАТО. Въпрос, който според него подкопава жизнеспособността на целия преговорен процес. Москва продължава да настоява, че преговорите в Истанбул през 2022 г. са единствената приемлива отправна точка за евентуални бъдещи преговори, изисквайки запазване на правото си на вето върху военната помощ за Украйна. Това би оставило страната уязвима към бъдеща руска агресия.

В същото време Кремъл усилва дипломатическите си усилия за привличане на подкрепа от Индия, което според анализаторите показва тревогата на Москва от ефекта на вторичните санкции.

На 20 срещу 21 август Русия извърши третата по мащаб атака срещу Украйна от началото на войната, като удари западните региони и нанесе сериозни щети на гражданската инфраструктура. Въпреки това украинският военно-промишлен комплекс продължава да внедрява иновации и да увеличава производството на далекобойни оръжия.

Руското министерство на отбраната официално потвърди смяната на генерал-полковник Александър Лапин с генерал-полковник Евгений Никифоров на поста командир на Северната група сили и Ленинградския военен окръг.

Междувременно украинските сили напреднаха в района на Новопавловка, докато руските войски отбелязаха придвижване край Часов Яр.