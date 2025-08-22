ISW: Москва отхвърля западните предложения за сигурност и настоява за контрол над Украйна

Кремъл продължава категорично да отхвърля подкрепяните от САЩ гаранции за сигурността на Украйна и демонстрира своите постоянни намерения да установи контрол над цялата страна. Това посочва Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев отхвърли опитите на САЩ и Европа да предоставят на Украйна надеждни гаранции за сигурност. На 20 август той заяви чрез своя англоезичен акаунт в X (бивш Twitter), че „Русия ясно е заявила: няма да има войски на НАТО като миротворци“ и че Москва няма да приеме подобни договорености. По думите му Украйна не се нуждае от гаранции за сигурност - в разрез с позицията на администрацията на Тръмп, че страната има нужда от стабилни международни защити.
Депутатът от Държавната дума Алексей Журавльов заяви на 21 август, че Украйна трябва да последва примера на Финландия след Втората световна война - да стане неутрална държава и да отстъпи част от територията си. Той подчерта, че преговорите ще се водят на базата на текущата ситуация на бойното поле. Колегата му Дмитрий Белик подкрепи тази позиция, твърдейки, че Киев игнорира реалностите на място. Кремъл често използва понятието „реалности на място“, за да подчертае предполагаемото си военно превъзходство и да изисква от Украйна отстъпки.
Председателят на Комитета по международни въпроси на Съвета на федерацията Григорий Карасин заяви, че Западът трябва да осъзнае загрижеността на Русия относно стратегическата ѝ сигурност спрямо Европа и НАТО. Въпрос, който според него подкопава жизнеспособността на целия преговорен процес. Москва продължава да настоява, че преговорите в Истанбул през 2022 г. са единствената приемлива отправна точка за евентуални бъдещи преговори, изисквайки запазване на правото си на вето върху военната помощ за Украйна. Това би оставило страната уязвима към бъдеща руска агресия.
В същото време Кремъл усилва дипломатическите си усилия за привличане на подкрепа от Индия, което според анализаторите показва тревогата на Москва от ефекта на вторичните санкции.
На 20 срещу 21 август Русия извърши третата по мащаб атака срещу Украйна от началото на войната, като удари западните региони и нанесе сериозни щети на гражданската инфраструктура. Въпреки това украинският военно-промишлен комплекс продължава да внедрява иновации и да увеличава производството на далекобойни оръжия.
Руското министерство на отбраната официално потвърди смяната на генерал-полковник Александър Лапин с генерал-полковник Евгений Никифоров на поста командир на Северната група сили и Ленинградския военен окръг.
Междувременно украинските сили напреднаха в района на Новопавловка, докато руските войски отбелязаха придвижване край Часов Яр.
1 Руските палячовци
Коментиран от #3
07:28 22.08.2025
2 Някой
Коментиран от #7, #19
07:30 22.08.2025
3 пак ли ще
До коментар #1 от "Руските палячовци":слагат ракети в куба
Коментиран от #4, #11
07:31 22.08.2025
4 Не само
До коментар #3 от "пак ли ще":Вече превзеха и Аляска.
07:34 22.08.2025
6 Соваж бейби
Коментиран от #13
07:35 22.08.2025
8 Механик
Слушайте какво ви говори Путин и правете каквото той ви казва.
Не си правете илюзии, Путин няма да ви клекне. А па вие не сте в положение да го заставите. Примирете се, Русия ви разгроми.
Коментиран от #29
07:36 22.08.2025
10 Димон Медвежий
Решено е отдавна!
07:37 22.08.2025
11 Защо това те интересува,
До коментар #3 от "пак ли ще":Няма разлика между ракети в Куба и ракети в Украйна. Абсолютно равнозначно е. Но като пристрастен има разлика😉. Е на сте елементарни частици, ей!
07:37 22.08.2025
13 Раша е 1/6 от сушата
До коментар #6 от "Соваж бейби":Заобиколена от цивилизация.
Коментиран от #21, #39
07:37 22.08.2025
15 бай Бай
Това е модел приложен също в Австрия и Финландия.
Опита за промяна и настаняване на нато там е в основата на развитието което имаме.
Трябва да има неутрален буфер между големите военни сили.
Коментиран от #28
07:38 22.08.2025
17 ?????
До коментар #12 от "Някой":Много страх от това НАТО бе. Що така?
07:39 22.08.2025
19 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Някой":Но в чували по двама трима насипно!
07:41 22.08.2025
20 Факти
07:41 22.08.2025
21 Механик
До коментар #13 от "Раша е 1/6 от сушата":Искаш да кажеш, че тия дето ядат бръмбари и не се знаят от кой пол са, са цивилизацията?
Тия дето ги газят с бусове, тия дето им насилват жените, тия дето хранят де-що има "мигранти" са цивилизацията ли, бе?
Коментиран от #33
07:41 22.08.2025
22 нннн
07:42 22.08.2025
23 Шопо
07:42 22.08.2025
24 Болшевишки неволи
Какво представлява „Унеча“ и защо е важно?
Унеча е най-голямото възлово звено в руската част на нефтопровода „Дружба“ – мрежа, която осигурява огромен поток суров петрол за военни и промишлени цели на Русия.
Работи за два едновременно действащи нефтопровода и има впечатляващ капацитет от 60 милиона тона годишен транспорт.
Украински HUR, артилерийски и дронови сили извършиха унищожителен удар, вследствие на който избухна пожар в индустриалната зона: бяха засегнати помощни помпи, резервоари и ключова инфраструктура.
Преди три дни Въоръжените сили на Украйна нанесоха удар по трансформаторна станция, захранваща южното разклонение на петролопровода „Дружба“. В резултат доставките на суров петрол към Унгария и Словакия бяха временно прекъснати.
Това ще наруши логистиката на част от руската енергийна мрежа, важна за стратегията ѝ, особено в Брянската област.
Тези удари са част от целенасочена кампания на Украйна, която цели да лиши Кремъл от ключов ресурс: горивото за армия и индустрия.
Последствията са ясни: горивна криза, логистични сривове, задържане на мобилизацията на техника и оръжия.
07:42 22.08.2025
26 Соваж бейби
До коментар #18 от "Соваж бейби":Не пиши от мое име ,ако обичаш !
Не става въпрос за някакви си коментари и никове ,погледни реалността вече пенсионери взима на фронта наркомана и деца на 18 години.Измря колко народ ,и колко украинци напуснаха държавата си за изгубена кауза ?За 4 години нищо ,мисля че вече се измъчиха достатъчно живите украинци и с много голям дълг трябва край на войната.
Коментиран от #30
07:44 22.08.2025
29 Къде бе кретен?
До коментар #8 от "Механик":На четвъртата година карай Покровск вероятно имаш предвид НАТО беше разгромено викаш? От диспансера ли пишеш?
Коментиран от #32
07:47 22.08.2025
30 Калоян
До коментар #26 от "Соваж бейби":КОпейка пробита с колко ника си ти!
07:47 22.08.2025
32 Механик
До коментар #29 от "Къде бе кретен?":Така са ми написали, така преписвам, важно е денги да обещава онаа пияната, че трябва да ходя на борсата пак!
07:49 22.08.2025
33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #21 от "Механик":Как пък един боклукк не замина за руският рай?
07:49 22.08.2025
34 Българка 😺-Маца
07:49 22.08.2025
37 Роската съм
До коментар #35 от "Калоян":Щот не ни кефите ве. За туй не подаряваме.
07:51 22.08.2025
38 Дон Корлеоне
Коментиран от #41
07:51 22.08.2025
39 Орк
До коментар #13 от "Раша е 1/6 от сушата":Цивилизация отдавна и однозначно не европа. Бойни карлики които само лаят, но не смеят да препарят до границата на Русия. Айде почвайте да свърши всичко по бързо
07:51 22.08.2025
40 Васил
До коментар #31 от "Роската съм":Роска ,злите езици говорят,че прекрасни федде росси връткаш,чак и аз се изкуших .Дай някви координати .
07:51 22.08.2025
41 пиночет
До коментар #38 от "Дон Корлеоне":Ти остави картите ,ами кажи утре промоционален концерт на вълшебна флейта за 5лв ще има ли ,та да намина през подлеза на Централна Гара .
07:53 22.08.2025