Ново шествие срещу Специалния съд за Косово ще се състои на 14 септември в Хага

22 Август, 2025 07:57 647 3

След масовото шествие в Прищина на 7 август, нов протест е насрочен за 14 септември

Ново шествие срещу Специалния съд за Косово ще се състои на 14 септември в Хага - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Протестът, проведен на 7 август в Прищина с искане за освобождаването на бившите командири на разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК), ще има продължение в Хага на 14 септември, съобщи КосоваПрес, позовавайки се на Организацията на ветераните от АОК, предава БТА.

Делото срещу четиримата бивши командири - Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. Те бяха задържани на 4 и 5 ноември 2020 г. по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Всички те отхвърлят обвиненията и се обявиха за невинни.

На 7 август хиляди хора излязоха в центъра на Прищина, за да изразят недоволството си от Специалния съд и „несправедливостите“ спрямо бившите командири на АОК.

Организацията на ветераните на АОК обяви, че протестът в Хага ще започне на 14 септември от 14:00 ч. местно време. Инициативата е подкрепена от албанската диаспора, както и от бивши членове на АОК.

Специалният съд за Косово, известен и като Специализираните състави за Косово, бе създаден през 2015 г. от косовския парламент, за да разглежда дела за военни престъпления, основно срещу бивши бойци на АОК. Макар да е част от косовската съдебна система, съдът работи с международни съдии и адвокати и се намира в Хага, Нидерландия. Една от причините за местоположението му е опасението от сплашване на свидетели.


Косово
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    0 6 Отговор
    И бункерното го чакат в Гааге, очень скора.

    Коментиран от #3

    08:10 22.08.2025

  • 2 Анализатор

    4 2 Отговор
    Каква цинизъм е, че някога вярвахме в независимостта, справедливостта, неподкупността и демокрацията на западните институции. Това беше преди да лъсне демагогията, лицемерието и агресията на западния атлантически либерализъм и Новия Световен Ред повел ни към колониалната Глобализация. Трижди съжаляват всички будали, които си предадоха патриотите на Международния Съд я Хага. Амин

    08:16 22.08.2025

  • 3 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За кое бункерно говориш за зеления наркоман ли.Няма да стигне до съд,неговите другари от МИ6 ще му видят сметката.

    08:20 22.08.2025