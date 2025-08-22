Ново шествие срещу Специалния съд за Косово ще се състои на 14 септември в Хага

Протестът, проведен на 7 август в Прищина с искане за освобождаването на бившите командири на разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК), ще има продължение в Хага на 14 септември, съобщи КосоваПрес, позовавайки се на Организацията на ветераните от АОК, предава БТА.

Делото срещу четиримата бивши командири - Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. Те бяха задържани на 4 и 5 ноември 2020 г. по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Всички те отхвърлят обвиненията и се обявиха за невинни.

На 7 август хиляди хора излязоха в центъра на Прищина, за да изразят недоволството си от Специалния съд и „несправедливостите“ спрямо бившите командири на АОК.

Организацията на ветераните на АОК обяви, че протестът в Хага ще започне на 14 септември от 14:00 ч. местно време. Инициативата е подкрепена от албанската диаспора, както и от бивши членове на АОК.

Специалният съд за Косово, известен и като Специализираните състави за Косово, бе създаден през 2015 г. от косовския парламент, за да разглежда дела за военни престъпления, основно срещу бивши бойци на АОК. Макар да е част от косовската съдебна система, съдът работи с международни съдии и адвокати и се намира в Хага, Нидерландия. Една от причините за местоположението му е опасението от сплашване на свидетели.