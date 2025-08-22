Новини
Тръмп: До две седмици ще стане ясно дали има шанс за мир между Русия и Украйна
Тръмп: До две седмици ще стане ясно дали има шанс за мир между Русия и Украйна

22 Август, 2025 08:51 957 33

Американският президент намекна за „друг път“, ако преговорите не дадат резултат

Тръмп: До две седмици ще стане ясно дали има шанс за мир между Русия и Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в рамките на две седмици ще стане ясно дали съществува реална възможност за мирно споразумение между Русия и Украйна. Това предаде Би Би Си, позовавайки се на телефонно интервю на Тръмп за консервативния канал Newsmax, цитирано и от Франс прес, предава News.bg.

„Бих казал, че в рамките на две седмици ще знаем дали има шанс или не. След това може би ще трябва да опитаме друг път“, каза американският президент, без да уточни какво има предвид под „друг път“.

Изявлението дойде дни след новия кръг разговори във Вашингтон, на които американската страна обсъди с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери параметрите на евентуално споразумение за прекратяване на войната. То последва срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска, проведена при закрити врата. Макар подробности да не бяха оповестени, кадри от разговора предизвикаха сравнения с прочутите дебати между Никита Хрушчов и Ричард Никсън през 1959 г.

В Москва обаче бяха отправени нови съмнения относно легитимността на Зеленски. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че след изтичането на мандата му „възникват сериозни въпроси относно неговото право да представлява Украйна на международната сцена“. По думите му това може да се превърне в ключова пречка за бъдещи преговори.

Лавров подчерта още, че среща между Путин и Зеленски е възможна само ако бъде ясно „кой и с какви правомощия ще подписва бъдещи договорености от украинска страна“.

Вашингтон засили натиска за преки президентски преговори след срещата на Тръмп и Путин в Аляска и последвалия международен форум с участието на Зеленски и европейски лидери. Москва обаче настоява, че подобен формат е възможен единствено при предварителни договорености за прекратяване на военните действия.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    12 5 Отговор
    ТРЪМП СЕ ОБАДИ СНОЩИ НА ВИКТОР ОРБАН.
    Казал, че Урсула, Макрон и Мерц го помолили да ходатайства да вдигне ветото за членство на Украйна в ЕС още сега.
    В Унгария имаше Национално допитване по темата и 95% гласуваха срещу членството /над два милиона избиратели/.
    Как ще я взимаме Украйна в ЕС по време на война - с Крим и Донбас, или без тях?! Няма кой да ти каже.
    Да не излезе, че и руснаци сме вкарали в ЕС.
    Между другото, Холандия прави Референдум по темата 2016-та и каза "НЕ".
    P.S.: След Майдана 2014-та Украйна отне много от правата на унгарците в Закарпатието. Общо 150 000 около Ужгород, Мукачево и пр.

    Коментиран от #6, #8

    08:57 22.08.2025

  • 2 Ясно е.

    4 3 Отговор
    И в момента е ясно..

    08:57 22.08.2025

  • 3 Дедовия

    8 1 Отговор
    първо бяха 24 часа...после...нищо...след тва пак нищо...

    08:57 22.08.2025

  • 4 НЯМА ДА ИМА МИР

    11 3 Отговор
    Ситито искат война и разрушаване на Европа.

    08:57 22.08.2025

  • 5 Сократ

    12 2 Отговор
    Тръмп много говори. Докато евроесесовците продължават с войнствената си риторика и планове как да продължават да помпат зеления нацист с пари и оръжия, мир няма да има. Тръмп да спре всякаква помощ за нацистите в Киев, Европата ще издъхне за месец, а с нея и 404.

    08:58 22.08.2025

  • 6 Наполеон от Карлуково

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    А ти беше до него, докато се обаждаше, нали ?

    08:58 22.08.2025

  • 7 нннн

    9 2 Отговор
    При толкова много съветници и анализатори, няма ли кой да каже на Тръмп, че шанс за мирно споразумение в близко бъдеще няма.
    Най- доброто, което може да направи Бай Дончо е да се измъкне от блатото, в което го насади Байдън и да отиде да играе голф.

    09:00 22.08.2025

  • 8 Сократ

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    А правата на българите там? Също бяха потъпкани, но България си трае. Сакън да не обидим хунтата от Киев.

    09:00 22.08.2025

  • 9 Бандера

    5 1 Отговор
    Тоя клоун, с неговите срокове ми напомня на големият геополитика от Банкя, чиито твърдения, клетви и обещания са винаги предпоследни. Георги Димитров, Дедо Симо Кобургготски, Борис Джонсън, Румен Радев.........и Борисов имат една обща черта. Зодия Близнаци!

    09:01 22.08.2025

  • 10 СВАРЯВАНЕТО

    5 1 Отговор
    На европейците продължава. Има още доста за ограбване от Европа, така че войната продължава.

    09:07 22.08.2025

  • 11 Янки го хоум

    4 1 Отговор
    Според мене няма да има мир защото краварите се правят на луди сякаш нещата зависят от другите а всъщност зависят от тях изтеглете се зад желязната завеса както и викаха преди и ще спрат всички конфликти руснаците няма да изтласват силово краварите и марионетките им.

    09:08 22.08.2025

  • 12 Мир в Украйна нема да има

    5 0 Отговор
    Интерес на Тръмп е да шитка оръжия за Украйна и да трупа дебели пачки....за САЩ.

    09:09 22.08.2025

  • 14 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Ще има мир ,когато укрите провесят зеления евреин на улична и тогава укрия ще бъде свободна в РФ

    09:09 22.08.2025

  • 15 На снимката

    4 1 Отговор
    Тръмп изглежда като човек на когото главата е помнила от проблеми на които се чуди как да намери решение
    Много от тези проблеми са почти неразреши ми

    09:10 22.08.2025

  • 16 Путин е агресор

    4 5 Отговор
    С агресор не се преговаря, той са трепе.

    09:10 22.08.2025

  • 17 Кривоверен алкаш

    6 2 Отговор
    Клоун,толкова време не разбра че Кремълският Бандит те разиграва като кукла на конци.Мир ще има само по правилата на Кремъл,а в буквален превод,,,, при капитулация на Украйна...Давай модерни оръжия на Украйна да се ЗАЩИТАВА,стига празни приказки...

    09:10 22.08.2025

  • 18 Зеления

    4 4 Отговор
    Ще има съдбата на мусолини и на френският маршал Петен
    Който разбрал разбрал

    Коментиран от #24

    09:11 22.08.2025

  • 19 Докато щатско оръжие

    2 2 Отговор
    Громи военни обекти в РУСИЯ, мир нема да има

    09:11 22.08.2025

  • 20 Путинистче идиотче

    1 1 Отговор
    Къв мир бре...натовското оръжие избива руските захватчици. Украйна е идеален полигон за изтребване на путинисти.

    09:13 22.08.2025

  • 23 Хи хи

    2 2 Отговор
    Урките се надяваха първо да ги бият 3 дня, после 24 часа, после 50 дни, после 10 дни, а сега се надяват на две седмици ! урки, ще ядете боя толкова, колкото е необходимо !

    Коментиран от #27

    09:16 22.08.2025

  • 24 Да де

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Зеления":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    09:16 22.08.2025

  • 26 Н.Колев

    0 0 Отговор
    ИМА ШАНС.
    ПО ДОБРЕ УКРАЙНЦИТЕ ДА ЗАГУБЯТ ДОМБАС И ДА ДЕ СА В НАТО.
    ГАРАНЦИИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МИРА В БЪДЕЩЕ ЗА УКРАЙНА ДА СА В ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ ДОГОВОР .И ДОБРО ВОЕННО ОБУРУДВАНЕ ЗА УКРАЙНА ЗА САМОЗАЩИТА ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ЗАПАДНЯЦИТЕ И УКРАЙНСКО СЪЩО.
    ТОВА Е ПОСТЖИМО.

    09:17 22.08.2025

  • 27 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хи хи":

    Азов режат руски тикви в Покровско.

    Коментиран от #29

    09:18 22.08.2025

  • 28 ДВИЖЕНИЕТО НА ФРОНТА

    1 1 Отговор
    Е на запад. КАКТО ВИНАГИ СЕ Е СЛУЧВАЛО. Европейската мечта за фашистки реванш умира.

    09:19 22.08.2025

  • 29 СКРЪБНА ВЕСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Азоф прекрати съществуването си под Покровск. СОРРИ.

    09:20 22.08.2025

  • 30 Путлер

    1 0 Отговор
    Ще има съдбата на Хитлер.Който разбрал разбрал.

    Коментиран от #31

    09:20 22.08.2025

  • 31 КОКАИНОВИ СЪНИЩА

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Путлер":

    Са това. То не е като писането на глупости по форумите.

    09:22 22.08.2025

  • 32 У лево.....

    0 1 Отговор
    Срещата на върха на ШОС в Тянцзин от 31 август е много по важна от дрънканиците на разни несъстоятелни индивиди набедени за "лидери" ! Кво ще им "стане ясно" и кво няма да им "стане ясно" си е техен проблем на атлантическите олигофрени. Факт е обаче че от тях нищо не зависи вече.

    09:23 22.08.2025

  • 33 Мир в Украйна нема да има

    0 0 Отговор
    Не е в интерес на никой. Путин иска територии, Зеленски трепе путинисти с натовско оръжие, Тръмп продава оръжия и трупа дебели пачки. ЕС не губи нищо. Развива си военното производство и дава оръжия на Украйна.....

    09:25 22.08.2025

