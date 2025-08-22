Тръмп: До две седмици ще стане ясно дали има шанс за мир между Русия и Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в рамките на две седмици ще стане ясно дали съществува реална възможност за мирно споразумение между Русия и Украйна. Това предаде Би Би Си, позовавайки се на телефонно интервю на Тръмп за консервативния канал Newsmax, цитирано и от Франс прес, предава News.bg.
„Бих казал, че в рамките на две седмици ще знаем дали има шанс или не. След това може би ще трябва да опитаме друг път“, каза американският президент, без да уточни какво има предвид под „друг път“.
Изявлението дойде дни след новия кръг разговори във Вашингтон, на които американската страна обсъди с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери параметрите на евентуално споразумение за прекратяване на войната. То последва срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска, проведена при закрити врата. Макар подробности да не бяха оповестени, кадри от разговора предизвикаха сравнения с прочутите дебати между Никита Хрушчов и Ричард Никсън през 1959 г.
В Москва обаче бяха отправени нови съмнения относно легитимността на Зеленски. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че след изтичането на мандата му „възникват сериозни въпроси относно неговото право да представлява Украйна на международната сцена“. По думите му това може да се превърне в ключова пречка за бъдещи преговори.
Лавров подчерта още, че среща между Путин и Зеленски е възможна само ако бъде ясно „кой и с какви правомощия ще подписва бъдещи договорености от украинска страна“.
Вашингтон засили натиска за преки президентски преговори след срещата на Тръмп и Путин в Аляска и последвалия международен форум с участието на Зеленски и европейски лидери. Москва обаче настоява, че подобен формат е възможен единствено при предварителни договорености за прекратяване на военните действия.
1 Жоро
Казал, че Урсула, Макрон и Мерц го помолили да ходатайства да вдигне ветото за членство на Украйна в ЕС още сега.
В Унгария имаше Национално допитване по темата и 95% гласуваха срещу членството /над два милиона избиратели/.
Как ще я взимаме Украйна в ЕС по време на война - с Крим и Донбас, или без тях?! Няма кой да ти каже.
Да не излезе, че и руснаци сме вкарали в ЕС.
Между другото, Холандия прави Референдум по темата 2016-та и каза "НЕ".
P.S.: След Майдана 2014-та Украйна отне много от правата на унгарците в Закарпатието. Общо 150 000 около Ужгород, Мукачево и пр.
Коментиран от #6, #8
08:57 22.08.2025
2 Ясно е.
08:57 22.08.2025
3 Дедовия
08:57 22.08.2025
4 НЯМА ДА ИМА МИР
08:57 22.08.2025
5 Сократ
08:58 22.08.2025
6 Наполеон от Карлуково
До коментар #1 от "Жоро":А ти беше до него, докато се обаждаше, нали ?
08:58 22.08.2025
7 нннн
Най- доброто, което може да направи Бай Дончо е да се измъкне от блатото, в което го насади Байдън и да отиде да играе голф.
09:00 22.08.2025
8 Сократ
До коментар #1 от "Жоро":А правата на българите там? Също бяха потъпкани, но България си трае. Сакън да не обидим хунтата от Киев.
09:00 22.08.2025
9 Бандера
09:01 22.08.2025
10 СВАРЯВАНЕТО
09:07 22.08.2025
11 Янки го хоум
09:08 22.08.2025
12 Мир в Украйна нема да има
09:09 22.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Kaлпазанин
09:09 22.08.2025
15 На снимката
Много от тези проблеми са почти неразреши ми
09:10 22.08.2025
16 Путин е агресор
09:10 22.08.2025
17 Кривоверен алкаш
09:10 22.08.2025
18 Зеления
Който разбрал разбрал
Коментиран от #24
09:11 22.08.2025
19 Докато щатско оръжие
09:11 22.08.2025
20 Путинистче идиотче
09:13 22.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хи хи
Коментиран от #27
09:16 22.08.2025
24 Да де
До коментар #18 от "Зеления":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
09:16 22.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Н.Колев
ПО ДОБРЕ УКРАЙНЦИТЕ ДА ЗАГУБЯТ ДОМБАС И ДА ДЕ СА В НАТО.
ГАРАНЦИИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МИРА В БЪДЕЩЕ ЗА УКРАЙНА ДА СА В ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ ДОГОВОР .И ДОБРО ВОЕННО ОБУРУДВАНЕ ЗА УКРАЙНА ЗА САМОЗАЩИТА ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ЗАПАДНЯЦИТЕ И УКРАЙНСКО СЪЩО.
ТОВА Е ПОСТЖИМО.
09:17 22.08.2025
27 Българин
До коментар #23 от "Хи хи":Азов режат руски тикви в Покровско.
Коментиран от #29
09:18 22.08.2025
28 ДВИЖЕНИЕТО НА ФРОНТА
09:19 22.08.2025
29 СКРЪБНА ВЕСТ
До коментар #27 от "Българин":Азоф прекрати съществуването си под Покровск. СОРРИ.
09:20 22.08.2025
30 Путлер
Коментиран от #31
09:20 22.08.2025
31 КОКАИНОВИ СЪНИЩА
До коментар #30 от "Путлер":Са това. То не е като писането на глупости по форумите.
09:22 22.08.2025
32 У лево.....
09:23 22.08.2025
33 Мир в Украйна нема да има
09:25 22.08.2025