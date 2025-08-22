Тръмп: До две седмици ще стане ясно дали има шанс за мир между Русия и Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в рамките на две седмици ще стане ясно дали съществува реална възможност за мирно споразумение между Русия и Украйна. Това предаде Би Би Си, позовавайки се на телефонно интервю на Тръмп за консервативния канал Newsmax, цитирано и от Франс прес, предава News.bg.

„Бих казал, че в рамките на две седмици ще знаем дали има шанс или не. След това може би ще трябва да опитаме друг път“, каза американският президент, без да уточни какво има предвид под „друг път“.

Изявлението дойде дни след новия кръг разговори във Вашингтон, на които американската страна обсъди с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери параметрите на евентуално споразумение за прекратяване на войната. То последва срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска, проведена при закрити врата. Макар подробности да не бяха оповестени, кадри от разговора предизвикаха сравнения с прочутите дебати между Никита Хрушчов и Ричард Никсън през 1959 г.

В Москва обаче бяха отправени нови съмнения относно легитимността на Зеленски. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че след изтичането на мандата му „възникват сериозни въпроси относно неговото право да представлява Украйна на международната сцена“. По думите му това може да се превърне в ключова пречка за бъдещи преговори.

Лавров подчерта още, че среща между Путин и Зеленски е възможна само ако бъде ясно „кой и с какви правомощия ще подписва бъдещи договорености от украинска страна“.

Вашингтон засили натиска за преки президентски преговори след срещата на Тръмп и Путин в Аляска и последвалия международен форум с участието на Зеленски и европейски лидери. Москва обаче настоява, че подобен формат е възможен единствено при предварителни договорености за прекратяване на военните действия.