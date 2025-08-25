Зеленски присъди държавни отличия на 143 чужди граждани

Украинският президент Володимир Зеленски присъди високи държавни отличия на 143 чужди граждани за техния значим принос за укрепването на международното сътрудничество, за подкрепата им за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, за благотворителна дейност и за представянето на страната в глобален план, съобщи Укринформ, предаде БТА.
Сред отличията са Орденът на княз Ярослав, Орденът за заслуги, Орденът на княгиня Олга, Медалът на труда и победата и Кръстът на Иван Мазепа.
Сред удостоените с Ордена на княз Ярослав Мъдри първа степен са португалският президент Марсело Ребело де Соуза, президентът на Чехия Петър Павел, президентът на Финландия Александър Стуб, шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани, премиер и външен министър на Катар, хърватският премиер Андрей Пленкович, премиерът на Молдова Дорин Речан, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, премиерът на Нидерландия Дих Схоф, американските сенатори Ричард Блументал и Линдзи Греъм и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус.
По време на честванията на Деня на независимостта в неделя връчи Орден за заслуги първа степен на специалния пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог и на шведския министър на отбраната Пал Йонсон, а германският посланик в Киев Мартин Йегер получи Орден за заслуги втора степен.
