Зеленски присъди държавни отличия на 143 чужди граждани
Зеленски присъди държавни отличия на 143 чужди граждани

25 Август, 2025 07:20 905 53

Той връчи Орден за заслуги първа степен на специалния пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог

Зеленски присъди държавни отличия на 143 чужди граждани - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Украинският президент Володимир Зеленски присъди високи държавни отличия на 143 чужди граждани за техния значим принос за укрепването на международното сътрудничество, за подкрепата им за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, за благотворителна дейност и за представянето на страната в глобален план, съобщи Укринформ, предаде БТА.

Сред отличията са Орденът на княз Ярослав, Орденът за заслуги, Орденът на княгиня Олга, Медалът на труда и победата и Кръстът на Иван Мазепа.

Сред удостоените с Ордена на княз Ярослав Мъдри първа степен са португалският президент Марсело Ребело де Соуза, президентът на Чехия Петър Павел, президентът на Финландия Александър Стуб, шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани, премиер и външен министър на Катар, хърватският премиер Андрей Пленкович, премиерът на Молдова Дорин Речан, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, премиерът на Нидерландия Дих Схоф, американските сенатори Ричард Блументал и Линдзи Греъм и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус.

По време на честванията на Деня на независимостта в неделя връчи Орден за заслуги първа степен на специалния пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог и на шведския министър на отбраната Пал Йонсон, а германският посланик в Киев Мартин Йегер получи Орден за заслуги втора степен.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Край

    37 1 Отговор
    Киевският нацистки режим инсталиран от запада в 2014г с преврат си отива!

    Коментиран от #31

    07:23 25.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Къде е

    40 2 Отговор
    Тагаренко

    Коментиран от #38

    07:24 25.08.2025

  • 5 Гончар Романенко

    38 1 Отговор
    На Росен Желязков--тиквен медал, първа стрпен, с мечове...

    Коментиран от #53

    07:24 25.08.2025

  • 6 Зеленски мое ми

    27 1 Отговор
    награди чл.ена.

    07:25 25.08.2025

  • 7 ОЛЕЛЕЕ

    44 1 Отговор
    А Тагарев и Росен Желязков защо не са наградени. Дето си вика съблякоха българите и всичко дадоха на Зеленски.

    Коментиран от #37

    07:25 25.08.2025

  • 8 ЗАЩО НЯМА ОРДЕН СТАПАН БАНДЕРА?

    29 1 Отговор
    Да го връчи на ролята Туск.

    07:27 25.08.2025

  • 9 пенсионер от Варна

    31 1 Отговор
    за нашия охлюв няма ли !?

    07:27 25.08.2025

  • 10 От снимката си личи

    27 1 Отговор
    че рядко излиза от бункера.

    07:27 25.08.2025

  • 11 Наблюдател

    26 1 Отговор
    Хубаво е да сложите списъка с имената на получилите 30 сребърника.
    Ние всички знаем за како са ги получили.

    07:28 25.08.2025

  • 12 А Оскар и Нобелова Награда За Мир

    25 1 Отговор
    за Зеленски, кога?

    Коментиран от #17

    07:28 25.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АБЕ ЗЕЛЕНСКИ

    28 2 Отговор
    Минус Донбас
    Минус Крим
    Минус 10 милиона бежанци
    Минус напоителна система
    Минус залежите на литий
    Минус Запорожка АЕС
    Минус 2/3 от индустрията
    Минус 1,7 милиона убити и безследно изчезнали...
    И т.н.
    Защо не послуша бай Дон Тръмп?

    07:31 25.08.2025

  • 15 ПРЕЦАКАН ЦЕНТАК

    22 2 Отговор
    За португалеца има, за чеха има, за хърватина има, а за нашите няма. Дето им дадохме де що имаше пожарни и БТР-и. Сега ние горим, а те на Слънчака за наша сметка.

    07:33 25.08.2025

  • 16 Кривоверен алкаш

    4 17 Отговор
    Как така Радев го няма сред наградените....

    Коментиран от #30

    07:33 25.08.2025

  • 17 Виртуозното му изпълнение на пиано

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "А Оскар и Нобелова Награда За Мир":

    е гласувано в Радата, за химн на Украйна!

    Може да си го изтеглите от Спотифай!

    07:34 25.08.2025

  • 18 ЕЙ РОСКА

    16 2 Отговор
    Даже и Зеленски презира предателите. Уж викаше слава окраине у Радата в Киев, а не са ти дали дори и някоя трета степен. Смееех

    07:37 25.08.2025

  • 19 На някои

    1 0 Отговор
    Мъже нищо не може да им наруши потенцията. Брилянтни екземпляри!

    07:37 25.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Леле

    14 1 Отговор
    Тоя се изживява като президент на света!

    07:42 25.08.2025

  • 24 Някой

    10 1 Отговор
    Тук награди Пеевски и после други, като Борисов. Но като спечели Тръмп изборите в САЩ, Пеевски обърна плочата. Според изгодата. Явно Магнитски му пречи.

    07:42 25.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Украйна вече не съществува

    10 1 Отговор
    Днес Украйна е география. От 52 милиона при комунизма, вече под 20 милиона,демокрацията унищожена

    Коментиран от #43

    07:44 25.08.2025

  • 27 така така

    12 1 Отговор
    След като беше хакната базата данни на генералния щаб на Украйна, стана ясна цифрата на убитите и безследно изчезналите украински войници - 1.7 милиона. Представител на хакерската групировка KillNet съобщи, че данните били съхранявани в OneDrive (облачна услуга на Microsoft). Хакерската групировка получила достъп до пълния списък с убити и безследно изчезнали по години, с имена, лични данни, имена на роднини, снимки на паспорти, снимки на военни билети, военни жетони, смъртни актове и др. документи. Данните са предоставени вече на някои медии.

    Убити и безследно-изчезнали по години:

    2022 г - 118.5 хил.
    2023 г - 405.4 хил.
    2024 г - 595 хил.
    2025 г - 621 хил.

    Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от KillNet, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.

    07:44 25.08.2025

  • 28 Дедо ви...

    9 1 Отговор
    Клоун дрогиран, фейки наградили ги....

    07:45 25.08.2025

  • 29 гост

    7 1 Отговор
    От политик можеш да станеш клоун, НО ОТ КЛОУН - ПОЛИТИК НИКОГА!

    07:45 25.08.2025

  • 30 Руснаков

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Кривоверен алкаш":

    Има и за теб трета награда ...

    07:46 25.08.2025

  • 31 ФАКТИ

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Край":

    След като беше хакната базата данни на генералния щаб на Украйна, стана ясна цифрата на убитите и безследно изчезналите украински войници - 1.7 милиона. Представител на хакерската групировка KillNet съобщи, че данните били съхранявани в OneDrive (облачна услуга на Microsoft). Хакерската групировка получила достъп до пълния списък с убити и безследно изчезнали по години, с имена, лични данни, имена на роднини, снимки на паспорти, снимки на военни билети, военни жетони, смъртни актове и др. документи. Данните са предоставени вече на някои медии.

    Убити и безследно-изчезнали по години:

    2022 г - 118.5 хил.
    2023 г - 405.4 хил.
    2024 г - 595 хил.
    2025 г - 621 хил.

    Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от KillNet, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.

    Коментиран от #40

    07:46 25.08.2025

  • 32 Кривоверен алкаш

    8 1 Отговор
    Браво,без новините за Зеленсъсски не може да ми почне деня...

    07:48 25.08.2025

  • 33 Хахах

    7 1 Отговор
    НаркоманаЗеленски ше бъде убит.

    07:48 25.08.2025

  • 34 ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ЕЛЕМЕНТАРНО ВЪЗПИТАНИЕ

    7 1 Отговор
    Можеше да подхвърли по някое медалче и на нашите. Все пак Тагарев изпразни до шушка военните ни запаси и ги даде на Зеленски, а Желязков взе на наш гръб 20 милиарда заеми за зеления. Да не говорим за парламентарно представените предатели. ОБИДНО Е НЯКАК

    07:48 25.08.2025

  • 35 Постановки , циркове мерска показност

    7 1 Отговор
    Театралничи с подмазвачески трикове за да крепят , без тях загива.
    А гавазите ,вместо да отхвърлят тая мръсна оплискана с кръв награда от убиеца , те умерзително приемат циничната нагпада.

    Коментиран от #42

    07:51 25.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 една гад по малко

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "ОЛЕЛЕЕ":

    малко ли е че наградиха съби събев подобаващо във одеса

    07:57 25.08.2025

  • 38 У нашто БГ съм...!

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Къде е":

    Хлипам обиден,че съм пренебрегнат!
    А така се старах...🙄😨😟😮‍💨😓🫢!

    08:03 25.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "ФАКТИ":

    Много батисани хлопци..от зеления ментак президент,а пък оленазелена изнесе чаркове за западняците и щатите от над сто хиляди здрави бандерчета и сега си има вила в токсана а пред нея-турбилонче..

    08:09 25.08.2025

  • 41 Срамота

    5 0 Отговор
    Забравил да даде орден на оня рошавия Борис Джонсън, на Алцхаймера и Урсулата. За туй, че не е дал орден на нашите Кирчо и Роско Еврото ще го приберем някакси.

    Коментиран от #48

    08:12 25.08.2025

  • 42 Много точно казано!

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Постановки , циркове мерска показност":

    Само да допълня...!
    Тази ,,Медаломания" е наследство от СССР!
    Личи си ,че Украйна е закърмена със ,,Съветските Ценности"...!

    Коментиран от #47

    08:14 25.08.2025

  • 43 Ам в България

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Украйна вече не съществува":

    Не е ли същото, макар и без война ,засега.

    08:16 25.08.2025

  • 44 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Защо е забравил неговия брат Желязков?

    08:16 25.08.2025

  • 45 болгарин..

    4 0 Отговор
    Тези отличия урсулците си ги платиха от скъпо по скъпо,те набутаха преди дни в гушата на зеленя със изтекла годност бандерски президент..над 4 млрда безвъзмездни евра от данакоплатците в е.с..

    Коментиран от #51

    08:17 25.08.2025

  • 46 УССР

    3 0 Отговор
    Украински етнос няма, а следователно и държавата им е химерна. Времето на розовите очила приключи.

    08:18 25.08.2025

  • 47 Току-виж Зеленски настигнал Кимчо!

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Много точно казано!":

    Оня-подстриганият на ,,паничка " ,връчва медали в несвяст-наляво и надясно...!

    08:19 25.08.2025

  • 48 Тагаренко!

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Срамота":

    Всичко бих преглътнал...!
    Но при това себеотдаване и даване от джоба на Българина,за Братска Украйна...!
    И за капак-да ме няма в списъка ,направо...изтрещявам отвсякъде...🙄🙄🙄!

    08:26 25.08.2025

  • 49 Гай Турий

    3 0 Отговор
    Ден на независимост??! Тия същества командващи парада в Киев са са бърнати с хастара навън мозъци. Благодарение на СССР, за смета на всички останали републики, УССР беше индустриализирана повече от всички. И благодарение на това, тя стоеше по-добре и задоволена. Сега да дрънчат глупостта, че са се били освободили от тая благодат, така може да плямпат само ненормалници. Престанете да се гаврите с паметта на хората, с информираното общество и да лъжете като дърти ромаджии.

    08:28 25.08.2025

  • 50 Тома

    2 0 Отговор
    Тук от наградените половината са гейтакос

    08:30 25.08.2025

  • 51 Къде е Киро на кирия?!

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "болгарин..":

    Урсула,в лицето на всички нас му наля на Зелко милиарди,източени от нашите джобове...!
    А отсреща...- щамповани лъскави ламаринки ,с каишка и телче,за окачване на ревера...?!?!

    08:30 25.08.2025

  • 52 Сандо

    0 0 Отговор
    А за нашите цървули - нула!Даже пропадналите укри не ни имат за нещо,с което да се съобразяват.

    08:38 25.08.2025

  • 53 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гончар Романенко":

    ... н-та степен,с членове!

    08:40 25.08.2025

