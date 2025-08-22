Новини
Земетресение с магнитуд 5,6 разтърси границата между Мианмар и Индия

22 Август, 2025 09:56 418 1

Трусът стана на дълбочина 10 км; няма съобщения за жертви или сериозни щети

Земетресение с магнитуд 5,6 разтърси границата между Мианмар и Индия - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер беше регистрирано в петък сутринта в района на границата между Мианмар и Индия, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предава News.bg.

Трусът е станал в 04:56 UTC (10:26 местно време в Индия, 11:26 в Мианмар, 7:56 българско време) на дълбочина 10 километра. Епицентърът е локализиран на 154 км източно от град Айзол в индийския щат Мизорам, с население около 265 000 души, и на 36 км юг-югозападно от град Маулайк в Мианмар, където живеят около 44 500 души.

Към момента няма данни за жертви или сериозни разрушения, но местните власти извършват проверки за щети по инфраструктурата в засегнатите райони.

Районът е с висока сеизмична активност поради разломите на Индо-Бирманската тектонична зона. Експерти припомнят, че по-рано тази година мощно земетресение между Мианмар и Тайланд причини сериозни щети и жертви.


Индия
  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    Щом е имало такова силно земетресение,значи Оградата по границата е тотално прецакана и преминаването между двете държави е тип "Шенген".

    10:13 22.08.2025

