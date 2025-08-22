Израел се движи с пълна сила към завладяването на град Газа

Западните издания коментират тази сутрин ситуацията в Близкия изток и по-конкретно – плановете на Израел за превземане на град Газа, както и за разширяване на израелските селища на Западния бряг, пише БТА.

Британският вестник "Телеграф" пише, че за първи път в град Газа ще бъде обявен глад от международна организация. Вестникът обяснява, че подкрепяната от ООН Интегрирана класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC) е обявявала само четири случая на глад от създаването си през 2004 г., като всички те са били в Субсахарска Африка. Според информация, предоставена на "Телеграф", IPC ще обяви, че в района на Газа, който включва град Газа, още три града и няколко бежански лагера, има глад.

Британският в. "Гардиън" коментира, че Великобритания е сред повече от 20-те държави, които изискват от Израел незабавно да предостави на чуждестранните журналисти достъп до Газа, за да им позволи да отразят "развиващата се хуманитарна катастрофа" в зоната на военните действия.

Изданието изтъква, че за да засилят натиска върху Израел, 27 държави са подписали съвместна декларация, в която призовават страната да прекрати блокирането на достъпа на пресата и да осигури защита на журналистите, работещи в Газа.

"В светлината на разгръщащата се хуманитарна катастрофа в Газа, ние, долуподписаните членове на Коалицията за свобода на медиите, призоваваме Израел да разреши незабавен достъп на независими чуждестранни медии и да осигури защита на журналистите, работещи в Газа", се казва в декларацията.

Американският в. "Вашингтон пост" обръща внимание, че Израел, който според собствените си оценки вече контролира 75% от ивицата Газа, "се движи с пълна сила към завладяването на град Газа".

За да бъде евакуацията на цивилни законна съгласно международното хуманитарно право, тя трябва да бъде временна, окупационната сила трябва да гарантира, че мястото, където се преместват цивилните, може да задоволи основните им нужди, и тя трябва да бъде представена като опция в контекста на законни военни операции в района, казва пред изданието Адил Хаке, преподавател по международно право в Рътгърския университет. Ако операциите, които израелската армия ще проведе, са безразборни или по друг начин незаконни, тогава вече не става въпрос за законна евакуация, а за принудително разселване, което се състои в "незаконно използване на сила, за да се принудят цивилни да напуснат даден район", казва Хаке.

По отношение на обявените от Израел планове за проект за еврейско селище на Западния бряг на река Йордан, което на практика ще раздели окупираната палестинска територия на две части, в. "Ню Йорк таймс" коментира, че перспективите за функционираща палестинска държава са "мрачни от години, като с всяко ново израелско селище, път или бариера, стават все по-мрачни, а границите ѝ никога не са били ясни."

"Това може да има катастрофални последствия за палестинската територия и наистина може да постави под въпрос осъществимостта на палестинска държава", каза Алон Коен-Лифшиц, експерт по градоустройство в израелската правозащитна организация "Бимком". Изграждането на селища там може да изложи на риск от изгонване стотици палестинци, които живеят в района и околностите му, добави той пред вестника.

Хагит Офран, изследовател в организацията "Пийс нау" (Peace Now), казва, че "това правителство се опитва да използва всяка минута на власт, за да създаде факти на място, които ще попречат на създаването на палестинска държава".

Европейското издание на сп. "Политико" коментира, че от началото на руската инвазия в Украйна над 70 висши държавни служители – от държавни глави до министри на външните работи – са посетили Киев. "Въпреки това обаче, дори докато лидерите на ЕС обсъждат дали поведението на Израел в Газа нарушава Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, нито един европейски външен министър не е направил посещение там, за да оцени хуманитарната ситуация от първа ръка", изтъква "Политико".

Тази липса не е само срамна – тя е пропусната възможност да се използва влиянието на Европа, добавя списанието. То обяснява, че ЕС е най-големият търговски партньор на Израел в световен мащаб, като представлява една трета от израелската търговия. Израел, от друга страна, представлява по-малко от 1% от световната търговия на ЕС, отбелязва изданието.

"Политико" добавя, че солидарността на блока с Израел след нападението на 7 октомври 2023 г. е била искрена реакция на бруталността на "Хамас". "Тази солидарност в отговор на жестокостите на "Хамас" обаче сега се превръща в съучастие в жестокостите на Израел", пише списанието.