Новини
Свят »
Германия »
Фридрих Мерц каза, че Германия няма да признае Палестина

Фридрих Мерц каза, че Германия няма да признае Палестина

26 Август, 2025 13:45 820 21

  • палестина-
  • германия-
  • фридрих мерц-
  • израел-
  • ивицата газа

Германия няма да се включи в инициативата на съюзниците за признаване на палестинска държава

Фридрих Мерц каза, че Германия няма да признае Палестина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Берлин няма да се включи в инициативата на западните съюзници за признаване на палестинската държава на предстоящата идния месец сесия на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Мерц каза това на обща пресконференция с канадския си колега Марк Карни, който обяви, че Отава също смята да признае Палестина на Общото събрание, след като преди това подобна заявка направиха Франция и Великобритания.

"Становището на федералното правителство, що се отнася до признаването на държавата Палестина, е ясно", посочи канцлерът. "И Канада е наясно с него. Ние няма да се присъединим към тази инициатива. Не смятаме, че са изпълнени изискванията за това", допълни той.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШПЕРЦ

    29 3 Отговор
    Всичкото евреин на сапунка !

    13:47 26.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Къде е оон ,червения пръст , съда в хага

    22 2 Отговор
    .......къде са всички тия пехливани , организации .....?

    Коментиран от #7, #18, #21

    13:54 26.08.2025

  • 5 Коста

    30 1 Отговор
    Палестинците са новите пациенти на Освиенцим, Бухенвалд, Дахау и прочие. Евреите са новите SS. Времето лети обстоятелствата се променят. Ни историята се повтаря.

    13:54 26.08.2025

  • 6 Нормално

    22 2 Отговор
    Фа шис ти сър

    13:55 26.08.2025

  • 7 Коста

    22 1 Отговор

    До коментар #4 от "Къде е оон ,червения пръст , съда в хага":

    Че те няма да застанат срещу спонсорите си

    13:56 26.08.2025

  • 8 Механик

    11 4 Отговор
    Кой е мерц и за кво се бори?
    Кой го пита, кой се интересува от мнението му

    13:56 26.08.2025

  • 9 Това е като априлското въстание

    19 3 Отговор
    Има ли толкова много кръв , ще има и нова държава !!!!!!! Евреите са обречени !!!!!

    13:57 26.08.2025

  • 10 Марийке

    7 2 Отговор
    Марийке, не Германия ма селска моме, тези където се мажат под масата , така де под-маз -вачите ! Гермаскиат народ е Германия а НЕ те!!

    13:57 26.08.2025

  • 11 Хейтър

    13 2 Отговор
    Чисто лицемерие от страна на Мерц.. За жалост подвластни лидери като него няма да доведат Германия до нищо хубаво!

    14:00 26.08.2025

  • 12 Адолф Шикългрубер

    5 1 Отговор
    Фридрих защо не си изучавал география. Погледни по-внимателно картата !

    14:04 26.08.2025

  • 13 Анонимен

    6 1 Отговор
    Пролича истината за това ,че са кукли на конци,ръководени сръчно от кукловодите шестолъчни.Те могат да строят в центъра на Берлин мемориали за случки от преди 100години.Целта им от германска земя никога повече да не тръгва война не кореспондира със занятията на правителството за подготовка и помощ за Зеления.Много е важно от кои е той.Помощта е най-голямата в цяла Европа.

    14:10 26.08.2025

  • 14 Да бе , да ! 😜

    6 1 Отговор
    А "Косово" го признахте ? Щото изпълняват много "изисквания " ?

    14:12 26.08.2025

  • 15 Дедо ви...

    11 2 Отговор
    Мерц и фон дер Лайен водят Европа към … никъде
    Германия е на ръба на социалния фалит, но Фридрих Мерц спокойно заявява, че системата за социално осигуряване е „финансово неустойчива“. Бюджетът е на минус с десетки милиарди, БВП се свива, а разходите растат заради мигранти, безработица и подкрепа за Украйна. Но кой се интересува? Най-важното е солидарността с Киев, а не с германските граждани.
    Урсула фон дер Лайен също е в ударна форма – подписала лоша търговска сделка със САЩ, защото иначе щяло да е „празник за Москва и Пекин“.

    14:16 26.08.2025

  • 16 Артилерист

    5 3 Отговор
    Мерц е фашистки наследник. Той е раснал в семейство на фашисти и е съвсем естествено да има възпитание и мироглед подобни на родителите и прародителите си. Оттук и заставането му на страната израелските убийци не е изненада.

    14:17 26.08.2025

  • 17 681

    1 1 Отговор
    Германия е окупирана страна и играе по чужда свирка. Понеже са малоумно стриктни немци, дори и да шикалкавят не могат. Сравнение с тях ,ние сме независими самодържци.

    14:19 26.08.2025

  • 18 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Къде е оон ,червения пръст , съда в хага":

    Във Бусманци.

    14:37 26.08.2025

  • 19 АРАБЕЛА

    1 0 Отговор
    А ГЕРМАНИЯ МОЖЕ ЛИ СКОРО ДА ГОРИ ЦЯЛАТА

    14:44 26.08.2025

  • 20 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Дядо му на този наркозависим идиот ,сигурно се обръща в гроба

    14:44 26.08.2025

  • 21 Фашизъм = ционизъм

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Къде е оон ,червения пръст , съда в хага":

    ФАШИЗМА 4ТИЯ РАЙХ И ЦИОНИЗМА СЕ ПРЕГЪРНАХА! ФАКТ.

    14:45 26.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания