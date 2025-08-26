Фридрих Мерц каза, че Германия няма да признае Палестина

Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Берлин няма да се включи в инициативата на западните съюзници за признаване на палестинската държава на предстоящата идния месец сесия на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Мерц каза това на обща пресконференция с канадския си колега Марк Карни, който обяви, че Отава също смята да признае Палестина на Общото събрание, след като преди това подобна заявка направиха Франция и Великобритания.
"Становището на федералното правителство, що се отнася до признаването на държавата Палестина, е ясно", посочи канцлерът. "И Канада е наясно с него. Ние няма да се присъединим към тази инициатива. Не смятаме, че са изпълнени изискванията за това", допълни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ШПЕРЦ
13:47 26.08.2025
4 Къде е оон ,червения пръст , съда в хага
Коментиран от #7, #18, #21
13:54 26.08.2025
5 Коста
13:54 26.08.2025
6 Нормално
13:55 26.08.2025
7 Коста
До коментар #4 от "Къде е оон ,червения пръст , съда в хага":Че те няма да застанат срещу спонсорите си
13:56 26.08.2025
8 Механик
Кой го пита, кой се интересува от мнението му
13:56 26.08.2025
9 Това е като априлското въстание
13:57 26.08.2025
10 Марийке
13:57 26.08.2025
11 Хейтър
14:00 26.08.2025
12 Адолф Шикългрубер
14:04 26.08.2025
13 Анонимен
14:10 26.08.2025
14 Да бе , да ! 😜
14:12 26.08.2025
15 Дедо ви...
Германия е на ръба на социалния фалит, но Фридрих Мерц спокойно заявява, че системата за социално осигуряване е „финансово неустойчива“. Бюджетът е на минус с десетки милиарди, БВП се свива, а разходите растат заради мигранти, безработица и подкрепа за Украйна. Но кой се интересува? Най-важното е солидарността с Киев, а не с германските граждани.
Урсула фон дер Лайен също е в ударна форма – подписала лоша търговска сделка със САЩ, защото иначе щяло да е „празник за Москва и Пекин“.
14:16 26.08.2025
16 Артилерист
14:17 26.08.2025
17 681
14:19 26.08.2025
18 Луд
До коментар #4 от "Къде е оон ,червения пръст , съда в хага":Във Бусманци.
14:37 26.08.2025
19 АРАБЕЛА
14:44 26.08.2025
20 Kaлпазанин
14:44 26.08.2025
21 Фашизъм = ционизъм
До коментар #4 от "Къде е оон ,червения пръст , съда в хага":ФАШИЗМА 4ТИЯ РАЙХ И ЦИОНИЗМА СЕ ПРЕГЪРНАХА! ФАКТ.
14:45 26.08.2025