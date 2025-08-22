Путин настоява Украйна да предаде Донбас, да се откаже от НАТО и да остане неутрална

Руският президент Владимир Путин настоява Украйна да се откаже от целия източен регион Донбас, да се откаже от амбиции за присъединяване към НАТО, да остане неутрална и да не допуска западни войски на своя територия, съобщиха три източника, запознати с мисленето на Кремъл, пред Ройтерс.

Путин се срещна с Доналд Тръмп в Аляска в петък за първия рускико-американски самит от повече от четири години, като почти цялата им тричасова закрита среща беше посветена на обсъждане на възможен компромис по Украйна, според източниците, които пожелаха анонимност заради обсъждането на чувствителни въпроси.

След срещата, говорейки до Тръмп, Путин заяви, че се надява разговорът да отвори пътя към мир в Украйна, но нито един от двамата лидери не разкри подробности за обсъденото.

Според най-подробното засега съобщение, базирано на руски източници, Ройтерс успя да очертае параметрите на това, което Кремъл би искал да види в евентуално споразумение за прекратяване на войната, която е причинила стотици хиляди убити и ранени.

Руският източник посочва, че Путин е направил компромис по териториалните изисквания, които изложи през юни 2024 г., когато Киев трябваше да предаде четирите провинции, които Москва смята за част от Русия: Донецк и Луганск в източна Украйна (Донбас), както и Херсон и Запорожие на юг. Киев отхвърли тези условия като равносилни на капитулация.

В новото предложение руският президент настоява Украйна да се изтегли напълно от контролираните от нея части на Донбас, но в замяна Москва би замразила фронтовите линии в Запорожие и Херсон, допълват източниците.

Русия контролира около 88% от Донбас и 73% от Запорожие и Херсон според американски оценки и отворени източници.

Москвa е готова да предаде и малките територии от Харковска, Сумска и Днепровска области, които контролира, като част от възможно споразумение, съобщават източниците.

Путин продължава да настоява Украйна да се откаже от амбициите си за НАТО и за юридически обвързваща гаранция от страна на водената от САЩ военна организация, че няма да се разширява на изток. Освен това руският президент иска ограничения върху украинската армия и споразумение, че западни войски няма да бъдат разполагани в страната като част от мироопазващи сили.

Въпреки това двете страни остават далеч една от друга, повече от три години след като Путин нареди нахлуване на хиляди руски войници в Украйна след анексията на Крим през 2014 г. и продължаващите боеве между подкрепяни от Русия сепаратисти и украинските войски на изток.

Украинското външно министерство не е направило незабавен коментар относно предложението.

Президентът Володимир Зеленски многократно е отхвърлял идеята за изтегляне от международно признати украински територии като част от сделка, като заявява, че индустриалният Донбас е „крепост, която спира напредъка на Русия по-дълбоко в Украйна“.

„Ако говорим просто за оттегляне от изтока, това е невъзможно. Това е въпрос на оцеляване на страната ни и включва най-силните защитни линии“, каза Зеленски пред репортери, съобщено от Киев.

Присъединяването към НАТО е стратегическа цел, записана в конституцията на страната, и според Киев е най-надеждната гаранция за сигурността на Украйна. Зеленски подчерта, че Русия няма право да решава за членството в Алианса.

Белият дом и НАТО не отговориха веднага на искания за коментар относно руските предложения.

Политологът Самюел Чарап, ръководител на катедрата по политика на Русия и Евразия в RAND, американски глобален мозъчен тръст, заяви, че изискването Украйна да се изтегли от Донбас е категорично неприемливо за Киев както политически, така и стратегически.

„Отвореността към 'мир' на условия, категорично неприемливи за другата страна, може да е повече представление за Тръмп, отколкото знак за истинска готовност за компромис. Единственият начин да се тества това е чрез започване на сериозен работен процес на експертно ниво“, добави Чарап.

Тръмп: Путин иска да сложи край на войната

Руски войски контролират приблизително една пета от територията на Украйна, площ приблизително колкото американския щат Охайо, според американски оценки и отворени източници.

Трите източника, близки до Кремъл, заявиха, че самитът в Аляска е предоставил най-добрата възможност за мир от началото на войната, защото са обсъдени конкретни условия на Русия и Путин е показал готовност да направи отстъпки.

„Путин е готов за мир, за компромис. Това е посланието, което беше предадено на Тръмп“, каза един от източниците.

Източниците предупредиха, че не е ясно дали Украйна ще се съгласи да предаде останалата част от Донбас и че ако не го направи, войната ще продължи. Също така не е ясно дали САЩ ще признаят руско-контролираните украински територии, добавиха те.

Четвърти източник отбеляза, че макар икономическите въпроси да са второстепенни за Путин, той разбира уязвимостта на Русия и мащаба на усилията, нужни за по-нататъшно навлизане в Украйна.

Тръмп заяви, че иска да сложи край на „кървавата баня“ на войната и да бъде запомнен като „президент миротворец“. В понеделник той обяви, че е започнал организацията на среща между руската и украинската страна, последвана от тристранен самит с участието на президента на САЩ.

„Вярвам, че Владимир Путин иска това да приключи“, каза Тръмп до Зеленски в Овалния кабинет. „Чувствам се уверен, че ще намерим решение.“

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Путин е готов да се срещне със Зеленски, но първо всички въпроси трябва да бъдат изяснени и че остава въпросът за легитимността на Зеленски да подпише мирно споразумение.

Путин многократно е поставял под съмнение легитимността на Зеленски, чието президентство изтича през май 2024 г., но войната е отложила нови избори. Киев твърди, че Зеленски остава легитимен президент.

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия изразиха скептицизъм, че Путин наистина иска да сложи край на войната.

Гаранции за сигурността на Украйна

Специалният пратеник на Тръмп Стив Уитков играе ключова роля за организиране на самита и новата мирна инициатива, според двама от руските източници.

Уитков се срещна с Путин в Кремъл на 6 август заедно с помощника на Кремъл Юрий Ушаков. Путин ясно е дал да се разбере, че е готов за компромис и е очертал параметрите на това, което би приел като мирно споразумение, според двамата източници.

Ако Русия и Украйна постигнат споразумение, съществуват различни възможности за формално сделка, включително възможно тристранно споразумение между Русия, Украйна и САЩ, признато от Съвета за сигурност на ООН, отбелязва един от източниците.

Друга опция е връщане към провалените споразумения от Истанбул през 2022 г., при които Русия и Украйна обсъждаха постоянната неутралност на Украйна в замяна на гаранции за сигурност от петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН - Великобритания, Китай, Франция, Русия и САЩ.

„Има два избора: война или мир, и ако няма мир, ще има още война“, заяви един от източниците.