Новини
Свят »
САЩ »
Поне 10 загинали и десетки ранени след преобръщане на туристически автобус в щата Ню Йорк ВИДЕО

Поне 10 загинали и десетки ранени след преобръщане на туристически автобус в щата Ню Йорк ВИДЕО

23 Август, 2025 05:23, обновена 23 Август, 2025 04:50 549 3

  • катастрофа-
  • ню йорк-
  • загинали-
  • автобус

Инцидентът е станал на магистрала, сред жертвите има и дете

Поне 10 загинали и десетки ранени след преобръщане на туристически автобус в щата Ню Йорк ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Туристически автобус излезе от пътното платно и се преобърна в северозападната част на щата Ню Йорк, като най-малко петима души загинаха и десетки бяха ранени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на местните власти.

По последни данни сред жертвите има и дете, заяви говорителят на щатската полиция Джеймс О'Калахан. Повечето от пътниците са азиатци или от азиатски произход. Сред тях има китайци, индийци и филипинци, добави О'Калахан.

Инцидентът стана на междущатската магистрала 90 на около 50 км източно от Бъфало, докато автобусът е пътувал от Ниагарския водопад към град Ню Йорк.

О'Калахан разказа, че шофьорът на автобуса, който се е движел с "пълна скорост", в един момент е загубил контрол и се е блъснал в мантинела, след което превозното средство се е преобърнало. Някои от пътниците са изхвърчали от седалките си, а други са останали затиснати между отломките на разбилото се превозно средство. Шофьорът е оцелял и в момента оказва съдействие на разследващите.

Всеки от 51-те пътници е претърпял някаква травма, добави говорителят на полицията.

В произшествието не са участвали други превозни средства.

Губернаторката на американския щат Ню Йорк Кати Хочул заяви в социалната мрежа "Екс", че полицията е потвърдила, че "петима души са загубили живота си по трагичен начин".

След катастрофата властите затвориха магистралата в двете посоки.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радостни новини

    1 3 Отговор
    Браво.

    04:33 23.08.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Путин е шофирал автобуса. 🦧😎🦧

    Коментиран от #3

    05:35 23.08.2025

  • 3 Един шофьор

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    И не е бил включил фаровете.

    06:37 23.08.2025