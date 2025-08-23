Новини
ЕС отпуска на Украйна допълнителна финансова помощ в размер на 4,05 млрд. евро
  Тема: Украйна

ЕС отпуска на Украйна допълнителна финансова помощ в размер на 4,05 млрд. евро

23 Август, 2025 05:29, обновена 23 Август, 2025 04:32 697 16

"Солидарността на ЕС с Киев е непоколебима, заяви Урсула фон дер Лайен

ЕС отпуска на Украйна допълнителна финансова помощ в размер на 4,05 млрд. евро - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че Брюксел отпуска на Киев допълнителна финансова помощ в размер на 4,05 млрд. евро (4,7 млрд. долара), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Информацията на новите средства от ЕС бе оповестена по-рано в петък и от премиера на Украйна Юлия Свириденко.

"Солидарността на ЕС с Украйна е непоколебима", написа председателката на Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс" в навечерието на Деня на независимостта на Украйна. Изплащането на над 4 млрд. евро демонстрира силната ангажираност на ЕС към възстановяването и бъдещето на страната, добави тя.

Новите средства се отпускат в момент, в който страните членки на НАТО и ЕС демонстрират единство пред американския президент Доналд Тръмп във връзка с неговите дипломатически усилия да организира среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин.

ЕК заяви, че 3,05 млрд. евро от финансовата помощ идват от Механизма за възстановяване и интеграция на Украйна - програма на стойност до 50 млрд. евро, обхващаща периода 2024–2027 г.

Останалите 1 млрд. евро се отпускат като заем, който е част от инициативата на Г-7 Извънредни заеми за ускоряване приходи (ERA) на обща стойност около 45 млрд. евро.

ЕК посочи, че предоставянето на средствата е станало възможно и благодарение на отмяната на закон, който би ограничил независимостта на централните антикорупционни органи на Украйна. ЕК приветства тази стъпка и подчерта, че реформите в областта на правовата държава и борбата с корупцията в Украйна остават от решаващо значение за по-нататъшния ѝ път към членство в ЕС.

От началото на руската инвазия през 2022 г. ЕС и неговите държави членки са обещали на Киев помощ в размер на близо 169 млрд.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
  • 1 ЕС спонсор

    28 2 Отговор
    на тероризъм и фашизъм. Много жалко.

    04:38 23.08.2025

  • 2 Коста

    26 2 Отговор
    Ами нещо като Референдум??? Или той народа прозтКатоДойнаКрава????

    04:42 23.08.2025

  • 3 И кой

    15 2 Отговор
    Ще я харчи Артьом Дмитрук съобщи: „Списъците с изчезнали днес съдържат над милион души и, разбира се, тези хора най-вероятно са загинали, а семействата им остават в пълно невежество. А убитите са над 1.7 милиона Ситуацията е трагична, ситуацията е плашеща.“

    Коментиран от #6

    04:48 23.08.2025

  • 4 Шиши

    14 2 Отговор
    Край с европа

    05:15 23.08.2025

  • 5 Закривай

    11 2 Отговор
    Украина. Добре за джоба на Българина.

    05:19 23.08.2025

  • 6 Дайте

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "И кой":

    им още за да се унищожи и това което все още мърда в покрайнината на руската федерация и да започнем да внасяме евтини горива и ресурси.
    Няма Украйна няма проблеми.

    05:20 23.08.2025

  • 7 ООрана държава

    14 2 Отговор
    Кога ще напускаме тоя продънен ЕС?

    05:21 23.08.2025

  • 8 оня с коня

    5 1 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    05:29 23.08.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 1 Отговор
    абе ей тая урсула ли бай дончо я изгони от залата за преговори?

    той китаеца я изгони, турчина я остави да седи права във кишето

    тая урсула не се ли вижда че никой не я иска ? много е нахалана

    05:30 23.08.2025

  • 10 оня с коня

    10 1 Отговор
    Глупaва, но нaгла.
    Зла, но алчна и корумпирана.
    Що е то?
    урсулятa фон дeрЛАЙНО.

    05:31 23.08.2025

  • 11 НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ СПЯЩ ЕВРОНАРОДЕ,

    12 0 Отговор
    Как идиотски разполагат с патрите на данъкоплатците ,без да ги питат, сякъш са лична тяхна собственост.!!! Как така , това е кражба , това е обирджийство !! Стотици милярди отвлякоха до сега без никсквза отчетност!! защо тоя европейски народ спи и продължава да спи , поне с масови протести да беше поискали отчетност на откраднатите им пари!! Не , народа спи , далоавераджиите си правягт каквото искат с парите им и не им е грижа ! Зомбита !! То бива бива заспал народ , но вече за нищо не става -ленивост , мързел , дрога , ;летаргия ,яко спане!!! Но крадеца не спи!!

    Коментиран от #13

    05:33 23.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ...

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ СПЯЩ ЕВРОНАРОДЕ,":

    Кой и за какво да те пита,негр@мотен трол?!
    Такива като тебе за 100 лева гласуват за каквото им кажат.
    Първо се върни в 4ти клас,образовай се,научи се да пишеш. Тогава може и да разбереш какви глуп0сти пишеш...

    05:47 23.08.2025

  • 14 безделников

    6 0 Отговор
    Глупаци

    05:48 23.08.2025

  • 15 Жалко

    5 0 Отговор
    ЕССР - спонсор на тероризъм !

    06:12 23.08.2025

  • 16 Факти

    3 0 Отговор
    Драги: Разсея се илюзията, че ЕС има тежест в геополитиката и международната търговия

    06:24 23.08.2025

