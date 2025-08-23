Уволниха шефа на Агенцията за военно разузнаване на САЩ Джефри Круз

Ръководителят на Агенцията за военно разузнаване на САЩ (DIA) генерал-лейтенант Джефри Круз бе уволнен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на сенатор от Конгреса на САЩ и на служители на Пентагона.



"Отстраняването от дължност на още един висш служител, отговарящ за националната сигурност, подчертава опасния навик на администрацията на Тръмп да подлага разузнаването на тест за лоялност, вместо да го разглежда като средство за защита на нашата страна", заяви сенатор Марк Уорнър, вицепредседател на Специалната комисията на Сената на САЩ по въпросите на разузнаването.



Агенцията за военно разузнаване и Пентагонът все още не са коментирали новината за уволнението.



Това e поредният опит на правителството на Тръмп да наказва сегашни и бивши служители на армията, разузнаването и правоприлагащите органи, чиито възгледи се разминават с тези на президента републиканец, коментира Ройтерс.



Към момента не е ясно какви са мотивите за уволнението на Круз, но неотдавна в медиите изтече предварителна оценка на Агенцията за военно разузнаване според която въздушните удари, нанесени от САЩ на 22 юни срещу три ирански ядрени съоръжения, са забавили програмата на Техеран само с няколко месеца. Това противоречи на твърдението на Тръмп, че мишените са били "унищожени".



Белият дом осъди оценката като "напълно погрешна", а Тръмп атакува Си Ен Ен, "Ню Йорк таймс" и други медии, публикували тази информация, наричайки ги "отрепки" и автори на "фалшиви новини".



През април Тръмп отстрани генерал Тимъти Хоу от поста директор на Агенцията за национална сигурност (NSA) в рамките на чистка, която засегна над 10 служители на Съвета за национална сигурност на Белия дом. Правителството на Тръмп казва, че мащабната чистка сред военни, разузнавачи и дипломати е част от усилията за намаляване на щатните бройки в държавната администрация, съкращаване на федералния бюджет и за санкциониране на това, което описва като "политизиране" или "използване на разузнаването като оръжие".



Преди броени дни ръководителката на Националното разузнаване на САЩ Тълси Габард съобщи, че отнема достъпа до класифицирана информация на 37 настоящи и бивши служители на разузнаването. По-рано тази седмица Габард обяви, че от 1 октомври ще бъде съкратен над 40% от персонала в оглавяваната от нея служба и добави, че по този начин ще бъдат спестявани над 700 милиона долара годишно.

Американският резидент Доналд Тръмп съобщи, че номинира Серджио Гор за нов посланик на САЩ в Индия и за специален пратеник за Южна и Централна Азия, предаде Ройтерс.



Гор, който в момента е ръководител на Службата за президентския персонал на Белия дом, ще остане на този пост до одобряването на кандидатурата му за посланик в Делхи.



Трийсет и осем годишният Гор бързо се издигна редиците на Републиканската партия на САЩ и се превърна в един от най-влиятелните, макар и дискретни, сътрудници в Белия дом, отбелязва Франс прес. Той бе натоварен със задачата да проверява около 4000 лица, назначени в Белия дом, за да гарантира максимална лоялност към Тръмп.



Един от враговете на Гор е бившият ръководител на новосформираното министерство на правителствената ефективност Илон Мъск, който напусна Белия дом с гръмък скандал. По-късно се разбра, че именно Гор е отхвърлил издигнатата от Мъск кандидатура на Джаред Айзъкман за ръководител на американското космическо управление НАСА. Това стана повод Мъск да нарече Гор "змия".



Гор няма особено богат опит във външната политика.



"За най-гъстонаселения регион в света е важно да имам човек, на когото мога да се доверя напълно, че ще изпълни моята програма и ще ни помогне да направим Америка отново велика", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". "Серджио ще бъде невероятен посланик", добави той.



Президентът републиканец номинира Гор за посланик в Делхи в момент на изостряне на напрежението между Индия и САЩ. Тръмп увеличи митата вноса на стоки от Индия до 50%, за да я притисне да спре да купува енергия от Русия.



През последните дни Индия проведе срещи на високо равнище както с Русия, така и с Китай. САЩ години наред виждаха в Индия сила, която е в противовес на най-големия им глобален конкурент - Китай.