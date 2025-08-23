Путин: Отношенията ни със САЩ са на изключително ниско равнище, но при Тръмп има светлина в тунела

Руският президент Владимир Путин заяви, че има "светлина в края на тунела" в отношенията между Москва и Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Путин каза пред журналисти по време на посещение в център за ядрени изследвания, че е сигурен, че лидерските качества на американския му колега Доналд Тръмп ще помогнат за възстановяване на двустранните връзки.
"Що се отнася до отношенията ни със САЩ, те са на изключително ниско равнище... Вече многократно съм говорил за това. Но с идването на президента Тръмп мисля, че все пак се забелязва светлина в края на тунела", отбеляза Путин. "Следващите стъпки зависят от лидерството на САЩ, но а съм уверен, че лидерските качества на настоящия президент Тръмп са добра гаранция, че отношенията ще бъдат възстановени", добави руският държавен глава.
Той определи срещата на върха в Аляска като "много добра, съдържателна и откровена". "Контактите продължават на равнище министерства, ведомства и компании", каза руският президент, цитиран от ТАСС.
"Имаме няколко компании, сред които и "Новотеп" - една от големите ни компании, която работи в областта на втечняването на природен газ", отбеляза той. "При това тази дейност се извършва в сътрудничество с много партньори - както европейски, така и азиатски", продължи руският лидер.
По думите му Русия няма "неприятелски настроени страни", а само "неприятелски настроени елити в някои държави".
Путин подчерта, че за Русия е изключително важно да запази суверенитета си. "Има страни, които спокойно съществуват без суверенитет", обясни Путин. "Русия не може, със загубата на суверенитет Русия ще престане да съществува в днешния си вид. Това е абсолютно сигурно", добави той.
1 И Киев е Руски
04:50 23.08.2025
04:50 23.08.2025
2 Нормално
04:57 23.08.2025
3 София е Османска
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Преди руснаците да почнат да "освобождават" България с 27 войни, по българските земи има 500 годишен мир. Руското "освобождение" носи в България стотици хиляди, дори милиони жертви. Нали така, таваришч?
Коментиран от #6, #15
04:58 23.08.2025
4 Сериозно ли копейко мaлoyмна?
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Явно не си достатъчно умен за да твърдиш подобно нещо. Нормалните хора хора имат гордост за разлика от дегенератите русофили.
05:00 23.08.2025
5 Плешивия
Иначе е очевидно, че Путин го е страх от САЩ и презира и се опитва да разруши Европа.
05:02 23.08.2025
6 И Киев е Руски
До коментар #3 от "София е Османска":Абсолютно си прав, където стъпи калния блатен галош сее само мизерия, терор и смърт, има десетки примери, куба, венесуела, никарагуа и тн, само копейките още им завиждат на клошарията!
05:04 23.08.2025
7 Последния Софиянец
05:09 23.08.2025
8 🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗
05:11 23.08.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #11
05:25 23.08.2025
10 Много точно казано
05:27 23.08.2025
11 Стария
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Напротив копейките веднага ще ревключат на следващия Царь-батюшка и ще кажат, че Путин е най-лошият. Ние тоя филм сме го гледали впмного епизоди.
05:33 23.08.2025
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
хубава и богата държава, с православна вяра и
традиционно семейство,
на Сатанинска вяра?
-Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
но страна си не продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Дяволът се озверява
и Северните му потоци той взривява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверяла ти Сатана,
не е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин не говори с терористи!"
05:38 23.08.2025
13 Тунела
05:44 23.08.2025
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
05:46 23.08.2025
15 Нямаш
До коментар #3 от "София е Османска":представа колко си невеж и глупав. През тези 500 "мирни" години българинът ЕЖЕДНЕВНО се е борил да оцелява. Той е живял "мирно" само за да произвежда продукти за турците. Безчинствата на турчина над българина са денонощни и ЗАКОННИ. Даже като нахраниш натрапилия се нагло турчин е трябвало да му платиш данък за това, че си е хабил зъбите с храната ти. За събирането на българските момчета за еничари, а момичетата за попълване големите на турците да не говорим. И тн, и тн.
Коментиран от #17
06:01 23.08.2025
16 Евредика
.
06:02 23.08.2025
17 Пенчо
До коментар #15 от "Нямаш":Чел си много приказки !
06:03 23.08.2025
18 Артилерист
06:26 23.08.2025