Путин: Отношенията ни със САЩ са на изключително ниско равнище, но при Тръмп има светлина в тунела

Путин: Отношенията ни със САЩ са на изключително ниско равнище, но при Тръмп има светлина в тунела

23 Август, 2025 04:44, обновена 23 Август, 2025 05:31 623 18

Сигурен съм, че лидерските му качества ще помогнат за възстановяване на двустранните връзки, заяви руският президент

Путин: Отношенията ни със САЩ са на изключително ниско равнище, но при Тръмп има светлина в тунела - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че има "светлина в края на тунела" в отношенията между Москва и Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин каза пред журналисти по време на посещение в център за ядрени изследвания, че е сигурен, че лидерските качества на американския му колега Доналд Тръмп ще помогнат за възстановяване на двустранните връзки.

"Що се отнася до отношенията ни със САЩ, те са на изключително ниско равнище... Вече многократно съм говорил за това. Но с идването на президента Тръмп мисля, че все пак се забелязва светлина в края на тунела", отбеляза Путин. "Следващите стъпки зависят от лидерството на САЩ, но а съм уверен, че лидерските качества на настоящия президент Тръмп са добра гаранция, че отношенията ще бъдат възстановени", добави руският държавен глава.

Той определи срещата на върха в Аляска като "много добра, съдържателна и откровена". "Контактите продължават на равнище министерства, ведомства и компании", каза руският президент, цитиран от ТАСС.

"Имаме няколко компании, сред които и "Новотеп" - една от големите ни компании, която работи в областта на втечняването на природен газ", отбеляза той. "При това тази дейност се извършва в сътрудничество с много партньори - както европейски, така и азиатски", продължи руският лидер.

По думите му Русия няма "неприятелски настроени страни", а само "неприятелски настроени елити в някои държави".

Путин подчерта, че за Русия е изключително важно да запази суверенитета си. "Има страни, които спокойно съществуват без суверенитет", обясни Путин. "Русия не може, със загубата на суверенитет Русия ще престане да съществува в днешния си вид. Това е абсолютно сигурно", добави той.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    6 12 Отговор
    По-добре е да живееш под проруския Янукович и да си жив, отколкото под прозападния Зеленски и да си мъртъв. Мъртвите не се нуждаят от Украйна, а Украйна не се нуждае от мъртвите! Колкото по-късно украинците разберат това -толкова по-малко хора ще загуби Украйна! Основният враг на Украйна е Зеленски и неговото правителство с техните тск

    Коментиран от #3, #4

    04:50 23.08.2025

  • 2 Нормално

    9 6 Отговор
    Дъртият, къс фашист си дpънка дежурните пpocтoтии от които нищо не зависи.

    04:57 23.08.2025

  • 3 София е Османска

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Преди руснаците да почнат да "освобождават" България с 27 войни, по българските земи има 500 годишен мир. Руското "освобождение" носи в България стотици хиляди, дори милиони жертви. Нали така, таваришч?

    Коментиран от #6, #15

    04:58 23.08.2025

  • 4 Сериозно ли копейко мaлoyмна?

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Явно не си достатъчно умен за да твърдиш подобно нещо. Нормалните хора хора имат гордост за разлика от дегенератите русофили.

    05:00 23.08.2025

  • 5 Плешивия

    9 3 Отговор
    Значи плаща милиарди грантове на про-руски НПО, които се занимават с тероризъм, про-руска пропаганда, фейкове и тролене: "кравари", "ФАЩ", "бидоня", но се чуди, че му били лоши отношенията със САЩ.

    Иначе е очевидно, че Путин го е страх от САЩ и презира и се опитва да разруши Европа.

    05:02 23.08.2025

  • 6 И Киев е Руски

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "София е Османска":

    Абсолютно си прав, където стъпи калния блатен галош сее само мизерия, терор и смърт, има десетки примери, куба, венесуела, никарагуа и тн, само копейките още им завиждат на клошарията!

    05:04 23.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Краснов ще бъде принуден да унищожи най големия враг на цивилизацията просссия, колкото и да е зависим от нея!

    05:09 23.08.2025

  • 8 🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 4 Отговор
    До като шава ватата няма да има мир по света❗❗

    05:11 23.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Бункерния чикатило с ботокса и токчетата ще получи смъртна присъда в блатата след майдана тази есен, за ужас на гладните копейки!

    Коментиран от #11

    05:25 23.08.2025

  • 10 Много точно казано

    5 2 Отговор
    Русия няма "неприятелски настроени страни", а само "неприятелски настроени елити в някои държави"

    05:27 23.08.2025

  • 11 Стария

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Напротив копейките веднага ще ревключат на следващия Царь-батюшка и ще кажат, че Путин е най-лошият. Ние тоя филм сме го гледали впмного епизоди.

    05:33 23.08.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    05:38 23.08.2025

  • 13 Тунела

    1 2 Отговор
    А в бункера има ли ?

    05:44 23.08.2025

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    Поляците откраднаха от България 6 - броя самолети Миг 29 и соросите в България си траят. Къде са Бг миговете оставени преди 5 години в Полша за модернизация питам къде са бе сороси продажни?

    05:46 23.08.2025

  • 15 Нямаш

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "София е Османска":

    представа колко си невеж и глупав. През тези 500 "мирни" години българинът ЕЖЕДНЕВНО се е борил да оцелява. Той е живял "мирно" само за да произвежда продукти за турците. Безчинствата на турчина над българина са денонощни и ЗАКОННИ. Даже като нахраниш натрапилия се нагло турчин е трябвало да му платиш данък за това, че си е хабил зъбите с храната ти. За събирането на българските момчета за еничари, а момичетата за попълване големите на турците да не говорим. И тн, и тн.

    Коментиран от #17

    06:01 23.08.2025

  • 16 Евредика

    0 0 Отговор
    Тръмп със свещ в бункера.....
    .

    06:02 23.08.2025

  • 17 Пенчо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Нямаш":

    Чел си много приказки !

    06:03 23.08.2025

  • 18 Артилерист

    1 0 Отговор
    Срещата на Путин с Тръмп съживява в някаква степен замръзналите отношения между Русия и САЩ. Най-напред тя показа, че приказките за изолация на Русия са измислица на западната пропаганда. На следващо място е налице зачатък на нов ред, когато няма да има хегемонна държава, която да определя кои да се подтискат със санкции, смяна на правителства и войни, и кои да са сред привилегированите (западняшката коалиция на желаещите, примерно), а свободни, независими и суверенни държави, които сами определят своите ценности и своето развитие. Това е още много ранен етап, за да се говори за многополюсен свят, но фактът, че Русия и САЩ разговарят като равноправни държави е показателен, че това е възможно...

    06:26 23.08.2025

Новини по държави:
