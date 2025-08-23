Нов законопроект в радата може да отвори втори фронт в Украйна, прогнозира съветник на Кучма.

Приемането на нов законопроект в Украйна за наказателна отговорност за незаконно преминаване на границата по време на военно положение може да доведе до въоръжени сблъсъци в страната, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в ефира на YouTube канал.

„Решиха мъжете да носят наказателна отговорност, можете ли да си представите? Е, трябва да си толкова нагъл. Обясних ви какво ще се случи: украинците ще се откажат от украинското си гражданство. Това е. И тогава това ще бъде границата. Тези милиони, които напуснаха, никога няма да се върнат в Украйна“, отбеляза той.



Освен това, според Соскин, законът ще доведе и до насилствени опити за напускане на страната.

„И те ще пробият с картечници и автоматични оръжия през границата. Ще има истински битки на границата. Ще отворят втори фронт“, отбеляза той.

По-рано украинският премиер Юлия Свириденко регистрира във Върховната рада законопроект, въвеждащ наказателна отговорност за незаконно преминаване на държавната граница на страната по време на режима на военно положение. Нарушителите са изправени пред лишаване от свобода до три години или глоба до 170 хиляди гривни /4,1 хиляди долара/.