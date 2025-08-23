Нов законопроект в радата може да отвори втори фронт в Украйна, прогнозира съветник на Кучма.

Приемането на нов законопроект в Украйна за наказателна отговорност за незаконно преминаване на границата по време на военно положение може да доведе до въоръжени сблъсъци в страната, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в ефира на YouTube канал.
„Решиха мъжете да носят наказателна отговорност, можете ли да си представите? Е, трябва да си толкова нагъл. Обясних ви какво ще се случи: украинците ще се откажат от украинското си гражданство. Това е. И тогава това ще бъде границата. Тези милиони, които напуснаха, никога няма да се върнат в Украйна“, отбеляза той.
Освен това, според Соскин, законът ще доведе и до насилствени опити за напускане на страната.
„И те ще пробият с картечници и автоматични оръжия през границата. Ще има истински битки на границата. Ще отворят втори фронт“, отбеляза той.
По-рано украинският премиер Юлия Свириденко регистрира във Върховната рада законопроект, въвеждащ наказателна отговорност за незаконно преминаване на държавната граница на страната по време на режима на военно положение. Нарушителите са изправени пред лишаване от свобода до три години или глоба до 170 хиляди гривни /4,1 хиляди долара/.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 БгТопИдиот🇧🇬
А месо от къде ?
06:51 23.08.2025
4 Сорос
06:52 23.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ТОВА
06:59 23.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Уса
07:02 23.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Не се kбаждай отКочинага,
До коментар #12 от "Хахахаха":че Коледа наближава☝️
07:11 23.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Украинската
07:23 23.08.2025
16 Механик
07:29 23.08.2025
17 Мефистофел
Коментиран от #18
07:47 23.08.2025
18 Вътрешен фронт
До коментар #17 от "Мефистофел":Народа срещу западните под@ло@ги !!
Коментиран от #19
07:59 23.08.2025
19 Мефистофел
До коментар #18 от "Вътрешен фронт":Това не е втори фронт бе пич. Това е народна съпротива.
08:03 23.08.2025
20 соси соскин
08:09 23.08.2025
21 По-добре
08:12 23.08.2025
22 Най-свободната демокрация
08:23 23.08.2025