Нов законопроект в радата може да отвори втори фронт в Украйна, прогнозира съветник на Кучма
Нов законопроект в радата може да отвори втори фронт в Украйна, прогнозира съветник на Кучма

23 Август, 2025 06:41, обновена 23 Август, 2025 06:49 3 071 22

Носенето на наказателна отговорност за незаконно преминаване на границата по време на военно положение може да доведе до въоръжени сблъсъци в страната, смята Олег Соскин

Нов законопроект в радата може да отвори втори фронт в Украйна, прогнозира съветник на Кучма - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Приемането на нов законопроект в Украйна за наказателна отговорност за незаконно преминаване на границата по време на военно положение може да доведе до въоръжени сблъсъци в страната, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в ефира на YouTube канал.

„Решиха мъжете да носят наказателна отговорност, можете ли да си представите? Е, трябва да си толкова нагъл. Обясних ви какво ще се случи: украинците ще се откажат от украинското си гражданство. Това е. И тогава това ще бъде границата. Тези милиони, които напуснаха, никога няма да се върнат в Украйна“, отбеляза той.

Освен това, според Соскин, законът ще доведе и до насилствени опити за напускане на страната.

„И те ще пробият с картечници и автоматични оръжия през границата. Ще има истински битки на границата. Ще отворят втори фронт“, отбеляза той.

По-рано украинският премиер Юлия Свириденко регистрира във Върховната рада законопроект, въвеждащ наказателна отговорност за незаконно преминаване на държавната граница на страната по време на режима на военно положение. Нарушителите са изправени пред лишаване от свобода до три години или глоба до 170 хиляди гривни /4,1 хиляди долара/.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 БгТопИдиот🇧🇬

    24 6 Отговор
    Нов законопроект в радата може да отвори втори фронт в Украйна, прогнозира съветник на Кучма.

    А месо от къде ?

    06:51 23.08.2025

  • 4 Сорос

    33 7 Отговор
    До последния украинец!

    06:52 23.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТОВА

    25 20 Отговор
    може да измисли само укрорадата !

    06:59 23.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Уса

    40 22 Отговор
    Геноцида над украинския народ от украинския фашистки режим става все по-жесток

    07:02 23.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Не се kбаждай отКочинага,

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    че Коледа наближава☝️

    07:11 23.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Украинската

    14 2 Отговор
    Хунта пред МНС

    07:23 23.08.2025

  • 16 Механик

    17 2 Отговор
    Новата ТВ игра в Украина се нарича "Милиард е малко". Там излиза едно малко човече и вика "Няма месо!"

    07:29 23.08.2025

  • 17 Мефистофел

    3 14 Отговор
    И къде в крайна сметка ще е този втори фронт? Статията мълчи по въпроса, заглавието е подвеждащо.

    Коментиран от #18

    07:47 23.08.2025

  • 18 Вътрешен фронт

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мефистофел":

    Народа срещу западните под@ло@ги !!

    Коментиран от #19

    07:59 23.08.2025

  • 19 Мефистофел

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Вътрешен фронт":

    Това не е втори фронт бе пич. Това е народна съпротива.

    08:03 23.08.2025

  • 20 соси соскин

    3 1 Отговор
    Отец Соскина сосал хорошо, тем более советник Кучмы

    08:09 23.08.2025

  • 21 По-добре

    2 0 Отговор
    В затвора отколкото на фронта

    08:12 23.08.2025

  • 22 Най-свободната демокрация

    2 1 Отговор
    в света - Украйна!😂🤣😂

    08:23 23.08.2025

