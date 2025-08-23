Владимир Салдо: Киев може да обещае да не се присъединява към НАТО в мирно споразумение, но дали ще го спази...

Украйна може да обещае да не се присъединява към НАТО в мирно споразумение, но Русия трябва да е готова за неговото нарушаване. Това заяви в интервю за ТАСС губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо.
„Украйна може да ни обещае, че няма да наруши мирното споразумение. Но това не означава, че е 100%. Затова все още трябва да сме готови за всеки сценарий“, каза той, отговаряйки на въпрос за възможността за необвързан статут на Украйна.
Салдо припомни ситуацията с Минските споразумения, които трябваше да бъдат насочени към мирно разрешаване на конфликта.
„Но всичко това по-късно, както самите лидери на западните държави признаха, се оказа специален дипломатически ход, за да се проточи времето, да се въоръжи Украйна, да се разгневи народа с различни действия и да се разгърне конфликт в Донбас“, обясни губернаторът.
5 Кирил
Коментиран от #18
07:45 23.08.2025
9 Кооо
07:51 23.08.2025
10 Путин
07:51 23.08.2025
11 чекисть..
07:53 23.08.2025
12 Украйна нищо няма да спази
07:54 23.08.2025
13 Нещо
До коментар #8 от "Запознат":Коментиращите загубиха интерес да отговарят на доказани тъпаци като паветниците.
07:55 23.08.2025
14 Руснаков
Коментиран от #16, #21
07:58 23.08.2025
15 Кирил
До коментар #4 от "Сара":Сара ,би ли ми го оуигавиуа набързо за 10 €врака,че не се издържа вече
Коментиран от #19
07:59 23.08.2025
16 Ветеран от протеста
До коментар #14 от "Руснаков":Таа 6акков,и ти всеки месец неправомерно вземаш пенсията на покой натта си май kaa,която вече 3 години държиш във фризера ...
Коментиран от #35
08:01 23.08.2025
17 Раша
Между прочим,-той един ден ще обърне палачинка и срещу европа,като го направи срещу Русия.Използвач по раждане.
08:01 23.08.2025
18 От кого и от какво да се защитав бе Кир
До коментар #5 от "Кирил":Никой няма да напада НАТО .Кой смее да го направи. Защо се излагаш. Но че НАТО води в украйна прокси война с Русия е факт.
08:01 23.08.2025
19 Руснаков
До коментар #15 от "Кирил":Друже ,ако си толкова на зор ,обади се и аз мога да я свърша тази работа за 5 €врака .
Коментиран от #34
08:03 23.08.2025
21 Сара
До коментар #14 от "Руснаков":А удобно ли ти е като ми въртиш,федде росс ,дрррр тт перрр веррзникк ?
Коментиран от #23, #37
08:05 23.08.2025
22 Минувач
Украинците са такива бл.дове, че идея си нямаш. Супер нагла и лъжлива нация. После пак лъжи след Минск...Това им е в кръвта. Затова тя сега се лее и ще плащат с животи и територии.
Коментиран от #26
08:07 23.08.2025
23 Трай , ма....
До коментар #21 от "Сара":Четвърти пожарогасител потъва в тебе!
Коментиран от #24
08:12 23.08.2025
24 Сара
До коментар #23 от "Трай , ма....":Риск на професията муци,и може да се пробваш и ти с 8см .то си пожарогасителче .
08:13 23.08.2025
25 Хахахаха
08:15 23.08.2025
26 Руснаков
До коментар #22 от "Минувач":Осраинците са рускоговорящи ромми ,по делата ще ги познаете,просят и крадат .
Коментиран от #32
08:15 23.08.2025
27 Факт
1. Декларация за държавен суверенитет на Украйна (16 юли 1990 г.) Украйна приема декларация, с която обявява своя държавен суверенитет. Документът утвърждава правото на Украйна да определя своята независима вътрешна и външна политика.
2. Акт за провъзгласяване на независимостта на Украйна (24 август 1991 г.) След провала на опита за преврат в Съветския съюз, Украйна обявява своята пълна независимост. Това е официалният акт, който потвърждава откъсването на Украйна от СССР. Независимостта е подкрепена на всенароден референдум на 1 декември 1991 г., където над 90% от населението гласуват "за".
3. Минска декларация (8 декември 1991 г.) Подписана от лидерите на РСФСР (Русия), Украйна и Беларус. Договорът разпуска Съветския съюз и провъзгласява създаването на Общността на независимите държави (ОНД).
Украйна е призната като суверенна държава с границите, които е имала като съветска република.
4. Хартата на ООН (членство от 24 октомври 1945 г.) Въпреки че Украйна е била част от СССР, тя има свое самостоятелно място като член на ООН. След независимостта през 1991 г. този статут се запазва.
Коментиран от #29
08:17 23.08.2025
28 Злобното Джуджи
Четири Года ги бият като куче у дирек и питат ще спазвя ли някой някакви споразумения. Русия би спазила споразумение с България ? Тогава откъде-накъде Украйна ще спазва споразумение с пребита Русия ? Ще почине, възстанови за няма година и моментално набави 10 000 кг обогатен уран. Това ще направи Украйна 😁👍
08:21 23.08.2025
29 Истината
До коментар #27 от "Факт":Коте според този договор ,Украйна няма право да участва във военни съюзи или договорът става невалиден .
Коментиран от #33
08:21 23.08.2025
30 От кого и от какво да се защитава Нато
08:22 23.08.2025
31 Факт
5. Признаване от Руската федерация (12 декември 1991 г.) Русия официално признава независимостта на Украйна. Договорите, подписани през декември 1991 г., включително Беловежкото споразумение, потвърждават териториалната цялост на Украйна.
6. Алма-Атинска декларация (21 декември 1991 г.) Подписана от 11 държави от бившия СССР, включително Русия. Потвърждава разпускането на СССР и признава новите независими държави в техните съществуващи граници.
7. Международни признания (1991–1992 г.) До началото на 1992 г., Украйна е призната като независима държава от над 140 държави, включително всички страни членки на ООН.
8.Будапещенски меморандум (5 декември 1994 г.) САЩ, Великобритания и Русия гарантират независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, в замяна на нейния отказ от ядрено оръжие. Документът признава границите на Украйна към момента на подписването, които включват Крим. Всички тези факти ясно подчертават, че всякакви по-късни претенции върху украинските територии, като анексията на Крим през 2014 г., са грубо нарушение на както двустранните договори, така и международното право.
9.Договор за границата между Русия и Украйна от 2003 г., подписан от самия руски президент Владимир Путин.
10.Харковските споразумения от 2010 г., които позволяват на Русия да запази военноморската си база в Крим
Пyтинският режим превърна Рyската Федерация в страна агресор
08:22 23.08.2025
32 Руснаков
До коментар #26 от "Руснаков":Ду..........го....... не ппии с чужд ник...елементарен.
Коментиран от #36
08:22 23.08.2025
33 Факт
До коментар #29 от "Истината":На кой военен съюз е била членка Украйна????
Коментиран от #41, #45
08:23 23.08.2025
34 Руснаков
До коментар #19 от "Руснаков":Голям кеф да пишеш с чужд ник...защото нямаш акъл за собствен...амеба...хората знаят как коментирам.
08:24 23.08.2025
35 Руснаков
До коментар #16 от "Ветеран от протеста":скоро и Ти при нея...Амин.
08:25 23.08.2025
36 Руснаков
До коментар #32 от "Руснаков":Мога и да ти дууууу Хамм имитаторе ...въпреки ника си нямам нищо руско в себе си,виден жълтопаветен демократ съм и ветеран от протестите ...
08:26 23.08.2025
37 Руснаков
До коментар #21 от "Сара":пак ти залепва релето...застани в поза партер да го оправя...
Коментиран от #40, #42
08:26 23.08.2025
38 Страните членки на Нато са
08:28 23.08.2025
39 Кривоверен алкаш
Коментиран от #43
08:28 23.08.2025
40 А бе,
До коментар #37 от "Руснаков":а бре, аланкоолу !!!
08:28 23.08.2025
41 Истината
До коментар #33 от "Факт":Желанието за членство в нато и предоставяне на Севастопол за натовска база защо ги пропусна ?Между другото при преминаването на Крим в руски ръце ,от 25000 украински военен персонал ,20000доброволно минават на руска страна ,а 5000 отказват .
08:29 23.08.2025
42 Сара
До коментар #37 от "Руснаков":Старче ,явно мерака ти е доста по голям от "достойнството" и възможностите но скатай пенсийката и може и теб да те огрее .
Коментиран от #44
08:31 23.08.2025
43 Руснаков
До коментар #39 от "Кривоверен алкаш":Ти от кои си бре. минн дилл недо Куаттен...?
Коментиран от #46
08:33 23.08.2025
44 Руснаков
До коментар #42 от "Сара":поза партер...и после ще дебатираме...макар че това сигурно ти е нормалната стойка...
08:33 23.08.2025
45 Де факто тя е член на Нато
До коментар #33 от "Факт":Даже ги канят на срещи на върха и всичко останало. Те не биха помогнали толкова много на друга страна но те помагат не на Украйна а срещу Русия. Ето това украинците се правят че не разбират.
08:33 23.08.2025
46 Кривоверен алкаш
До коментар #43 от "Руснаков":Да те лааашкат онези с големите възможности....ши .....се...Оли....нямаш ли пи....да си играеш...
Коментиран от #49
08:34 23.08.2025
47 А где
08:35 23.08.2025
48 Гориил
08:35 23.08.2025
49 Руснаков
До коментар #46 от "Кривоверен алкаш":Имам дядо ...но е много голяма ,а и не съм стиснат може и ти даже да си поиграеш с нея ..
08:36 23.08.2025