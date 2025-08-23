Новини
Владимир Салдо: Киев може да обещае да не се присъединява към НАТО в мирно споразумение, но дали ще го спази...
  Тема: Украйна

Владимир Салдо: Киев може да обещае да не се присъединява към НАТО в мирно споразумение, но дали ще го спази...

23 Август, 2025 07:36, обновена 23 Август, 2025 07:40

Така стана и с Минските споразумения, посочи губернаторът на Херсонска област

Владимир Салдо: Киев може да обещае да не се присъединява към НАТО в мирно споразумение, но дали ще го спази... - 1
Снимка: Президентство на Русия
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна може да обещае да не се присъединява към НАТО в мирно споразумение, но Русия трябва да е готова за неговото нарушаване. Това заяви в интервю за ТАСС губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо.

„Украйна може да ни обещае, че няма да наруши мирното споразумение. Но това не означава, че е 100%. Затова все още трябва да сме готови за всеки сценарий“, каза той, отговаряйки на въпрос за възможността за необвързан статут на Украйна.

Салдо припомни ситуацията с Минските споразумения, които трябваше да бъдат насочени към мирно разрешаване на конфликта.

„Но всичко това по-късно, както самите лидери на западните държави признаха, се оказа специален дипломатически ход, за да се проточи времето, да се въоръжи Украйна, да се разгневи народа с различни действия и да се разгърне конфликт в Донбас“, обясни губернаторът.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кирил

    2 15 Отговор
    НАТО трябва да се присъедини към Украйна за да се защити. 70% от военният потенциал на Европа е Украйна, по 10% са Великобритания и Франция и 10% са всички останали. Сащ и Турция не ги броя.

    Коментиран от #18

    07:45 23.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кооо

    16 2 Отговор
    Тогава Украйна е била 40 милионна а днес едва 15 милиона разпокъсана с кратер по средата...Свършено е с Украйна.Предстои война между групировките за каквото остане накрая малко,но от сърце

    07:51 23.08.2025

  • 10 Путин

    10 0 Отговор
    Още няма 8 и 6 платени тарантули на гирп налазиха форума.

    07:51 23.08.2025

  • 11 чекисть..

    13 1 Отговор
    Масква донбас няма да го отстъпи,урсулците дадоо на вятара 4 млрда на кieвската хунта,за новите планчета за победа на квартал 95

    07:53 23.08.2025

  • 12 Украйна нищо няма да спази

    12 1 Отговор
    Спази ли минските споразумения ? Не разбира се.

    07:54 23.08.2025

  • 13 Нещо

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Запознат":

    Коментиращите загубиха интерес да отговарят на доказани тъпаци като паветниците.

    07:55 23.08.2025

  • 14 Руснаков

    3 5 Отговор
    ....и Русия подписа Будапещенският Меморандум,но няка не е удобно да се спомня този момент.

    Коментиран от #16, #21

    07:58 23.08.2025

  • 15 Кирил

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сара":

    Сара ,би ли ми го оуигавиуа набързо за 10 €врака,че не се издържа вече

    Коментиран от #19

    07:59 23.08.2025

  • 16 Ветеран от протеста

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаков":

    Таа 6акков,и ти всеки месец неправомерно вземаш пенсията на покой натта си май kaa,която вече 3 години държиш във фризера ...

    Коментиран от #35

    08:01 23.08.2025

  • 17 Раша

    6 0 Отговор
    Не можеш да имаш вяра на Киев.
    Между прочим,-той един ден ще обърне палачинка и срещу европа,като го направи срещу Русия.Използвач по раждане.

    08:01 23.08.2025

  • 18 От кого и от какво да се защитав бе Кир

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    Никой няма да напада НАТО .Кой смее да го направи. Защо се излагаш. Но че НАТО води в украйна прокси война с Русия е факт.

    08:01 23.08.2025

  • 19 Руснаков

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Кирил":

    Друже ,ако си толкова на зор ,обади се и аз мога да я свърша тази работа за 5 €врака .

    Коментиран от #34

    08:03 23.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сара

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаков":

    А удобно ли ти е като ми въртиш,федде росс ,дрррр тт перрр веррзникк ?

    Коментиран от #23, #37

    08:05 23.08.2025

  • 22 Минувач

    5 0 Отговор
    Рабира се, че ги спази. Въпросът е дали Украйна ги спази, чийто атоми, които си бяха така или иначе руски, си бяха взети от Русия, като Украйна се задължи да спазна НЕУТРАЛЕН статут. Е, Сара, вместо да се изсираш тука, помисли, дали след курабийките и натовското помпене с оръжия и 10-кратните заявления на Украйна, че иска да влиза в НАТО още от тогава, дали това е НЕУТРАЛИТЕТ?!? Или е пряка заплаха за Москва на 500-1000 км от украинската граница?
    Украинците са такива бл.дове, че идея си нямаш. Супер нагла и лъжлива нация. После пак лъжи след Минск...Това им е в кръвта. Затова тя сега се лее и ще плащат с животи и територии.

    Коментиран от #26

    08:07 23.08.2025

  • 23 Трай , ма....

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сара":

    Четвърти пожарогасител потъва в тебе!

    Коментиран от #24

    08:12 23.08.2025

  • 24 Сара

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Трай , ма....":

    Риск на професията муци,и може да се пробваш и ти с 8см .то си пожарогасителче .

    08:13 23.08.2025

  • 25 Хахахаха

    1 3 Отговор
    Рашите са най-добри да обвиняват другите, когато искат нещо те да направят! Държаха конфликта в Донбас буден от 2014 година, за да имат причина да нападнат 2022 година!

    08:15 23.08.2025

  • 26 Руснаков

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Минувач":

    Осраинците са рускоговорящи ромми ,по делата ще ги познаете,просят и крадат .

    Коментиран от #32

    08:15 23.08.2025

  • 27 Факт

    1 2 Отговор
    Договорите които Русия наруши!!!
    1. Декларация за държавен суверенитет на Украйна (16 юли 1990 г.) Украйна приема декларация, с която обявява своя държавен суверенитет. Документът утвърждава правото на Украйна да определя своята независима вътрешна и външна политика.
    2. Акт за провъзгласяване на независимостта на Украйна (24 август 1991 г.) След провала на опита за преврат в Съветския съюз, Украйна обявява своята пълна независимост. Това е официалният акт, който потвърждава откъсването на Украйна от СССР. Независимостта е подкрепена на всенароден референдум на 1 декември 1991 г., където над 90% от населението гласуват "за".
    3. Минска декларация (8 декември 1991 г.) Подписана от лидерите на РСФСР (Русия), Украйна и Беларус. Договорът разпуска Съветския съюз и провъзгласява създаването на Общността на независимите държави (ОНД).
    Украйна е призната като суверенна държава с границите, които е имала като съветска република.
    4. Хартата на ООН (членство от 24 октомври 1945 г.) Въпреки че Украйна е била част от СССР, тя има свое самостоятелно място като член на ООН. След независимостта през 1991 г. този статут се запазва.

    Коментиран от #29

    08:17 23.08.2025

  • 28 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор
    Абе тия ру3наци като децата.....
    Четири Года ги бият като куче у дирек и питат ще спазвя ли някой някакви споразумения. Русия би спазила споразумение с България ? Тогава откъде-накъде Украйна ще спазва споразумение с пребита Русия ? Ще почине, възстанови за няма година и моментално набави 10 000 кг обогатен уран. Това ще направи Украйна 😁👍

    08:21 23.08.2025

  • 29 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    Коте според този договор ,Украйна няма право да участва във военни съюзи или договорът става невалиден .

    Коментиран от #33

    08:21 23.08.2025

  • 30 От кого и от какво да се защитава Нато

    1 0 Отговор
    Никой няма да напада Нато .Кой смее да го направи. Но че НАТО води в украйна прокси война с Русия е факт. Дават оръжие техника технологии пари и хора. Особено в Курск имаше чужденци и то много. Вилняха в Суджа жестоко убиваха местни жители.

    08:22 23.08.2025

  • 31 Факт

    0 1 Отговор
    Договорите които Русия наруши!
    5. Признаване от Руската федерация (12 декември 1991 г.) Русия официално признава независимостта на Украйна. Договорите, подписани през декември 1991 г., включително Беловежкото споразумение, потвърждават териториалната цялост на Украйна.
    6. Алма-Атинска декларация (21 декември 1991 г.) Подписана от 11 държави от бившия СССР, включително Русия. Потвърждава разпускането на СССР и признава новите независими държави в техните съществуващи граници.
    7. Международни признания (1991–1992 г.) До началото на 1992 г., Украйна е призната като независима държава от над 140 държави, включително всички страни членки на ООН.
    8.Будапещенски меморандум (5 декември 1994 г.) САЩ, Великобритания и Русия гарантират независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, в замяна на нейния отказ от ядрено оръжие. Документът признава границите на Украйна към момента на подписването, които включват Крим. Всички тези факти ясно подчертават, че всякакви по-късни претенции върху украинските територии, като анексията на Крим през 2014 г., са грубо нарушение на както двустранните договори, така и международното право.
    9.Договор за границата между Русия и Украйна от 2003 г., подписан от самия руски президент Владимир Путин.
    10.Харковските споразумения от 2010 г., които позволяват на Русия да запази военноморската си база в Крим
    Пyтинският режим превърна Рyската Федерация в страна агресор

    08:22 23.08.2025

  • 32 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Руснаков":

    Ду..........го....... не ппии с чужд ник...елементарен.

    Коментиран от #36

    08:22 23.08.2025

  • 33 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Истината":

    На кой военен съюз е била членка Украйна????

    Коментиран от #41, #45

    08:23 23.08.2025

  • 34 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Руснаков":

    Голям кеф да пишеш с чужд ник...защото нямаш акъл за собствен...амеба...хората знаят как коментирам.

    08:24 23.08.2025

  • 35 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ветеран от протеста":

    скоро и Ти при нея...Амин.

    08:25 23.08.2025

  • 36 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Руснаков":

    Мога и да ти дууууу Хамм имитаторе ...въпреки ника си нямам нищо руско в себе си,виден жълтопаветен демократ съм и ветеран от протестите ...

    08:26 23.08.2025

  • 37 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сара":

    пак ти залепва релето...застани в поза партер да го оправя...

    Коментиран от #40, #42

    08:26 23.08.2025

  • 38 Страните членки на Нато са

    3 0 Отговор
    Основните които дават всичко необходимо за фронта и за тила на украйна. Без тия страни тя е в невъзможност. Украинците са пушечно месо и трябваше да са го разбрали досега но те са фашизирана страна в която няма и грам демокрация. Но че тръгнаха срещу своята най близка страна не знам ?!?

    08:28 23.08.2025

  • 39 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор
    Малиййй,пак е настръхнала в сайта проруската мрша...сън не ги хваща да заработват Путинският Съботник...

    Коментиран от #43

    08:28 23.08.2025

  • 40 А бе,

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Руснаков":

    а бре, аланкоолу !!!

    08:28 23.08.2025

  • 41 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Желанието за членство в нато и предоставяне на Севастопол за натовска база защо ги пропусна ?Между другото при преминаването на Крим в руски ръце ,от 25000 украински военен персонал ,20000доброволно минават на руска страна ,а 5000 отказват .

    08:29 23.08.2025

  • 42 Сара

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Руснаков":

    Старче ,явно мерака ти е доста по голям от "достойнството" и възможностите но скатай пенсийката и може и теб да те огрее .

    Коментиран от #44

    08:31 23.08.2025

  • 43 Руснаков

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Кривоверен алкаш":

    Ти от кои си бре. минн дилл недо Куаттен...?

    Коментиран от #46

    08:33 23.08.2025

  • 44 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Сара":

    поза партер...и после ще дебатираме...макар че това сигурно ти е нормалната стойка...

    08:33 23.08.2025

  • 45 Де факто тя е член на Нато

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Даже ги канят на срещи на върха и всичко останало. Те не биха помогнали толкова много на друга страна но те помагат не на Украйна а срещу Русия. Ето това украинците се правят че не разбират.

    08:33 23.08.2025

  • 46 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Руснаков":

    Да те лааашкат онези с големите възможности....ши .....се...Оли....нямаш ли пи....да си играеш...

    Коментиран от #49

    08:34 23.08.2025

  • 47 А где

    0 0 Отговор
    МОЧАТА?

    08:35 23.08.2025

  • 48 Гориил

    2 0 Отговор
    Вече не можеш да заблудиш Русия. Можеш да я заблудиш веднъж или два пъти. След това идва криза на доверието.

    08:35 23.08.2025

  • 49 Руснаков

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Кривоверен алкаш":

    Имам дядо ...но е много голяма ,а и не съм стиснат може и ти даже да си поиграеш с нея ..

    08:36 23.08.2025

