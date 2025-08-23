Украйна може да обещае да не се присъединява към НАТО в мирно споразумение, но Русия трябва да е готова за неговото нарушаване. Това заяви в интервю за ТАСС губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо.

„Украйна може да ни обещае, че няма да наруши мирното споразумение. Но това не означава, че е 100%. Затова все още трябва да сме готови за всеки сценарий“, каза той, отговаряйки на въпрос за възможността за необвързан статут на Украйна.

Салдо припомни ситуацията с Минските споразумения, които трябваше да бъдат насочени към мирно разрешаване на конфликта.

„Но всичко това по-късно, както самите лидери на западните държави признаха, се оказа специален дипломатически ход, за да се проточи времето, да се въоръжи Украйна, да се разгневи народа с различни действия и да се разгърне конфликт в Донбас“, обясни губернаторът.