Ерол Мъск: Руснаците имат много добри ракети

Бащата на милиардера и предприемач Илон Мъск, Ерол Мъск, похвали качеството на руските космически ракети. Бизнесменът даде коментар пред РИА Новости.
„Руснаците имат много добри разработки“, похвали той разработчиците.
Той отбеляза също, че руските ракети са „проектирани и построени преди много години“. В същото време компанията на сина му SpaceX е по-модерна, обясни американецът.
Освен това Ерол Мъск отбеляза изобретателността на руснаците. Бизнесменът говори за приноса на Русия към световния технологичен прогрес.
По-рано бизнесменът говори за приятелството между Русия и Съединените щати. Той заяви, че вярва, че страните ще могат да постигнат приятелски отношения.
1 Да се знае
Коментиран от #2, #20
07:49 23.08.2025
2 777
До коментар #1 от "Да се знае":И аз щях да съм чистач, ако не беше неизтрезняващия Елцин.
07:50 23.08.2025
4 Уса
07:57 23.08.2025
5 Голяма статия,голямо чудо...!
Коментиран от #37
07:57 23.08.2025
7 демократ
Коментиран от #14, #21
07:59 23.08.2025
9 Уффф ..., Божкеее...!
11 Татко
07:59 23.08.2025
12 демократ
До коментар #3 от "Факт":Хубавото на Украинците е че няма да клекнат.
Има хора които не издържат да живеят в руска мизерия.
Коментиран от #17, #18, #24
08:00 23.08.2025
14 Умният човек би се замислил!
До коментар #7 от "демократ":Защо ли се ,,мазнят" така усърдно на Руснаците...?!
Ахъммм...!
Коментиран от #16
08:01 23.08.2025
15 Хи хи
08:02 23.08.2025
16 демократ
До коментар #14 от "Умният човек би се замислил!":Щото са тъ пи.
08:02 23.08.2025
17 Хи хи
До коментар #12 от "демократ":Урките вече клекнаха, я виж зеля как реве за примирие !!
Коментиран от #19
08:04 23.08.2025
18 първите падат
До коментар #12 от "демократ":в Кърви и Последните стават -първи
08:04 23.08.2025
19 демократ
До коментар #17 от "Хи хи":За нищо не реве иска още оръжие това клякане ли му викаш.
Коментиран от #22
08:04 23.08.2025
20 55555
До коментар #1 от "Да се знае":Бащата на Путин беше готвач на Сталин,а злите езици говорят че го е отровил.
Коментиран от #23
08:05 23.08.2025
21 Тривиално Сър!
До коментар #7 от "демократ":Мазнят се на Силният,а слабият всеки го подритва...!
Както нас ни подритва и ни се подиграва една мижава и обикновена... Северна Македония...!
08:05 23.08.2025
22 Кашкавал от
До коментар #19 от "демократ":96 лв купи ли си
Коментиран от #30
08:07 23.08.2025
23 6666
До коментар #20 от "55555":Злите езици говорят,че не си ставал за нищо...!
08:07 23.08.2025
24 Дългия
До коментар #12 от "демократ":Не е нужно да клякаш джуджи ,така или иначе и прав си точна на нивото на ..я ми .
08:10 23.08.2025
28 САМО ДА КАЖА
08:14 23.08.2025
29 еми да
До коментар #26 от "Смех в блатото":България е на първо място по износ на велосипеди в Европа..копейка проста.
08:14 23.08.2025
30 демократ
До коментар #22 от "Кашкавал от":Предпочитам натурален био кашкавал,един овчар ми го доставя,но каза ,че много бавно ставал щото сам си го произвеждал .
08:19 23.08.2025
31 Оракула от Делфи
"Построени преди много години", да са живи и здрави германските пленници , от ВСВ,
които 40 години не видяха бял ден ,та и до днес , робуваха без пари на руснаците !
Самонадеяния Хитлер им направи услуга като ги нападна , той обедени еврейските учени физици ,в цял свят
начело с Аинщайн,той е виновен за всичкото оръжие, което е произведено в Русия от ВСВ насам!
Така , Хитлер създаде подобие на себе си в лицето на олигарха- диктатор Путин!
А Русия да благодари на САЩ и Великобритания, за успеха на ВСВ, че днес "Артьом" щеше да говори на немски!
08:23 23.08.2025
32 Руската кална дупка
08:23 23.08.2025
33 Пак да кажа
- Защото няма находища на велосипеди
08:24 23.08.2025
34 Древен
Руския инженерен гений е недостижим за кравари...
Коментиран от #35, #36
08:25 23.08.2025
35 Голем смех
До коментар #34 от "Древен":Да и за тва по времето на СССР всички автомобили произвеждани там бяха копие на западни марки, а сегашните направо си ги правят по поръчка в Китай :) хахахахахахахахаха
08:26 23.08.2025
36 Опорка за копейкаджиите
До коментар #34 от "Древен":Колега, не така, откакто нашия човек стана президент там, вече не казваме "кравари", те вече са наши православни приятели !
08:28 23.08.2025
37 Неподписан
До коментар #5 от "Голяма статия,голямо чудо...!":Знаеш колкото и те.Филмите ви стигат,Стар Трек:Ентерпрайз и спите по-леко
08:30 23.08.2025
38 Ха сега добро утро
Това всички го знаят
Мъск сега го разбрал
Мъск за 🌙 Нешо да каже...
08:30 23.08.2025