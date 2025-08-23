Бащата на милиардера и предприемач Илон Мъск, Ерол Мъск, похвали качеството на руските космически ракети. Бизнесменът даде коментар пред РИА Новости.

„Руснаците имат много добри разработки“, похвали той разработчиците.

Той отбеляза също, че руските ракети са „проектирани и построени преди много години“. В същото време компанията на сина му SpaceX е по-модерна, обясни американецът.

Освен това Ерол Мъск отбеляза изобретателността на руснаците. Бизнесменът говори за приноса на Русия към световния технологичен прогрес.

По-рано бизнесменът говори за приятелството между Русия и Съединените щати. Той заяви, че вярва, че страните ще могат да постигнат приятелски отношения.