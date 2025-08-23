Новини
Свят »
САЩ »
Ерол Мъск: Руснаците имат много добри ракети

Ерол Мъск: Руснаците имат много добри ракети

23 Август, 2025 07:43, обновена 23 Август, 2025 07:47 1 327 38

  • ерол мъск-
  • ракети-
  • космос

Компанията на сина ми обаче е по-модерна, заяви бащата на милиардера

Ерол Мъск: Руснаците имат много добри ракети - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бащата на милиардера и предприемач Илон Мъск, Ерол Мъск, похвали качеството на руските космически ракети. Бизнесменът даде коментар пред РИА Новости.

„Руснаците имат много добри разработки“, похвали той разработчиците.

Той отбеляза също, че руските ракети са „проектирани и построени преди много години“. В същото време компанията на сина му SpaceX е по-модерна, обясни американецът.

Освен това Ерол Мъск отбеляза изобретателността на руснаците. Бизнесменът говори за приноса на Русия към световния технологичен прогрес.

По-рано бизнесменът говори за приятелството между Русия и Съединените щати. Той заяви, че вярва, че страните ще могат да постигнат приятелски отношения.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се знае

    3 18 Отговор
    Бащата на Путлер е училищен чистач

    Коментиран от #2, #20

    07:49 23.08.2025

  • 2 777

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Да се знае":

    И аз щях да съм чистач, ако не беше неизтрезняващия Елцин.

    07:50 23.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Уса

    12 4 Отговор
    Мистър Ерол беше в Москва,за да поднови бизнеса с ракетните двигатели,но този път само за сина Илон,който е по-модерен,но ще сложи руски двигател на своята ракета.Американските превозни средства може да,са супер модерни,но двигателите им за нищо не стават

    07:57 23.08.2025

  • 5 Голяма статия,голямо чудо...!

    10 0 Отговор
    Три изречения на кръст,казващи всеизвестни неща...

    Коментиран от #37

    07:57 23.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 демократ

    2 13 Отговор
    Пак мазнене на руснаците вместо да бъдат преследвани по цялото кълбо стреляни и обирани някакви мазнения.

    Коментиран от #14, #21

    07:59 23.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Уффф ..., Божкеее...!

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Надявай се на обрат във войната...!
    Надеждата умирала последна...!

    07:59 23.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Татко

    1 4 Отговор
    Мъск го вее червен вятър

    07:59 23.08.2025

  • 12 демократ

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Хубавото на Украинците е че няма да клекнат.
    Има хора които не издържат да живеят в руска мизерия.

    Коментиран от #17, #18, #24

    08:00 23.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Умният човек би се замислил!

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "демократ":

    Защо ли се ,,мазнят" така усърдно на Руснаците...?!
    Ахъммм...!

    Коментиран от #16

    08:01 23.08.2025

  • 15 Хи хи

    13 0 Отговор
    Я кажете ся, бащата на НАЙ БОГАТИЯТ човек, дали е копейкаджия, след като синът му има милиарди доларес, аааа ??

    08:02 23.08.2025

  • 16 демократ

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Умният човек би се замислил!":

    Щото са тъ пи.

    08:02 23.08.2025

  • 17 Хи хи

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "демократ":

    Урките вече клекнаха, я виж зеля как реве за примирие !!

    Коментиран от #19

    08:04 23.08.2025

  • 18 първите падат

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "демократ":

    в Кърви и Последните стават -първи

    08:04 23.08.2025

  • 19 демократ

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    За нищо не реве иска още оръжие това клякане ли му викаш.

    Коментиран от #22

    08:04 23.08.2025

  • 20 55555

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Да се знае":

    Бащата на Путин беше готвач на Сталин,а злите езици говорят че го е отровил.

    Коментиран от #23

    08:05 23.08.2025

  • 21 Тривиално Сър!

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "демократ":

    Мазнят се на Силният,а слабият всеки го подритва...!
    Както нас ни подритва и ни се подиграва една мижава и обикновена... Северна Македония...!

    08:05 23.08.2025

  • 22 Кашкавал от

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "демократ":

    96 лв купи ли си

    Коментиран от #30

    08:07 23.08.2025

  • 23 6666

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "55555":

    Злите езици говорят,че не си ставал за нищо...!

    08:07 23.08.2025

  • 24 Дългия

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "демократ":

    Не е нужно да клякаш джуджи ,така или иначе и прав си точна на нивото на ..я ми .

    08:10 23.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 САМО ДА КАЖА

    4 1 Отговор
    ТЕ И ТИГРИТЕ И ЛЕОПАРДИТЕ И АБРАМСИТЕ СА ПО МОДЕРНИ ЗА ВОЗЕНЕ , АМА НА БОЙНОТО ПОЛЕ ПО РАБОТИ Т80,....Т 90

    08:14 23.08.2025

  • 29 еми да

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Смех в блатото":

    България е на първо място по износ на велосипеди в Европа..копейка проста.

    08:14 23.08.2025

  • 30 демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кашкавал от":

    Предпочитам натурален био кашкавал,един овчар ми го доставя,но каза ,че много бавно ставал щото сам си го произвеждал .

    08:19 23.08.2025

  • 31 Оракула от Делфи

    1 1 Отговор
    Бащата на Елон Мъск пропуска важни сведения за руското ракетостроене!
    "Построени преди много години", да са живи и здрави германските пленници , от ВСВ,
    които 40 години не видяха бял ден ,та и до днес , робуваха без пари на руснаците !
    Самонадеяния Хитлер им направи услуга като ги нападна , той обедени еврейските учени физици ,в цял свят
    начело с Аинщайн,той е виновен за всичкото оръжие, което е произведено в Русия от ВСВ насам!
    Така , Хитлер създаде подобие на себе си в лицето на олигарха- диктатор Путин!
    А Русия да благодари на САЩ и Великобритания, за успеха на ВСВ, че днес "Артьом" щеше да говори на немски!

    08:23 23.08.2025

  • 32 Руската кална дупка

    0 1 Отговор
    Невероятни са руските ракети две изстрелвания за цялата 2024-та

    08:23 23.08.2025

  • 33 Пак да кажа

    3 0 Отговор
    - Защо pyсия не изнася велосипеди ?
    - Защото няма находища на велосипеди

    08:24 23.08.2025

  • 34 Древен

    1 1 Отговор
    Мъск може и да има пари но са нужни познания и изобретателност...
    Руския инженерен гений е недостижим за кравари...

    Коментиран от #35, #36

    08:25 23.08.2025

  • 35 Голем смех

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Древен":

    Да и за тва по времето на СССР всички автомобили произвеждани там бяха копие на западни марки, а сегашните направо си ги правят по поръчка в Китай :) хахахахахахахахаха

    08:26 23.08.2025

  • 36 Опорка за копейкаджиите

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Древен":

    Колега, не така, откакто нашия човек стана президент там, вече не казваме "кравари", те вече са наши православни приятели !

    08:28 23.08.2025

  • 37 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Голяма статия,голямо чудо...!":

    Знаеш колкото и те.Филмите ви стигат,Стар Трек:Ентерпрайз и спите по-леко

    08:30 23.08.2025

  • 38 Ха сега добро утро

    1 0 Отговор
    Сти безсмислени неща
    Това всички го знаят
    Мъск сега го разбрал
    Мъск за 🌙 Нешо да каже...

    08:30 23.08.2025