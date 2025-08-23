Новини
Украински пилот се разби с изтребител МиГ-29 на връщане от бойна мисия

23 Август, 2025 10:53, обновена 23 Август, 2025 09:57 994 21

  • изтребител-
  • загинал-
  • украйна

Загиналият е майор Сергий Бондар

Украински пилот се разби с изтребител МиГ-29 на връщане от бойна мисия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински изтребител МиГ-29 се разби на връщане от бойна мисия. Пилотът загина, предаде Укринформ, цитирана от БТА, като се позова на Военновъздушните сили на Украйна.

Те съобщиха в "Телеграм" за смъртта на майор Сергий Бондар, чийто самолет се е разбил при заход за кацане.

Причините и обстоятелствата за катастрофата се изясняват.

Украинският пилот Максим Устименко загина в нощта на 29 юни, когато неговият изтребител Ф-16 получи повреда при отразяване на масирана руска атака с ракети и дронове, припомня Укринформ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азиатец

    28 5 Отговор
    Денят ще бъде хубав, когато започва с добри новини.

    Коментиран от #15

    10:00 23.08.2025

  • 2 Хи хи

    27 5 Отговор
    Още една урка се е срещнала с бандера !!

    10:00 23.08.2025

  • 3 бандерко

    19 6 Отговор
    посрещнах го при мен е

    10:01 23.08.2025

  • 4 Пич

    26 5 Отговор
    Маймуна кара самолет - Брррууууу.......тряс !!!

    10:01 23.08.2025

  • 5 az СВО Победа80

    33 4 Отговор
    Чудесна новина!

    А самолетът е от полските или от българските бройки подарени на Киев.

    10:02 23.08.2025

  • 6 Пич

    20 4 Отговор
    Маймуна майор...??? Кадровия дефицит на войници в Украйна е жесток !!!

    10:03 23.08.2025

  • 7 зеленчук

    9 4 Отговор
    За умрелите или хубаво , или нищо !...Ами хубаво !

    10:03 23.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 статистика

    17 1 Отговор
    Днес Миг29, миналия месец Мираж 2000, юни Ф16.

    10:06 23.08.2025

  • 10 Питам:

    15 4 Отговор
    Милене, последно, героят на Украйна първо е шофирал МИГ-29, а след това в движение се е прехвърлил на Фъ -16, та с кой самолет е загинал храбреца?

    Коментиран от #17, #20

    10:07 23.08.2025

  • 11 хихи

    19 0 Отговор
    МиГ-29? български, навярно дарен от Магарев

    10:08 23.08.2025

  • 12 Хохо Бохо

    15 0 Отговор
    И в бандерия е като при нас, старите руски самолети летят, новите Ф-16 не!

    10:09 23.08.2025

  • 13 Въх,

    9 0 Отговор
    дано не е Призракът от Киев !

    Коментиран от #21

    10:09 23.08.2025

  • 14 БОЖИЯТА ВОЛЯ

    4 0 Отговор
    АМИН

    10:11 23.08.2025

  • 15 Българин

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Азиатец":

    Не си прав! Обикновените хора нямат вина за действията на киевската хунта, при всеки случай е огромна трагедия! Бог да го прости!

    Коментиран от #18

    10:15 23.08.2025

  • 16 Скоро ще …

    6 0 Отговор
    Започнат да се разбиват и на отиване😂 не само на връщане

    10:15 23.08.2025

  • 17 Да знаеш

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Питам:":

    Чети бе, чукча - два различни случая, от юни и от сега,
    двама различни пилоти и различни самолети!

    10:19 23.08.2025

  • 18 Азиатец

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Вина има. Могъл е да направи правилния избор като стотици хиляди украинци, които не пожелаха да воюват и убиват за киевската хунта от превратаджии и войнолюбците от НАТО и ЕС

    10:24 23.08.2025

  • 19 Прави впечатление ☝️

    1 2 Отговор
    Всеки ден до обяд ни заливате с долнопробна, прокремълска пропаганда и антѝукраински фейкове.

    10:25 23.08.2025

  • 20 Когато се родиш без гънки по мозъка

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Питам:":

    така си и отиваш от този свят.

    10:27 23.08.2025

  • 21 Азиатец

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Въх,":

    "Призракът от Киев" оттече отдавна в канала, т.е., натори чернозема. Този е "Духът от Киев".

    10:27 23.08.2025

