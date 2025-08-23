Украински пилот се разби с изтребител МиГ-29 на връщане от бойна мисия

Украински изтребител МиГ-29 се разби на връщане от бойна мисия. Пилотът загина, предаде Укринформ, цитирана от БТА, като се позова на Военновъздушните сили на Украйна.
Те съобщиха в "Телеграм" за смъртта на майор Сергий Бондар, чийто самолет се е разбил при заход за кацане.
Причините и обстоятелствата за катастрофата се изясняват.
Украинският пилот Максим Устименко загина в нощта на 29 юни, когато неговият изтребител Ф-16 получи повреда при отразяване на масирана руска атака с ракети и дронове, припомня Укринформ.
1 Азиатец
Коментиран от #15
10:00 23.08.2025
2 Хи хи
10:00 23.08.2025
3 бандерко
10:01 23.08.2025
4 Пич
10:01 23.08.2025
5 az СВО Победа80
А самолетът е от полските или от българските бройки подарени на Киев.
10:02 23.08.2025
6 Пич
10:03 23.08.2025
7 зеленчук
10:03 23.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 статистика
10:06 23.08.2025
10 Питам:
Коментиран от #17, #20
10:07 23.08.2025
11 хихи
10:08 23.08.2025
12 Хохо Бохо
10:09 23.08.2025
13 Въх,
Коментиран от #21
10:09 23.08.2025
14 БОЖИЯТА ВОЛЯ
10:11 23.08.2025
15 Българин
До коментар #1 от "Азиатец":Не си прав! Обикновените хора нямат вина за действията на киевската хунта, при всеки случай е огромна трагедия! Бог да го прости!
Коментиран от #18
10:15 23.08.2025
16 Скоро ще …
10:15 23.08.2025
17 Да знаеш
До коментар #10 от "Питам:":Чети бе, чукча - два различни случая, от юни и от сега,
двама различни пилоти и различни самолети!
10:19 23.08.2025
18 Азиатец
До коментар #15 от "Българин":Вина има. Могъл е да направи правилния избор като стотици хиляди украинци, които не пожелаха да воюват и убиват за киевската хунта от превратаджии и войнолюбците от НАТО и ЕС
10:24 23.08.2025
19 Прави впечатление ☝️
10:25 23.08.2025
20 Когато се родиш без гънки по мозъка
До коментар #10 от "Питам:":така си и отиваш от този свят.
10:27 23.08.2025
21 Азиатец
До коментар #13 от "Въх,":"Призракът от Киев" оттече отдавна в канала, т.е., натори чернозема. Този е "Духът от Киев".
10:27 23.08.2025